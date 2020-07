Zbořil: Lidi. Nepřátelé knížete a Kalouska. A paní Čaputová, toto vysvětlete

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA „Nepřítelem obou pánů jsou ‚lidi‘!“ Zdeněk Zbořil komentuje působení dvou politiků TOP 09, kteří se rozhodli v příštích volbách do sněmovny už nekandidovat. „Spolu se činili, spolu byli chyceni a doufejme, že se jim dostane společného ocenění jejich hrdinských skutků,“ dodává ke kariéře Miroslava Kalouska a Karla Schwarzenberga. Politolog v dnešním Rozjezdu hovoří také o popularitě slovenské prezidentky nebo výzvách k odvolání dvou ministrů hnutí ANO. „Dohadování se o tom, co bude státní a co soukromé, zanechává za sebou krvavou stopu. Pan Havlíček je dědicem této historie, ale i tak jen dědicem symbolickým,“ podotýká. Zbořil zavzpomínal i na své setkání s Milošem Jakešem.

Kromě Miroslava Kalouska už nehodlá kandidovat ani nejstarší poslanec českého Parlamentu, Karel Schwarzenberg. Potvrdil to v rozhovoru pro Prostor X. Ale to nebylo zdaleka to jediné, co šlechtic řekl. Vyjádřil se i k předsedovi poslaneckého klubu. „Kalousek je nepostradatelný, je nejlepší řečník, který ve sněmovně dnes existuje. Po odchodu Klause, Jičínského a popravdě řečeno i Ratha, prostě ta úroveň není a on je dnes nejlepší řečník. Jak se ukázalo při té diskusi o novém rozpočtu a deficitu, je nejkompetentnější, co se týče hospodářských a finančních otázek,“ uvedl.

„To snad ani není na komentář. Oba pánové mají za sebou nepříliš úspěšnou politickou minulost. Nezbývá jim proto nic jiného než jeden druhého chválit. Pokud jde ale o finanční, restituční a privatizační operace, v těch si oba pánové vedli zdatně a byli si dost podobní. Jako kdyby vystoupili z pohádek známých v lidové slovesnosti snad celého světa: Spolu se činili, spolu byli chyceni a doufejme, že se jim dostane společného ocenění jejich hrdinských skutků,“ komentuje Zbořil.

Kníže také na adresu Kalouska uvedl: „Má nevýhodu, to je pravda, lidé ho nemají příliš rádi. Částečně si to zavinil sám, protože ty lidi nechal cítit, že je chytřejší než oni, což je, ale ty lidi to neradi. Ale z největší části to jsou pomluvy, které ho pronásledují od té doby, co svého času pracoval pro Luxe.“

„V poslední době se naší zemí šíří podivná infekce. Ve zvláštním programu ČT říká nějaká autorita (snad z MV ČR) na závěr všech slov pronesených v zájmu vzdělávání nevzdělaného sprostého lidu: ‚Je to hrozné, ale naším největším nepřítelem je veřejnost!‘ Karel Schwarzenberg má podobnou pravdu – nepřítelem obou pánů jsou ‚lidi‘. Mohl jako demokrat slov, ale nikoliv skutků také říct, že je nemají rádi občané nebo alespoň část ‚občanské společnosti‘. Za nebohého Josefa Luxe se schovávat nemusel. Ten si to nezaslouží, i když svatý také nebyl,“ uvedl politolog.

Karel Schwarzenberg poskytnul rozhovor idnes.cz. Na jeden z dotazů redaktora, který se věnoval vyjádření prezidenta republiky o tom, že název Black Lives Matter je rasistický, reagoval: „Samozřejmě na všech životech záleží, i na životech hovad, která se tím ohánějí. To bych nepopíral. I na jejich životu záleží. To neznamená, že hnutí Black Lives Matter nemá oprávnění vzhledem k blbé situaci lidí s tmavší pletí v Americe. V Čechách bych řekl Gipsy Lives Matter.“

,,Zajímavé je slyšet od KSch, že lidé s tmavší pletí nesklízejí plody americké demokracie, která se prostřednictvím US Army dnes vyváží do celého světa. Jestli to nebude tím, jak někdo nedávno upozornil v PL, že Spojené státy tak dlouho vyváželi demokracii, až jim doma žádná nezbyla,“ uvedl Zbořil.

Do voleb s úsměvem

„Když pana ex-ministra nechválí druzí, musí se pochválit sám.“

V rozhovoru pro idnes.cz Kalousek ujistil, že nekončí a zhodnotil své úspěchy: „Na úkor své popularity jsem dokázal v době, kdy finanční trhy měly strach půjčovat nevěrohodným dlužníkům, provést tuto zemi přes finanční krizi bez ztráty květinky,“ pochválil se. Vytvořil tím prý základ pro budoucí konjunkturu, a už nemůže za to, že tento základ Babišova vláda nevyužila. „Tohle asi dneska nikomu nevysvětlím, ale za dvacet let to všichni pochopí. Do dneška jsem na to hrdý,“ dodal exministr financí.

„Když pana ex-ministra nechválí druzí, musí se pochválit sám. To je v české politice, a dokonce i v zahraničí tak banální pravda, že se to snad ani nesluší na tomto místě připomínat. Možná by pan bývalý MF mohl být trochu skromnější. Ještě nemá sečteno, zváženo a rozsouzeno. Někdy to sice trvá trochu déle, ale jako správný křesťan ví, jak to na světě chodí,“ uvedl Zbořil.

Ve speciálním dílu Interview ČT24 se moderátorka Světlana Witowská setkala se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. To, že má v průzkumech vysokou důvěru, přisuzuje tomu, že lidi spojuje, nikoliv rozděluje. Ale doplnila, že určitá část společnosti jí nikdy důvěřovat nebude. „Víte o tom, že vám v Česku věří podle průzkumu CVVM víc lidí než našemu prezidentovi Miloši Zemanovi?“ ptala se Světlana Witowská, ale Čaputová o tom nevěděla. Witowská pokračovala v otázkách o Miloši Zemanovi, ptala se, kde slovenská prezidentka vidí rozdíl mezi ní a českým prezidentem a v čem jí naopak může být vzorem. „Rozdílné názory máme například v tématu klimatických změn nebo aktivní občanské společnosti,“ uvedla s tím, že na Zemanovi si váží vysoké míry otevřenosti v komunikaci.

„Popularita paní slovenské prezidentky je trochu umělý mediální produkt v době pokusů o svržení Ficovy vlády. Trochu podobný jako zvláštní popularita paní Světlany, z ČT podle vlastních slov odcházející. První neměla ještě mnoho příležitostí ukázat, oč jí vlastně jde, druhá má podporu toho podivného zájmového sdružení, které má značku ČT 24,“ komenuje Zbořil.



„Zásluhy o svou popularitu bude mít paní prezidentka viditelnější, až vysvětlí, jaký je její postoj třeba k ‚plagiátorské aféře‘ předsedy vlády pana Igora Matoviče. Mezi ostatními problémy slovenské politiky se ale pohybuje dost obratně, jak jí úřad prezidentky dovoluje. Takový luxus by si český prezident dnes už sice mohl dovolit, ale vzhledem k svému naturelu a politické zkušenosti by jej to asi nebavilo. Větě paní prezidentky o tom, že spojuje a nerozděluje, a že přesto jsou na Slovensku lidé, kteří ji nebudou mít nikdy rádi, tak úplně nerozumím. Ale to nevadí, hlavně že ona je sebevědomá a že se nepoleká, až se bude muset rozhodovat v nějaké složitější politické situaci, než se kterou se dosud setkala, a její rozhodnutí budou zcela v její kompetenci,“ dodal.

Ti, kteří si nejsou jisti, ať se porozhlédnou po okolních zemích

Hygienici v pátek rozšířili protiepidemická opatření na celý region Moravskoslezského kraje. Znovu lidé musí nosit roušky v hromadné dopravě a vnitřních prostorách. Omezení se týkají i návštěv v nemocnicích či domovech seniorů, provozu restaurací a barů, hromadných akcí i takzvaných pendlerů. Okamžitá platnost i rozsah opatření vyvolala kritiku.

„Velkou kritiku vyvolalo i to, že vláda nechtěla rozhodnout o změně různých nařízení, která je podle názoru dotčených osob omezovala v cestách za letní dovolenou, snižovala předpokládaný profit cestovních kanceláří a podstatně zasáhla do pohybu osob cestujících za prací přes hranice. Dokonce i významní profesoři UK v čele s rektorem staroslavné univerzity vládu kritizovali. Dnes tady máme nový stav, o kterém zuřivá média zatím nemluví tak hystericky jako v dubnu, ale co není, může být,“ uvedl Zbořil.



„Zdá se mi proto zvláštní, že přichází ‚druhá vlna‘ kritiky z úst těch, kteří tak naléhavě volali bez ověření si stavu věcí u epidemiologů po změně. Jak dlouho jim asi tento temperament vydrží? A kdy se přestanou křížit zájmy těch, kteří na koronavirové krizi prodělávají, s těmi, kterým přinesla ekonomický prospěch? Ti, kteří si nejsou jisti, co je co a kdo je kdo, ať se porozhlédnou po okolních zemích, jak chaoticky se mění pravidla života s koronaviry v různých evropských regionech. Když snad situaci v neevropských částí světa nemusíme ani připomínat,“ dodal.

V nedělní Partii kritizoval situaci europoslanec Alexandr Vondra „Já beru tady tu vládní sebekritiku, ale myslím, že ta míra toho problému je mnohem horší. Kde je chytrá karanténa? Nefunguje! Neexistuje! OKD je státní podnik, ale tam se teď zase situace řeší plošnými opatřeními. To je na okamžitou rezignaci ministra zdravotnictví!“ vypálil Vondra.

„Volání politika, který svůj osud spojil s politickou stranou třicet let volající po odstranění státních zásahů do ekonomiky, je pozoruhodné. To, že OKD je ‚transformovaný‘ státní podnik, je přece důsledkem likvidačního období éry ODS a ČSSD na Ostravsku a dávat vinu za vznik krizové situace v této oblasti v okamžiku prvního střetnutí s neočekávanou ‚přírodní‘ realitou ministru zdravotnictví je stejně ‚plošné‘ jako kritika toho, co ‚nefunguje a neexistuje‘. Nepamatuji si, že by současná opozice přicházela v posledních letech se srozumitelnými návrhy, které by věcem prospívaly. Ale zato těch ‚odvolání‘ prezidenta, předsedy vlády, a tím i celé vlády nebo jednotlivých ministrů už bylo tolik, že se dnes dokonce zdá, jako kdyby opozice ztrácela svou odvolávací energii,“ uvedl Zbořil.

„Odvolání ministra je symbolické rozhodnutí a předpokládám, že ani Alexandr Vondra nevěří, že po odchodu MZd přestanou lidé pracovat v dolech, nemocnicích, scházet se po hospodách a na cestách ‚olizovat kliky‘ jak chtěla, alespoň podle svých slov, činit bývalá redaktorka Novy Peterková. Konečně i hysterie okolo omezení již tak omezeného hudebního festivalu na Ostravsku nevypovídá o stavu věcí nic jiného, než že skutečná krize ohrožující zdraví v této oblasti ještě nenastala,“ dodal.

Odvolání Havlíčka? Víc než komedie

Kritice a výzvám k odstoupení čelil v předchozích dnech i ministr dopravy Karel Havlíček. Tragédie uplynulých dnů na železnicích mu dává za vinu nejen opozice.

„To už je skoro víc než komedie. Pokud vím, boje o privatizaci železniční dopravy byly tvrdé a trvaly přes dvacet let. Navíc si nejsem jistý, zda ministr dopravy odpovídá za každé neštěstí. Dávno víme, od odboráře a dnes zapomínaného pana Duška, jak to na správě železnic chodilo a zřejmě i chodí, ale že by pan Havlíček měl odpovídat za to, co se víc než dvacet let na železnici dělo nebo nedělo, se mi věřit nechce,“ uvedl politolog.

Havlíčkovi je vytýkáno, že zastává příliš mnoho funkcí. Je vicepremiérem, ministrem dopravy a ministrem průmyslu a obchodu.

„Představa, že ministerstvo dopravy je pyramida, na jejímž vrcholu sedí pan Havlíček, je velký omyl. Stejně jako jsou na tomto úřadu dělené pravomoci, tak je také dělená odpovědnost. Že se ale dávno zapomnělo na pořádek a dodržování pravidel, která platila už od let Rakouské monarchie, je pravda. Stejně jako to, že objem železniční dopravy osob a zboží se stále zvětšuje. Není to však v přímé úměře s rostoucím šlendriánem, který způsobila mj. i omezení státního dozoru na železnici, a dokonce i v silniční dopravě. Dovolil bych si dokonce tvrdit, že léta dohadování se o tom, co bude státní a co soukromé, zanechává za sebou krvavou stopu. Pan Havlíček je dědicem této historie, ale i tak jen dědicem symbolickým,“ říká Zbořil.

Měl jsem redakčně upravit paměti. „Shledal mne nezpůsobilým“

Ve věku 97 let zemřel bývalý komunistický politik Miloš Jakeš. Neveřejný pohřeb někdejšího generálního tajemníka ÚV KSČ se konal v úterý v pražském motolském krematoriu. A jak na něj vzpomíná Zdeněk Zbořil?

„Jednak jako na předsedu ÚKRK ÚV KSČ, kdy mne jeho blízcí, tehdy začínající působit na FFUK, vyhazovali ze zaměstnání. Pak jako na oběť vnitrostranických sporů v posledních letech před 1989 a také jako na oběť konspirace, kterou byla legenda projevu z Červeného Hrádku. Konečně, měl jsem možnost setkat se s ním. Bylo mu asi 92, přišel potlučený z jízdy na běžkách na Šumavě a domníval se, že bych si mohl přečíst jeho paměti, oddíl věnovaný mezinárodní politice a vztahům uvnitř tzv. socialistického bloku. Případně jej redakčně upravit. Shledal mne nezpůsobilým, ale neřekl mi to otevřeně a v dobrém jsme se rozešli. Mohu říct, že jsem zásadně změnil názor na jeho osobu a jeho ‚úlohu v dějinách‘.“

Měl vynikající paměť na jména a data a také velkou dávku sebekontroly. Ta učednická léta u Bati jsme jen prolétli, dobu, o které vyprávěl, ohraničil léty 1953–1989 a měl jsem dojem, ačkoliv to otevřeně neřekl, že považoval Gorbačovovu perestrojku za ‚zradu‘ mezinárodního komunistického hnutí.“



„Miloš Jakeš nebyl ani táborový řečník, ani politický stratég, ale byl to člověk nepochybně mimořádně čestný, pracovitý a skromný. Doba ho vrhla do soukolí, které si osobně nezasloužil,“ uvedl pro Radiožurnál Josef Skála. „Dožil se krásného věku a do posledních roků bránil svoje krédo a bránil ho statečně. Čest jeho památce,“ doplnil Skála.

„Určitě toto hodnocení odpovídá z velké části skutečnosti. Byl součástí systému, který se vyvíjel a měnil jinak, než si až donedávna mysleli soudci nad dějinami této doby v ÚSTRu nebo v ČT. Jako každý český politik, který se pohyboval v mocenských a velmocenských strukturách, dělal věci dobré i zlé. Jak říkají ti, kteří se nad touto dobou hlouběji zamýšlejí, važme si toho, co udělal dobrého a odmítněme to, co bylo špatné. A doufejme, že to dokážeme rozlišit,“ komentuje politolog.

„Byl to nešťastník. Pro přesvědčeného komunistu, jakým on byl, zažít úpadek a rozpad toho hnutí muselo být strašné. De mortuis nil nisi bene (o mrtvých jen dobře, pozn. red.), tudíž aspoň nevraždil,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz čestný předseda TOP 09 a poslanec Karel Schwarzenberg. Pirátský předseda poslanců Jakub Michálek pronesl varování i k současné době. ‚Je to symbol konce éry, kdy nás největší část komunistické nomenklatury opouští a svět se definitivně mění. Bohužel současný svět svou efektivitou či vyjadřováním premiéra stále leckdy vyvolává vzpomínky na dobu pana Jakeše, což mi úplně legrační nepřijde,‘ konstatoval.

„Ten ‚pirátský‘ názor je zajímavý. Opět jde tedy spíše o Andreje Babiše než o Milouše Jakeše. To, že se svět mění, je neméně pozoruhodné, doufejme, že pan Michálek ví jak.

A pan Schwarzenberg – ví bůh jaký úpadek a rozvrat právě on dnes zažívá. Ale alespoň ví, že nejen o zemřelých, ale i o mrtvých se má mluvit dobře. I když se smrtí smířit nejde se, jak zpívá Nohavica, tak přece jen je to i pro politiky jistota, kterou před sebou mají. Jak někde píše žertující Karel Poláček – i oni žijí jen proto, aby zemřeli,“ uvedl Zbořil.

„Myslel jsem si tehdy, že zažívám nejtrapnější období, nekompetentní trapné figurky. Ponížení národa, ztrátu národní hrdosti. Hltal jsem informace Svobodné Evropy a byl rád, že přichází svoboda a prosperita. Že všechno bude mnohem lepší. Že žvásty komunistů o nezaměstnanosti, jsou lži a žvásty. Že třeba Děčínská kotva bude úžasná, až přestanou zakazovat skupiny a písničky. Že si na západě kupují čistou vodu ve flaškách, jsem nechtěl uvěřit. Že NATO jen vyvažuje Varšavskou smlouvu. Že ČSPLO bude plout po celé Evropě. Že to či ono, že to brzdí lidi jako Jakeš. Že až bude Havel bude všecko...“ vzpomínal na svá přesvědčení a iluze poslanec SPD Jaroslav Foldyna. „Byl jsem hlupák,“ doplnil.

„Snad jen tolik, že mýliti se je lidské,“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.

