Zbořil: Tajný Vystrčilův výlet. S neznámým koncem

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA „Přes všechna krásná slova, že jednají jako zástupci lidu, s lidem a pro lid, jde také o to, jak a kam se dostat, a to ostatní, řečeno slovy Karla Poláčka, ‚jim může bejt ukradený‘.“ Politolog Zdeněk Zbořil upozorňuje, že hejtmani mají po volbách, poslanci před volbami. Komentuje vyjádření politiků při jednání o prodloužení nouzového stavu a jeden „tajný výlet s neznámým koncem“. „Panu předsedovi Senátu a jeho senátní většině se zřejmě trochu hroutí jeho vysněný plán ústavní krize,“ podotýká. A poslední průzkum? „Nejsem jistý, zda tento spěch těm dvěma dost nesourodým koalicím neuškodí.“

reklama

Po několikadenním dohadování hejtmani nakonec požádali vládu o prodloužení nouzového stavu o čtrnáct dní. Téměř beze změny pokračují veškerá opatření dál.

Anketa Je vyhlášení nového nouzového stavu Babišovou vládou protiústavní? Ano 23% Ne 73% Nevím / je mi to jedno 4% hlasovalo: 4140 lidí

„Nechci, jak říkal jeden český politik, naslouchat trávě růst, ale zřejmě šlo o nikoliv náhodné spojení několika aktivit – útoku Ústavního soudu na řádný průběh volební kampaně a voleb samotných, na pokus nevládních stran pohrozit menšinové vládě možným vyslovením nedůvěry a vyvolat ústavní krizi ve prospěch Senátu PČR, systematickou agitaci ČT ve prospěch v minulých volbách do Poslanecké sněmovny neúspěšných politických stran, dnes skrytých do dvou nesourodých volebních koalic, navíc v době hygienicko-epidemiologické nejistoty,“ předesílá politolog Zdeněk Zbořil.

„Jednání Sněmovny ukázalo, že šlo především o nezodpovědnou obstrukci, ke které se v hlasování připojily i KSČM a SPD, které se k této účasti na přeformátování antibabišovského programu připojily,“ dodává.

K rozhodnutí hejtmanů podotýká: „Dovolím si domnívat se, že pro většinu hejtmanů, z nichž někteří jsou ve funkcích krátkou dobu, ale mají ve své agendě konkrétní problémy spojené s koronavirovou krizí, ať už ji způsobil kdokoliv, je nepříjemné ztratit jeden pracovní den popovídáním si o tom, jak je vláda neschopná. A přehlížet, že se v jejich krajích něco děje, nač z pražské Sněmovní ul. není vidět. Dokonce i to sáňkování na Petříně musel pan primátor Hřib nějak vyřešit a nemohl si dovolit mluvit o tom, že to měla zařídit vláda a Andrej Babiš. Takže ano, hejtmani se dohodli bez pomoci Poslanecké sněmovny s vládou na nějakém kompromisu, převážila odpovědnost za to, co se u nich doma děje. Že jim v tom nepomůže, jak krajské koalice vznikaly jen vzdor vůči ANO 2011, je samozřejmé. Pokud bychom chtěli hledat něco pozitivního pro opozici, mohli bychom říct, že získá větší podporu pro svůj ‚Antibabiš program‘, ale nejsem si jistý, na jak dlouho.“

Jediný, kdo si dál trvá na svém, je primátor Prahy Zdeněk Hřib. Ten už měl připravený pro Prahu restart, jenže z něj teď nebude nic. Hejtmani z nejrůznějších politických stran, nouzový stav chtějí. A jak si vysvětlit, že hejtmani z ODS, STAN atd. vlastně nepodpořili kolegy v Parlamentu?

„Myslím, že to má jednoduché vysvětlení. Hejtmani a krajská zastupitelstva mají po volbách, reprezentanti politických stran, usedlých v Poslanecké sněmovně, před volbami.

Přes všechna krásná slova, že jednají jako zástupci lidu, s lidem a pro lid, jde také o to, jak a kam se dostat, a to ostatní, řečeno slovy Karla Poláčka, ‚jim může bejt ukradený‘,“ komentuje Zbořil.

Při tak nesnesitelném způsobu projednávání věcí… Zaorálek se neudržel

Sněmovna prodloužení nouzového stavu ve čtvrtek nepodpořila. Snad nejtemperamentnější projev dne přednesl ministr kultury, kdy křičel na opoziční lídry, že „mrtví z jipek půjdou za vámi“ a že jim to bude od sněmovního mikrofonu stále dokola připomínat. Rozparáděný ministr skončil sprostými slovy a křikem. „A ještě se nám tady vyhrožuje, že kdybychom proti tomu něco dělali, tak se na nás podá trestní oznámení. To je vrchol, tady tohle! Opovažte se s tím něco dělat – my vás pošleme k soudu všechny za to! A proč bychom to asi dělali, kdybychom něco dělali... no to děláme proto, že nechceme mít ty lidi dop*dele na těch jednotkách intenzivní péče,“ rozčílil se Zaorálek.

„Nejsem obdivovatelem rétorických výkonů pana ministra kultury a exministra zahraničních věcí, a také jednoho z nejdéle sloužících politiků, který jako člen současné vlády nemá moc času poslouchat poslanecké verbální exhibice ve Sněmovně. Ale vydržel tam sedět od začátku do konce. Myslím, že se dá pochopit, po všech těch před několika dny ještě zajímavých strkanicích, flákancích, ale dnes nesnesitelném způsobu projednávání věcí, že se neudržel a reagoval stejně emotivně jako kritici vlády, jejímž je členem. Navíc, když neargumentují, nejednají, zdržují a připomínají diskusní klub politických penzistů, kterým už o moc nejde,“ podotýká Zbořil.

PhDr. Lubomír Zaorálek ČSSD



ministr kultury Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky



Zmínit lze i výstup šéfa poslanecké frakce Pirátů Jakuba Michálka, který vysvětlil, že „nouzový stav je třeba, ale ne v rukou šílence“. To bylo jeho shrnutí ročního boje s pandemií v podání premiéra Babiše. „Prostě to předseda vlády řídí jako nezodpovědnou fušeřinu. Všichni kolem pana premiéra jsou někde mezi soucitem, naštvaností a zděšením,“ dodal s tím, že Babiš neví, co je pandemický zákon, protože zákony nečte. Vláda podle něj důvěru lidí, kterou získala na jaře, doslova rozmetala.

„Je to vyjádření velmi osobní, obecně neslušné, a v tom až urážlivé. Reprezentant miniaturní politické strany, která má jediný politický program ‚Pusťte nás na ně!‘, a mluví o ‚pandemickém zákonu‘ s ročním zpožděním. Nevím, jak pan Michálek přišel na nápad, že ANO důvěru lidí ‚doslova rozmetalo‘, ale pokud jeho sebevědomí roste rychlostí jako procenta Pirátů u ČT televizní agentury Kantar, pak si tím spíše nejsem jistý, zda ví, o čem mluví. Nemůže si však pamatovat (a nikdo mu asi ještě nevysvětlil), jak se u nás ‚tunelují‘ malé politické strany a jak se z nich stávají rozhádané a ze zákulisí řízené a financované zájmové skupiny na jedno použití,“ komentuje Zbořil.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Snaží se definovat nepřítele, spojence a navrhuje taktiku i strategii

Debatu o prodloužení nouzového stavu sledoval i generál Petr Pavel a k dění se vyjádřil: „Každá krize je malá válka a teď to vypadá na nejtěžší situaci od jejího počátku. Máme 17 tisíc mrtvých, tisíce lidí v zaplněných nemocnicích a hrozbu ještě většího chaosu. Dění ve Sněmovně sleduji se znechucením. Vláda s opozicí se musí dohodnout. To je smyslem politiky!“ poznamenal Pavel. Pak přidal i blog. „Pokud chaos, pád vlády, předčasné volby, případně úřednickou vládu nepovažujeme v této době za přijatelnou alternativu, není konečně na čase přiznat si, že vláda bez opozice, ani opozice bez vlády, a obě strany bez občanů tuto krizi nezvládnou?“ položil otázku s tím, zdali by nebylo lepší „ustanovení široké protikovidové koalice“. „Takovou koalicí mám na mysli všechny parlamentní strany bez dělítka vládní – opoziční. Je-li zvládnutí pandemie celospolečenským a urgentním zájmem, musí jít na dobu nezbytně nutnou stranické soupeření stranou,“ zmínil generál.

„Pan generál Pavel nemusí být mnoha lidem sympatický pro své názory, kterými se dosud na veřejnosti prezentoval, ale jeho ‚vojáckou‘ výhodou je, že ho nebaví politologické povídání, ale že se mu chce bojovat, i když jen na jakési vnitřní frontě. Snaží se definovat nepřítele, spojence a navrhuje taktiku i strategii. Zda to dělá v zájmu své budoucí politické kariéry, můžeme dnes ‚nechat stranou ležet muset‘ a zamyslet se nad tím, zda nemá pravdu. Jeho ‚přišel jsem, viděl jsem, a proto nařizuji‘ by možná bylo lepší než tlachavost v obou komorách parlamentu,“ podotýká Zbořil.

Psali jsme: „A teď začne anarchie.“ Na Babiše se to sype: Už se to sepisuje proti němu V novém nouzovém stavu platí v ČR většina dosavadních omezení Vystrčil: Protiústavní nouzový stav? Hájit ústavu a demokracii je moje práce Babiš na koni, ztrapněná opozice. Odhady, co teď

„Postupně se naplní většina našich nemocnic tak, že nebudou moct přijímat žádné pacienty,“ varoval po hlasování ministr zdravotnictví Jan Blatný. „Tím pádem se zhroutí dispečink lůžkové péče, protože nebude kam pacienty mezi jednotlivými nemocnicemi převážet. Pravděpodobně nepůjdou ani žádné děti do škol, protože to situace nedovolí. Okolní země se nás začnou bát a zavřou hranice,“ předpokládal.

„Hodnotit práci pana ministra Blatného si nedovolím – ani kritizovat, ani chválit. Tolika věcem, na rozdíl od mnoha jiných, nerozumím. Ale zdá se mi, že četl naše poznámky v Parlamentních listech před dvěma, třemi týdny, ve kterých se upozorňovalo na to, že se nás okolní země budou bát. Ano, je to tak. Dokonce jsme si dovolili napsat, že se nás tam budou štítit. I tento stav, zdá se, už nastává,“ komentuje Zbořil.

Jen aby nás to prozření nestálo příliš mnoho…

„Definitivně hodili všechny občany České republiky přes palubu, jde jim jen o politické body,“ rozčílený premiér Andrej Babiš, který po sedmihodinové debatě v Poslanecké sněmovně nezískal potřebný počet hlasů pro prodloužení nouzového stavu, obvinil opozici, že „je přímo odpovědná za každého, kdo zemře.“ Premiér Andrej Babiš naproti tomu ještě před jednáním Sněmovny opozici sdělil, že když nezvedne ruku pro prodloužení nouzového stavu, ponese odpovědnost za smrt lidí.

„Předpokládám, že to byla emotivní reakce pana premiéra. Ale jak sleduji diskuse na různých webových stránkách, myslím si, že mu příliš mnoho občanů ČR věřit nebude. U nás za humny máme zlozvyk rozhodovat se buď, anebo, a tak si ten náš experiment s občanskou odvahou a neochotou chovat se disciplinovaně budeme muset ověřit v praxi. Jen aby nás to prozření nestálo příliš mnoho. Někteří tzv. pendleři by to ode dneška už dokázali převést na peníze. Ale pokud si pan předseda vlády myslí, že ‚opozice‘, parlamentní i mimoparlamentní, někdy připustí svůj díl odpovědnosti, velmi se mýlí. Jejím hlavním charakteristickým znakem je přece nezodpovědnost,“ komentuje politolog.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na sociálních sítích se po hlasování stihli pohádat i ministr vnitra Jan Hamáček s Miroslavem Kalouskem z TOP 09. „Opoziční poslanci cynicky vsadili na to, že čím víc zavaří vládě, tím víc budou voliči důvěřovat opozici,“ konstatoval ve svém tweetu Hamáček. Výsledkem podle něj bude chaos a nedůvěra v politiku jako celek. „Jsem zvědav, jak to ODS, KDU-ČSL, Pirátská strana nebo STAN vysvětlí svým hejtmanům?“ tázal se. Podle Kalouska Hamáček chytá Babišovy móresy. „Co si to dovoluješ? Kde v sobě bereš tu Babišovu nestoudnost? Bylo vaší povinností vyjednat s opozicí řešení, když vás komunisti opustili. Dalších opozičních stran je šest a vy jste to nedokázali ani s jednou! Amatéři, zemští škůdci! A ještě to budeš svádět na opozici?! Odejdi,“ popustil uzdu svým emocím a přidal slova o nestoudném způsobu vládnutí.

„Nechme pana Kalouska žít na vrcholu vlastní velikosti. Kdybych si mohl dovolit k tomu citovat Václava Havla, pak by se hodilo opakovat z jeho Vyrozumění ‚Nemusíme být ve všem za kvedlačku‘. Havel to napsal sice více expresivně, ale na podstatě věci to nic nemění,“ říká Zbořil.

Hroutí se vysněný plán ústavní krize

Předseda Senátu Miloš Vystrčil označil v otevřeném dopise vládě ještě před oznámením rozhodnutí případné opětovné vyhlášení nouzového stavu hned po nesouhlasu Sněmovny za protiústavní. Týká se to podle něj i případu, kdy o nouzový stav požádají hejtmani. Upozornil kabinet ANO a ČSSD na to, že právní řád nabízí řadu prostředků pro boj s epidemií, aniž by při tom bylo nutné „obcházet či pošlapávat ústavní pořádek“. Předpisy podle něj rozhodně nelze vykládat tak, že vláda může obejít vůli Sněmovny. „Žádost hejtmanů vůli Poslanecké sněmovny ‚nepřebije‘,“ dodal.

„Panu předsedovi Senátu a jeho senátní většině se zřejmě trochu hroutí jeho vysněný plán ústavní krize. Zřejmě proto se utíká k prohlášením, které už známe z doby, kdy Senát chtěl odvolávat a soudit prezidenta republiky a když političtí obdivovatelé pana předsedy triumfovali po hlasování PS, které odmítlo prodloužit nouzový stav. Nyní, když se našlo řešení, nikoliv jen očekávané ústavní krize, ale stavu nouze, nezbývá mu nic jiného než opět hrozit Ústavním soudem. Dnes ovšem ne chvályhodně personifikovaným panem Rychetským.

Podle mého názoru je to jakýsi páně Vystrčilův ‚tajný výlet s neznámým koncem‘. Nevím, zda ÚS chce opět přesvědčovat, že se považuje za třetí komoru Parlamentu ČR, ale při pohledu z vně Valdštejnského paláce to tak vypadá. Těžko se samozřejmě dá odhadnout, zda se výrok soudu objeví na stole v několika dnech nebo letech, v tom je tato instituce nevyzpytatelná. Mohlo by se stát, že s ním předstoupí před veřejnost, až bude dávno po pandemii a bude to potrava jen pro pověstně ‚nezávislá média‘,“ komentuje politolog.

Změna na postu lídra průzkumů. Koalice Pirátů se STAN by nyní ve sněmovních volbách překonala hnutí ANO a zvítězila. Vyplývá to z volebního modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi z přelomu ledna a února. Koalice Pirátů a Starostů by podle volebního modelu Kantar CZ získala 29,5 procenta hlasů a druhé ANO 26,5 procenta. Třetí by skončila koalice Spolu tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09 s podílem 19,5 procenta. SPD by dostala 10,5 procenta hlasů, KSČM pět procent, ČSSD by se nedostala do Sněmovny.

„Kantar CZ má dobrou pověst pěstovanou ČT a panem Moravcem. Jiní si myslí, že pracuje ve mzdě pro politické zájmy, nikoliv snad jen politických stran, ale hlavně politického zákulisí.

Dokonce si nejsem jistý, zda tento spěch těm dvěma dost nesourodým koalicím neuškodí. Ale pokud to odpovídá skutečnosti, pak spojenectví Pirátů a ‚tajemných‘ Starostů jejich voličům přeji. Řečeno slovy francouzského básníka – ‚Ať hrdlo pozná, oč je zadek/prdel těžší!‘“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.



Psali jsme: „Vám to nestačilo? Porušení všech pravidel, která, ku**a, existují!“ Nová usvědčující fotografie z Chebu. Teď už i se starostou Ta ČT! Králíci, šílenec?! Babiš se držel, ale pak uzemnil redaktora Nouzový stav potrvá o 14 dní déle Hřib obrátil, jde s hejtmany. Vydrží Bartoš první až do října?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.