„Jako když prohráli ve Vietnamu.“ Slovenský generál o válce na Ukrajině. Spojence potěší

Generál Pavel Macko byl do roku 2018 zástupcem náčelníka Generálního štábu Armády Slovenské republiky a také dosud nejvýše postaveným slovenským vojákem ve strukturách NATO. Komentuje události na Ukrajině a další možný vývoj konfliktu i alternativu možného ukončení války formou mírových jednání. Varuje, že Rusko je stále vojenskou mocností s největším jaderným arzenálem. A na Ukrajině není vidět jeho celý potenciál.

Rusové v tuto chvíli ovládají většinu Donbasu, domníváte se, že to může být jejich konečná meta, kam zapíchnou cílový praporek, a budou ochotni jednat o míru?

Má nyní určitě vícero variant, jak vést útoky a rozhodovat se podle situace, jak se mu bude právě dařit. První tři plánované varianty nevyšly, na pořadí je čtvrtá varianta, podle které Putin, když se nemůže Ukrajiny přímo zmocnit, ji alespoň rozbombarduje a zničí s odkazem na to, že potřebuje Ukrajinu demilitarizovat.

Domníváte se, že jako součást NATO jsou státy jako Česko, Slovensko či Polsko v současné době mimo nebezpečí?

Já si myslím, že ano, je dost nepravděpodobné, že bychom měli zažít nějaký okamžitý konflikt, a ani USA, ani Rusko o této verzi nepřemýšlejí.

Nicméně do budoucna v nebezpečí rozhodně nejsme! Víme velmi dobře, že Putin investuje peníze do vnitřních sil v jednotlivých evropských zemích, aby je šířil interně. Navíc pokud se Putinovi podaří na Ukrajině zvítězit, není důvod se domnívat, že se zastaví na jejích hranicích. Proč by v takovém případě nemohl obsadit například takové Pobaltí nebo vyprovokovat převrat na Slovensku nebo i v Česku a pak ho na poslední chvíli „zachránit“ jako rozený „mírotvůrce“?

Jak tedy postupovat v případě jeho snahy o kompromisní návrhy mírových smluv, jež by zakreslily na geopolitickou mapu nové hranice?

Stejně jako v životě máte jen dvě možnosti: buď ustoupíte a podlehnete strachu – v takovém případě Rusko dosáhne toho, co chce, beze zbraní, nebo budete čelit hrozbě.

Musíme si uvědomit, že jsme součástí velkého celku a bude to fungovat pouze tehdy, pokud budeme všichni držet pohromadě a nezačneme se zbaběle rozdělovat. Naopak, strach a snaha vyjednat si s agresorem lepší podmínky namaluje cíl přímo na čelo. NATO nechce zaútočit na Rusko, my pouze, jak nám říká morálka a mezinárodní právo, pomáháme obětem vnější vojenské agrese.

Čečenský vůdce a Putinův spojenec Ramzan Kadyrov před časem řekl: „Ukrajina je již uzavřenou otázkou. Zajímám se o Polsko. Po Ukrajině, pokud přijde rozkaz, do šesti sekund ukážeme, čeho jsme schopni.“ Polsko je členem NATO, do jaké míry bychom tedy měli brát podobné hrozby vážně? Kadyrov nám v podstatě říká, že jsme na pokraji třetí světové války.

Bral bych Kadyrova s rezervou. O jeho polovojenských skupinách se mluví už dlouho. Jsou složeny ze žoldáků, které financuje Putinův režim.

Jeho armáda není oficiálně součástí ruské armády, takže Putin může kdykoli začít předstírat, že jejich akce byla jen záležitostí samozvaných dobrovolníků. Je to podobné wagnerovcům.

Myšlenka přímého útoku Kadyrovova sboru na Polsko je sama o sobě směšná. Nemá na to kapacitu. Může však Poláky ohrozit například teroristickými útoky, stejně jako to ve své době dělala al-Káida. Zároveň je však pravděpodobné, že by se Rusko od takové činnosti oficiálně distancovalo. Účelem Kadyrových slov je podle mého názoru především zastrašování, nic dalšího bych za tím nehledal.

Spoléháme se na NATO, které se díky Rusku dokázalo stmelit a konsolidovat, ale to nijak nemění skutečnost, že jde o ryze obranný pakt, jenž Ukrajině přímo pomoci nemůže.

To je pravda a potvrdil to i americký prezident Joe Biden, Aliance nemůže provést jakýkoliv neuvážený útok bez souhlasu všech svých členů a odpoví pouze v případě nutnosti obrany území některého ze členů, který bude v přímém ohrožení. Zbývá však materiální pomoc a ekonomické sankce, kterými země NATO Ukrajině pomáhají a zároveň vyčerpávají ruského protivníka.

Světová média informují o konfliktu dvěma způsoby. Na jedné straně slyšíme, jak Putinovi vojáci na Ukrajině bojují, na druhé straně, že nad námi visí hrozba globálního konfliktu. Kde je tedy pravda? Jak se může země, která se snaží dobýt Ukrajinu, odvážit globálního konfliktu?

Je to stejné, jako když USA prohrály válku ve Vietnamu, a stále zůstaly světovou mocností. Ukrajina vede totální válku a bojuje o přežití. Rusko vede regionální válku a zdaleka nerozmístí všechny své zdroje.

Rusko je totiž stále globální vojenskou mocností s největším jaderným arzenálem na světě. Pokud by se ponořilo do režimu totální války a vyhlásilo mobilizaci, mělo by zcela jiný vojenský potenciál, než jaký dnes vidíme na Ukrajině.

Jak vnímáte možné členství Ukrajiny v EU?

Ne každý je z toho asi nadšený, ale jako celek bychom si určitě navzájem pomohli. Není náhoda, že prezident Zelenskyj a ukrajinští zástupci tolik zdůrazňují potřebu udělit status kandidáta co nejrychleji. Prakticky to neznamená vůbec nic. Ukrajina bude muset splnit všechna kritéria členství a přibližnou legislativu, ale je to jasný signál pro ukrajinskou společnost, která je v obtížné situaci a na historické křižovatce. Vědomí, že se připravuje přísně podmíněný, ale realistický plán obnovy, může být nakonec klíčovým morálním faktorem, který tuto válku determinuje.

