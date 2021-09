On to sako nesundá. Sundají jeho? Zlé zprávy pro Fialu, hrozí ještě horší

„Mám pocit, že stále přemlouvají přesvědčené. Nedaří se jim narozdíl od Babiše vstoupit do vod váhajících voličů, kteří tentokrát rozhodnou, kdo bude premiér a kolik politických subjektů se do Sněmovny dostane,“ hodnotí pro PL.cz předvolební kampaň obou koalic Jan Kubáček. Komentuje i slibování bilionů korun na modernizaci. „Politici podcenili, že národ vůbec není hloupý a nedělá si iluze, a protože ho zkušenost naučila, vidí to vždy černěji. Mnozí budovatelé v hnutí ANO nebo u Pirátů fakticky lidi děsí, protože si řeknou, že si to vezmou z našich peněz.“

Podle průzkumu agentury Median pro Český rozhlas si lidé nepřejí povolební spolupráci mezi koalicí Spolu a další koalicí Pirátů a Starostů. Je nepřijatelná pro 60 procent z nich. Skeptičtí jsou i k hypotetické spolupráci ANO, SPD a KSČM. Nejtolerantnější jsou ke spolupráci mezi ANO a Spolu. Znamená tato informace něco důležitého pro závěr předvolební kampaně? „Stratégové na to nahlížet budou. Stratégové hnutí ANO mají radost, protože se jim potvrzuje, že vymezení proti Pirátům zafungovalo a vůči občanským demokratům si variantu nechávají otevřenou. Je to pro ně potěšující výsledek i z toho titulu, že v koalici Spolu je i TOP 09, která se systematicky od počátku nástupu Andreje Babiše do politiky vymezuje vůči němu.

Takže je to překvapující. Osobně bych očekával, že u té druhé koalice budou voliči Starostů tolerantnější vůči ANO a u koalice Spolu budou kritiku vůči Andreji Babišovi vyostřovat voliči TOP 09. Tady se ukazuje, že vymezování vůči Pirátům je tak silné a úspěšné, že voličstvo Pirátů ovlivnilo i voliče Starostů a jsou proti Babišovi vyhranění,“ domníval se politolog Jan Kubáček. „To, že je kriticky vnímaná, jak já říkám koalice mouřenínů, to znamená hypotetická koalice hnutí ANO, komunistů a SPD, mě nepřekvapuje. Ta je pro mnohé příliš radikální koalice, příliš protestní,“ doplnil.

PL.cz mají informace, že u části členské základny ODS panuje skepse vůči volebnímu výsledku a také u některých nechuť ke spojenectví s TOP 09. Bude toto hrát nějakou roli? Zatím se vedení ODS dušuje, že koalice Spolu je posvátná a s Babišem nikdy...

„Upřímně řečeno, bude to podle volebních výsledků. Teď si všichni uvědomují, že to poslední, co potřebují v samotném finiši volební kampaně, jsou různice. Do voleb se určitě budou pokoušet demonstrovat maximální soudržnost, týmovost. Počkají, jak dopadnou volby a podle toho se uzpůsobí taktika koalice. Pokud se potvrdí, že mají stříbro, porazili Piráty, předběhli je a dýchají na Andreje Babiše, soudržnost koalice Spolu vydrží. Když výsledek bude horší než byla očekávání, dá se předpokládat, že se velmi rychle ozve kakofonie, disharmonie mnoha frakcí a začne závodění o případnou spolupráci s hnutí ANO. Tam si myslím, že v tu chvíli by tento závod probíhal mezi ODS a lidovci,“ je přesvědčen politolog.

„Bude to tedy odvislé od volebního výsledku. Pokud bude dobrý, koalice Spolu vydrží, protože na tom vyzíská. Když ten výsledek bude kulhavý, hubený, tak začíná soutěž o to, kdo z toho získá maximum. Jestli ODS, nebo lidovci,“ doplnil. A jak by zareagovali Piráti a Starostové, pokud by se po volbách nedala sestavit koalice se Spolu? Je u některé z nich možná povolební spolupráce s ANO? „Pro ně by to bylo zničující. Jim by to voliči neodpustili,“ myslel si Jan Kubáček.

Občas lze slyšet zhodnocení kampaně tímto způsobem: Andrej Babiš v kampani říká – přidám vám peníze, budete se mít dobře. Dělá kampaň jednoduše, srozumitelným jazykem, mluví o tom, co v zásadě lidé potřebují a jazykem, kterým to chtějí slyšet. Kdežto dvě výše zmiňované koalice mluví složitěji, méně srozumitelněji...

„Já mám pocit, že stále přemlouvají už ty přesvědčené. Nedaří se jim narozdíl od Babiše vstoupit do vod váhajících, těkavých voličů. Případně takových voličů, kteří by uvažovali, ale stále nemají jasno. To si myslím, že je velký problém. Nedaří se jim úspěšně oslovit obrovskou masu váhavých voličů, kteří tentokrát rozhodnou, kdo bude premiér a kolik politických subjektů se do Sněmovny dostane,“ konstatoval.

Dokážou ještě svoji rétoriku do voleb změnit? „Obávám se, že tam není vůle. Mnozí si to stále ještě neuvědomili a podceňují to. Dívají se na různé matematické modely a jdou do toho velice složitě a někdy až přezíravě vůči voličům. Nejsem si jist. Uvidíme jestli Starostové zvolí nějakou finišující strategii osobních výzev, dopisů a doporučení. To by mohlo fungovat. U Pirátů mám dojem, že se v té určité matfyzáčnosti kampaně typu máme to propočítané, tak jsme si to vysnili, a tak to povedeme, že v tom budou pokračovat. U koalice Spolu určitý pokus přijde. Petr Fiala ale očividně neumí a nechce sundat sako a řešit témata v košili. Tomu odpovídá způsob jejich témat a prezentace,“ vysvětlil.

Politické strany také slibují peníze. Piráti, že nainvestují bilion korun ze soukromého sektoru a evropských peněz do naší ekonomiky. Do robotizace, bytů, nemocnic. Ovšem i Andrej Babiš slibuje v Národním investičním plánu také biliony korun. Uvěří voliči tomuto plácání čísel o modernizaci všeho? „Když to poslouchají a čtou si, tak si povzdechnou a řeknou, kde na to vezmeme. A hlavně mnozí si říkají, to se vezme na základě lidí. Mám dojem, že by se spíše všichni zúčastnění měli zaměřit na to více prezentovat, koho chtějí danit. Případně uklidňovat běžného člověka, že jeho nezdaní.

Než se předbíhat v hypotetických hausnumerech a investicích, protože to vede jen k tomu, že to lidi vystraší a řeknou si – to si vezmou z našich peněženek. Buď tím, že nám zdraží život, anebo tím, že si to začnou brát na různých dílčích majetkových daních či rušení výjimek,“ upozornil. „Politici podcenili, že národ vůbec není hloupý a nedělá si iluze, a protože ho zkušenost naučila, vidí to vždy černěji. Že si peníze stát buď půjčí, nebo tvrdě vezme. Mnozí budovatelé v hnutí ANO nebo u Pirátů fakticky lidi děsí, protože si řeknou, že si to vezmou z našich peněz,“ vypozoroval na závěr politolog Jan Kubáček.





