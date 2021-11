Ti budou koukat. Fiala a spol. Přijdou, sednou do křesel... Zkušený popsal

reklama

Podle Jelínka by si měla nastupující vláda uvědomit, že přichází ve velmi turbulentní a komplikované době, nemůže tedy počítat s žádnou dobou hájení vlády od svého nástupu. „Prostě bude vržena do studené vody a občané od ní mají velká očekávání už teď, proto si měly jednotlivé politické strany dobře promyslet, koho na konkrétní ministerská křesla nominují. Budou to muset být lidé, kteří jsou nejen kompetentní ve svěřené oblasti, ale musí jít o silné politické osobnosti a lidi schopné srozumitelně mluvit s veřejností. A v tomhle si myslím, že tu situaci hned zkraje koaliční lídři podcenili,“ domnívá se politolog.

Anketa Je v pořádku, když politik zbohatne na dotovaných solárních elektrárnách či jiných dotovaných obnovitelných zdrojích energie? Je to v pořádku 0% Není to v pořádku 98% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 2896 lidí

„Na jedné straně máme prakticky neviditelného mlčícího příštího premiéra, který se na veřejnosti objevuje jenom výjimečně, a na druhou stranu hyperaktivního kandidáta na ministra zdravotnictví, který pořádá brífinky a rozdává rozhovory na každém kroku, aniž by měl ujasněno, co vlastně chce říci. Myslím, že první, co by si měla nastupující vláda připravit, je strategie boje s covidem a tou strategií sotva mohou být chaotické komentáře nebo vtipné příměry, které používá Vlastimil Válek. Tento přístup voliče pouze znervózní a vyvolá v nich obavy, jestli nová vláda bude schopná zvládat koronavirovou epidemii efektivněji než ta vláda předchozí,“ varoval před neuváženými výroky Jelínek.

Hrubá politická chyba

Problémy se vynořují i kolem kandidáta na post ministra průmyslu a obchodu Věslava Michalika, který čelí kritice za podezřelý tok peněz do firem jeho i nejbližších z Kypru. V minulosti čelil rovněž podezření z daňových úniků nebo střetu zájmů kvůli solárním elektrárnám. „Pokud lidé doufali, že se bude resort zdravotnictví spravovat méně chaoticky než za střídajících se Babišových ministrů, tak stejně tak mohli lidé doufat, že nová vláda nebude zatížena takovými záhadnými kauzami, jaké obestíraly především Andreje Babiše. Pokud si opět Fialova nastupující garnitura neuvědomila, jak je důležité, aby byli její členové oproštěni od všech možných podezření z nekalého byznysu, aby byli transparentní, když po tom v posledních čtyřech letech tak volali, pak jde z jejich strany o hrubou politickou chybu,“ řekl Lukáš Jelínek.

Lukáš Jelínek

Psali jsme: Da, da, gospodin Michalik, eto charašo. Stovky milionů přetekly od státu do kasičky místopředsedy STAN a jeho rodiny „Úplně blbej.“ Fialův průšvih. Hřebejk ho bránil, vysmáli se mu Problém pro Fialu. Už si toho všímají i spřátelená média. Znalec tuší, co může přijít. Nevyhnutelně Michalik a Blažek, dvojka ze které Fialovi vypadají vlasy. Nebrat, radí slavný novinář Motejlek

Negativně hodnotí právě nejasnosti kolem ministerského kandidáta: „To, že my nevíme, kdo, proč a za jakým účelem půjčoval manželce pana Michalíka nebo firmám, které mají společně ve svém vlastnictví, když nevíme, jak funguje propojení mezi kyperskými neprůhlednými společnostmi a byznysem rozvíjeným v Dolních Břežanech, kde je Michalik starostou, rozhodně neprospívá ani jeho pověsti, ani pověsti Starostů a nezávislých, ani pověsti Fialovy vlády,“ tvrdí politolog s tím, že kdyby měl Michalik a jeho rodina čisté svědomí, měli by vyložit všechny karty na stůl. Pokud svědomí čisté nemají, měl by se aspirace na ministerské křeslo vzdát.

Fotogalerie: - Zrádci národa

Zeman by neměl zdržovat novou vládu

To samé prý platí i o Vlastimilu Válkovi, kandidátovi na ministra zdravotnictví za TOP 09, který měl možnost si nyní vyzkoušet, jaké to je být pod palbou médií a zvídavé veřejnosti. „A když není schopen se vypořádat s otázkami, které dostává, tak je lepší uvolnit prostor pro někoho obratnějšího,“ míní politolog. Jana Lipavského by navíc nemusel jmenovat prezident Miloš Zeman, který má proti němu spoustu výhrad. Co by pro Petra Fialu bylo výhodnější? Kdyby se jmenování jeho vlády odsunulo, nebo by bylo nejlepší dostat jmenování co nejdříve? „Kvůli covidu je v zájmu především České republiky a občanů, aby došlo co nejrychleji ke střídání vlády. Situace, kdy odcházející vláda není dostatečně razantní, protože už to má takzvaně za pár a nová vláda se vymlouvá, že nemá informace a podklady, takže nemůže k infekci říci nic jasného, je nejhorší možná situace, která nás mohla potkat. A protože Petr Fiala stejně dříve či později premiérem bude a bude se muset s nákazou vypořádat, je lepší, aby se mohl co nejrychleji ujmout vlády a co nejrychleji realizovat scénář, který bude jemu nejbližší,“ sdělil Lukáš Jelínek. Ve stejném zájmu by dle jeho názoru měl postupovat i prezident republiky Zeman, který by měl na minimum omezit konzultace s novou vládou, novými ministry tak, jak avizoval.

Psali jsme: Studenti medicíny: Už vám na to kašleme Ale ale. „Povinné očkování? Braňte se!“ Kubek usvědčen archivem Covid: Vy na Moravu kašlete, řekl hejtman z KDU-ČSL. A schytal úder Hořejší: Do Vánoc promořeno

Anketa Půjdete na třetí dávku očkování proti covidu? Ano 39% Ne. Mám dvě a víc už nechci 3% Ne, nemám ani první dvě 56% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 26603 lidí

„Každý den v prodlení, kdy vládne stará a ještě nenastoupila nová vláda, mohou odnášet lidé bojující s covidem, zdravotníci v přetížených nemocnicích a podobně. Z tohoto hlediska se mi vlastně střet o Lipavského, pokud je on skutečně tím jménem, které prezidentovi vadí, jeví jako zbytečný, protože jsme měli už několik kandidátů na ministry, kteří Zemanovi názorově nevyhovovali – jako Dienstbiera, Zaorálka, Stropnického... a nakonec všechny skousl. Měli jsme už několikrát pochybnosti, zda nějaký kandidát zvládne Ministerstvo zahraničí a zatím ho zvládli všichni včetně poměrně mladých ministrů Petříčka a Kulhánka,“ uvedl také Jelínek. Proto by měl dostat šanci i Lipavský. „Pokud má zkušenosti ze zahraničního výboru Sněmovny, pokud na to má vzdělání, umí jazyky a má důvěru koaličních stran, tak by prezident neměl hledat nějaké malicherné důvody názorových rozdílů, proč pana Lipavského nejmenovat a zdržovat tímto způsobem instalaci nové vlády,“ myslí si politolog.

Tvrdé prozření

Co se týká koronavirové krize, Lukáš Jelínek se bojí, že až ministři nastoupí do svých úřadů, zjistí, že mají podobně svázané ruce jako Babišova vláda. „A že pokud chtějí zabránit lockdownu a pokud nebudu moci využívat nouzového stavu, musí změnit pandemický zákon, musí změnit legislativní fungování Ministerstva zdravotnictví. A uvidí, že spousta věcí se při správě země i v takové krizové situaci mění nebo reportuje velmi obtížně. Vláda také najednou zjistí, že se po ní budou vyžadovat nejrůznější kompenzace pro firmy, živnostníky nebo i pro rodiny, pokud by se začaly zavírat školy, což bude dělat další díru do státního rozpočtu, přestože Fialova vláda slibovala úspory, snižování schodku a šetření. Prostě najednou bude čekat Fialovy ministry dost tvrdé prozření a možná i proto by měli přijít do svých úřadů co nejrychleji – aby jim tohle všechno docvaklo, protože ať se to komu líbí, nebo ne, jsou to oni, kdo ponesou v následujících čtyřech letech politickou odpovědnost,“ vysvětlil.

Fotogalerie: - Freistadt

Redakce se ho rovněž zeptala na jeho odhad podpory Fialovy vlády od voličů na jaře. „Jsem docela skeptik, myslím, že vláda narazí na několik překážek, ať už je to koronavirová infekce nebo rozpočtový schodek, se kterým nepůjde snadno pohnout. Navíc další energetická krize, dopad na rodiny, zhoršující se sociální situace ve společnosti, což bude vyžadovat velmi citlivé kroky a velmi srozumitelnou komunikaci,“ řekl Jelínek. Následující období nazval zatěžkávací zkouškou, zda bude vláda schopna udržet jeden společný směr, na kterém se dohodla, když dávala dohromady program. „Bojím se, že čím více zatěžkávacích zkoušek je bude čekat, tím větší přítěží se stane, že ve vládě sedí pět stran, které se musejí domlouvat a ustupovat si. Proto očekávám, že tato vláda se může velmi rychle potýkat s úbytkem důvěry občanů a vnitrokoaličními krizemi,“ podotkl.

Fotogalerie: - Podzimní Riga

Těžký úkol udržet společnost kompaktní

Těžký úkol může tedy vládě zkomplikovat ještě nedostatečná komunikace s veřejností obzvláště ve vypjaté době koronaviru, což může přerůst v sílící demonstrace, kterých jsme nyní svědky po celé Evropě. „Pokud se epidemie bude dále zhoršovat, může nastat velmi silný tlak na nervy a emoce lidí, mohou upadat do stresu, mohou se snažit situaci popírat, neakceptovat vládní opatření, zvláště je to možné v české společnosti, kde si na pravidla na rozdíl od Němců či Rakušanů nepotrpíme. Držet společnost kompaktní bude pro politiky těžký úkol, zvláště když z druhé strany bude sílit tlak ze strany zdravotníků, aby se například zavádělo plošné očkování, aby zde platily přísněji restrikce, než doposud po německém nebo rakouském vzoru. Vybruslit bude pro politiky nesmírně obtížné, ale musejí si uvědomit, že první úkol je řídit stát a chránit společný zájem lidí, kteří stát obývají. Musejí voličům i nevoličům vysvětlit, že zájmem je především ochrana veřejného zdraví, protože pokud se nepodaří infekci zkrotit, o to déle a v těžší podobě tu bude,“ uvedl politolog.

O schopnosti vlády zvládat komunikaci ale přesvědčen není. „Ať už kvůli komunikačním schopnostem, či spíše neschopnostem Válka, nebo třeba kvůli tomu, že zdravotní expert Pirátů Dostál patří k těm, kdo mají neustále tendenci shazovat dosavadní legislativní opatření vlády. Zkrátka nejspíše budeme narážet na to, že politici nebudou mít takovou ochotu říkat pravdu do očí jako lékaři nebo zdravotníci z přetížených nemocnic,“ dodal Jelínek.



Psali jsme: Říkali mu Jasánek. Láme se na něm vše. Ať jde o geniální tah Fialy, modlí se Premiér Babiš: Vyjádřili jsme Polsku plnou solidaritu Šafránková (SPD): Za spravedlivý systém sociálních dávek – proti jejich zneužívání Fakta o testování vakcíny Pfizer/Biontech

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.