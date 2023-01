Radujete se? Počkejte. Zbořil nahlédl až za 2. kolo voleb prezidenta. Zlo paní Nerudové. Kdo nebo co to bude?

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA Babiš podcenil politický program Antibabiš. Generálovi Pavlovi stačila uniforma. Po sečtení výsledků to vypadá, že ve druhém kole už nemá Andrej Babiš šanci. „Na první pohled ‚a zvonku to tak vyzerá‘, ale dokud nebudou sečteny výsledky druhého kola, není třeba spěchat, počkejme si na poslední sčítání. Generál Pavel může být naplněn optimismem, ale přece jen bychom neměli chválit den před večerem,“ říká Zbořil. A připomíná: „Pan Babiš ve svém vystoupení tvrdí, že je na něho připraveno ‚kompro‘ a proto předpokládám, že při úrovni české mediální scény se něco objeví a ‚něco bude nasazeno‘.“ Komentář Zdeňka Zbořila přinášíme výjimečně v neděli kvůli prezidentským volbám.

Do finále se dostali dle předpokladů generál Petr Pavel a bývalý premiér Andrej Babiš. Čím se oba tak prosadili a v čem dělali chyby? „Oba dva tito kandidáti jsou obětí svého vzdělání, svých profesí a profesních zkušeností. To jim umožňuje vést diskusi nebo dokonce dialog na úrovni, ale samozřejmě je to také omezuje v možnosti dosáhnout konsensu ve prospěch občanů České republiky,“ předesílá Zbořil. „Myslím si, že chybou Andreje Babiše, jeho spolupracovníků a členů volebního štábu bylo podcenění skutečnosti, že politický program ‚Antibabiš‘, který byl tak úspěšný v posledních parlamentních volbách ve prospěch budoucí pětikoalice, může být recyklován. Babiš, pokud jsem dobře počítal, zvítězil v deseti krajích, a jen ve čtyřech velkých a větších městech zvítězil Petr Pavel,“ dodal.

„Zda to bylo jen tím, že pan generál požívá lepší pověsti státních zaměstnanců, zatímco Andrej Babiš měl mezi svými spolupracovníky i takové, jako byli ti, kterým pomohl do evropských struktur. Odstrašující příklady paní eurokomisařky Jourové a europoslance Teličky jsou toho příkladem. Chovat se trochu zásadověji, na to generálu Pavlovi stačila jen jeho uniforma,“ uvedl Zbořil.

Poděkování voličům k průběžným výsledkům bylo namístě

Generál Pavel měl tiskovou konferenci k průběžným výsledkům ve tři hodiny. Poděkoval za velkou volební účast. „Těší mě, že lidé vyslechli, aby se aktivně zapojili. Rád bych poděkoval svým protikandidátům za průběh kampaně, která byla vedená korektně. Scházíme se dnes v pracovním prostředí, rozhodně není důvod co slavit, spíš zahájit druhý poločas,“ uvedl.

Do jaké míry měly vliv předvolební debaty na rozhodování voličů? „Moje subjektivní hodnocení je, že tento vliv byl spíše nepřímý a v některých případech dokonce jejich účastníci od rozhodnutí koho volit či nevolit přímo odpuzoval. Režie a produkce těchto ‚představení‘ byla nejen někdy až amatérská, ale i diskriminující hned pro několik volebních kandidátů. Proto si dovolím tvrdit, že někteří kandidáti byli z volebního soutěžení vyloučeni, a to v některých případech navždy. Není to žádná tragédie, to je v politickém soutěžení běžné, ale v provedení některých redakcí to bylo až odpudivé.“

Proč ostatní neuspěli? Pavel Fischer nebo Marek Hilšer šli do prezidentské volby už podruhé a zase neuspěli. Jak je to možné? Byla to jen šance se více ukázat na veřejnosti? „Opět jsem asi zaujatý a předsudečný, ale české a československé prezidentské tradici typologicky neodpovídají. Snad si oba pánové uvědomí, s jakými osobnostmi českých a československých politických dějin se snaží porovnávat a nakolik občané ČR budou od nich žádat ještě lepší úsilí ve prospěch země a státu. Občané bývají obvykle hyperkritičtí, ale i to bývá samozřejmé, ale jen by se každý kandidát měl nad sebou sebekriticky zamyslet, zda je na tuto funkci intelektuálně a fyzicky připraven,“ komentuje Zbořil.

A v čem dělali neúspěšní kandidáti chyby? „S trochou ironie bych si dovolil říct, že jejich největší chybou bylo, že se o kandidaturu na hlavu státu ucházeli a ucházejí, a že nemají minimum sebereflexe a říct si, že na některou práci prostě jen nestačí,“ říká Zbořil.

Babiš bez šance?

Co se týká vítězů Andreje Babiše a Petra Pavla, po sečtení výsledků to vypadá, že ve druhém kole už nemá Andrej Babiš šanci, nebo má? „Na první pohled, ‚a zvonku to tak vyzerá‘, ale dokud nebudou sečteny výsledky druhého kola, není třeba spěchat, počkejme si na poslední sčítání. Generál Pavel může být naplněn optimismem, ale přece jen bychom neměli chválit den před večerem,“ říká Zbořil.

Oba finalisté jistě ve druhém kole vytáhnou své „zbraně“. Co může použít Petr Pavel na Andreje Babiše a jaké Andrej Babiš na Petra Pavla, aby ho v druhém kole porazil? Dojde k tvrdému jednání? „Myslím, že k žádnému jednání nedojde. Pan generál a s ním spřízněná paní Nerudová už označili Andreje Babiše za zlo, proti kterému je třeba bojovat, a tak si neumím představit jakékoliv jednání, ať už tvrdé nebo měkké. Pan Babiš ve svém vystoupení tvrdí, že je na něho připraveno ‚kompro‘ a proto předpokládám, že při úrovni české mediální scény se něco objeví a ‚něco bude nasazeno‘,“ předpokládá Zbořil.

A co očekávat od druhého kola? „Nic jiného než rozhodnutí, kdo bude příštím prezidentem.“

Měl by se budoucí prezident chovat jako „otec národa“? Chodit mezi lidi, ptát se jich? Je to reálné? „Samozřejmě, každý prezident je svébytným typem osobnosti a jen na něm záleží, kam bude chodit a jak se bude chovat. Už jsme měli prezidentem tatíčka, budovatele, prvního dělnického prezidenta, Tondu Zápotondu i „schöner Toni“ Novotného, prezidenta generála, politického vězně Husáka a tři zakladatele nového státu ČR... a každý z nich se choval nepřehlédnutelně. Proto se jim dostávalo různé chvály i odsouzení, a stane se tak i tomu dnes volenému, ať už to bude kdokoliv,“ říká Zbořil.

A jaký bude prezident Andrej Babiš? Co očekávat od prezidenta Petra Pavla? „Myslím, že je na takovou předpověď dnes příliš brzy. Ne podle slov, ale podle skutků poznáte je,“ připomíná politolog.

Zbořil přidává i další zásadní postřeh z prvního kola volby. „Velká volební účast především, vyšší mobilita voličů než kdykoliv v minulosti. Bude zajímavé sledovat, jak to dopadne v druhém kole,“ říká.

Babiš bodoval na venkově

Na venkově se tradičně těšil Babiš větší přízni. „Je to trochu jen spekulace, ale domnívám se, že roli hrálo to, že Andrej Babiš cílevědomě objížděl jako bývalý ministr, předseda vlády a také jako poslanec ANO nejen místa, kde je jeho hnutí populární, ale je v malých městech a na místech známý. Nejen jako jejich host, ale i jako politik, který pro lidi na těchto místech něco konkrétního udělal. To je ve velkých městech téměř neviditelné, a navíc je zde koncentrace státních úřadů, pracovních příležitostí pro tisíce státních zaměstnanců a byrokratů, a nezapomínejme, že je zde také snazší najít v době obav z osobních ekonomických problémů nějaké snadnější řešení,“ uvedl Zbořil.

A co stane, když bude prezidentem Petr Pavel? „To je hledání odpovědi na až příliš náročnou otázku. Mne to vzhledem k věku a způsobu života vlastně nezajímá. Tuto otázku si budou muset položit nejméně celé dvě generace občanů ČR a zajímalo by mne, jaké se jim dostane odpovědi. Asi to nebudou mít lehké, ale možná, že jejich dnes radostně se tvářící tváře budou muset přemýšlet o jiných problémech než o tom, kdo bude prezidentem republiky, a kdo nebo co bude tím paní Nerudovou až příliš jasně viděné zlo a jeho hlavní symbol,“ uzavírá Zbořil.

