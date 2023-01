„Já ho zažil a nechci se k tomu vracet.“ Veleba rozsekl Babiše a Baštu

„Soud si zachoval nezávislost a já říkám, že to je v dnešní době svým způsobem záchrana české společnosti,“ říká k osvobozujícímu rozsudku v kauze Čapí hnízdo exsenátor a bývalý prezident Agrární komory Jan Veleba. Babiš se podle něj stává favoritem číslo jedna. Rozebral také další kandidáty. Zamyslel se i nad „dohodou“ mezi generálem Pavlem a skupinou Ztohoven a říká: „Těžko přijmout myšlenku, že kandidát na prezidenta České republiky, podporovaný vládou premiéra Fialy, politicky kšeftuje s ukradeným symbolem státnosti …“ Nevynechal ani Mendelovu univerzitu, kterou sám před lety vystudoval. Přečtěte si také, co řekl k prezidentu Zemanovi. Dostal se i k tomu, co se děje kolem ptačí chřipky a odhadl, kam až se může vyšplhat cena vajec.

Pane inženýre, co říkáte na to, že soud vynesl v kauze Čapí hnízdo osvobozující rozsudek? A jak moc toto podle vás ovlivní či neovlivní výsledky voleb?

Načasování soudu těsně před prezidentskými volbami s mohutnou antibabišovskou clonou pražské a fialové kavárny neslo všechny znaky politického procesu s cílem zastavit Babiše všemi prostředky. To se nestalo, soud si zachoval nezávislost a já říkám, že to je v dnešní době svým způsobem záchrana české společnosti. Nejde o pražskou kavárnu, o provládní média, o mstivý Senát, ti všichni jsou slovy Mirky Němcové zděšeni, generál Pavel veřejně nespokojen s výrokem soudu. Jde o běžné občany, kteří ztráceli víru ve spravedlnost a nyní je zde jistá šance začít s obnovou rozvrácené společnosti. A Babiš je ten, který mezi lidi jezdí, na jeho akcích jsou plné sály, plná náměstí a jestliže v tom bude jako očištěný po šesti letech štvanic pokračovat, tak zde vidím naději.

V posledních dnech z některých míst zaznívá celkem velká podpora pro Jaroslava Baštu. Řadu lidí si získal svým slibem – „odvolám vládu“. Jak vy toto vnímáte?

Je nesporné, že vláda premiéra Petra Fialy nehájí zájmy této země a svoje předsednictví Evropské unie využila ke své sebeprezentaci, k sebechvále a k podbízení se Evropské komisi. Ukrajina na prvním místě, tak by klidně mohli přepracovat svoje programové prohlášení, které neplnili. Sami nemáme a půjčujeme Ukrajině a za půjčku ručíme, posíláme tam zbraně, posíláme tam léky, které v našich lékárnách nejsou. Dálnice a velká města jsou plné aut s značkou UA. Ordinace v nemocnicích, i víkendové pohotovosti, jsou doslova v obležení ukrajinských pacientů. Vidí to naši lidé, vidí to policisté, vidí to lékaři, nespokojenost ve společnosti narůstá. A do toho všeho přijde kampaň prezidentského kandidáta, který odvolá vládu, zastaví válku na Ukrajině. To všechno je potřeba a lidé reagují impulzivně. Já sám to cítím stejně. V politice jsem se ale pohyboval a na vaši otázku odpovím. Nevěřím, že starý a nevýrazný pán, totiž Jaroslav Bašta jako nový prezident, by byl schopen slib splnit. To je záležitost plných náměstí, statisíců nespokojených občanů na Letenské pláni, nikoliv jedince!

Co říci na nedávná slova T. Okamury, že Babiš nemá v druhém kole voleb šanci a že by měl odstoupit a podpořit právě Baštu?

Na to se dá těžko co říct. Uvažujte se mnou. Andrej Babiš šel před jedenácti lety do politiky, založil hnutí ANO, zastával funkci premiéra, byl dlouhé roky dehonestován a vláčen po soudech až nyní pouhé 4 dny před zahájením prezidentských voleb osvobozen, respektive shledán nevinným. Investoval tisíce hodin na cesty za občany po celé České republice. A tak bych mohl pokračovat ve výčtu jeho aktivit ještě dlouho. Určitě to všechno nedělal proto, aby to všechno zahodil a vzdal jenom proto, že si to pan Okamura přeje. Jsem si vědom, že jsem ostrý, ale já a moji kolegové z SPO jsme Tomia Okamuru a jeho způsoby poznali na společné a úspěšné volební kampani do krajských voleb na podzim 2016. Nemám důvod se k tomu vracet, jenom zopakuji, co jsem už několikrát veřejně řekl – Tomio Okamura je nespolehlivý politik a hraje jenom na sebe. V případě jeho výroků, výzev aby Andrej Babiš odstoupil a podpořil tím Baštu musím doplnit, že je navíc nedočkavý politik se ztrátou schopnosti racionální politické analýzy. Naopak, Andrej Babiš se stává favoritem číslo jedna a Tomio Okamura táhne SPD tam, kde je nyní ČSSD. Inu kdo chce moc, nemá nic, praví stará lidová moudrost.

Mimochodem, jak vnímáte dosavadní předvolební kampaň právě třeba Andreje Babiše? Je například dobře, že se až na výjimky rozhodl vyhnout televizním debatám?

Jak jsem už uvedl, kontaktní kampaň po České republice dělá Andrej Babiš dobře. Jedině rozhovory s občany se politik dozví pravdu a může se orientovat. To, že se vyjma Novy rozhodl vyhnout televizním debatám, mu v nové situaci, kdy byl soudem zproštěn viny, neuškodí, naopak. Třeba jeho včerejší cesta do Paříže a téměř hodinové přijetí prezidentem Emmanuelem Macronem, tak to je podle mne pro Babiše výrazně prospěšnější než účast v předem připravených, protibabišovsky laděných besedách takové České televize. Jinak bych to ale viděl, kdyby byl odsouzen. Byl ale osvobozen, světové agentury to zaznamenaly a komentovaly, pražská kavárna ječí, a to je pro něj obrovská satisfakce a energie do žil. To všechno Babiše favorizuje a znamená to pro něho nepřímou podporu světových státníků. A nebo snad by prezident velmoci jako je Francie a jeho poradci neviděli, která bije, jak to napsala na twitteru senátorka Němcová? To těžko. Naopak, právě proto, že ví, která bije, tak s Babišem 3 dny před zahájením prezidentských voleb prezident této velmoci jedná. Navíc agenda, kterou projednávali, je agenda prezidentská!

Velkou diskusi vyvolala „dohoda“ generála Pavla se skupinou Ztohoven ohledně navrácení standarty na pražský Hrad. Jak toto hodnotit?

Já byl svým otcem vychován k úctě k symbolům naší státnosti. Táta byl prostý sedlák a z jeho strany to nebyly jenom slova. Dodnes mám před očima vzpomínku, když mne, osmiletého chlapce, vzal na vlak, zajeli jsme do Prahy, kde čekal nejstarší bratr, abychom navštívili Pražský hrad, chrám Svatého Víta a v podzemí hrobku českých králů. Co mně zde před sarkofágy našich velikánů řekl, je moje intimní záležitost, kterou jsem si vzal do života. Zde mohu uvést jenom jeho hluboké pohnutí, po tváři mu stékaly slzy. Na to nikdy nezapomenu a nějakou „dohodu“ generála Pavla se skupinou Ztohoven, kteří ukradli prezidentskou standartu, považuji za hanebnost. Notabene využití v prezidentské volební kampani, tak na to se těžko hledají slova. Těžko přijmout myšlenku, že kandidát na prezidenta České republiky, podporovaný vládou premiéra Fialy, politicky kšeftuje s ukradeným symbolem státnosti…

A jak moc podle vás může uškodit Danuši Nerudové to, co se údajně odehrávalo na brněnské univerzitě v době, kdy zde byla rektorkou, ačkoliv ona jakékoliv pochybení ze své strany jasně odmítá?

Myslím si, že pro úspěšný výkon funkce hlavy státu by měl mít každý, kdo se o ni ve volbách uchází, tedy i paní Danuše Nerudová, určité základní předpoklady. No a tím prvním, úplně nejzákladnějším, je pořádek na pracovišti, v tomto případě poctivě nabyté akademické tituly. Jestliže ona poctivost za roky, kdy byla rektorkou Mendelovy univerzity spočívala v kupování titulů za předem stanovené taxy, tak paní Nerudová by neměla do voleb vůbec jít. A pokud jde a arogantně oprávněnou kritiku odmítá a bagatelizuje, tak by si toho voliči měli všimnout a nevolit ji. Tak to vidím já, absolvent této brněnské Mendelovy univerzity.

Mohl byste shrnout, co by pro naši republiku znamenala, dle vašeho názoru, výhra jednoho každého z těch tří dosavadních „favoritů“ tedy D. Nerudové, A. Babiše a P. Pavla?

Dobrá otázka, ale spíš pro erudovaného politologa, jímž nejsem. Nicméně v předchozích odpovědích jsem odpověď na vaši otázku, kterou si dnes kladou miliony občanů, naznačil. Prezident, respektive prezidentka republiky, musí být osobnost, která bude hájit zájmy České republiky a jejích občanů. Osobnost uznávaná doma i ve světě. Ze tří kandidátů, které uvádíte, má tyto předpoklady podle mne pouze Andrej Babiš. Před týdnem jsem se na toto téma bavil s Karlem Srpem, předsedou Jazzové sekce. Pokládám ho za doyena Jazzové sekce založené v roce 1969, později vězněného v politickém procesu. Na mou otázku koho bude volit, mně odpověděl „volit budu Andreje Babiše, protože je jediný z kandidátů, který prošel do politiky doslova od píky a něco dokázal“. To bylo před týdnem, kdy média horlivě, doslova od rána do večera chrlily reportáže, analýzy, spekulace, jak je prezidentský kandidát Babiš souzen, jaký dostane trest atd. Nakonec té mediální masáži podlehl i předseda SPD Okamura. Ale abych svoji odpověď uzavřel – Andrej Babiš je zkušený nejenom politik, ale i byznysmen, který si podržel zdravý rozum, odolal mnohaleté mediální štvanici. Vedle toho je jazykově vybaven, ovládá hlavní světové jazyky. Sečteno a podtrženo, došel jsem k poznání a názoru, že ve funkci prezidenta republiky by velmi rychle dospěl do potřebné úrovně hlavy státu tak, aby se u nás vrátila starost o českého občana. To skutečně není o billboardech a vyumělkovaných čtených proslovech, ale o skutečných schopnostech a řekl bych věkovém prostoru se dál rozvíjet a učit.

Nedá mi to, abych se nezeptala i na prezidenta Zemana. I od některých jeho voličů zaznívá na jeho hlavu v poslední době kritika. Jak to vidíte vy?

To je pro mně hodně citlivá otázka, nicméně musím přiznat, že s některými kroky pana prezidenta nesouzním a nerozumím jim. Konkrétně podpoře neschopného premiéra Fialy a prezidenta Ukrajiny Zelenského. Málokdo si uvědomuje, že Ukrajinci mohou s ohledem na svůj počet měnit i politiku naší země. Nemyslím si, že k lepšímu. Před válkou zde bylo 200 tisíc Ukrajinců, kteří pracovali a domů posílali vydělané peníze svým rodinám. To byli spořádaní lidé. Nyní je ovšem situace jiná. Nemáme absolutně přehled o válečné migrační vlně a já se ptám – nejsou to náhodou většinou ze západní nacionalistické Ukrajiny, kde je uctíván nacista Stepan Bandera? Z toho mohou být v krátké době vedle už dnes citelných ekonomických problémů velké problémy ve společnosti a v domácí politice. O tom jsem přesvědčen a nakonec není problém se k tomu za půl roku, za rok vrátit.

Pojďme na další téma, vám jako bývalému prezidentovi Agrární komory určitě blízké. Co říkáte na vývoj ptačí chřipky u nás i na přístup, který k boji s ní odpovědné orgány zvolily? Například na likvidaci chovu slepic na Tachovsku...

Vysoce agresivní virus ptačí chřipky H5N1 přenášejí divocí ptáci. Pochází z Asie a v současné době je rozšířen i v Evropě a je schopen infikovat a usmrtit i člověka. To, že ho přenášejí divocí ptáci ve svém trusu znamená, že ochrana proti němu ve venkovních přirozených chovech prakticky není možná a není ani možné, aby u nás tento virus byl a v sousedních zemích ne. Divocí ptáci hranice nectí. To za prvé. Za druhé, je možné proti přenosu ptačí chřipky zabezpečit uzavřené haly. Malé, střední, velké, jakékoliv. To se ale v chovu slepic v Brodu nad Tichou na Tachovsku nepodařilo a ač se to zdá jako šílené, musel být celý chov 742 tisíc slepic (rovná se 15 % všech slepic v ČR) zlikvidován. Nezávidím Státní veterinární správě, která musela tuto likvidaci nařídit a stejně tak hasičům a týmům civilních pracovníků, kteří tuto hroznou akci prováděli. Druhá věc je vyhláška, která nařizuje likvidaci drůbeže v okruhu 3 kilometrů od epicentra nákazy. To je zbytečné a stačilo by v tomto okruhu zajistit zvýšený veterinární dozor a hermeticky uzavřít epicentrum nákazy.

Jak k podobným případům přistupují v zahraničí?

V případě zjištění ptačí chřipky v konkrétním chovu stejně jako u nás je nařízena likvidace drůbeže, ale další likvidace v okruhu 3 kilometrů jako je u nás, tak to v zahraničí není. Jinými slovy, přistupují k tomu takříkajíc selským rozumem.

Kam až se může vyšplhat cena vajec? A může to v závěru znamenat třeba i jejich nedostatek v obchodech na nějakou dobu?

Začnu odzadu. Vzhledem k tomu, že virus ptačí chřipky zasahuje i chovy slepic v zahraničí, tak produkce vajec obecně klesá a bude klesat. My soběstační nejsme už nyní, produkce se dál snižuje, takže logicky se bude stávat, že bude vajec na trhu nedostatek a jejich cena samozřejmě poroste. Kam až se vyšplhá, to je obtížné přesně predikovat. Odhaduji, že cena 10 Kč za jedno vejce může být normální a určitě to bude mít vliv na ceny potravinářských výrobků, ceny v restauracích, jídelnách, na ceny školních obědů. Vejce patří vedle masa, mléka, cukru a mouky a brambor k základním potravinám.

Vy jste nedávno, právě v souvislosti s likvidací chovu slepic na Tachovsku, pro PL uvedl, jaká je produkce vajec v ČR v současné době a jaká byla dříve. Můžete to prosím pro čtenáře ještě připomenout a rozebrat, co s tím a kdo je za poměrně velký pokles odpovědný?

Produkce vajec jde v naší zemi prudce dolů. Ještě v roce 2005, to jsem byl zvolen šéfem největší nevládní organizace resortu Agrární komory ČR, jsme měli od chovatelů k dispozici 3,681 miliardy vajec, což znamenalo nejenom soběstačnost, ale přebytek cirka 1,6 miliardy kusů! No a za pouhých 15 let, v roce 2020 klesla produkce i po započítání drobných domácích chovů na 2,2 až 2,3 miliardy kusů. Soběstační nejsme, spotřeba činí 2,78 miliardy kusů vajec!

A když se ptáte, kdo je za to zodpovědný, tak odpověď je prostá a jednoduchá – o zemědělství v české společnosti není zájem, politici preferují dovoz ze zahraničí což obchodní řetězce v rukou zahraničního kapitálu s radostí aktivně plní. Tedy trvale defenzivní agrární politika, ve které vláda Petra Fialy s ministrem zemědělství Zdeňkem Nekulou přidali plyn.

Připomeňme si, jak je to i u dalších pro nás „běžných“ potravin, jako je například mléko, kuřecí nebo vepřové maso, brambory…

Přiznám se, že už se nerad k tomu vracím, protože to je hlas volajícího na poušti. Na druhou stranu je potřeba lidem opakovat fakta, statistická čísla úpadku české zemědělské produkce, která znamená nesoběstačnost v základních potravinách a v dnešním světě doslova ohrožuje bezpečnost státu. Ta potravinová, to znamená aby se lidé najedli, respektive koupili cenově dostupné kvalitní potraviny, tak to je absolutní základ fungujícího státu a soudržné společnosti. Zodpovědně se znalostí agrární soustavy říkám, že tento základ tato vláda nemá, necítí potřebu budovat a oprávněné požadavky zemědělců doslova ignoruje. Posuďte se mnou. V mléce jsme soběstační z 89 až 90 %, ve vepřovém mase z 36 až 38 %, v drůbežím mase z 57 až 62 % a u vajec to je 58 až 62 %. Tato drastická čísla nízké soběstačnosti jsou dána dramatickým snížením stavů hospodářských zvířat od roku 1989. Budu zde srovnávat jejich stavy k roku 2020, tedy 2020/1989:

Dojnice 28,6 %

Skot celkem 40,0 %

Prasnice 27,9 %

Prasata celkem 29,2 %

Slepice 51,9 %

Drůbež celkem 73,2 %

Tolik pro ilustraci, další chrlení čísel je zbytečné, snad ještě brambory. Ty jsme v roce 1989 pěstovali na ploše 115 446 hektarů, v roce 2021 už to bylo jenom 22 824 hektarů!



Co by v této souvislosti mělo Ministerstvo zemědělství dělat?

Starat se, české zemědělství podporovat, ne rozdělovat. Ve společnosti propagovat, v Bruselu se za ně postavit, se zemědělci jednat, ne se jim vyhýbat – řeč je o ministru zemědělství Nekulovi a předsedovi vlády Fialovi. Jednoduchá otázka – kdy kdo viděl současného ministra zemědělství v odborné diskusi na televizní obrazovce? Třeba k tomu neštěstí, které postihlo slepice na Tachovsku? Daly by se k tomu popsat celé stránky, ale u této vlády, u tohoto ministra nejenomže není vůle, ale naopak je snaha rozložit zemědělské podniky a lidem vyprávět pohádku o malých soukromých sedlácích a pro městské lidi překryté pohádkou zeleného údělu a ekologie. Tato zemědělská politika nedopadne pro občany dobře a je třeba ji pečlivě vyhodnocovat. Situace je vážná, navrhuji čtvrtletí co čtvrtletí a jsem připraven takovou konfrontaci podstoupit. Ostatně nejsem sám, v příštích týdnech, do konce ledna dáme k dispozici médiím, které o to budou stát, podrobný rozbor zakončený návrhy řešení českého zemědělství.

