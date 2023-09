„A z těch černých peněz, nakradených v dopravním podniku, pak STAN platil kampaň“. Okamžitou demisi, požaduje Okamura

Anketa Má smysl pořádat v nejbližší době další demonstrace proti vládě? Má 92% Nemá 6% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 25964 lidí

Celý týden se řeší šifrované telefony ministra vnitra Rakušana (STAN) a jeho spolustraníků Gazdíka a Polčáka, ve kterých měli mít stejnou aplikaci jako Michal Redl, hlava korupční skupiny, která měla stát právě za jejich hnutím. Rakušan odmítá vyvodit jakékoliv důsledky se slovy, že žádný telefon z nikoho ještě nedělá mafiána. Je podle vás přijatelné, aby ministr vnitra měl takto pochybné konexe?

Jako trapná výmluva působí, že Vít Rakušan říká, že nechal tento telefon na hraní svým dětem. To si myslí, že lidé jsou totálně hloupí? To je fakt výsměch občanům.

Navíc předseda poslaneckého klubu Pirátů Michálek v ČT veřejně přiznal, že volební kampaň koalice Pirátů a STAN do Sněmovny byla placená z nakradených peněz z korupce v kauze organizovaného zločinu Dozimetr. Michálek doslova řekl v České televizi: „Nám STAN říkal, že s námi bude kandidovat, že s námi bude bojovat proti korupci. Pak jsme zjistili, že z těch černých peněz, které ukradli dopravnímu podniku, platili nelegální kampaň.“

To je na okamžitý odchod STAN a Pirátů z vlády! Premiér Fiala z ODS a prezident Pavel ale Rakušana kryjí a obhajují.

Pro samé dozimetry pak ministr vnitra nemá čas na aktuální problémy, třeba migraci. Vy jste opakovaně vyzývali, aby Rakušan zajistil ostrahu našich hranic. Dopadly tyto výzvy na úrodnou půdu?

Nelegálních imigrantů na našem území přibývá, stejně jako v celé EU. Policie neustále chytá na našem území migranty, přičemž jde o organizované převaděčské skupiny. To je ale jen vrchol ledovce. Kolik migrantů nebylo chyceno vůbec? Zodpovědnost za vysoký počet nelegálních imigrantů nese ministr vnitra Rakušan, který stále odmítá obnovit kontroly na našich státních hranicích, a Fialova vláda, která podporuje proimigrační politiku EU.

Navíc mezi imigranty nedaleko českých hranic se objevila tuberkulóza. Několik případů tuberkulózy zachytily zdravotnické orgány v německém Chemnitz (Saské Kamenici). Dva z nich se objevily v tamním zařízení pro uprchlíky. Město leží asi 50 kilometrů od hranice s ČR, přes niž v posledních týdnech proudí do Německa obrovské množství ilegálních migrantů. Německá ministryně vnitra Nancy Faeserová potvrdila, že Německo už zavádí stálé hraniční kontroly. Ministr vnitra Rakušan přesto odmítá obnovit kontroly na hranicích našeho státu. To chce, aby se tuberkulóza roznesla po naší zemi?

Podle braniborského ministra vnitra Michaela Stübgena je problém s převaděči na polsko-německé hranici mnohem horší než během migrační krize z let 2015 a 2016. Za mnohem účinnější než stálé kontroly označila německá ministryně vnitra Nancy Faeserová skrytá pátrání a možnost působení německých policistů i na území sousedních států. Jako příklad zmínila Česko, jehož vláda už s takovou spoluprací vyjádřilo souhlas. To hnutí SPD naprosto ze zásady odmítá jako nepřijatelné narušení suverenity ČR! Vnitřní bezpečnost naší země musí zajišťovat výhradně Policie ČR a naši policisté!

Vláda chystá reklamní kampaň v objemu minimálně 42 milionů korun, která má lidem představit její úspěchy. Vy jste to nazval vládní lživou propagandou a jejím zneužitím k předvolební kampaní. Budete proti tomuto svéráznému nakládání s veřejnými prostředky na vlastní reklamu jako opozice nějak postupovat?

Fialova vláda masivně zneužívá veřejné peníze pro manipulativní předvolební kampaň ve svůj prospěch, protože současnému kabinetu Petra Fialy důvěřuje jen zhruba 21 % obyvatelů ČR a se směřováním země je nespokojeno 56 % občanů. Hnutí SPD v této věci zváží příslušné právní kroky pro důvodné podezření o porušení zákona ve věci limitů na financování politických stran a volebních kampaní, na který má dohlížet Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí.

Z nového modelu agentury STEM pro CNN Prima News je patrné, že se Fialův kabinet těší téměř nejnižší důvěře občanů od roku 1997. V Česku rovněž panuje historická nespokojenost lidí, pokud jde o směřování země. V novém modelu STEM vyjádřilo svou nespokojenost 56 % respondentů, což je nejvíc od roku 2001 – tedy od doby, co STEM odpovědi na zmíněnou otázku vyhodnocuje. Naopak spokojeno se směřováním země je 15 % respondentů. Fialova vláda škodí naší zemi a vede republiku do zkázy.

Chceme nahradit Fialovu vládu vládou vlasteneckou. Hnutí SPD je připraveno vstoupit do budoucí vlády. Nově jsou součástí našeho týmu odborníků například ekonom Petr Mach, který je vedoucím katedry ekonomie a managementu Fakulty ekonomických studií Vysoké školy finanční a správní v Praze, a ústavní právník Zdeněk Koudelka.

Na Slovensku o víkendu proběhnou parlamentní volby. Prezident Petr Pavel tento týden řekl, že by návrat Roberta Fica do čela slovenské vlády mohl vést k narušení česko-slovenských vztahů, a to kvůli jeho výrazně odlišným názorům, především v zahraniční politice. Měl by český prezident takto vstupovat do volebního rozhodování v sousedních zemích?

Prezident Pavel skandálně poškozuje naše vztahy se Slovenskem a vměšuje se do jeho vnitřních záležitostí. Podle mého názoru je nepřípustné, aby demokratické rozhodování Slováků někdo ovlivňoval ze zahraničí.

Tyto hloupé výroky prezidenta Pavla ale skutečně vztahy se Slovenskem mohou poškodit. O to prezidentu Pavlovi a Fialově vládě asi nejspíš jde – rozbít Visegrád, abychom mohli být více pod diktátem Bruselu, Washingtonu a Berlína. Přitom vztahy mezi Českou republikou a Slovenskem byly dobré, i když v ČR kupříkladu vládla Nečasova vláda a na Slovensku vláda Ficova. Hnutí SPD podporuje spolupráci v rámci Visegrádu.

Myslím, že vítězství strany Směr-SD, která prosazuje suverénní politiku Slovenska vůči Bruselu i vůči Washingtonu, nejenže nepoškodí vztahy Čechů a Slováků, ale naopak nás inspiruje k naději, že i u nás se zbavíme politických slouhů zahraničních mocností, které se nás snaží zatáhnout do bídy a války. Z celého srdce přeji Slovensku, aby tam zvítězily pronárodní strany. A aby Slovensko nezažilo totální vládní fiasko jako v podání demoliční probruselské a protinárodní české Fialovy vládní pětikoalice.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Značné pobouření od židovských organizací se ozývá k ovacím, které v kanadském parlamentu sklidil při návštěvě ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského 98letý ukrajinský veterán z druhé světové války Jaroslav Hunka. Muž, kterému tleskal i kanadský premiér Justin Trudeau, totiž pocházel ze 14. granátnické divize SS Galizien, které jsou připisovány válečné zločiny včetně vraždění Židů a Ukrajinců. Předseda kanadského parlamentu se omlouval, prý nevěděl, co je ten člověk zač. Dá se něco takového vůbec omluvit?

Takže vidíme, že ukrajinský režim tleská nacistům. Na Ukrajině je též oslavován fašista a terorista Stepan Bandera a banderovci, kteří masově vraždili volyňské Čechy, Poláky i Židy. Takže se té příhodě ani nedivím. Šílené, co je dnes možné. Navíc Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR hlasy pětikoalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN zabránila přijetí usnesení z pera SPD, ve kterém se říká: „Oslavování příslušníků jednotek SS je nepřijatelné.“ Takže podle pětikoalice je přípustné oslavovat bývalé nacisty. Jak hluboko někdo může klesnout…

Sněmovna se opět nedostala k hlasování o vládním tzv. konsolidačním balíčku. Hovoří se ale o tom, že příště bude pětikoalice chtít prosadit pevný čas hlasování, na který by shromáždila svou stoosmičku. Jak budete případně reagovat?

Jsem rád, že se nám opět podařilo zabránit hlasování o rekordním zvýšení daní, které prosazuje Fialova vláda. Vládní balíček je též likvidační i podle tří čtvrtin primátorů krajských a statutárních měst, kteří proti němu protestují v otevřeném dopise prezidentovi a premiérovi. Podle nich v případě schválení balíčku hrozí, že statutární města již nebudou moci dále poskytovat občanům služby přenesené působnosti státní správy (např. matriky, stavební řízení atp.). Tzv. vládní „konsolidační balíček" je paskvil a budeme bojovat proti jeho přijetí tak, aby nebyl ve vládní podobě schválen a aby nebyl účinný od 1. ledna 2024, jak požaduje Fialova vláda.

Pokračuje aféra s ukrajinským obilím, navzdory postoji EU Slovensko, Polsko i Maďarsko stále odmítají připustit jeho dovoz. Na rozdíl od české vlády. Měli bychom se přidat k našim visegrádským partnerům?

Hnutí SPD vyzývá vládu Petra Fialy, aby se v této věci přidala k vládám našich partnerských zemí V4 a aby nerozbíjela Visegrád. Evropská komise, tím, že zákaz dovozu ukrajinského obilí do zemí EU odmítla prodloužit, opět prokázala, že postupuje v přímém rozporu s národními zájmy jednotlivých členských států a podporuje stát, který není členem EU.

Ukrajinské obilí je rizikové z hlediska jeho možné kontaminace, což příslušné testy v letošním roce opakovaně prokázaly. Navíc významně snižuje výkupní cenu této komodity na trhu, což je likvidační vůči našim zemědělcům a ohrožuje to rozsah budoucího pěstování obilovin u nás. Dovoz ukrajinského obilí postihuje zejména ty naše zemědělce, kteří nemají živočišnou výrobu a příjmy z rostlinné výroby jsou pro ně zásadní.

Nevidíme žádný důvod k tomu, proč preferovat ukrajinské obilí a ukrajinské zemědělce před těmi českými! SPD hájí zdraví našich občanů a zájmy našich zemědělců. Současná vládní pětikoalice jde ale proti našim občanům.

Tento týden jsme oslavili svátek svatého Václava. Jaké má tato osobnost podle vás pro nás poselství?

Jeho poselství je obrovské. Vypíchnu jen jeden z jeho důležitých aspektů. Svatý Václav stojí u kořenů české suverenity a státnosti, která začínala již na Velké Moravě. Na jeho příkladu je důležité správně pochopit, co znamená vztah k Evropě a k naší vlasti. Velká Morava i přemyslovský stát byly suverénní entity, které měly vlastní zákonodárství a vlastní panovníky. Zákony jim nevnucoval žádný Brusel. Ano, hlásili jsme se k evropským křesťanským hodnotám a k nim se hlásíme i nadále. Ale proto, abychom měli rádi Evropu – a my ji máme rádi – nepotřebujeme mít jednotný centrální evropský superstát, stejně jako ho nepotřebovali mít Cyril a Metoděj, sv. Václav, ostatní Přemyslovci či Karel IV.

A ještě jedno výročí. Právě před 85 lety byla naše země nucena přijmout „mnichovský diktát“. Jaké si z něho podle vás máme vzít ponaučení?

Podobně jako v roce 1938, nemůžeme spoléhat na takzvaný Západ reprezentovaný Německem a Francií. Jsme pro ně jenom ekonomická kolonie, ve které vidí odbytiště pro své zboží (často horší kvality), levnou pracovní sílu a místo, ze kterého mohou vysávat zisky. Budujme společně naši střední Evropu suverénních států, která se ubrání před migrací a islamizací i před zájmy velmocí, které by nám chtěly diktovat.