„Horší, než si všichni umíte představit.“ Filip Turek o souběhu Green Dealu a zbrojení

Filipe, paní Nerudová se chlubí tím, že frakce eurolidovců (EPP) prosadila návrh ulevující automobilovému průmyslu. Vy tvrdíte, že to byla vaše iniciativa. Popište čtenářům, kteří to nezaznamenali, o co vlastně jde?

Od srpna 2024 jsem se začal prokazatelně snažit aktivizovat Evropský parlament a od podzimu nastupující Evropskou komisi kvůli hrozbě placení pokut v hodnotě až 15 miliard eur ze strany automobilek, což je částka, již jsme vypočítali pro rok 2025 za to, že vyrábí spalovací auta, nebo by nevyrobily až 2 miliony aut.

Miliony pracovních míst jsou v ohrožení! Při veřejném grilování eurokomisařů jsem zvedl toto téma napříč celou evropskou politikou. Mezitím jsem pracoval s výrobci, subdodavateli, asociacemi a s mými tajnými kontakty v Evropské komisi na přijatelném kompromisu pro všechny.

Osobně jsem samozřejmě pro úplné zrušení, ale dostali jsme informace o tom, že takový návrh je zaručeně neprůchozí. Dne 2. 12. 2024, tedy v první pracovní den nové Evropské komise, jsem obeslal všech 720 europoslanců, z nichž – musím uznat – mnoho z nich připojilo podpis pod mou iniciativu. Velmi jsem se potěšil nad faktem, že se přidala většina českých europoslanců, a to nejenom všichni členové Patriots for Europe, za Českou republiku tedy všichni z ANO, ale také Saša Vondra z ECR, ve frakci nezařazená Kateřina Konečná, Tomáš Zdechovský z EPP a jejich členové z dalších zemí… Těmto všem srdečně děkuji. Paní Nerudová se svým podpisem chybí.

Pak 14 dní po této mé iniciativě začala paní Danuše hledat na síti X Avengera pro automobilový průmysl. Vyznívá to sice krásně, ale hledala jej v rámci své frakce. Sice největší, ale v tomto tématu zcela rozdělené. Jde o frakci, která naopak může za to, že průměrování emisních pokut nebude na 4-5 let, tedy až do nové komise, ale jen na roky 3, což sice získává čas, ale už teď můžeme další nadcházející roky pracovat na dalším prodloužení, protože současná komise úplné zrušení prostě odmítá.

Jestli voliči STAN paní Nerudové věří, že tento návrh je z její hlavy, když v EPP vládne stará struktura napojená na zelené a automobilové lobby, je možné, neinformovaní jsou na to dost. Sám předseda Weber z frakce EPP po volbách dokonce souzněl s úplným zrušením. Tedy jestli se jí něco v rámci její frakce povedlo, tak je to blokování úplného zrušení po boku lidí jako je pan Niedermayer, kterému vadí i ten současný kompromis. Nicméně 5. 3. 2025 Evropská komise představila nařízení, které obsahuje dva stěžejní odstavce prakticky shodné z mé zmíněné iniciativy. Máme to černé na bílém, je to historický úspěch v rámci snahy jednoho europoslance. Komise doslova vyslyšela můj návrh. Lze to ověřit a je úplně jedno, kdo všechno si tím bude chtít získat politické body. Já mám blažený pocit, že má cesta do Bruselu po tři čtvrtě roce vyústila v nepředstavitelnou pomoc pro automobilový průmysl, ke kterému mi gratulovalo tento týden interně dokonce několik úředníků z Evropské komise, vysoce postavení lidé z automobilek a kolegové v europarlamentu, který je většinou vůči komisi bezzubý. Je to můj životní úspěch a je mi úplně jedno, jestli voliči paní Nerudové budou tleskat jí. Pomohl jsem ochránit 14 milionů pracovních míst a získat pro nás čas. Protože mým cílem je tyto zrůdnosti zrušit kompletně. Několik miliard eur pro výrobce, záchrana pokračování produkce tyto měsíce a následující 1-2 roky jsou v této tragédii ohromujícím výsledkem.

Já tomu pořád nějak nerozumím: Oni prosazují zákaz spalovacích motorů, emisní povolenky pro domácnosti, likvidaci uhelných elektráren a další opatření, která likvidují průmysl, nejen automobilový. A teď se to snaží tak nějak „rozvolňovat“? Co je to za logiku?

Měli jen tři možnosti:

1. Von der Leyen a celá komise mohli předstoupit před europarlament a 450 000 000 lidí a říct: jsme idioti, vytetujte nám jitrnici na čelo. Poškodili jsme nenávratně společnost, ekonomiku, energetiku a průmysl v Evropě. Ušetřete naše životy, odstupujeme, nebo než bude nová komise, budeme to po sobě rušit.

2. Dělat jakoby nic a nenápadně to začít opravovat, což se stalo zcela ojediněle právě u fleetových emisí, protože jsem dal všem kolegům i lobbistům tak silné argumenty, že tato „drobnost“, co odvrací pád průmyslu, ve velmi nutné verzi prochází. Ostatní mohli nenápadně směřovat k realistickému provedení, začít dělat nenápadně opak s podobnou rétorikou, což je varianta, která byla pravděpodobná. Třeba Stephan Sejourné, komisař, kterého jsem veřejně při grilování „nové komise“ jako první a jediný konfrontoval s fleetovými emisemi, a během prosince jsem kolegům vysvětloval, „co to vlastně znamená“, tak tuto racionalitu předvedl. Jinak se příliš neděje…

3. Další možnost byla, a to je ta, co právě probíhá – jitrnice sice nemají vytetované na čele, ale mají je namísto zelených mozků. Green Deal začínají přejmenovávat a přitvrzovat jak zfetovaní fanatici na konci války. Tito „zelení kamikadze“ v rámci nenávistné kampaně proti Trumpovi vymysleli ještě zpochybňování NATO a vykradení z kapes evropských daňových poplatníků v konečné fázi až rekordních 800 miliard eur na duhovou armádu s elektrickými tanky, kde bude pohodlné sezení jak pro těhotné ženy, tak pro těhotné muže.

To samé je ten „Clean Industrial Deal“. Zjistili, že je v Evropě nesnesitelně drahá elektřina a napsali do tohoto dokumentu, že za to může spoléhání na fosilní zdroje. Které oni sami uměle zdražují! A berou to jako další argument, proč sypat peníze do zelených zdrojů. Jak to chápete vy?

Ono v té souvislosti je humorné, jak začali mluvit o masivních výdajích na zbrojení, na které si půjčí – na evropské i národní úrovni. Nicméně, zároveň trvají na zelených cílech. Takže oni budou zatěžovat evropský průmysl i evropské občany zelenými regulacemi a zároveň i výdaji na zbrojení?

Je to ještě horší, než si všichni umíte představit. Minulý týden jsem seděl ve své kanceláři s několika velvyslanci. Dokonce jsem byl požádán o schůzku čínskou stranou. Bylo mi potvrzeno, že plánem USA, Ruska i Číny je do budoucna snížit náklady na zbrojení na polovinu. V tento moment my máme rekonstruovat naši armádu a rozumně investovat tak, aby peníze zůstaly u nás doma, jako to umí třeba Poláci. Ale samozřejmě v rozumné míře, která koresponduje s tím, že válka bude končit, musíme okamžitě navázat reálné vztahy s Trumpovou administrativou, a to i z důvodu naší bezpečnosti. V této situaci se EU rozhodla znevažovat členství v NATO a vymýšlí ještě větší díru na peníze mimo něj, než je Green Deal. Evropská armáda samozřejmě znamená totální federalizaci a nemožnost rozpuštění, transformaci, nebo změnu EU mírovou formou.

Vy jste začal vyhlašovat, že zvažujete vstup do české politiky, čili kandidovat do české sněmovny za Motoristy sobě. Dobře. Tak řekněte případným voličům, jak se zachováte v tomto souběhu dvou drtivých závazků: Green Deal a teď i zbrojení. Pokud vy a Motoristé sobě budete mít po volbách moc o tom spolurozhodovat.

Nezačal, média vždy překroutí má vyjádření. Já jsem k tomu přemlouván a uvažuji o tom. Nicméně, stanu-li se členem příští české exekutivy, zažijete mé často prezentované slovní spojení „odmítnout poslušnost Evropské komisi“, a to velmi tvrdě. Pod mou exekutivní mocí bychom ideálně na tyto věci buď dostali výjimky, nebo by začala se zahraničními kolegy v rámci rady „rekonstrukce“ stávajících pořádků. Na to ovšem člověk musí být ideálně premiér. Já jsem realista, tedy takový výsledek bych neočekával. Ale na tvrdém postupu vůči EU budu rozhodně trvat.

