To kdyby viděl Havel. Zbořil o Rychetského soudu: Přesné vzpomínky

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA „Kdyby se toho dožil jeho kolega z disentu – Václav Havel – mohl by napsat něco nového na téma ‚to jsou paradoxy!‘“ Politolog Zdeněk Zbořil komentuje rozhodnutí Ústavního soudu, kterým ruší část volebního zákona. Pozastavuje se nad výběrem vakcín: „Ani odborné autority nejsou schopné s určitostí říct, která vakcína je na Nobelovu cenu, a kterou nám chtějí naši nepřátelé podstrčit, aby nás v lítém třídní boji porazili.“ Bude asi také záležet na tom, kdo dá víc na reklamu. A ta reklama může být pěkná špína. „Možná se i dovíme, že nějaký čínský špion, kterými se to v ČR jen hemží, naočkuje někoho v Řeporyjích ruskou vakcínou a ten bude muset být vyvezen někam do daleka, kde ho třeba vyléčí, nebo, bude-li třeba, v tichosti zmizí,“ komentuje Zbořil.

Ústavní soud zrušil část volebního zákona. Je podle něj diskriminující v rozdělení na kraje a přepočet mandátů. Rozhodnutí platí pro letošní volby.

„Není to jen soudní výrok, ale také, vzhledem k okolnostem, politické rozhodnutí. Ani čas nepřeje tomu, aby nebylo jako takové kritizováno. Podle mého názoru je politickou i politologickou otázkou, zda i ústavní soudci neměli záměr, jak je upozorňoval pan prezident svým varovným dopisem, uvést politický systém ČR do nepřehledného stavu, jakéhosi stavu druhé metamorfózy, o kterém si myslí, že bude ku prospěchu celé země,“ říká politolog Zdeněk Zbořil.

„Buď to nevěděli, nechtěli vědět anebo teprve ex-post zjišťují, že jejich výrok nebyl nesporný. Konečně ohrazení čtyř členů Ústavního soudu je natolik varovné, že by se ti, co hlasovali pro, mohli začít zabývat nikoliv jen svou právnickou erudicí, ale také tím, že jsou občany ČR a že je jejich povinností hájit zájmy všech občanů, nikoliv jen jednotlivců a dvou, tří malých politických stran,“ dodal.

Šéf hnutí ANO a premiér Andrej Babiš rozhodnutí kritizoval. „Ústavní soud definitivně ztratil všechny zábrany a aktivně se, stejně jako v roce 2009, snaží ovlivnit politickou situaci v naší zemi, což mu absolutně nepřísluší. Ukazuje se, že tuto republiku velmi často neřídí volení zástupci lidu, ale ústavní soudci. Klesá význam voleb, roste význam žalob,“ dostával se Babiš na tiskové konferenci do varu. Vyčetl také ústavním soudcům, že svůj verdikt vyřkli jen osm měsíců před volbami, čímž dali zákonodárcům jen velmi málo času k jednání. „Nevěřil jsem, že je v České republice možné zneužít právní systém takovým způsobem, který bortí ústavní systém naší země,“ vypálil šéf hnutí ANO s tím, že Ústavní soud s volebním zákonem neměl dvacet let žádný problém. Až teď. Podle premiéra není Pavel Rychetský nestranný ústavní soudce.

„Rozhořčení pana premiéra můžeme chápat, a ty, kteří je nepovažují za pravdivé, asi nepřesvědčíme. Ale jeden jeho argument považuji za nejdůležitější. Totiž to, že ÚS nepovažoval dosavadní volební zákony za protiústavní, téměř dvacet let nás nechal žít v domnění, že je vše v pořádku a osm měsíců před volbami nám oznámil, že tomu tak není. Dokonce ještě s trochu ležérním, soudce nehodným, komentářem soudce zpravodaje, že on je schopný napsat volebním zákon za 48 min. Myslím, že mu tato slova můžeme věřit, ale když uvážíme, že nejde jen o ‚napsání‘ textu zákona, ale i o jeho projednání v obou komorách Parlamentu a dosažení dohody téměř deseti politických stran, zdá se nám to, i s ohledem na jeho dlouholeté zkušenosti (od roku 1972) s československou a českou politikou, jeho postavení nedůstojné,“ komentuje politolog.

Babiš připomněl, že části volebního zákona, které ústavní soudci zrušili, prosazoval tentýž Pavel Rychetský jako člen vlády Miloše Zemana. Podle Babiše tedy Rychetský verdiktem popřel sám sebe. „Ústavní soud vlastně říká, vážení občané, dobře poslouchejte, že všechny volby do Poslanecké sněmovny od roku 2000 probíhaly nespravedlivě.“ Ústavním soudcům vyčetl, že vyvolali nedůvěru v celý politický systém. „Pan Rychetský by se měl vyjádřit, zda udělal politickou dohodu s hnutím STAN o své prezidentské kandidatuře v roce 2023. Hnutí ANO vyhrálo volby v roce 2017 podle pravidel, které stanovili jiní. A naším cílem je vyhrát volby znovu, ať budou pravidla jakákoliv,“ řekl Babiš.

„Postoj pana Rychetského není v této záležitosti snad ani tragikomický, spíše jen komický. I tentokrát, jako už po několikáté, opustil mravní zásady svého povolání, a dokonce i jako politik tentokrát jen politikařil. Nebude mu to zapomenuto do konce jeho profesní nebo politické kariéry. Kdyby se toho dožil jeho kolega z disentu – Václav Havel – mohl by napsat něco nového na téma ‚to jsou paradoxy!‘“ podotýká Zbořil.

Buď tedy Jejich ctihodnosti říkají jen polovinu pravdy, anebo…

Ústavní soud na kritiku premiéra reagoval v písemném prohlášení. Odmítá, že by ovlivňoval politickou situaci v zemi. Naopak chrání Ústavu ČR a její základní požadavek na ochranu ústavního principu rovnosti ve volebních procesech, tvrdí. Zastal se také předsedy soudu Pavla Rychetského. „Když předseda vlády prohlásil, že ‚Pavel Rychetský evidentně není nestranný ústavní soudce‘, dopustil se dehonestujících výroků vůči ostatním soudcům Ústavního soudu, neboť jde o většinové rozhodnutí patnáctičlenného pléna.“ „I úvaha Andreje Babiše, že předseda Ústavního soudu ‚udělal s hnutím STAN politickou dohodu o kandidatuře na prezidenta v roce 2023‘, je scestná, protože Pavel Rychetský opakovaně prohlásil, že se nikdy nehodlá ucházet o funkci hlavy státu.“

„Takové prohlášení se mi zdá pokrytecké. Snad mohli napsat, že ÚS se snaží chránit ústavní princip rovnosti ve volebních procesech, ale současně se nepřímo říká, že tak v posledních dvaceti letech nečinil. Buď tedy Jejich ctihodnosti říkají jen polovinu pravdy, anebo jsou přesvědčeni, že jsou nedotknutelní a mají právo myslet si o občanech České republiky, že, jak se hezky říká v ruštině, ‚u nich gramoty nět‘. A pokud jde o případný zájem pana Rychetského o funkci hlavy státu, taková prohlášení se dnes dělají snadno. Za současného stavu věcí by pan Rychetský neobstál snad ani jako soupeř pana MUDr. Hilšera nebo prof. Drahoše.“

Babišův výbuch podle předsedy ODS ukazuje, že je premiér nervózní. „To je Andrej Babiš. Je to výraz nevím čeho. Strachu ze strany premiéra,“ zhodnotil středeční Babišův výbuch Petr Fiala. „Můžu si o výroku Ústavního soudu myslet cokoliv, ale nemá smysl na to reagovat jinak než ho respektovat. Nic jiného není u demokratického politika na místě a všechny ty výlevy na adresu pana Rychetského a Ústavního soudu ničemu nepomáhají. Dál destabilizují situaci. Ukazují nervozitu Andreje Babiše. Možná jeho strach z budoucích voleb a z toho dalšího vývoje,“ poznamenal Fiala. I podle předsedy ODS je ale načasování rozhodnutí ÚS nešťastné.

„Možná má pan předseda ODS pravdu, když tvrdí, že je Andrej Babiš nervózní, ale možná by neměl právě on být příliš klidný. Podle posledních volebních průzkumů ODS na Piráty nemá, nikdo neví, kolik nových politických stran mu bude po tomto zásahu ÚS do volebního procesu konkurovat, a dokonce si ani nejsem jistý, zda situace v ODS je taková, aby se její předseda nemusel obávat příštího vývoje,“ podotýká Zbořil.

Senátor Marek Hilšer konstatoval, že premiér Andrej Babiš na odpolední tiskové konferenci promarnil příležitost mlčet. „Premiér právě propásl příležitost nechat si svůj osobní výpad pro sebe a říci, že jako demokrat rozhodnutí Ústavního soudu respektuje. Zapomněl, že ÚS není Rychetský, ale ústavní instituce,“ prohlásil Hilšer.

„O panu senátorovi Hilšerovi se v politickém prostředí říká, že jako politik je nejméně nadaný z nenadaných. Předseda ODS, který je přesvědčen, že žijeme a jednáme v nestabilní situaci, a že někteří politici ‚ji dále destabilizují‘, by se mohl zeptat, zda tak nečiní právě on nebo právě senátor Hilšer, když jinému politikovi radí, aby mlčel. A to ještě větou nikoli ze své hlavy. Něco jiného je respektovat, něco jiného kritizovat. V Německu se kdysi respektovaly zmocňovací zákony a jistě i pan Hilšer alespoň tuší, jak to dopadlo, a jak to bylo po druhé světové válce souzeno a odsouzeno,“ komentuje Zbořil.

Příště už nebude rozhodovat vláda, ale matka příroda

Vláda by se dnes mohla zabývat návrhem na omezení pohybu mezi jednotlivými kraji. Podle informací z minulého týdne bude důležité, jak se lidé chovali o uplynulém víkendu. Informoval o tom ministr zdravotnictví Jan Blatný.

„Bude to pro menšinovou vládu jistě obtížné rozhodnout, jak snížit mobilitu občanů, kteří odmítají jakékoli pokusy, tj. všechny pokusy o omezení mobility respektovat. Máme intimní zkušenosti, jak cestovat-necestovat do Rakouska, jak projet přes Německo do Francie a jak se dostat zpět. A také, jak dosáhnout toho, aby se nás na hranicích sousedních států neštítili. Obávám se však, že hospodští, hoteliéři a lyžaři prosadí svou a o našem pohybu nejen v Evropě, ale i v České republice, už nebude příště rozhodovat vláda, ale matka příroda,“ podotýká Zbořil.

Některá česká média a také část veřejnosti jsou pod vlivem ideologie

Do Maďarska v úterý dorazilo prvních 40 000 dávek ruské vakcíny Sputnik V. Podle smlouvy z ledna má Rusko Maďarsku dodat během tří měsíců dva miliony dávek, což bude stačit k naočkování milionu lidí. Český premiér zváží, zda se nevydat maďarskou cestou. Sputnik ale není schválený Evropskou agenturou pro léčivé přípravky. Problém může být i jinde. Už teď se ozývají hlasy, že ruskou vakcínou se nebudou chtít lidé nechat očkovat.

„Některá česká média a také část veřejnosti jsou pod vlivem ideologie, která kdysi hledala třídní boj, třídní výklad práva a politiky vždy a za všech okolností. Třídní hledisko pro ni bylo základem poznání existence hmoty. Dnes to vypadá, jako kdyby někteří lidé na to nemohli zapomenout. I odborné autority nejsou schopné s určitostí říct, která vakcína je na Nobelovu cenu, a kterou nám chtějí naši nepřátelé podstrčit, aby nás v lítém třídní boji porazili. Zatím jen víme, že Evropská agentura něco schválila, něco ne, ale hlavně, kolik které očkování stojí. Teď jen se rozhodnout, zda dáme přednost neviditelné ruce trhu, nebo zda zvítězí naše třídní uvědomění,“ uvedl politolog.

„A pokud jde o tu naši pověstně rozdělenou společnost, bude zajímavé, zda se opět rozdělí na ano-ne a kdo za to bude mediálně odpovědný. Ale nejen v Maďarsku a na Slovensku, ale i v několika dalších zemích světa se o ruském očkování uvažuje. Snad bychom mohli přehlédnout, že i když některá rozhodnutí EK lze považovat za pomalá, tržně orientovaná až nekompetentní, nemusí to ještě vypovídat o kvalitě vakcíny a o tom, kdo ve skutečnosti tím pokusným králíkem je a bude,“ dodal.

Vědecký tisk už píše o úspěšnosti vakcíny Sputnik V. A tak se nabízí otázka, pokud by vakcína v Evropě uspěla, změnilo by nějak její prosazení obecné vnímání Ruska?

„Jak dobře víme, nejde o ideologii a o rozdělení na přítel-nepřítel, vykořisťovatel a vykořisťovaný, ale jen a jen o peníze. Bude asi také záležet na tom, kdo dá víc na reklamu. A ta reklama může být pěkná špína. Možná se i dovíme, že nějaký čínský špion, kterými se to v ČR jen hemží, naočkuje někoho v Řeporyjích ruskou vakcínou a ten bude muset být vyvezen někam do daleka, kde ho třeba vyléčí, nebo, bude-li třeba, v tichosti zmizí,“ podotýká Zbořil.

Někteří odhadují, že nakonec demonstrace v Rusku budou potlačeny a časem odporu nebude věnovaná pozornost. Jenže co prezident Vladimir Putin udělá s masou nespokojených mladých lidí a lidí ve městech?

„Představa, že s tím Putin něco udělá, je stejně fantastická, jako úvahy on tom, jak Biden sjednotí Spojené státy. Předpokládám, že se Vladimír Vladimírovič ani nepoleká důtky, kterou mu český ministr zahraničních věcí Petříček udělil prostřednictvím předvolání velvyslance RF do Černínského palce,“ uvedl politolog.



„Dokonce ani nevěřím té ‚mase nespokojených mladých‘, kterým podle ČT imponuje ruský nacionalista Navalnyj. Rusko je příliš složitý státní a národností organismus a ani čtyřicet tisíc lidí, kteří se podle první zprávy ČT sešli na Puškinově nám. v osmimilionové Moskvě, do které denně přijíždí odhadem 5 mil. lidí z různých míst federace a ze zahraničí, nezmění politický systém RF. Pan Navalnyj není Lenin, i když také přicestoval z Německa, a hlavně RF ještě není ve válce s čtrnácti evropskými státy. Spíše bychom se měli pomalu starat o toho, kdo bude jeho nástupcem, protože to nemusí být taková selanka jako doposud,“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.



