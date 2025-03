,,Berte to jako ironii.” Zeman o kandidátu Lipavském a tajných službách

V minulém týdnu jsme viděli roztržku mezi ukrajinským prezidentem Zelenským, který se pustil do hádky s prezidentem Trumpem a viceprezidentem Vancem. S jakými pocity jste to sledoval?

Kdysi jsem četl Trumpovu knihu Jak udělat dohodu. Myslím si, že Donald Trump postupuje přesně podle této knihy. Pro něho jsou předmětem jednání a tedy i dohody těžařská práva amerických firem na Ukrajině. Zejména v oblasti tzv. Vzácných kovů či minerálů, přičemž Ukrajina má i bohatství dalších surovin. Smyslem jednání se Zelenským v Bílém domě bylo podepsání této smlouvy.

Zelenský podmínil podepsání této smlouvy bezpečnostními zárukami, což Trump odmítl s tím, že bezpečnostní pojistkou je sama účast amerických firem, protože když tam budou, těžko na ukrajinské území Rusko zaútočí. To Zelenskému přišlo málo, a protože tuto dohodu nechtěl podepsat, Donald Trump ukončil jednání a zrušil i zbrojní dodávky Ukrajině. Míč se tím pádem přesunul na druhou stranu a premiér Šmihal před pár dny oznámil, že jsou připraveni dohodu podepsat.

Takže můžeme čekat další Zelenského cestu do Bílého domu?

Očekávám, že se Zelenský do Bílého domu spíš nevrátí a dohoda bude podepsána na úrovni ministrů, ale to už je technický detail.

Zajímavé je, že ve Spojených státech za fiasko v Bílém domě kritizovali i lidé, kteří patřili k největším podporovatelům Ukrajiny, jako například senátor Lindsey Graham. I mnozí členové Demokratické strany Zelenského odsoudili, ale v Evropě a u nás to bylo jiné. Tady byl tvrdě kritizován Trump a nadávky, že jedná v zájmu Putina. Jaký je váš pohled?

Tyto komentáře jsou většinou povrchní a soustřeďují se pouze na tu hádku, která se odehrála před kamerami. Podstata věci, která je některým komentátorům skryta je, že Zelenský byl pozván do Bílého domu kvůli tomu, aby podepsal tu dohodu, nikoli kvůli svým krásným očím. Když Trump zjistil, že dohoda nebude, reagoval svým způsobem.

Krátce nato se v Londýně konal summit, který někteří hodnotili jako zbytečné setkání, kde evropští lídři pouze utěšovali Zelenského. Měla tato akce nějaký smysl a výsledek? Je překvapivé, že se Evropa nedovede k ničemu dobrat?

Trump sice předpokládal, že Ukrajina bude účastna jeho jednání s Putinem, ale pokud jde o účast Evropské unie? Citoval bych jednoho amerického diplomata, který řekl, že je obtížné se dohodnout, když u jednoho jednacího stolu je 23 účastníků. Vzhledem k tomu, že EU má 27 členů, je to nenápadný náznak, že mít Evropskou unii u jednacího stolu by mohlo vést ke krachu mírového jednání.

Obhájce EU by mohl namítnout, že máme předsedkyni Evropské komise nebo šéfku diplomacie Kallasovou.

Kallasová se měla v USA setkat s ministrem zahraničí Rubiem a ten na poslední schůzku zrušil.

Ukazuje tenhle přístup americké administrativy, že budou nejvyšší činitele EU, kteří nebyli lidmi přímo zvoleni, ignorovat a nebudou pro ně partnery?

Správně jste řekl, že jde o nevolené orgány. Ursula von der Leyenová ani nebyla pozvána na Trumpovu inauguraci. Za normálních okolností by větší váhu měl předseda Evropské rady, ale to je Portugalec António Costa, o kterém nikdo nic neví a který nikde veřejně nevystupuje. Nečetl jsem žádné jeho veřejné vyjádření nebo článek. Jinými slovy Evropa bohužel ke své vlastní škodě nemá přirozeného vůdce.

Za starých dob byl takovým vůdcem v Evropě tandem Merkelová-Sarcozy. Dávno před tím to byla dvojice de Gaulle-Adenauer, ale to už je hodně dávno. Dnes byl o tandemu Starmer-Macron nemluvil, protože takový tandem de facto neexistuje a nefunguje.

Může se takový tandem vytvořit po ustavení německé vlády? Tedy tandem Macron-Merz?

Nevylučuji to. Přečtěte si paměti Angely Merkelové, která o Merzovi nemluví příliš vlídně.

Jak vůbec vidíte výsledky německých voleb? AfD zdvojnásobila svůj zisk, skončila druhá, ale bude obejita. Může to časem vést opět k předčasným volbám a jejímu dalšímu posílení?

Velká koalice je v Německu bezpochyby manželstvím z rozumu, nikoli manželství z lásky (velká koalice CDU-CSU a SPD, pozn.red.). Vezměte si, jak na sebe tyto dvě strany útočily v předvolební kampani, ale jejich program je velmi různorodý.

Přál bych si, aby Německo obnovilo nejenom jaderné, ale také uhelné elektrárny, protože německá ekonomická recese samozřejmě zasahuje i českou ekonomiku. Částečně to bude možná prosazovat Merz, nikoli sociální demokracie, která je bohužel až příliš nazelenalá. Jsem zvědav, zda zelení budou účastni vlády, protože mají asi 11 procent. Kdyby vznikla vláda se Zelenými, byla by to už úplná katastrofa.

U nás v Česku to trochu připomíná dobu před listopadem 1989. V novinách čteme protiamerické komentáře, politici útočí na amerického prezidenta. Není to podobné jako za komunismu?

To je spíše vnější podobnost, která je víceméně nahodilá a nepřeceňoval bych ji. Evropa byla celou dobu po pádu komunismu pod deštníkem Spojených států. Trump docela logicky upozorňuje na americké výdaje na tento deštník a Evropa ke svému osamostatnění potřebuje evropského Trumpa a toho dosud nemá.

Premiér Fiala oznámil, že musíme navýšit zásadně výdaje na obranu, alespoň na 3 procenta HDP. Sdělil, že to pro lidi bude nekomfortní, ale úplně jsme se nedozvěděli, kde na to vzít…

Fiala řekl, kde na to chce vzít. Mluvil o zmrazeném ruském majetku v Evropě, které ovšem podle některých odborníků i politiků takto použít nelze. Negativně se k tomu vyjádřil francouzský prezident Macron. Bude na to muset vzít buď z evropských fondů nebo z domácích zdrojů, ale v obou případech to znamená, že to bude na úkor výdajů ať už na zdravotnictví, školství nebo jiných programů a odvětví, které už z EU díky tomu nebude možné dotovat.

Jaký je váš postoj k otázce navýšení výdajů na obranu?

Za mé vlády jsme byli jediní a měli jsme výdaje na obranu o něco málo vyšší než 2 procenta, pak to šlo dolů. Dvě procenta pokládám za přiměřená. U tří procent bych měl otazník a zajímalo by mě na co chce vláda tyto peníze v armádě vydat. Mám dlouhodobě záporný postoj k nákupu amerických stíhaček F-35, jsem stoupencem gripenů a už zde bychom ušetřili ne miliardové a dokonce ne jednom desetimiliardové částky. Vláda zatím sama nemá vůbec představu, na co chce takové peníze vynaložit a nedokázala splnit ani požadavek na vybudování těžké brigády a sám jsem doporučoval vyzbrojení armády drony, takže v takové situaci jde o plácnutí do vody.

V reakci na kroky Trumpovy administrativy řekl ministr vnitra Rakušan, že bychom měli posílit tajné služby včetně navýšení jejich rozpočtu. Vy jste dlouhodobě kritikem BIS. Jak se na tohle dnes díváte?

Jako prezident jsem dostával zprávy tří tajných služeb. ÚZSI, BIS a Vojenského zpravodajství a ve své knize Prezidentský úděl píšu, že jediné zprávy, které stály za přečtení byly zprávy Vojenského zpravodajství. Mám hlubokou nedůvěru k českým tajný službám a myslím si, že jejich posilování v současné struktuře a pod současným vedením by bylo mrháním peněz.

Ministr zahraničí bude nakonec kandidovat za ODS na kandidátce SPOLU v Praze. Dříve přitom vyjednával s TOP 09. Co říkáte na tuto zprávu?

Nevím proč se s TOP 09 nedohodli a mohu pouze spekulovat, že jedním z důvodů mohlo být místo na kandidátce, což v případě ODS a její pražské kandidátky bude asi rovněž problém. Kdybych chtěl být milostivý, řekl bych, že pan Lipavský dostane tolik preferenčních hlasů, že ať bude na jakémkoli místě společné kandidátky SPOLU, zcela určitě se do sněmovny dostane a nikdo ho nepřekroužkuje. Prosím pěkně, toto prohlášení nepovažujte za moji prognózu, ale za lehkou ironii.

Vláda ve sněmovně protlačila zvýšení koncesionářských poplatků, které se nově budou vztahovat i na ty, kteří vlastní telefon či jiné zařízení, které umožňuje veřejnoprávní média sledovat. Je to správné?

Několikrát jsem řekl, že si dovedu představit mírné zvýšení poplatku za rozhlas a televizi, ale to, co považuji za naprostý nesmysl, aby se tímto způsobem zdaňovaly například i mobilní telefony.

Během celého působení v úřadu prezidenta republiky jste hlavně Českou televizi kritizoval. Změnila se od té doby její produkce k lepšímu?

Sleduji daleko více Primu a málo se dívám na Českou televizi. Ale i to málo co vidím mě neopravňuje k závěru, že by se její práce zlepšovala.