Dopis Ficovi: Kdo zadal Fialovi „špinavou práci“? Konečná má jasno

Oznámili jste dohodu se SOCDEM. A když vidíte, jaká v této souvislost na některých místech vládne nevraživost, pomůže vůbec toto případné spojení Stačilo!?

V první řadě je třeba říct, že mě kňučení provládních médií velmi baví a ukazuje to, jak moc se bojí posílení Stačilo! o další politickou stranu.

Hnutí Stačilo! vzniklo s tím, že vytvoříme co nejsilnější levicový a vlastenecký blok proti Fialovi a jeho partičce. Postupně jsme mluvili se všemi. Propadnutí 2-3 % hlasů je totiž dnes luxus, který si nemůžeme dovolit. V krajním případě totiž ona 2-3 %, jejímž propadnutí jsme spojením zabránili, by mohla udržet vládu Petra Fialy. A to nikdo z nás nechce. Ostatně s tím už třeba pan Pospíšil z TOP 09 kalkuloval, že hnutí Stačilo! je jediná překážka na cestě k dalším 4 letům vlády Spolu a PirSTANu ve Strakově akademii. A to my nepřipustíme.

Co byste řekla k zákazu akce s opékáním špekáčku, kterou organizovalo Stačilo!. Co je na tom pravdy?

Ano. Hnutí Stačilo! se někteří bojí tak moc, že mu zakazují i opékání špekáčků. Dokonce si k tomu v Srbech u Nepomuku, kde se akce měla konat, svolali zastupitelstvo. Jen by mě zajímalo, zda vedení s obdobnou pružností řeší problémy místních obyvatel.

„Zatímco každou domácnost a každé auto budou dusit emisní povolenky, tak pro zbrojaře a zbrojní výrobky žádný Green Deal neplatí,“ zmínila jste v souvislosti se svým pořadem Bez obalu. Můžete to prosím i pro naše čtenáře rozvést?

Vrátila jste se i k nedávnému blackoutu a zmínila jste dřívější výrok primátora Svobody. Připomeňte ho prosím i tady nám. A co celkově k tomuto problému říci? Máme se, podle vás, obávat opakování podobné situace nějak častěji?

Primátor Svoboda z ODS tvrdil, že Praze žádný blackout nehrozí. Takže buď lhal, nebo nemá situaci v Praze pod kontrolou. Čemuž se při kumulaci tolika funkcí a aktivit nelze divit.

Každopádně vysvětlení, že za výpadek elektřiny pro půl milionu odběrných míst může jeden přetržený drát, to už si snad z těch lidí dělají naše oficiální místa úplné blázny.

Podívejme se i na to, co se odehrálo v rámci Evropské komise. Co říkáte na výsledek hlasování ohledně vyslovení nedůvěry Ursule von der Leyenové? Jak v tuto chvíli vidíte její pozici? Připomeňme ještě, že vy jste hlasovala proti von der Leyenové….

Ano, já jsem hlasovala proti Ursule von der Leyenové v roce 2019, 2024 i letos. Z těch českých europoslanců, kteří ji podporovali, postupně odpadlo hnutí ANO a nyní se alibisticky hlasování neúčastnili ani zástupci ODS. Zato paní hajná Nerudová, americký student Farský, politický šášula Zdechovský, rusobijec Kolář, zelený fanatik Niedermaier a pirátka Gregorová se sešikovali na podporu odporné a škodlivé politiky Ursuly von der Leyenové.

Každopádně hlasování ukázalo, že pozice Evropské komise a její šéfky není neotřesitelná. „Jen“ 360 poslanců ze 720, kteří se postavili jednoznačně proti odvolání, je jen polovina Europarlamentu.

Velkou diskuzi vyvolal nedávno dopis našeho premiéra, adresovaný slovenskému premiéru Ficovi. Fiala v něm požádal, aby Bratislava neblokovala nový soubor sankcí EU vůči Rusku. Překvapil vás tento krok našeho premiéra?

Nepřekvapil mne naopak v tom, že pan Fiala nemůže nikdy pochopit, že existují premiéři, kteří se více starají o zájem své země než zájem Bruselu.

Robert Fico v odpovědi Petra Fialu požádal, aby respektoval zájmy Slovenska – ohledně zajištění dodávek plynu a navrhl mu společné jednání vlády ČR a SR. To ale Fiala odmítl s tím, že prý stačí stávající spolupráce na ministerské úrovni. Jak tento přístup vidíte?

V první řadě ty požadavky slovenského premiéra, který žádal záruky pro svou zemi, by neměly být cizí ani České republice. Ale – jak jsem říkala – pro Fialu je více pochvala od Ursuly než blaho vlastních obyvatel. Pan Fiala – s plnými ústy demokratických hodnot – se názorových střetů se svými politickými oponenty dlouhodobě bojí. Proto, když už jde do médií, tak chodí sám, aby mu někdo náhodou nemohl oponovat. A v případě Slovenska jednoduše neunesl, že ne každý je schopen proti svému obyvatelstvu držet hubu a krok s Bruselem.

I v této souvislosti, jak vidíte současné vztahy mezi Českou republikou a Slovenskem?

Fiala s přeběhlíkem Lipavským narušili vztahy snad na všechny světové strany napříč. Nejvíce je to pro nás ale poškozující v rámci formátu V4, tedy zemí, které jsou nám blízko nejen geograficky, ale i svými potřebami a zájmy. Nevím, zda i tady Fiala dělal špinavou práci pro Ursulu, ale Bruselu a velkým hráčům, jako je Francie a Německo, samozřejmě vyhovuje, když Visegrádská čtyřka nefunguje, jak má. Síla 64 milionů obyvatel je totiž už něco, co nejde jen tak přehlížet. Po volbách tedy bude co napravovat...