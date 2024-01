Pavel a podpora eura. Chtěli to tam jeho sponzoři, dozvěděl se Erik Best

Prezident Pavel v novoročním projevu vyzval k přijetí eura a premiér za dva dny celou debatu utnul. Proč s tím hlava státu vyšla bez konzultací a mnohé překvapila? Vysvětlení nabízí politický analytik Erik Best, který má vzhled do zákulisí. Podle jeho zjištění šlo o službu Pavlovým sponzorům. Nejde o jediné nové zjištění, které Best nabízí. Mluví též o souvislosti s možným vznikem nové politické strany a podivně zemřelým vlivným podnikatelem.

reklama

V reakci na premiérův vánoční projev a sliby, že letošní rok bude daleko lepší, že nejhorší máme za sebou a vstupujeme do roku naděje, konstatuje politický analytik Erik Best, že vnímání světa Petra Fialy počítá s tím, že se nebudou dít žádné zvraty doma ani na světové scéně.

Anketa Líbil se vám novoroční projev prezidenta Petra Pavla? Líbil 4% Nelíbil 31% Nesledoval jsem ho 65% hlasovalo: 21381 lidí

„Musíme počítat s tím, že se letos něco stane, a Fialova politika je založená na tom, že se nic nestane. Ve smyslu nic negativního. Je možné, že to tak dopadne, protože my víceméně čekáme na nějakou ‚černou labuť‘. Když nepřijde, Fiala bude vypadat lépe, jeho politika bude mít aspoň částečný úspěch a on bude mít důvod v tom zajetém směru pokračovat. Pokud něco nečekaného přijde, vystoupí premiér s tím, že nemohli s ničím takovým počítat, a proto musejí dělat jiné věci, než plánovali. Bude vystupovat ve stylu ‚my za to nemůžeme‘, jak jsme už viděli,“ popisuje Best.

Jakou podobu by ona zmíněná „černá labuť“ mohla mít? Podle jeho slov něco podobného vidíme často. „Například situace na Ukrajině, v Gaze apod. Kdykoli se může něco změnit nebo konflikt rozšířit. Fiala už jednou mluvil o tom, že možná budeme moci v energetické oblasti pomáhat Ukrajině a Rusko se snaží, aspoň údajně, ničit ukrajinskou energetickou infrastrukturu. No, zatím se o to sice moc nesnaží, ale pokud by začalo, může to přes noc změnit situaci u nás. Státní rozpočet ale další energetické dotace pro domácnosti neobsahuje, takže tam je potenciální problém, který kdykoli může přijít. Je toho víc,“ upozorňuje politický analytik.

Politické vody po Novém roce rozčeřila výzva prezidenta Pavla, který v novoročním projevu vyzval ke vstupu Česka do eurozóny. Zatímco ještě v nedávné kampani se k přijetí eura stavěl chladněji s tím, že není kam spěchat, teď míní, že by stát měl potřebné kroky již zahájit.

„V Americe a dalších politicky vyspělých zemích to funguje tak, že když prezident nebo předseda vlády přijde s nějakou novinkou nebo novým politickým směrem, ihned po tom oznámení začne skupina jeho podporovatelů a poradců veřejně vystupovat, mluvit o tom a danou myšlenku hned podpoří. V našem případě to tak nebylo. Samozřejmě že sice dávní podporovatelé eura z řad poslanců to schvalovali, stejně tak nějací obchodníci, ale jinak Pavel promluvil a nastalo spíše ticho. Nic. Nebyla žádná nová diskuse a za den nebo dva vystoupil Fiala se sdělením, že vláda nic takového nemá v programu, a hotovo. Ukončil novou diskusi, aniž de facto pořádně začala,“ rozebírá Erik Best.

Fotogalerie: - Klaus proti Euru

Podle jeho informací může mít zmínka o přijetí eura v novoročním projevu i jiný důvod, než že by si to Petr Pavel tolik přál. „Není to jenom kvůli tomu, že projev prezidentovi napsal někdo jiný a euro do toho zakomponoval, ale slyšel jsem rovněž, že do toho mluvil i někdo mimo Hrad. Jinými slovy, Pavlovi sponzoři, kteří by euro uvítali, chtěli, aby to v projevu zaznělo,“ prozradil.

Volby do Evropského parlamentu spíš podle Besta nepřinesou žádné otřesy na domácí politické scéně. „Může se to v závislosti na aktuálním dění změnit, ale dnes bych řekl, že Fiala vydrží do konce a jeho test přijde až ve sněmovních volbách za necelé dva roky. Volby vypadají teď pozitivně pro hnutí ANO, ale hodně záleží na momentální náladě. Lze nicméně očekávat, že ANO eurovolby vyhraje. Zda půjde o výraznou porážku vládní koalice, si nejsem jistý, bude záležet na případné černé labuti, co jsem zmiňoval, anebo bude stejná situace jako nyní. Pokud by volby dopadly drtivým vítězstvím hnutí ANO, o to větší tlak na Fialu bude. Jenže kongres ODS se odehraje v dubnu a volby jsou až v červnu, takže to nic nemůže změnit. Strana však oslabená bude a přijde ideální čas pro Miroslava Kalouska, pakliže chce stále promluvit do politiky,“ připomíná analytik.

„Hodně bude záležet na načasování, zda se do nové strany pustí. Nikdo neví, co se stane. Naposledy když někdo začal připravovat novou politickou stranu, skočil z balkónu v hotelu v Dubaji. I toto musíme brát v úvahu, protože jako pozorovatel nemohu znát veškeré souvislosti,“ naráží Best na podzimní podivnou smrt vlivného podnikatele Martina Horáka.

Závěrem se Erik Best, rodilý Američan, zastavil u vývoje ve Spojených státech a prezidentských voleb, které zemi čekají letos v listopadu. Demokratická strana má podle jeho sdělení čas až do srpna rozhodnout, zda bude funkci obhajovat Joe Biden, anebo se pokusí najít jinou osobnost, která by se postavila Donaldu Trumpovi. „Osobně si ale myslím, že demokratickým kandidátem nakonec Biden nebude, ale mohou nás nějakou dobu napínat,“ míní.

„Z hlediska světového vývoje si nemyslím, že by nejdůležitější událostí byly prezidentské volby v USA, za naléhavější pokládám vývoj na Ukrajině a v Gaze. Izrael teď zabil jednoho z vůdců Hamásu a Američané dávají najevo, že s tím nejsou moc spokojeni. Politicky to znamená, že Biden ztrácí kontrolu nad Netanjahuem. Podobnou situaci máme na Ukrajině, kde Zelenskyj už není tou žádanou osobností. Dnes v New York Times psali, že Ukrajinci už neposlouchají propagandu, která jim je předkládána. Pokud Spojené státy ztrácejí možnost ovládat své spojence, je to pro ně urgentnější než prezidentské volby, byť volby mohou situaci změnit či zkomplikovat. Podstatnější i pro nás zde jsou mezinárodní souvislosti a války, které probíhají,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Erik Best.

Psali jsme: „Je to kruté, ale...“ Matěj Stropnický opět tvrdě zasáhl téma „Ukrajina“. A mnohem víc „Výkřik… A nic.“ Ale v ODS o Fialovi mluví. Potichu To je pěkná demokracie. Vést národ k euru? Ministr si to schytal „Mluvil jsem s Vystrčilem.“ ODS otočila směrem k euru, i ti hlavní

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama