Preference ČSSD neodpovídají její práci, říká politolog Jelínek. Ministři pracovali v krizi možná lépe, než ti z ANO

reklama

Rada České televize má tři nové radní. Jsou jimi ekonomka Hana Lipovská, moderátor Luboš Xaver Veselý a publicista Pavel Matocha. Šéf Pirátů Ivan Bartoš řekl: „V Radě ČT mají sedět kompetentní odborníci, kteří budou chránit nezávislost veřejnoprávních médií. Takové lidi jsme s piráty podporovali. Bohužel bude doobsazena lidmi na základě výsledků nedůstojného politického handlu.“ Je volba radních výsledkem nedůstojného politického handlu, nebo běžného vyjednávání?

Samozřejmě nevidím do vyjednávání politických stran uvnitř Sněmovny a nemám úplně potvrzeno, kdo pro kterého kandidáta hlasoval a co za to chtěl. Možná poslanci, kteří sedí ve Sněmovně, o tom mají lepší přehled. Z mého pohledu je zajímavé, že zvolení lidé jsou především známi spíše jako kritici České televize, jako lidé, kteří zatím nebyli spojováni s tématem veřejné služby nebo rozvoje veřejné služby v médiích, takže mě trošku překvapuje, že zrovna oni dostali přednost. Ale v zásadě mě nepřekvapuje, že si poslanci tato jména vybrali, protože doba přeje tomu, aby se do podobných funkcí, a vidíme to už delší měsíce, dostávali lidé, kteří spíše reprezentují jakýsi anti-establishment.

A těmi tedy Lipovská a Veselý, podle vás, jsou?

Anketa Souhlasíte s tím, že europoslanec Kolaja chce volbu radních ČT řešit na úrovni EU? Ano 1% Ne 99% hlasovalo: 1382 lidí

Ano. Jsou to lidé, kteří buď v minulosti neměli žádný další kontakt s veřejnoprávními médii, nebo je kritizovali, nebo pracovali pro soukromá média. Myslím, že v původní nabídce kandidátů byla celá řada mediálních teoretiků, expertů, lidí s dlouhou veřejnoprávní stopou. Nikdo z těch zvolených podobná kritéria, podle mě, nesplňuje.

Premiér Andrej Babiš se i před volbami, a stále v tom pokračuje, prezentoval jako ten, kdo takzvaně „maká“. Udržel si tento obraz po událostech v posledních měsících s novým koronavirem?

Makala celá vláda, ukázala svoji akceschopnost, když jsme se ocitli v nečekané situaci, kterou nemáme vůbec vyzkoušenou. Ministři předváděli maximum, co v nich je, někdo s lepšími výsledky, někdo s horšími výsledky. Ukazuje se, že schopnost rozhodovat nebo nakupovat je resort od resortu odlišná, ale v zásadě mám pocit, že vláda krizi ustála. Možná dokonce lépe, než bych já sám čekal.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Odpovídá to tedy preferencím, které hnutí ANO vlastně během celé té doby neztratilo?

Domnívám se, že to preferencím hnutí ANO odpovídá, ale neodpovídá to preferencím sociální demokracie, protože v řadě ohledů byli sociálnědemokratičtí ministři stejně dobří, ne-li lepší, než hnutí ANO. Tam se ale projevuje, že voliči jsou stále dost zdrženliví v přelévání sympatií za počínání ministrů během epidemie do volebních preferencí.

Jinak řečeno, celá situace se může promítnout v preferencích až později?

Může se promítnout později, ale možná bude ještě mnohem více záležet na tom, jak bude vláda řešit situaci po koronavirové epidemii. Zkrátka, jak dokáže zajistit lidem plné peněženky, pracovní místa, podnikatelům chod jejich firem. Události, na nichž se budou lámat volební výsledky, nás ještě teprve čekají.

Zmínil jste i ČSSD a její ministry během koronavirové krize. Chcete tedy říci, že nejsou dostatečně doceněni za práci, kterou odvedli? A měl jste na mysli například problémy při nákupu ochranných pomůcek?

Jako jednotlivce veřejné mínění práci sociálnědemokratických ministrů oceňuje. Přelije se to i do jejich osobní popularity, ať už Jana Hamáčka, coby člověka, který dokázal nakupovat a dovážet i rozvážet ochranné pomůcky, který dokázal efektivně řídit krizový štáb. A nejspíše se to projeví i v osobní popularitě Jany Maláčové, která stojí za nejfunkčnějším nástrojem spojeným s ekonomickou části krize, tedy s programem Antivirus nebo s ošetřovným. To do žebříčků osobních popularity politiků nejspíše zasáhne.

Ale nemusí to za všech okolností zasáhnout do volebních preferencí sociální demokracie, protože lidé mají do značné míry pocit, že co ministři předváděli v posledních třech měsících, je vlastně něco, co se od nich očekává. To, že prostě budou spravovat zemi, jak nejlépe umějí. Avšak na stranické preference má mnohem častěji vliv to, s jakou vizí strany do politiky přicházejí, s jakými nápady do budoucna, včetně toho, jak pomoci nastartovat v příštích měsících ekonomiku. Tam je ještě práce, kterou bude muset sociální demokracie odvést, teprve čeká.

Psali jsme: Ministryně Schillerová: Podnikatelé dostanou pomoc v okamžiku, kdy ji potřebují Ministryně Maláčová: Ano, kritéria jsou přísná, ale pro většinu malých, středních podniků jsou reálná Stanjura (ODS): Pokud bude mít firma 51 zaměstnanců, tak má smůlu Šafránková (SPD): Vládní habaďůra. Koza zůstala celá. Daň z nabytí nemovitosti se neruší

Tedy i voliči budou účty politikům teprve skládat podle toho, jak si s tím poradí.

Ano.

Z řad opozice se silně ozývá, a ukázalo se to i při prohlédnutí návrhů jednání, že Andrej Babiš a vláda v podstatě zamítala některé návrhy opozice při aktuálních řešeních problémů, potom je s několikatýdenním zpožděním sama schválila a následně je vydávala za svoje nápady. Upírá tím opozici jejich roli, kterou sehráli v té době? Využíval Andrej Babiš nápady opozice, které vydává za své?

Nevím, jestli je tomu tak, že využívá nápady. Možná a prostě jen vláda a pracovníci ministerstev v určitém okamžiku dospěli ke stejným závěrům, jako opoziční strany. Opozice by si od vlády i od premiéra zasloužila určité uznání či ocenění jejích nápadů.

Ale pro postup vlády mám pochopení, protože zatímco opozice může nadhazovat nápady od boku, co je zrovna napadne, tak od ministrů se očekává, že přijdou s promyšlenými návrhy, které jsou vydiskutovány v jednotlivých resortech i v meziresortním řízení. To, že budou důkladně pročítány, vyargumentovány. Z tohoto hlediska státní aparát funguje pomaleji než mozkové závity opozičních politiků, kteří nemusí tyto věci promýšlet do důsledku.

Podstatné je, k jakému závěru se dojde, a ta opatření nakonec prošla Poslaneckou sněmovnou a Senátem nezávisle na tom, zda byla jejich duchovním otcem opozice, či vláda. Takže nakonec byla správná a efektivní.

Jak politicky čtete konflikt, který nastal mezi ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem a jeho náměstkem Radimem Prymulou? A také, že Prymula nyní bude vládním zmocněncem vlády hnutí ANO pro zdravotnictví?

Neznám prvotní příčinu toho konfliktu, jestli vězí v osobních vztazích politiků, v tom, že by měl Vojtěch nějaké informace o politických nebo podnikatelských aktivitách nebo ambicích Prymuly a jeho rodiny. To opravdu nevím. Ale myslím, že spor je velmi nebezpečný, protože se dotýká nejsledovanějšího resortu v době krize a dvou klíčových postav. Tam, když nebude fungovat nějaký soulad a harmonie, to může být velmi nebezpečné pro důvěru veřejnosti, pro chod vlády, chod celého systému.

A to řešení mi přijde dost prapodivné. Nechápu, k čemu vláda potřebuje zmocněnce pro zdravotnictví, když má ministra zdravotnictví. Dodnes jsem nepochopil, v čem bude agenda Prymuly odlišná od agendy Vojtěcha. Bylo by logičtější, kdyby si premiér Babiš vybral jednoho z těchto pánů, aby byl ministrem zdravotnictví, a druhému aby popřál hodně štěstí v soukromém sektoru.

Nejedná se o dvě mouchy jednou ranou ve smyslu, že přesunutím Prymuly premiér vyřešil konflikt mezi Prymulou a Vojtěchem? Jednak Vojtěch už nebude nadřízeným Prymuly, a zároveň si zachoval vlastně politicky velmi pozitivní tvář za hnutí ANO?

Může to být takové řešení, že se vlk nažere a koza zůstane celá. Veřejné mínění bude mít před sebou dvě zajímavé osobnosti, Prymulu a Vojtěcha dál, ale zabrání se tím dalším svárům a konfliktům mezi nimi. Zjevně se budou vyjadřovat k podobným tématům a otázkám. Budou nejspíše muset spolu o nich mluvit. Nedovedu si představit, že ministr zdravotnictví se nebude bavit s vládním zmocněncem pro zdravotnictví, a naopak.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Andrej Babiš řekl, že pohlídá, aby navzájem spolupracovali.

Ano, Andrej Babiš dokáže i nemožné, ale myslím, že to tak jednoduché nebude.

A co schopnosti a role ministra Vojtěcha, který čelil výzvám k rezignaci?

Na to, že ministr Vojtěch není ani zkušeným politikem, ani není výraznou tváří našeho zdravotnictví, přeci jen je to spíše ekonom nebo analytik, než klasický zdravotník, tak z tohoto hlediska zvládl krizi relativně dobře. Dokázal řídit resort, dokázal celkem srozumitelně komunikovat s veřejností, což se ne vždy dařilo premiérovi, a i ta klíčová opatření, která ministr zdravotnictví prosadil, byla správná.

Ale slýchávám námitky a myslím, že mohou být oprávněné, že ministr Vojtěch není příliš silný manažer, že je v uvozovkách někdy měkký člověk při vyjednávání nebo při vydávání pokynů či úkolů, a že on, nebo spíše jeho úředníci nedostatečně zvládli vyjednávání či nakupování ochranných prostředků. Tam Ministerstvo zdravotnictví mělo rezervy jako celek a i ministr Vojtěch osobně. A skutečně si to spojuji s tím, že ještě nemá tak silné politické a manažerské zkušenosti, které by na jeho místě mohl mít někdo jiný.



Psali jsme: Kdyby to Zeman třeba nevydržel, ale i kdyby ano... Zase Drahoš? A co Pavel? Marek Eben ne! Fendrych spekuluje, koho poslat na Hrad Profesor Fiala: Pandemie ukázala, že naše řešení fungují. Je čas na změnu politiky Vytočená Jana Černochová zavzpomínala na sprosté výstupy Michaely Marksové. A nařezala „náckovi“ Zaorálkovi Dochází nám, že jsou důležitější věci než banální politické spory, říká politolog Jelínek. Ale pokud se zhroutí ekonomika...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.