Sesadit Zemana, řekla Němcová. Zdeněk Zbořil má pro ni vzkaz. A nejen pro ni

Prezident Miloš Zeman rozpoutal smršť reakcí, když ve čtvrtek opět promluvil k českým divákům na TV Barrandov. V souvislosti s kauzou Čapí hnízdo totiž zmínil: „Kdyby se do toho vrtalo, mám Ústavou dané právo abolice, tedy rovněž zastavení trestního stíhání. I když bych váhal o abolici před rozhodnutím obou státních zástupců, protože bych to pokládal za poněkud svévolné, tak pokud by to bylo nutné, bych k tomuto kroku sáhl,“ uvedl Zeman.

„Pan prezident jen přečetl, jaká má práva garantovaná mu Ústavou ČR. Hysterie, která vypukla, je stejná, jako když se na Letenské pláni protestovalo proti Marii Benešové, která ještě ani neseděla ve své ministerské pracovně,“ reagoval politolog. „Tentokrát jsme se dozvěděli, že pan prezident může o něčem rozhodnout, co se někomu jinému nelíbí, ale to je tak všechno, co ten někdo může proti tomu dělat. Anebo Ústavu může přepsat, ale to bude nějakou dobu trvat. Pak přijde jiný prezident a bude se přepisovat znovu. Tím se vynalezne jakési české perpetuum mobile a jedna právnická profese bude mít stále co dělat,“ dodal.

Sám premiér z výroku hlavy státu evidentně příliš šťastný nebyl. „Vyjádření pana prezidenta je zbytečné, protože si myslím, že nic takového ani nemůže nastat. Vyvolává zbytečně vášně. Žádní politici by to teď neměli komentovat a měli by nechat konat justici,“ řekl Babiš rádiu Impuls.

„Pan premiér to vyřídil jednou větou a zřejmě se tím nechce dále zabývat. Pro práci jeho vlády to nemá žádný význam. Jen zase se bude muset bezprogramová opozice zabývat nepodstatnými věcmi. Tak trochu se to už naučila, když se poslední tři čtyři roky snažila rozbít vládní koalici, ale dosáhla zcela opačného výsledku, než předpokládala,“ uvedl Zbořil. „Zvláštní je, že se všichni soustředili na dnes téměř bezpředmětnou abolici jednoho vyšetřování a zapomněli na to, že nebylo zastaveno řízení v trestní věci Andreje Babiše juniora. A pokud toto řízení neměl pan prezident na myslí, bylo by zajímavější, než mu spílat, zeptat se ho proč tak neučinil. Alespoň paní Slonková by to mohla za nás a ve veřejném zájmu udělat,“ dodal.

Čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg na svém facebooku uhodil na prezidenta. „Zeman sere na Zemana,“ nešetřil Schwarzenberg vulgarismy, když popisoval počínání prezidenta vůči nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi. „Prezident vzkázal, že ho vůbec nezajímá, jaké argumenty nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman ve svém konečném rozhodnutí, na které má tři měsíce čas, přinese a jaké důkazy zohlední. Tímto mu vzkázal, že tak či onak svého poddaného premiéra vytáhne z bryndy a že to všechno může zahodit do koše, protože tady vládne on, prezident,“ píše Schwarzenberg. A zakončuje zklamáním, že si „před koncem roku 89 myslel, že za třicet let budeme svobodní a bude u nás vládnout demokracie a právní stát“. „Šeredně jsem se zmýlil,“ píše.

„Zle matičko zle, Švarcenberci zde…“

„Pan exministr a poslanec, který hájil a hájí zájmy ČR na mezinárodní úrovni, má opravdu slovní zásobu hodnou českého aristokrata. Doufejme, že je ale mezi svými jen výjimkou. Pokud si myslí, že po třiceti letech svého pobytu v ČR, kde se významně podílel na mnoha politických a ekonomických změnách a reformách, žije v nesvobodě, mohl by se odstěhovat někam, kde má svá zboží a jistě by se mu tam žilo snadněji,“ uvedl politolog. „Tady se, jak říkají v Rakousku, ‚holt‘ musí dodržovat Ústava, která dává prezidentovi různé pravomoci jako ‚Hlavě státu‘. To, že zde ‚vládne‘ prezident, kterého dokonce srovnává s francouzským Ludvíkem XIV., je jistě pro něj nepříjemné, protože jej nemůže vodit za ruku jako Václava Havla. Snad dokonce sní o novém Lex Schwarzenberg, který zčásti již je odsunut do historie a majetek dle něho restituován, ale ještě je tu to pozlátko Pražského hradu. K té obavě, v jaké nesvobodě to vlastně dnes žije, bychom mohli vzpomenout Karla Havlíčka a jeho epigramu ‚Zle matičko zle, Švarcenberci zde‘...“ dodal.

„Doufám, že nejvyšší státní zástupce rozhodne o zrušení usnesení městského státního zastupitelství až v samém závěru lhůty. Můžeme si jen přát, že souboj Zeman vs. Zeman do té doby rozhodne příroda,“ zněl tweet europoslance Stanislava Polčáka na téma Zemanova abolice.

„Pokud pan europoslanec ukazuje nám nedostatečně zamilovaným do EU, jak se v Evropském parlamentu mluví, měli bychom mu za to poděkovat. Ale také mu připomenout z českého mudrosloví, že už pradávno se říkalo: Přej a bude ti přáno!“ komentuje Zbořil.

To je takové zbytečné snění o vlastní důležitosti…

„Prezident Zeman se naprosto zesměšnil,“ napsali na Facebooku Milion chvilek pro demokracii. „Takový výrok je skandální a staví právní stát úplně na hlavu. Navíc jde o naprosté popření předvolebního slibu,“ připomenuli slova prezidenta z předvolební debaty na ČT o tom, že Andrej Babiš se musí očistit sám. „Jeho krok je však zároveň naprosto promyšlený. Vypadá to, že má dva hlavní cíle: 1) definitivně si Andreje Babiše připoutat k sobě (podle rovnice ‚čím slabší premiér, tím silnější prezident‘); 2) dále rozeštvávat společnost, protože z nenávisti a konfliktu Miloš Zeman těží. Koho oslabí velké demonstrace především? Andreje Babiše. A čím slabší premiér...“

„To je takové zbytečné snění o vlastní důležitosti. Předvolební sliby jsou něco jiného než prezidentský slib daný během inaugurace prezidenta. Tam jsou slova o službě státu a národu a ani přání neformálního politického hnutí, aby jeho interpretace pojmu demokracie byla nade vší pochybnost, se tam neslibuje. Politické hvězdopravectví je nejen u nás, ale po celém světě, nezbytnou součástí ideologie ‚světové revoluce‘, kterou najdeme ve vyjádřeních a postojích zaujímaných i Piráty, ale nic víc, ani nic méně,“ reaguje Zbořil. „A pokud jde o to rozeštvávání, to je také jen slovíčkaření. Ať jsou u Pirátu upřímní a řeknou si, že je pan prezident štve, ale že rozeštvaní jsou jen oni a jim podobní. Možná by se neměli stát obětí svého snu, že Andrej Babiš je slabý premiér. To, že to napíše někdo do Hospodářských novin nebo řekne v ČT, nemusí být pravda. Pokud na to dosud nepřišli, doporučme jim, ať se snaží. Mohli by být jednou překvapeni,“ dodal.

Poslankyně Miroslava Němcová (ODS) se také vyjádřila k zastavení trestního stíhání Andreje Babiše, a nejen to. Zazněla i slova o zbavení prezidentského úřadu. „Předseda vlády je v nejzávažnějším střetu zájmů: případnou abolici musí spolupodepsat. Kdo z občanů má stejnou možnost zastavit své trestní stíhání?“ napsala k oznámení prezidenta Zemana o případné abolici pro Andreje Babiše. Miloš Zeman podle ní sráží právní stát na kolena a měl by být zbaven prezidentského úřadu.

„Odpověď je prostá. Stejnou možnost má každý občan nebo občanka ČR, kteří byli zvoleni prezidentem republiky nebo byli zvoleni předsedou nebo předsedkyní vlády. Měla by ji tedy i paní poslankyně, kdyby byla zvolena do jedné z těchto dvou funkcí,“ komentuje Zbořil. „Jen s tím zbavením prezidentského úřadu je to trochu obtížnější, než si paní poslankyně myslí. To nejde udělat jen tak, že se zadupe a odejde z Vladislavského sálu Pražského hradu. Dokonce už by to ani nešlo udělat tak jako na začátku stavovského povstání v roce 1618. Takže nezbývá nic jiného, než se znovu začíst do Ústavy ČR a komentářů (nemusejí být jen od paní Elišky Wagnerové), anebo uspořádat státní převrat. Zda se pak z těch kolen ještě zvedneme, si nedovolím předpovídat,“ dodal.

„Dovolte mi nekomentovat slova pana místopředsedy.“

Místopředseda Pirátů Jakub Michálek označil v Otázkách Václava Moravce možné udělení abolice prezidentem Babišovi za hanebnost. „Když ve volební kampani slíbí, že nebude dávat milosti a potom jí chce dát Babišovi, tak porušuje svůj základní volební slib občanům,“ uvedl Michálek a podotkl, že takovou věc je třeba odmítat už v zárodku, aby se už neopakovaly chyby, které se děly v minulosti. Připomněl například, jak exprezident Václav Klaus vyhlásil amnestií pro tuneláře. „V této zemi se dávaly amnestie jako v banánové republice, kterou se dřív nebo později můžeme stát,“ zdůraznil. Šokuje ho, že se Zeman nejdříve stylizuje do bojovníka proti korupci, a pak uvažuje o něčem takovém. „Abolici Andreji Babišovi považuji za srovnatelnou s amnestií vyhlášenou Václavem Klausem na konci jeho druhého funkčního období,“ zopakoval.

„Dovolte mi nekomentovat slova pana místopředsedy. Nezdají se mi hodná jeho vzdělání a postavení. Snad by si je mohl nechat pro nějaké pouliční politikaření. Ne všechno stojí za pozornost. Snad jen to ‚pirátské sebevědomí‘, i když chápeme, že citová angažovanost Pirátů byla neúměrná dosaženému úspěchu. Ale o tom musí uvažovat hlavně mezi svými a nechodit s tím na veřejnost,“ uvedl Zbořil.

„Tak jako bych nemohl být ve vládě, která je spoluodpovědná za amnestii, tak jak ji naplánoval bývalý prezident Klaus, tak bych nebyl ve vládě, která by byla spoluodpovědná za tuto abolici,“ uvedl jasně ministr kultury Lubomír Zaorálek s tím, že takový názor může říct za celou ČSSD.

„Tak tedy, jménem celé ČSSD pan Zaorálek neuznává ústavní práva prezidenta. Mohl a mohli to říct o několik dnů dříve a bylo po starostech. Nemuseli být ve vládě a pan Zaorálek nemusel být ministrem kultury. I on přísahal na Ústavu, tak ať řekne, že nesouhlasí, odvolá, co řekl, nebo odvolá, co odvolal, a může z vlády odejít. Možná by to velká škoda nebyla a ČSSD by mohla stále ještě bojovat o těch svých 5 %,“ komentuje Zbořil.

Poslanec a bývalý předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek si vzpomněl na někdejšího slovenského premiéra. „Připomíná mi to dobu mečiarismu na Slovensku,“ napsal Bělobrádek redakci ParlamentníchListů.cz.

„Ano, samozřejmě. Je to vzpomínka na to, jak se rušila amnestie lidem zapleteným do únosu syna prezidenta Michala Kováče, ale mělo to trochu zpoždění. Pan Bělobrádek si asi myslí, že by se dal použít tento modus operandi a pokračovat v programu Antibabiš řízeném opět z nějakého ne příliš dobře se orientujícího politického zákulisí. Možná ale jde už jen o nějaký hlas z politického záhrobí,“ komentuje Zbořil.

Všichni, kterým strany okolo 5 % přály to nejhorší, se budou těšit dobrému zdraví

A co prezidentova slova vlastně způsobí? „Myslím si, že se alespoň snadněji přehlédne, že byla zdvojnásobena daň z nemovitostí, že se budou média tištěná i audiovizuální předhánět v tom, jak dlouho se dá o celé věci diskutovat, když už je ‚brexiting‘ u konce svých sil. Milion chvilek bude zase mobilizovat, tentokrát proti prezidentovi a ve zlaté nebo žluté barvě. A strany potácející se okolo 5 % uzavírací klauzule pro vstup do parlamentu si budou představovat, jak prezident a předseda vlády povedou boj na život a na smrt. Myslím si ale, že budou opět zklamány, nakonec i tím, že všichni, kterým přály to nejhorší, se budou těšit dobrému zdraví,“ říká Zbořil.

Prezident rozproudil diskusi i v souvislosti s veřejnoprávními médii. Debata o podobě či samotné existenci koncesionářských poplatků, tedy faktické daně, prostřednictvím které financují povinně čeští občané veřejnoprávní televizi, probíhá dlouhodobě. Nyní pro ParlamentníListy.cz v reakci na dotaz čtenáře opět prezident Miloš Zeman připomenul svůj názor: „Uvážíme-li, že Česká televize hospodaří s rozpočtem sedmi miliard korun, zatímco konkurenční televize si na sebe musí vydělat samy, pak si myslím, že je namístě uvažovat o zrušení koncesionářských poplatků.“

„Těm, kteří jsou ze zákona povinni skládat se každý měsíc na provoz ČT snad ani nevadí, že se s jejich penězi zachází tak tajemně. Na rozdíl třeba od sportovců, jejichž odměny za úspěchy i neúspěchy jsou publikovány často nikoli v zájmu veřejnosti, ale i v zájmu šíření závisti až nenávisti. U ČT popuzuje zejména to, že se mnoho věcí dělá tak amatérsky,“ komentuje Zbořil.

„To se ví, že i v ČT jsou programy na úrovni (např. v poslední době většina zpravodajství a komentářů ze zahraničí), ale stačí jedno velké ‚To se ví‘, aby si diváci a posluchači uvědomili, jak si jich ČT neváží. Zatím se zdá, že je má jen za ‚venkovské balíky‘, kteří, jak si přeje jedna diva z hereckého polosvěta, ‚brzy vychcípají‘. Ale jednou tato arogance musela narazit i na meze televizní polovzdělanosti. Proto ‚uvažování o zrušení poplatků‘ má snad větší ozvěnu, než pan prezident předpokládal. Zajímavé je, že se lidé zásadně nebouří proti ‚televizní dani‘, ale myslí si, že by se mohly vybrané peníze používat na něco, o čem budou moci rozhodovat, alespoň tím, své platby budou posílat firmě, která se bude snažit vyhovět jejich vkusu. A také plnit, podle jejich názoru, zákonná ustanovení týkající se televizního a rozhlasového vysílání,“ dodal.



Předseda vlády s prezidentem do značné míry souhlasí. Podle něho by se mohlo zvážit, jestli zrušit tyto dosud povinné poplatky pro seniory, samoživitelky a další nízkopříjmové skupiny.

„Nápad pana premiéra se mi zdá pouze restriktivní. Ale poděkujme mu i za něj. Zajímavější by bylo, kdyby se ustoupilo od ‚socialistického‘ financování a řízení ČT ve prospěch tak často uctívané politicko-ekonomické plurality. Pak by i funkce dozorčích rad měla jiný smysl, než docházení si jejích členů pro špatně zakrývané výpalné,“ říká Zbořil.

Zcela opačného názoru je čestný předseda TOP 09, poslanec a exministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Podle jeho slov by tento krok zničil nezávislost veřejnoprávních médií. „Zrušením koncesionářských poplatků končí nezávislost veřejnoprávních médií. Budou vydána na pospas blahovůli či mocichtivosti politických stran,“ řekl Schwarzenberg pro ParlamentníListy.cz.

„Pan exministr proslul už v době TV krize svým výrokem, rozhodně pravdivým, že ČT patří lidem, kteří v ní pracují. Nedodal k tomu, že nepatří lidem, kteří si ji musí platit. Jeho slova jsou ale trochu nepřesná. ČT se už stala obětí mocichtivosti a blahovůli politických stran. Ale jen těch, které jsou dnes v opozici, do které pan Schwarzenberg dovedl ‚svou‘ TOP 09. Navíc na úkor stran vládních. Kdo si dovolí tvrdit, že současná veřejnoprávní média jsou nezávislá, je buď snílek, nebo ‚dezinformátor‘. Nebo tou ‚nezávislostí‘ myslí jen takový druh volnosti, který vyhovuje nejen voleným, ale zejména nevoleným a finančně silným elitám,“ říká politolog.

„Lhalo se, lže se a jistě se bude lhát v zájmu touhy po moci a hamižnosti“

„To by jistě dezinformační servery zaplesaly a jejich snaha o vymývání hlav by byla efektivnější. Česká televize a Český rozhlas nezávislé na penězích kohokoliv jsou v době hybridní války a dezinformací důležitá média,“ míní exšéf hnutí STAN a poslanec Petr Gazdík.

„Pan Gazdík je proslulý svými extremistickými názory a snahou pojmenovávat věci přesně nepřesnými slovy. A také dávat posuzované věci do opačného, až tajemného, významového kontextu. Pravdu má, když tvrdí, že ČT, ČRo (mohl dodat, že i ČTK) jsou důležitá média v době, kdy on, stejně jako jiní hybridi, vedou své války. Jenom by si měl uvědomit, že je snadné nazvat nějaké médium dezinformačním, ale hůře se to dokazuje,“ uvedl Zbořil. „Navíc, když se tou dezinformací myslí, že někdo nemluví pravdu, nebo dokonce lže, což je vědomá nepravda, sloužící k dosažení osobního prospěchu. To jsou definice, které dávno patří do arzenálu právní kultury v naší zemi a v celé střední Evropě. Už od dob rakouské monarchie. Proto si nemusíme chodit půjčovat nové expresivní výrazy do arzenálů indoktrinačních center placených ze všech možných bankovních domů světa,“ dodal.

A zda dojde ve veřejnoprávních médiích k nějakým změnám? „Chtělo by se mi říct: To se ví! Přece už není a nemělo by být možné, aby se za peníze plátců daní ‚vyráběly‘ takové ubohosti, a ještě se nám jejich ‚výrobci‘ vysmívali v jejich ještě pokleslejší propagaci. Třeba se ale mýlím. Lhalo se, lže se a jistě se bude lhát v zájmu touhy po moci a hamižnosti. Jen chvilkové pozastavení a úlek, že na to někdo přišel, bohužel, nemělo a nemá pověstné krátké nohy a většinou dojde hodně daleko,“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.



autor: Daniela Černá