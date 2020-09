Prymula, to je nová strana. Babiš na Hrad, ale chytře. Výbušné zvěsti

reklama

Došlo k výměně na pozici ministra zdravotnictví. Adam Vojtěch odstoupil. Jak hodnotit jeho působení?

Byl velmi nekonfliktní ministr vůči partnerům ve vládě, členům a lobby skupinám ve zdravotnictví i vůči premiérovi Babišovi.

Ostudu zdravotnictví nedělal, ale lidé z oboru připomínají, že řadu věcí nedořešil, nedotáhl a že byl spíš stoupencem velkých nemocnic. Anketa Věříte Romanu Prymulovi? Ano 56% Ne 44% hlasovalo: 7659 lidí

Co ztrácí a co získává premiér odchodem „slušného a pracovitého“ ministra?

Ztrácí velmi loajálního ministra, téměř to nebyl politický partner ve vládě. Člověk často nabýval dojmu, že je podřízený Andreje Babiše, a ne ministr, který je zodpovědný za resort.

Vláda ztrácí ministra, který nešel do sporu, nevymezoval se vůči kolegům. To bylo velmi výjimečné. Byl klidný a nevymezoval se vůči opozici, v tom byl velmi unikátní. Takové ministry jsme neměli.

Jak jde odchod Vojtěcha dohromady s jeho popularitou u veřejnosti? I podle posledního průzkumu byl třetím nejoblíbenějším politikem.

Popularita často znamená viditelnost. Mnozí, když někoho hodnotí, to poměřují tím, jak často ho vidí na televizní obrazovce. Popularita v mnoha ohledech znamená pravidelné vystupování a vysvětlování. Mnozí oceňovali jeho mládí. Nebyl kontroverzní. Vynikal vedle premiéra, který je pověstný ostrým slovníkem, ostrými řešeními a razancí. V mnoha ohledech byl Vojtěch pravým opakem, vrcholovým úředníkem, zklidňujícím člověkem.

Ještě je znát i dozvuk léta, kdy si lidé pamatovali, že virus slábne, a už si neuvědomili, jaké byly problémy se získáváním zdravotnického materiálu. Právě Adam Vojtěch byl pověstný tím, jak říkal, že vše máme, ale realita byla jiná. Výsledek průzkumu je kombinací toho, že byl lidem stále na očích a dozníval optimismus z období, kdy se zdálo, že koronavirus odchází.

Podle novináře Jaroslava Kmenty jde ze strany premiéra o jeden z nenápadných kroků, kterými si chce připravit cestu ke kandidatuře na prezidenta. Nového ministra Prymulu prezident dlouhodobě oceňuje…

Posílila skupina, v uvozovkách ministerská klika prezidenta Zemana. Přibyl další jeho ministr. Ministr, který má blízko k prezidentovi, který je připraven a schopen u něj hledat i zastání v jakémkoli sporu s premiérem. Je to podobná situace jako u ministryně spravedlnosti Marie Benešové. Třetí koaliční strana, myšleno Miloš Zeman, významně posílila. Má několik ministrů, pojistku v komunistech, kteří fakticky drží vládu, a tím pádem drží Miloš Zeman tep menšinové vlády Andreje Babiše.

Dlouhodobě říkám, že si myslím, že bude Andrej Babiš jedním z kandidátů na prezidenta. Ale počká si na dobu těsně před volbami. Nemá co ztratit. Potřebuje si vytvořit předpolí, zjistit, jací budou další kandidáti, mít témata, která přitáhnou voliče. Nemá kam spěchat. Nejde o to, kolik bude ve vládě ministrů prezidenta Zemana. To může být pro Andreje Babiše spíš komplikace. Důležitý bude voličský tábor, který by ho byl ochoten podporovat.

Každý prezident, když končí druhý mandát, velmi usiluje, aby někdo pokračoval v jeho odkazu. Viděli jsme to u Václava Havla, který dělal hodně, aby nebyl prezidentem Václav Klaus. U Václava Klause, který vítal, aby pokračoval Miloš Zeman. Stejnou ambici bude mít i Miloš Zeman. Andrej Babiš je politikem, který je z jeho pohledu schopen pokračovat v jeho prioritách. Ale zopakuji. Nejsem si jist, že je to o tom, kolik bude mít Miloš Zeman ve vládě ministrů, spíš jde o strategickou iniciativu, jistou míru respektu a tu vůči němu průběžně Andrej Babiš prokazuje.

Roman Prymula na jaře hovořil o nutnosti promořování populace. Po kritice veřejnosti dal zpátečku. Poprask způsobila i jeho slova o zavření hranic. Co od něj vlastně čekat?

Rozhodně čekám takového Romana Prymulu, jak ho známe z období jara. Člověk, který si drží akceschopnost, je připraven stát v čele, rozhodovat, nést zodpovědnost. Jeho rozhodnutí budou jasná, strohá, vojenského střihu. Vnímá logicky mimořádnou situaci. Ministr Vojtěch byl připraven vyjednávat, ustupovat. Roman Prymula bude rozhodovat v souladu s odborníky, ale vnese svůj pohled, rozhodnutí bude oznamovat on a bude připraven za něj nést odpovědnost. Bude mnohem nezávislejší vůči premiéru Babišovi. Je tak nastaven, je tvrdohlavější, neustupuje, což prokázal už na jaře. Uvědomil si, že má autoritu a solidní zastání u prezidenta Zemana. Díky tomu, že má mocného přímluvce v podobě prezidenta Zemana, prakticky požívá váhu předsedy koaliční strany. Nebude to jeden z ministrů, ale bude jedním z nejsilnějších.

Pokud má tak silné postavení, jak popisujete, nebude nakonec ohrožovat pozici Andreje Babiše?

Andrej Babiš už vybírá jen ze špatných řešení. Pokud by hledal kohokoli jiného, nedal by prostor profesoru Prymulovi, ztratí podporu a oslabí svou pověst akceschopného premiéra. Musel udělat ústupek. Uvědomuje si, že varianta není pro něj ideální, protože je to ministr, který mu bude mediálně sekundovat a někdy ho i zastiňovat a nebude poslušným hlasovacím strojem ve vládě, což pro něj také není úplně příznivá situace. Teď ale hledal pro něj méně komfortní řešení a toto je pro něj jedno z méně bolestivých a nepříjemných.

Ovlivní nějak výměna ministra naladění voličů? Je to zpráva, která by mohla zasáhnout do rozhodování příznivců hnutí ANO?

Anketa Věříte profesoru Jaroslavu Flegrovi? Ano 17% Ne 83% hlasovalo: 6374 lidí

Od pondělí začal fungovat krizový štáb, který si prosadila ČSSD s opozicí. Premiér Andrej Babiš nakonec připustil, že spolupráce mezi kraji a ministerstvem nebyla dobrá. Co to pro Babiše znamená?

Je to mocenský konkurent, vynucená nutnost. Situace je krizová, vážná, je nutné nasadit více lidí, adekvátní typ lidí, posílit integrovaný záchranný systém, vše postavit na energickém průběžném rozhodování. Pro Andreje Babiše je to jisté omezení jeho akčního rádiu, má jistou konkurenci, ale ví, že vše musí respektovat.

Podle posledních průzkumů ztrácí ANO i ČSSD přízeň. I když ANO stále s velkou převahou vítězí. Jak číst pozici ANO?

Koronavirus rozbil úspěšnou legendu Andreje Babiše, že na co sáhne, to vyřeší. Dělá vše pro to, aby otřesenou důvěru rychle obnovil. Za čas nám bude vyprávět, že vlastně v momentě, kdy vznikl problém, byl ochoten obětovat vlastního člověka a nasadil profesora Prymulu. Bojuje, aby šlo o momentální výkyv, a ne o obecný trend, nezklamal důvěru voličů, protože hraje o hodně. Hlavně o strategickou věc, a to o zdraví. Pro každého je to velmi citlivá, emoční záležitost. Zdraví je jen jedno a podle toho voliči rozhodují.

Podle aktuálního průzkumu STEM by neměla opozice šanci sestavit vládu, měli by i včetně ČSSD 89 mandátů. Naopak SPD by měla čtvrtý nejvyšší počet mandátů, a to 18. O čem to svědčí?

Hlavně jde o reakci na problémy a vzestup koronavirového nebezpečí. Velká část společnosti je nedůvěřivá, frustrovaná, reaguje poklesem zájmu nebo výhradami. Je to vysvědčení nespokojenosti, naštvanosti s centrální vládou.

Z jednoho výzkumu těžko něco vyvozovat. Vidíme klíčovou zprávu, že nebabišovský volič je rozčílen z roztříštěnosti opozice, neschopnosti přijít s dynamickými tvářemi, které by dokázaly Andreje Babiše porazit, s dynamickým programem, který má nějakou logiku k současnému dění a působil by důvěryhodně, tak aby zkvalitnil chod státu. Zatím je to klasický Antibabiš a z toho jsou všichni unavení. Nebabišovský volič je zase stejně unaven z Babiše.

Volební model STEM, o kterém hovoříme, je sestaven pro volby do Sněmovny, navíc založen na účasti 56 procent lidí. Pro podzimní volby nereálné číslo. Do jaké míry se z něj dá něco vyčíst pro nadcházející krajské volby?

Společnost je naštvaná na centrální vládu, myslím si, že mnozí budou mít tendenci hledat alternativy, ať už v podobě regionálních hnutí nebo výrazných osobností v místě či protestních stran. A jedním dechem říkám, že do protestních stran počítám nejen SPD, Trikolóru, ale i Piráty. Určitá míra naštvanosti existuje, voličská účast bude nižší, takže mohou promluvit disciplinované voličské skupiny. Výsledek je hodně otevřený. Rozhodně otevřenější, než se zdálo před měsícem.

