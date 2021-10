Pokus o převrat? Zděšení. Zbořil a další kolo boje o Zemana

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA „Asi to ty roztodivné účastníky pokusu o státní převrat vyděsilo.“ Politolog Zdeněk Zbořil reaguje na zveřejnění videozáznamu, na kterém prezident Miloš Zeman podepisuje dokument o svolání Sněmovny. Všímá si zklamaných tváří, které by potřebovaly „trochu pročistit játra a krev, aby nevypadaly tak chorobně“. Přemýšlí o tom, co očekávat až začnou „čistky“.

reklama

Anketa Vydrží Fialova vláda až do řádných sněmovních voleb? Vydrží 1% Nevydrží 96% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 1191 lidí

„Pan kancléř byl obviňován, že manipuluje s nemohoucím prezidentem, a že je organizátorem zločinného spiknutí,“ komentuje čtvrteční tiskovou konferenci, kterou svolal hradní kancléř Vratislav Mynář, politolog Zdeněk Zbořil. Veřejnost mohla sledovat záběry z nemocnice, na kterých prezident podepisuje dokument o svolání Sněmovny. „Co měl dělat jiného než ukázat všem, že pan prezident může být nemocný, ale stále je ještě mocný, jak napsal Petr Hájek v Protiproudu. Že umí psát, mluvit a žertovat, ačkoliv si myslím, že mezi těmi, kteří si myslí, že na rozdíl od pana prezidenta jsou nesmrtelní, je málo takových, kteří té větě Zeit is gewonnen, alles ist gewonnen, rozuměli. A pokud ano, asi nechápou její kontext,“ dodal.

Zveřejnění záznamu přineslo různé reakce. „Asi to ty roztodivné účastníky pokusu o státní převrat vyděsilo. Ukázalo, že prezident není v kómatu, ani že se jen ‚nehodil marod‘, jak kdysi dělával Václav Havel před nějakou hradní aktivitou, že je o něho dobře postaráno v aseptickém prostředí, ve kterém s ním mohou mluvit i návštěvy, a kdyby bylo třeba i vysocí vládní a parlamentní činitelé,“ říká Zbořil. „Jenom snad ty zklamané tváře vedoucích představitelů pětistranické či čtyřstranické možné povolební koalice s panem senátorem Vystrčilem vypadaly, zejména pan předseda Senátu, že by potřebovaly také trochu pročistit játra a krev, aby nevypadaly tak chorobně,“ dodal.

Prezidenta neodvoláte jako ministra Prymulu „blahé paměti“

Jenže změnilo zveřejnění videozáznamu něco? Najednou se nepíše o tom podpisu, ale že ti lidé tam neměli roušky. „Ta poznámka o rouškách nesvědčí o ničem jiném, než o bezradné naivitě a nenápaditosti těch, kteří si mysleli, že přímo zvoleného prezidenta je možné odvolat podobně jako pana ministra Prymulu blahé paměti. Panu senátorovi Vystrčilovi se nedivím, je toho na něho v poslední době trochu moc a mnozí jeho kolegové z ODS mu příliš nepomáhají,“ uvedl politolog. „To, že on a jeho přátelé ustoupili během jednoho dne od myšlenky pohřbít prezidenta, a dokonce mu začali přát dobrého zdraví, dokazuje, že ani nepochopili typický výstřel pana prezidenta prostřednictvím mluvčího Hradu, pana Ovčáčka, kterým byla informace, že k obědu či večeři měl meruňkové knedlíky a klobásu. Oni by asi ani nepochopili, kdyby jim někdo pustil do pochodu přepracovanou píseň Ivana Mládka Rouška, rouška, trhá mi ouška…“ dodal.

Podle kancléře Mynáře lze při pohledu do historie najít paralely o informování o stavu Václava Havla se současnou situací. „Okolnosti jsou sice jiné, fyzické i duševní dispozice obou prezidentů odlišné, ale z hlediska ‚zameškaných pracovních dnů‘ délce doby nepřítomnosti obou prezidentů na pracovišti je to jednoznačné,“ uvedl politolog. „Sice se ještě nepodařilo Senátu instalovat na Hradě píchačky, ale co není, mohlo by být,“ dodal. Prvním krokem k takovému zvýšení pracovní disciplíny by mohlo být zavedení píchaček v Senátu a Poslanecké sněmovně. „Už jsem zapomněl, o čem všem se v době nemoci Václava Havla neinformovalo, a musím se přiznat, že mi to bylo jedno (asi proto, že jsem nechtěl být prezidentem). Jedna informace je dodnes přísně tajná. Jak to bylo s hledáním patogenních zón v nemocničním pokoji Václava Havla, kdo o tom rozhodoval, a zda to urychlilo nebo zpomalilo jeho rekonvalescenci. A co vkládání léčivých kamenů do postele VH? Neměl by Senát protestovat v ÚVN? Jak to, že dosud nehledal a nevkládal? Když už se tak všichni upřímně bojí o prezidentovo zdraví?“ ptá se a poukazuje na jeden zveřejněný článek:

Psali jsme: V květnu si Fischer pozval Blatného… Akce „odstranění Zemana“ se v Senátu chystala několik měsíců. Dokumenty hovoří

Senátorka Němcová alespoň nebude muset přemýšlet, kdy odejít

Hrad prozatím ruší předávání státních vyznamenání, které se tradičně koná 28. října. „Ceremoniál bude odložen na pozdější termín, pokud pan prezident nerozhodne jinak,“ uvedl Mynář.

„To je věcí pana prezidenta a jeho kanceláře, a tak nemůžeme mluvit do toho, proč a koho vyznamenává, a musíme strpět, při jaké příležitosti tomu bude,“ uvedl Zbořil. „Jaroslava Veise v Lidových novinách alespoň nebude trápit, který ‚Zemanův oblíbenec‘ to bude, stejně jako když naříkal, opět v ‚Babišových Lidovkách‘, nad Babišovými pohůnky. A paní senátorka Němcová dokonce nebude mít problém s tím, co vzít na sebe a v které hodině ceremoniálu odejít,“ dodal.

Psali jsme: Sabotáž očkování: Etzler zbořil úplně vše. To je zlé Co nadáváte? Sobě nadávejte! Ničení Zemana: Petr Hampl ví víc. Jasně o tom, co bude Nebojte, dostanete dost. Gazdík konejší Piráty, ale už je zle Vláda by měla projednat protikoronavirová opatření ve školách

A co říci na mediální show kolem prezidenta, kterou předvádějí nejen senátoři? Může tohle něco do budoucna znamenat? „Že jsou páni senátoři a senátorky lační po krvi pana prezidenta nijak nepřekvapuje. Jak říká lidové přísloví: Lidé jsou různí, někteří dobří, někteří zlí a někteří jsou prostě jen…. (dodejte si slovo ad libes). Těm, kteří senátory dnes pomlouvají, nadávají jim a dnes už začínají i vyhrožovat, bych jen chtěl připomenout, že senátoři a senátorky byli zvolení sice svými nepočetnými příznivci, ale i těmi, kteří hrdinně odmítali jít k senátním volbám. Tak ať s tou svojí kritikou začnou sami u sebe a teprve potom nechť se vydají hubovat ty druhé,“ připomíná Zbořil.

Ať na bojišti EU něco vyhraje Fiala! Bez ironie

Po poslední debatě lídrů EU o cenách energií hovořil premiér Andrej Babiš o velkém úspěchu. Bojoval za to, aby Evropská komise udělala něco s emisními povolenkami.

„To je problém, kterému nerozumím a nechci rozumět. Nechci být jako mnozí zpravodajové, komentátoři a politologové, kteří ke všemu mají co říci, tak vlastně neříkají nic,“ reaguje Zbořil. „Zatím mne zaujal jen výrok pana předsedy vlády in spe Petra Fialy, že premiér ve funkci Andrej Babiš zase něco prohrál. I to je pro mne velká neznámá a přál bych si, pokud pan Fiala povede novou vládu, aby na tomto zřejmě budoucím hlavním bojišti EU něco vyhrál – a říkám to bez jakékoliv ironie,“ dodal.

O víkendu změnila KSČM vedení. Novou předsedkyní KSČM se stala europoslankyně Kateřina Konečná. „První den po její úspěšné volbě, a protože zvítězila s tak velkou převahou nad svými konkurenty, si nedovolím věštit. Zřejmě jí ale hodně lidí v KSČM věří. S ČSSD v úvahu spolupráce nepřipadá. Paní předsedkyně je dostatečně hmotně zajištěna prostřednictvím přízně svých voličů a bohatého měšce EU,“ komentuje politolog. „Zdá se mi pozoruhodné, že v roce 100. výročí vzniku KSČ, k jejímuž odkazu se někdy KSČM hlásí, jindy na něj zapomíná (a i když komunisté už žádnou revoluční stranou nejsou), želí ‚zániku levice‘ v ČR. Ale kdo by dnes věřil, že jim o nějakou revoluční změnu poměrů jde? To o radikální změnu poměrů usilují spíše strany, které se považují za demokratické, a které už v těchto dnech vyhlašují, že budou ‚čistit‘. Zda dočista, nebo jen sem tam nějakou skvrnu, zjistíme, až ‚čistky‘ začnou,“ dodal.

Politolog přidává i tato slova: „‚Demokrati‘ dokázali přetvořit kapitalisticky lumpen-proletariát i aristokracii a k té poslední bitvě, která brzy vzplane, mají blíž než psychologicky opotřebovaní komunisté.“

A co z událostí uplynulého týdne stojí podle doktora Zbořila za povšimnutí? „Díval jsem se spíše do zahraničí, než po limitech domácí politiky, ale zdá se mi, že se schyluje ke stavu, který radikální kritici americké zahraniční politiky vyjadřovali heslem – Ještě více Vietnamů! Dnes se mi zdá, že je to naopak heslo amerických jestřábů a holubic, kteří chtějí riskovat ve všech možných i nemožných koutech světa. Ukrajina, Turecko, Dálný východ, indické Tichomoří, ropná skvrna kdekoliv se na světě objeví,“ upozorňuje politolog. „Zda jim to překazí celosvětový covid-19, nedostatek čipů v ČT nebo dokonce Greta Thunbergová, které se vymkly ze svých kloubů a šílí, si nedovoluji říkat ani nahlas, abych nemaloval čerta na zeď. Ve Spojených státech umírají i generálové, nejen na vážné nemoci, ale i na covid a možná i na Irák,“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.

Psali jsme: KDU-ČSL: Cílem naší budoucí vlády bude uklidit obrovský finanční nepořádek ve státní kase Vakcíny k ničemu, nebo je vše v suchu. Otázka pravdy: Prý jedno, či druhé Hyeny u špitálu. Zažil jsem... Zbořil jasně o nemocném Zemanovi Zdeněk Zbořil nad výsledky voleb: Trik s rájem bez Babiše. A léta neúspěšného vládnutí ODS jsou zapomenuta

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.