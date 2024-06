Volební porážka ČT. Vnucování kandidátů, podivná náhoda s Nerudovou, všímá si Best

Co všechno ukázaly evropské volby? ParlamentníListy.cz se ptají politického pozorovatele Erika Besta. Volební výsledek podle jeho slov tentokrát koalice SPOLU prezentovala pokorně, přesto nezaznívalo slovo prohra. „Měl jsem pocit, že ve štábu SPOLU několikrát zazněl sehraný potlesk. Tleskalo se tam tolikrát, že by k tomu snad spontánně ani nedošlo. Jinak je to zřejmé, stačí si to všechno sečíst. Z toho natvrdo vychází, že vládní strany získaly jen 37,17 procenta, zatímco zbytek měl v součtu 51,69 procenta. Z toho výhru pro vládní tábor udělat opravdu nelze,“ říká.

„Důležité, co by nemělo zapadnout, že propadlých hlasů je proti sněmovním volbám v roce 2021 málo a ty strany a subjekty, které v těchto volbách překročily pětiprocentní hranici, mají téměř jistotu, že ji překročí i v příštím roce. V případě SPD lze předpokládat, že ve sněmovních volbách získá více než současných 5,73 procenta. Z tohoto hlediska došlo ke konsolidaci těch ‚nedemokratických‘ neparlamentních stran, což je pro vládní koalici strašně špatná zpráva, protože si dobře pamatujeme, že kdyby ty menší strany dostaly v roce 2021 o pár tisíc hlasů víc, prošly by do Sněmovny a Fiala nebyl premiérem,“ upozorňuje Best.

Všímá si zajímavého detailu. „STAN byl dán volební potenciál až 27 procent, což je stejné procento, které bylo přisuzováno Danuši Nerudové před prezidentskými volbami. Dvakrát jí bylo dáváno 27 procent a dvakrát shořela. Nevím, jestli je náhoda, že dvě strany, které strašně tlačí Česká televize, SOCDEM a STAN, jsou právě ty, které nesplnily své očekávání či potenciál,“ zamýšlí se.

Lidé už podle něho mají dost toho, jak se veřejnoprávní Česká televize snaží lidem vnutit určité strany nebo kandidáty. „Jak říká Kateřina Konečná, mnoho lidí si prostě uvědomilo, že to už stačilo. Atmosféra je taková, že vláda překročila určitou mez a Česká televize i rozhlas fungují kontraproduktivně a lidé neslyší na to, co jim předkládají,“ konstatuje Erik Best.

„Zajímavá byla slova Petra Fialy v neděli, který už najednou nemluvil o populistech, extremistech a nedemokratických stranách, ale výrazně změnil rétoriku a začal používat termín protestní strany. Možná pochopil, že musí být smířlivější, jednat s opozicí a využívat většinu ve Sněmovně chytřejším způsobem než dosud. Ještě před pár dny Fiala mluvil o nutnosti zachránit Evropu před extremisty a najednou toho v neděli zanechal. Možná bude odteď stejně fungovat i Česká televize, protože všem došlo, že jejich dosavadní rétorika nenese výsledky, naopak pomáhá těm, na které se útočí,“ má jasno politický analytik.

Předčasné sněmovní volby po vzoru Francie jsou podle jeho slov v našem případě nereálné. „Zmínil to i Babiš, že nemá smysl se o předčasné volby pokoušet, protože vládní koalice má jasnou většinu a nelze to změnit. Voliči si to přáli, zvolili je, tak ať si to vychutnají do hořkého konce. Totéž platí pro Českou televizi. Pokud bude pokračovat v nastoleném směru, avizované zvýšení koncesionářských poplatků bude ohroženo. Spíš bych ale řekl, že to pochopí a trochu ten směr zmírní,“ myslí si Best.

„Ze strany SPOLU a Pirátů by možná šlo očekávat, že trochu uberou a poučí se. Pro Piráty jsou tyto volby skutečně obrovskou prohrou. Domníval jsem se, že Marcel Kolaja má dokonce možnost stát se komisařem, ale jak vidíme, nedostal se ani do Evropského parlamentu, takže je to zcela vyloučeno. Ministr Lipavský propaguje samé, mírně řečeno, strašně odvážné prvky zahraniční politiky a možná mu teď dojde, že k tomu nemá podporu. Naopak od STAN bych jakoukoli změnu či zmírnění neočekával,“ odhaduje Erik Best.

Snahou Kateřiny Konečné a její koalice STAČILO! je podle jeho slov převzít iniciativu na levici, možná koalici rozšířit, uspět ve sněmovních volbách a stát se významnější politickou silou. „Zatím se jí to daří,“ má jasno.

„Řeči o tom, že Babiš nebude mít po příštích volbách žádného koaličního partnera a nedostane se k moci, byly spíš zbožným přáním. ANO mělo v řadě průzkumů dost mandátů k tomu, aby mohlo vytvořit koalici s jednou další stranou. Přičemž těch stran by mělo být na výběr víc. Představa, že by do toho žádná z těch stran nešla, to je málo pravděpodobné. Navíc teď, pokud se dostanou do Sněmovny Motoristé s Přísahou anebo někdo další, mohlo by to Babišovi vyjít, aby vládu poskládal. V předchozích volbách by ANO nadpoloviční většinu s dalšími stranami také získalo, ale propadlo tolik hlasů, že se k tomu žádný partner nenašel. Teď se zdá, že bude mít hnutí ANO situaci podstatně lepší, což je nepochybně pro Fialovu vládní koalici velice špatná zpráva,“ doplňuje Erik Best pro ParlamentníListy.cz.