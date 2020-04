Ozbrojený odpor? Stavět lidi ke zdi? Zdeněk Zbořil se děsí, co teď padá. A mluví o pravdě a lásce

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA „Jen doufám, že mezi zbabělými hulváty, kteří tentokrát věnují pozornost jí a jejímu manželovi, nejsou ti, kteří by je i nás chtěli vyučovat pravdě a lásce. Obávám se ale, že ti, kteří dnes chtějí stavět někoho ke zdi, netuší, jak snadno se to dá udělat a jak takové ‚revoluční‘ nápady končí,“ komentuje politický analytik Zdeněk Zbořil výhrůžky učiněné manželce hradního kancléře Alexandře Mynářové. Zastavuje se též nad celkovou situací kolem koronaviru a své říká i k výstupu Miroslava Kalouska, který vyhrožoval „ozbrojeným odporem proti vládě“.

Pane doktore, jak se podle Vás posouvá celá situace? Ministr vnitra Jan Hamáček zopakoval, že považuje měsíční prodloužení nouzového stavu za nezbytné. Premiér Andrej Babiš souhlasí s ukončením nouzového stavu k poslednímu dubnovému dni. O žádosti vlády o prodloužení o dalších 30 dnů do pondělí 11. května budou poslanci diskutovat v úterý. Nouzový stav by jinak skončil o Velikonocích v sobotu 11. dubna. Vypadá to, že se premiér s místopředsedou vlády neshodnou, jak to vidíte Vy?

Anketa Obstál prezident Zeman v koronavirové krizi? Ano 89% Ne 11% hlasovalo: 4027 lidí

Myslím, že oba pánové jsou pod tlakem nezodpovědné opozice, a to včetně KSČM. Také ČT vede někdy méně, někdy více skrytou nebo otevřenou kampaň proti jakémukoli rozhodnutí vlády. Nepochybuji, že se pánové B+H dohodnou, ale laických arbitrů jistě bude hodně. Dnes jsem někde četl ironický návrh, že by se veškerá omezení měla zrušit zatím jen pro Senát, Poslaneckou sněmovnu a ČT, kromě toho, že by lidé okolo nich se pohybující a v jejich sálech a studiích posedávající nesměli ze svých paláců vycházet na ulici.

Předseda ODS Petr Fiala se domnívá, že současný stav, kdy se daří epidemii zvládat je spíš zásluha lidí než vlády. „Vyhráno v žádném případě není. To, že se v Česku zvládá udržovat pandemii v nějaké rozumné míře, za to je potřeba poděkovat občanům. To, že to takto zvládáme, je zásluha lidí, kteří se chovají zodpovědně,“ uvedl šéf ODS. Mohu poprosit o komentář?

Anketa Podporujete Jana Hamáčka? (Hlasování od 2.4.2020) Ano 37% Ne 63% hlasovalo: 14915 lidí

Snad si pan předseda ODS mohl již všimnout, že prezident, vláda, někteří poslanci a hlavně lékaři, sestry, mobilizovaní příslušníci policie, hasiči aj. jsou také občané, kteří se nejen snaží chovat zodpovědně, ale také riskují svoje zdraví. A své odpovědnosti se nesnaží zbavit. Na rozdíl od kolegů poslanců a arivistických žurnalistů, kteří od prvních dnů rodící se krize hledají viníka a každý den za něj považují někoho jiného. Snad by se mohlo raději mluvit o těch nezodpovědných, kteří se před veřejností schovávají a pokud něco vypustí z úst, je to obvykle jen jedovatá slina.

Jak hodnotit obecně chování opozice v této době?

Rozhodně jinak, než seopozice snaží své voliče Využívá každé příležitosti přenést svůj malý, až nepatrný díl odpovědnosti na někoho jiného. Někteří její reprezentanti se ani nestydí útočit na ty, kteří něco dělají, zatímco oni odvážně „hájí demokracii“. Stále je pro ně hlavním tématem české politiky „Anti-Babiš“, snad jenom na krátkou dobu vjakémsi soft modu.Možná by se ti okolo Parlamentu ČR mohli zeptat hejtmanek a hejtmanů, jak se to dělá, když se chce pomáhat a neohlížet se na svou stranickou příslušnost.

Anketa Kdo podle Vás pohořel v boji s koronavirem? Předseda Senátu Vystrčil 32% Premiér Babiš 3% Vicepremiér Hamáček 1% Ministr zdravotnictví 1% Ministryně MPSV Maláčová 4% Primátor Hřib 59% hlasovalo: 11690 lidí

Jak říkal první prezident ČSR, když už máme tu demokracii, ještě aby tady měli být nějací demokrati. Nebo lidověji, kéž by se jim ta demokracie z úst do rukou přenesla.

Velkou vlnu emocí vyvolalo Ministerstvo obrany, které ve svém návrhu přišlo s posílením pravomocí vlády na úkor Parlamentu, ovšem pouze v případě ohrožení státu. „Kdyby tohle chtěla vážně vláda prosadit, tak to je přesně ten okamžik, kdy v souladu s Ústavou mají občané právo postavit se na ozbrojený odpor. Pokud to vláda prosadit nechce, ať premiér okamžitě odvolá ministra Metnara,“ uvedl Miroslav Kalousek na Twitteru. Co si o tom myslíte?

Pan Kalousek už odvolával kde koho a že se chce ke svému právu prostřílet snad ani nikoho nepřekvapí. Předpokládám, že si uvědomil, že je i v ČR možné podobné nouzové řešení jaké zvolil Orbán Viktor v Maďarsku. Už to tady bylo po Mnichovu, za druhé světové války a krátce po ní. I s touto variantou bychom měli počítat, i když si myslím, že s ohledem na to, vláda razantně přistoupila k řešení krize, omezení moci zákonodárné nehrozí. Nikdo ale neví, co by se mohlo stát, kdyby stav věcí byl podobný jako ve Itálii, Španělsku, dnes na okraji paniky se pohybující Francii, Velké Británii a Spojených státech. Pan poslanec Kalousek sám nejlépe ví, v jakém stavu česká armáda je, vždyť díky jeho neslavně slavným škrtům se téměř rozplynula a jak víme, NATO není připraveno ČR účinně pomáhat. Ani za ta 2% HDP, které bychom měli odvádět do rozpočtu této organizace.

Také ministr Metnar připustil, že předložení návrhu v této době nebylo příliš šťastné. „Přiznávám, že načasování vložení doporučujícího úvahového dokumentu do vládního systému bylo nešťastné, rozhodně nechci v dané situaci oslabovat moc Poslanecké sněmovny! Pokud by v budoucnu k něčemu mělo dojít, musí k tomu být široká politická shoda!“ Mohu poprosit o komentář?

Nechci posuzovat, zda tento návrh byl šťastný nebo nešťastný, ale každý kdo byl na vojně nebo se o vojenské téma trochu zajímá ví, že vojenské štáby musí mít připraveny alternativní plány řešení různých situací a nelze se rozhodovat nad mapou republiky jako ve filmu nebo v televizi. Z historie také víme, že ani několikaletá příprava nestačí, aby v době „široké politické shody“ k ní bylo možné ze dne na den dojít. A abychom si zase jednou nemuseli stěžovat, že nám nikdo nepomohl.

Slova pana MNO Metnara byla pro mne lakmusovým papírkem, který ukázal kdo je připraven se třeba jen s hypotetickou situací vyrovnat, a kdo, možná, i ve spolupráci s cizí mocí, je ochoten vytvořit “pátou kolonu“ zatím jen střílející ze tří revolverů.

Už od ledna je oblíbeným tématem české politiky dopis čínské ambasády předsedovi Senátu kvůli cestě na Tchaj-wan. Teď dostala celá kauza nový impuls. Podle redaktorů Deníku N si měl napsání dopisu u čínského velvyslanectví vyžádat přímo Pražský hrad, konkrétně kancléř Vratislav Mynář. Informaci o tom mají šířit i české tajné služby. Na Fóru24 Pavla Šafra kvůli tomu žádají: „Zeman musí okamžitě skončit.“ Mohu požádat o komentář?

Kdyby se „muselo“ něco dělat podle přání, která se objevují na Foru24, nedovolím si ani odhadnout, kde všude už bychom byli. Jistě vaši čtenáři PL na tuto otázku budou umět odpovědět lépe než já.

V tomto kontextu Mynářově manželce začaly chodit sprosté a výhrůžné vzkazy. A nezisková organizace Transparency International zkoumá, jestli by na kancléře nemohla podat další trestní oznámení. „Jaký to musí být pocit, domlouvat kšefty v Číně a pakovat si kapsu na lidském neštěstí, které tu díky lidem, jako je váš manžel, je!“ Na adresu Mynářové znělo:„Běž někam, ty čubko.“ Vzkazy byly doplněny přáním, aby její manžel jednou stál „u zdi spolu s dalšími, co zradily tenhle stát.“ Co si o tom myslíte?

Alespoň víme, s kým v ČR žijeme a co nás čeká, když nebudeme poslouchat. Paní Mynářovou lituji, ale není první ani poslední komu se dostalo podobné přízně. Jen doufám, že mezi zbabělými hulváty, kteří tentokrát věnují pozornost jí a jejímu manželovi nejsou ti, kteří by je i nás chtěli vyučovat pravdě a lásce. Obávám se ale, že ti, kteří dnes chtějí stavět někoho ke zdi netuší, jak snadno se to dá udělat a jak takové „revoluční“ nápady končí.

I na tom se ukazuje, že celá diskuse o páně Metnarově memorandu není planá, a že ČR není jen ve stavu nouze, ale i ve stavu ohrožení.

Vláda vyplatí některým osobám samostatně výdělečně činným postiženým šířením koronaviru jednorázovou částku 25 tisíc korun. Musí ale splnit řadu podmínek. Ne všichni na podporu dosáhnou. Co říkáte na toto opatření?

Ve svém okolí mám několik známých a přátel, kterých se toto rozhodnutí týká. Skoro všichni se obávají velkého papírování, ale zejména toho, kdo všechno bude chtítna této podpoře participovat. Budou to notoričtí neplatiči daní, lidé s několika živnostenskými listy a náhle se vracejí z podpor v zahraničí i u nás doma? Bude to asi složitější než si myslíme, ale vůle byla dobrá, teď jen aby to dobře dopadlo.

