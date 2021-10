Tak to může Zeman rozstřelit. Násilí? Krvavá cena Petra Fialy. Akce na Babiše právě teď

VHLED MICHALA BOKA Jaký manévrovací prostor má nyní premiér Andrej Babiš? Podle politologa Michala Boka je nyní ve velmi složité situaci. Výbušnou situaci by přinesl zejména pokus upřít premiérské křeslo Petru Fialovi. Ten za své vítězství podle Boka zaplatil krvavou cenu. V pozadí je ještě jedna věc, která by se mohla vyvinout velmi nepříjemně pro Andreje Babiše. Souvisí s těmi, kteří v rámci politického boje nejsou příliš vidět, ale o to důležitější jsou. Co se dalších stran týče, Bok nevychází z údivu. Například nad tím, že Ivan Bartoš ještě nerezignoval.

Text vznikal v průběhu sčítání výsledků, konečná čísla se tak mohou mírně lišit, pozn. red.

Když se želva ocitne na zádech, nemůže se bez cizí pomoci obrátit zpátky na nohy. Pokud želvu do této pozice umístíte sami, pak se dopustíte týrání zvířat. A právě obětí podobného týrání se stanou prezident s končícím premiérem, pokud se rozhodnou klást nastupující většině aktivní odpor.

Volby totiž dopadly jasně a je to úplně bez debat. Opoziční blok má většinu. A pokud se prezident nebo Andrej Babiš pokusí nějak obstruovat nebo rozehrávat nějaké hry, se zlou se potážou. Anketa Jste spokojeni s výsledky voleb? Ano 5% Ne 93% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 2109 lidí

Pokud si Miloš Zeman například dělal naděje, že volby dopadnou nějak zamotaně, a on tak bude moci do povolebních jednání nějak výrazně vstoupit a třeba instalovat nějakou svoji úřednickou vládu, je na omylu. Mohl by nanejvýš zkusit rýsující se vládu rozložit tím, že jejím sestavením pověří Víta Rakušana. (A zdůvodní to tím, že získal nejvíc preferenčních hlasů.)

Zkusit to může. Ale pokud by chtěl Petru Fialovi upřít premiérské křeslo, pak statisícové demonstrace na Letné budou nic oproti tomu, co by následovalo. Andreji Babišovi vrásky na čele budou přidělávat i jeho kauzy a ztráta moci. Protože nikdo na světě nemá lepší politický instinkt na to, kde moc je, než státní úředník.

A už teď, kdy píší tyto řádky, se na ministerstvech a ve státních agenturách ambiciózní byrokrati zamýšlejí, jak by nejlépe posloužili svým novým pánům (a hlavně sobě a svojí kariéře). Pokud nad Andrejem Babišem a jeho lidmi dosud drželi ochrannou ruku v jedné z nepřeberného množství jeho kauz, tak to dneškem končí.

A to pro Andreje Babiše může mít fatální důsledky. Zvláště pokud se nastupující politická moc rozhodne dostat ho do tepláků. A z jejich strany by to byl rozumný krok, protože by tím setli hlavu hnutí ANO, ale hlavně vyslali jasný signál oligarchům, že možná můžou mít na politiku vliv, ale špatně skončí ten, kdo se pokusí uchvátit politickou moc.

Nastupující vláda to ale taky nebude mít snadné. Petr Fiala a jeho tým budou úspěšní jedině tehdy, pokud si uvědomí, že vítězství jim spadlo do klína jednak díky kolapsu Pirátů a hlavně díky tomu, že těsně pod 5% hranicí nutnou pro vstup do Sněmovny skončily hned tři strany, které můžeme řadit do babišovského bloku.

Strany nastupující vládní koalice získaly dohromady „jen“ 43 % hlasů. K vládnutí by proto měli Fiala a spol. přistupovat s maximální možnou pokorou.

Telegraficky k jednotlivým stranám

SPOLU

Fialova ODS se vrátí do vlády po osmi letech v opozici a vkročí do ní, jak kdysi prohlásil Miloš Zeman, hlavními dveřmi Strakovy akademie. Strana za to ale musela zaplatit krvavou cenu. Živou vodou polila svou konkurenci z TOP 09, která si připsala sedm křesel ve Sněmovně. A skvělý výsledek mají i lidovci, kteří by ve Sněmovně měli získat 23 křesel, čímž by vyrovnali svůj nejlepší porevoluční výsledek z roku 2002: Anketa Vyčítáte Babišovi kauzu ,,zámek ve Francii"? Vyčítám 5% Nevyčítám 89% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 24582 lidí

ODS s 33 křesly tak bude nejmenším poslaneckým klubem s předsedou vlády v dějinách Česka. Zároveň se strana bude muset zamyslet, jak dál? Projekt SPOLU se evidentně osvědčil a pro budoucí volby i stabilitu vládnutí by bylo rozumné v něm pokračovat. Integrační tendence ale můžou zvyšovat napětí a vyvolávat spory. Pokud však k nim nedojde, bude se vládnutí komplikovat. Připomeňme, že ještě nikdy jsme neměli vládu složenou z pěti stran.

PirSTAN

Masakr. Voliči vyčistili kandidátky od Pirátů. Koalice by měla získat 37 mandátů. Kandidátní listiny byly sestavovány v poměru 2 : 1, takže by logicky mělo Pirátům připadnout přibližně 25 mandátů. V nové Sněmovně však mají být jen čtyři. Je s podivem, že s takovým výsledkem Ivan Bartoš ještě nerezignoval.

Navíc celkový výsledek koalice mezi 15 a 16 % je na úrovni, které Piráti mohli dosáhnout i samostatně. Petr Gazdík ze STAN prohlásil, že se koalice s Piráty osvědčila. A má napůl pravdu. Pro STAN se nepochybně osvědčila. Volby skončily jejich triumfem. Piráti však můžou říct něco takového jen těžko.

Strana, která si ještě před půl rokem dělala zálusk na premiérské křeslo, má aktuálně získat čtyři křesla ve Sněmovně. To je situace, kdy si za války generálové nenechávají hlavou projít myšlenky, ale kulku. Ivan Bartoš místo toho fňuká cosi o nějaké dezinformační kampani.

ANO

Konečná. Andrej Babiš vsadil na negativní kampaň proti Pirátům a spálil se. Piráty sice zničil, ale premiérské křeslo si nezachránil. Navíc tím, jak vysál své partnery z KSČM a z ČSSD, pohřbil i svoje naděje na vládu. Bez partnerů se totiž vládnout nedá a hořkou pilulku tohle poznání právě teď polyká i Andrej Babiš.

Ten se nechal slyšet, že v opozici být nechce a nebude. Východiskem pro něj osobně může být prezidentská volba, které se můžeme dočkat dříve než v řádném termínu roku 2023.

A ANO? Strana si bude muset říct, co chce dál dělat a jakou stranou chce být. V zásadě převzala a začala obsluhovat levicové voliče. Levice v podobě ČSSD a KSČM ve Sněmovně skončila. A v dolní komoře Parlamentu dokonce vůbec poprvé od sametové revoluce nezasedne ani jedna jediná strana, která by se hlásila k levici.

To může být pro ANO příležitost zakotvit se vlevo a začíst se definovat jako levicová nebo levostředová alternativa vznikající pravostředové vlády.

Trpaslíci

Po 100 letech končí v českém nebo československém Parlamentu komunisté. Z dolní komory zmizí i nejstarší česká politcká strana – ČSSD. A v poslaneckých lavicích neusedne ani Šlachtova přísaha. Obě levicové strany se ocitají na křižovatkách. Na rozdíl od Přísahy mají tu výhodu, že mají nějaké zázemí v podobě zastoupení v Evropském parlamentu, v případě ČSSD i v Senátu, a hlavně na komunální úrovni.

Infobox Michal Bok (*1988) (*1988) Na Univerzitě Karlově vystudovaný politolog. Milovník historie, dobrého jídla, cestování a zahradničení. Dlouhodobě žije v zahraničí. Píše pod pseudonymem, protože nechce svého zaměstavatele vystavit tlaku politicky korektních aktivistů.

Obě tak přežijí, ale budou jen těžko hledat cestu zpět do Sněmovny. Cestou může být spojenectví nebo i fúzování s dalšími menšími levicovými subjekty nebo i mezi sebou navzájem. Nebo zásadní transformace obou stran. KSČM by se tak mohla pokusit přerodit se v radikálně socialistickou stranu. A ČSSD by se mohla pokusit stát se nositelem hodnot progresivní liberální levice. Ale obě cesty budou těžké.

Ostatně neschopnost čelit nástrahám osudu, moderně komunikovat s voliči a autenticky hájit jejich zájmy je příčinou úpadku obou stran a vzhledem k tomu, že nebyly schopné se sebou něco udělat čtyři roky, těžko můžeme věřit, že to nějak zázračně zvládnou teď.

A Šlachta a jeho Přísaha? Bývalý policejní plukovník sice říká, že nic nekončí, ale jeho strana je bez většího zázemí a nejbližší příležitost nějaké získat bude mít až za rok v komunálních volbách.

Strana sice získá finance v podobě státního příspěvku, ale i tak brzo pozná, jak těžká je mimoparlamentní opozice.

