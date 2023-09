Piráta do Moskvy. Zbořil o knížeti a rodině Kolářů

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA „Snad chybělo jen oznámení, zda se v Mošnově nevybíralo ,na letadla', a že by tam mnozí nadšení z tohoto nákupu století paní MNO Černochové rádi přispěli,“ uvedl k reakcím na demonstraci na Václavském náměstí politolog Zdeněk Zbořil. Připomenul evropské volby a postup prací na plynovodu Nord Stream 2 nebo vystupování předsedkyně EK Leyenové. „Asi to řekla jinak, a tato jazyková neobratnost byla způsobena jen překladateli a tlumočníky,“ podotkl s ironií.

„Nevím, zda to v přívalu podivných zpráv z ukrajinsko-ruské fronty stojí za zmínku, ale někdy to vypadá, že se všichni tak trochu zbláznili a předhánějí se vymýšlet nevymyslitelné. A tak jsem se včera ráno dověděl, ví bůh z jakého zdroje, že byla dobyta vesnice Andrijivka, o kterou se v českých médiích sváděly těžké boje. Nakonec byla dobyta ,ukrajinskou armádou'. Údajně ale srovnána se zemí. Nezůstal tam kámen na kameni. Ani pošta, která tam před zahájením bojů v této vsi nebyla. Evakuováni byli všichni obyvatelé, kterých zde žilo před zahájením bojů 77,“ uvedl. „To je tak pozoruhodná zpráva, že, myslím si, by ji nedokázal napsat ani slavný redaktor Světa zvířat na začátku 20. století. Humor nás přejde, když si uvědomíme, že podobně se může psát i o jiných událostech na ,ukrajinské frontě', a že se tak mohou pouštět do světa, nebo do Kongresu Spojených států, zprávy o věcech mnohem závažnějších,“ dodal.

Anketa Má Česko pořídit letouny F-35? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 22945 lidí

Příliš se takové zprávy podle Zbořila neliší ani od výroční zprávy předsedkyně EK van der Leyenové, která s nezakrytou hrdostí oznámila svým poddaným, že se za poslední rok podařilo splnit 90 % všeho, co jsme si „vytyčili“. „Přehlédněme to ,vytyčení'. Asi to řekla jinak, a tato jazyková neobratnost byla způsobena jen překladateli a tlumočníky. Ti by se za svoje bruselské platy mohli naučit něco trochu lepšího ze svého řemesla. Horší je obsah a forma tohoto vytyčování, které připomínají sjezdové zprávy všech možných tajemníků z evropské doby před i po-brežněvovské. Chybělo tam snad už jen sdělení, že jsme ,vytyčené úkoly' splnili před termínem. Nedivil bych se, kdyby to v tomto případě bylo dokonce o rok dřív. Tedy ještě dřív, než bylo vše ,vytyčeno',“ konstatoval.

„Asi proto se nedostalo paní komisařce slov, kterými by připomněla, že právě 26. září tohoto roku budeme vzpomínat výročí toho, jak byl, poamericky řečeno, ,udělán' Nord Stream 2. Ten jistě stále ještě nedává spát nejen Evropské komisi, Evropskému parlamentu, a hlavně pojišťovnám, které sice nezajímá, tak jako více než sto českých petentů podepsaných na dnes už tak moc nevzpomínané žádosti o ,odstřižení' od ruské ropy a plynu. Jde jim spíše o splatnost pojistek na úrovni mezinárodní. A jak víme, mnozí z vlastní zkušenosti, banky a pojišťovny, když jde o peníze, neznají bratra a v naší gendrově obohacené době ani sestru,“ zmínil.

Připomenul i evropské volby: „U nás doma se blíží volby, kterými lze dosáhnout na evropsky-unijní obročí, a snad i proto startuje další kolo soudů o Čapí hnízdo. Protože se ale postupně stává větší módou zkoumat morálně-politickou minulost, zatím jen kandidátů na taláry v Ústavním soudu, můžeme se obávat, že zkoumání soudců a dokonce i státních zástupců ve zpětných zrcadlech se může objevit až bude třeba i v našem světě nedotknutelných. Nový pan předseda Ústavního soudu Baxa si to sice nepřeje, jak řekl ve svém velkém interview minulý týden v Lidových novinách, ale sám dobře ví, že ani přání prezidenta republiky a většiny senátorů PČR nemusí být posledním soudem božím.“

„Nepřehlédnutelným byl i výrok MZV ČR Lipavského, který promluvil na téma zlepšení nedobrých až špatných vztahů s Ruskou federací. Bylo to sice v souladu s názory MZ v.v. Karla Schwarzenberga, ale ohradili se proti tomu členové rodiny Kolářových. U otce Koláře to nepřekvapuje, v Moskvě už byl a zná úskalí práce na tomto úřadu, řekněme, dobře. Jeho syn, poslanec a radní v Praze 6 Ondřej, který má dobré vztahy s řeporyjským starostou, a o Banderovce a Vlasovce se zajímajícím poslancem Žáčkem, je to trochu složitější. Nezdá se mi, že by český MZV mohl být v Moskvě považován za partnera v jakémkoliv jednání o ,zlepšování diplomatických vztahů' s RF, třeba už jen proto, že ještě před několika týdny tvrdil, že ,Rus musí na Ukrajině dostat na budku'. Podle dnes zavedené pětikoaliční nomenklatury by měl do Moskvy odjet nějaký Pirát nebo Pirátka. Doufejme, že to nebude pod jejich známým a militantním transparentem ,Pusťte nás na ně!'“ uvedl.

Připomenul i události v Asii. „Z velké dálky k nám doléhá jednání mezi RF a KLDR, o kterém jsme bez velkého zájmu v PL už několikrát mluvili, ale které v posledních dnech nabývá jasnější obrysy. Potvrzuje se, jak jsme také už několikrát upozorňovali, že zbrojení na Korejském poloostrově a v jeho okolí může být v blízké době středem většího zájmu, než dobývání Krymu, které na sebe bere stále větší a větší podobu třetí Krymské války,“ konstatoval.

„O tom, jak jsme připraveni na tuto změnu geopolitických paradigmat svědčí mediální pozornost mizení a objevování se čínských ministrů. Nejdřív zahraničních věcí, tentokrát ministra obrany Li Šang-fu a objevením se muže jménem Wang-I. Ale i to musíme zkoumat velmi opatrně. Naštěstí se v poslední době objevují i ve zpravodajství ČT nové tváře, někam se ztrácejí nebo se dokonce už ztratily ty hysterické redaktorky biologicky odcházející generace. Doufejme, že zpravodajství z Dálného východu, a třeba i z jihovýchodní Asie, se dočká vyšší úrovně. Domníváme se totiž, že tato oblast bude v nadcházející době středem většího zájmu než dosud a tak bychom si to zasloužili. Už nebude možné se nechávat informovat a ohromovat z monotematického prostředí Tchaj-wanu a jeho několika přátel v PS, Senátu PČR a na pražském magistrátu. Tam se za přízeň, doufejme, nerozdávají pověstné Vystrčilovy grošíky, ale trochu nejistoty o původu jejich entusiasmu přece jenom máme,“ dodal.

Co říkají kuloáry v Bruselu?

Piráti si zvolili do čela kandidátky do evropských voleb opět stejné europoslance. Ovšem, lze něco z toho nějak hodnotit?

Anketa Jak s odstupem času vzpomínáte na Miloše Zemana? Dobrý prezident 90% Špatný prezident 8% Nijak / Nevím 2% hlasovalo: 17385 lidí

„Piráti, jak všichni víme, mají podle výzkumníků volebních preferenci lepší procenta než nejméně tři koaliční strany, ale málo platné, mají, zejména po posledních skandálech, zřejmě nedostatek slušně vychovaných reprezentantů. Ne, že by kuloáry v Bruselu a jeho okolí byly zahrady cudnosti pro paní a dívky z dobrých rodin, ale přece jenom… Snad by bylo lepší, kdyby jejich kandidáty před zápisem na kandidátky přezkoušel ze zásad etikety a komunikace bývalý Havlův ceremoniář Ladislav Špaček,“ uvedl politolog.

Protest na Václavském náměstí. Soutěž lhaní…

Demonstrace na Václaváku přinesla rozporuplné ohlasy. Premiér Petr Fiala ji zaznamenal pouze okrajově, jak uvedla ČTK. A jestli lze očekávat dlouhodobější odezvu?

„Zprávy o demonstraci nespokojenosti občanů, hlavně s předsedou vlády a ministrem vnitra byly tak popletené, že se podobaly té zprávě, kterou jsem v úvodu citoval v souvislosti s dobytím ukrajinské Andriijivky. Neustále se různí počtáři předháněli v tom, jak nejlépe spočítat kolik bylo na Václavském náměstí v Praze a v průvodu na Letnou k budově MV lidí. Ve věku audiovizuálních a elektronických médii bychom mohli říct, že je lhaní marné, ale i tak soutěžili různi informátoři v tom, kdo vymyslí větší pravdu nebo lež. Hlavní motto demonstrace, hesla a obsah projevů vystupujících byly opomenuty, ale přehlédnuto nebylo, že jeden z tisíc nebo více přítomných měl na svém oděvu symbol tzv. Wágnerovců. Byl, alespoň podle pohotových fotoreportérů spoután, až se zdálo, že zalehnut, a tak se mu nepodařilo způsobit nějakou nemateriální škodu,“ komentoval.

„Zajímavý vstup na tuto informačně-desinformační scénu, se povedl i panu premiérovi, který vysvětlil, že „demonstraci sledoval jen okrajově“, a že pro něho bylo mnohem důležitější putování statisíců do severomoravského Mošnova, kde přihlížely prezentaci stále populárnějších a dražších bojových letounů F-35 americké výroby. Nepochybujeme, že už dnes je považuje za produkt české vojenské obchodní obratnosti. Snad chybělo jen oznámení, zda se v Mošnově nevybíralo ,na letadla', a že by tam mnozí nadšení z tohoto nákupu století paní MNO Černochové rádi přispěli. Asi by to nás nenadšené přesvědčilo, že máme také něco do státního a našeho něco přihodit, ale za dobré slovo by to stálo,“ zmínil.

Přidal i pár slov k občanské nespokojenosti: „Tradování záští a nenávisti, těch je dnes tolik, že naši hofráti si už neuvědomují, že nejde o statistiku, ale o přerůstání kvantity v kvalitu, a že málokterý politický šaman umí odhadnout, ,kdy to praskne'. A i když si to mnozí nechtějí přiznat, už dnes je čas, aby se začali bát,“ uvedl.

Sebeprezentace a ukazování v OSN?

Český prezident se tento týden zúčastní zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku. A o čem to svědčí?

„Jen o prezentaci a sebeprezentaci nového prezidenta. Je to trochu zdvořilost a do New Yorku se jezdí trochu ze zvyku, trochu se ukázat. Patří to k dobrému tónu, a když víme, že Československo bylo jednou ze zakladatelských zemí OSN, můžeme konstatovat, že se to sluší. I když někteří z vysokých ukrajinských politiků a našich patronů si myslí, že OSN je ,k ničemu', snad to nebude pravda. Nevím, zda si pan prezident vybral už svůj doprovod, ale i to je problém, se kterým by se měl důstojně vyrovnat a úspěchu jeho výpravy by jistě pomohl,“ uzavřel dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.

