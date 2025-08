Gulyáš: Libtard vedle dezoláta v jednom hrobečku. To nám vláda chystá

Už za pár týdnů tady máme volby, pojďme tedy vystavit současné vládě vysvědčení. Co se za ty necelé čtyři roky povedlo, a co naopak? Co vás třeba opravdu „nadzvedlo ze židle“?

Vláda zvýšila daně, zavlekla nás do válečného konfliktu, který se nás netýkal, dokončila naši diplomatickou bezvýznamnost, rozjela propagandu, začala šmírovat lidi, vyšlo na ni několik příšerných skandálů, které uvařila jako žábu, a před těmi, co na ni padají ze skříně dále, dělá jakože nic, takže mohla svou devastaci ekonomickou i společenskou a politickou dotáhnout k naprosté dokonalosti s dluhem 4 biliony. Jsme shnilý stát v modrém obalu se žlutýma hvězdičkama v ukrajinské krabici, a my svorně držíme ústa a někteří tomu dokonce tleskají. Má tedy za jedna! Skvělá vláda!

Teď už by nás mohla jen otrávit předvolebním gulášem; ale rychle, ať už ten zánik českého státu máme za sebou, otrávit nás všechny, abychom byli opět jeden národ, v jednom hrobečku, masovém, libtard vedle dezoláta, idiot vedle intelektuála, proruský šváb vedle prozápadního nadčlověka... Stejně pro nás chystají válečný hrob tak jako tak, poněvadž se jim chce do války, stejně jako unii. Vláda kozího prdu o síle pětiset tisíc megatun trinitrotoluenu!

Pokud jde o vaši otázku, co mě nadzvedlo ze židle, tak já si na ni po čas téhle vlády nesedl.

A podívejme se klidně i na opozici…

Jsem v opozici. „Když na sebe pohlédnu, tak se musím pochválit…! Nevypadám já věru zle, zkrátka chlapík, jak má být!“ – Omlouvám se, to jsou slova z Mrazíka, takže o opozici radši pomlčím, abych na ni neuvrhl podezření, že je proruská. Sílí, a to bych taky radši nevykřikoval, aby se vláda nepolekala a nevymyslela ještě deset dalších způsobů, jak poopravit budoucí volby.

V rámci vaší kandidatury za STAČILO! jste se zúčastnil také několika besed s lidmi. O čem s vámi mluví, co je aktuálně zajímá?

Zatím jich tolik nebylo, čeká mě to, spíše jedu rozhovory, ale reakce mám četné – vesměs kladné, až na výjimky, kterých si buď nevšímám, nebo je na sociální síti blokuji, protože nemá smysl se otravovat s cílenou dehonestací. Setkání, která jsem ovšem zatím absolvoval, byla věcná, a lidé řeší především válku, energie, drahotu a lokální problémy a samozřejmě tu současnou vládu a její výsledky, a ptají se, jaký programový recept chce Stačilo! uskutečňovat.

Co je tedy, podle vašeho názoru, tím tématem, na které budou voliči nejvíce slyšet? Jsou to levné energie, jídlo, sociální jistoty, vyřešení bytové krize, nebo co vlastně?

Hnutí STAČILO! má v programu mimo jiné právě řešení bytové krize. Co říci k tomu, kam se až dostaly ceny bytů, ale i pronájmů v České republice?

Státní stavební holding je cesta k řešení. Stát musí stavět státní byty a podpořit mladé rodiny a jejich perspektivu, mimo jiné tímto programovým projektem. Ten má STAČILO! jako svůj bod.

STAČILO! má ale také v programu například i referendum ohledně vystoupení z EU a z NATO. Bylo by vystoupení především z NATO v současné době dobrým řešením, vzhledem k tomu, co se děje na Ukrajině, ale třeba i kolem Izraele, Palestiny…

Občanská společnost by o tom měla vést diskusi a pak se k tomu jasně vyjádřit. Řešením je neutralita ČR. Pokud bych já osobně už chtěl být v nějakém obranném svazku, pak rozhodně s členy V4 s přizváním několika dalších zemí, jako je např. Srbsko. NATO je jen popelnice na peníze. Musíte ji zaplnit, aby si někdo ten zisk odvezl a vysypal k vlastnímu profitu. Hledejte cestu peněz. Když se NATO jako celek do něčeho pustí, bude z toho celosvětový konflikt. Ukazuje se, že pro nás to začíná být pakt k ničemu. Budeme mít jiné potřeby, před imigranty nás NATO chránit nebude. Já si přeji českou armádu, oddanou České republice, nikoliv investiční sektě válečných plánovačů.

Když jsme u té Ukrajiny, jak vidíte vývoj situace ohledně války a co říci na Babišova slova, že by vláda pod vedením ANO zrušila muniční iniciativu?

Rozumné, pryč s takovou iniciativou. – Co se vývoje týče, Rusko evidentně prohrává svým postupem na frontě. Až bude Rusko v Kyjevě, bude poraženo na hlavu. Hurá! Je to stejné, jako možná úvaha, že Německo vlastně vyhrálo druhou světovou válku tím, že ji totálně prohrálo! To bylo, panečku, strategické. – Bylo. Nakonec z toho na dlouhá desetiletí vyšlo ekonomicky vítězně – s podporou USA. Částečně si dělám legraci… Chápete, tedy ne z toho Německa. Tam to přece sedí. Ukrajina, ať vyhraje, nebo prohraje, bohužel už prohrála – a to před první rachejtlí, co jí dopadla na území, před první nohou ruského vojáka, co překročil hranice. Žádná muniční iniciativa nepomůže Ukrajině, to snad ví i sysel, co musí kličkovat mezi těmi výbuchy z té iniciativní munice.

U Ukrajiny ještě zůstaneme. Překvapily vás nedávno demonstrace? A jak vidíte v současné době pozici prezidenta Zelenského, ať už přímo na Ukrajině, tak i z pohledu Západu?

Nepřekvapily. Všechno se pěkně musí připravit, sehrát a vytvořit dojem neplánovaného, spontánního vývoje. Pozice chvějící se figurky na šachovnici, co je přichystána k opuštění pole. Hra však stále pokračuje. Střelce nahradí věž.