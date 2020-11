„Je to jediná cesta.“ Vláda ODS, TOP 09 a lidovců? Jiří Pospíšil krotí zlé jazyky. A řekl, co na sebe Piráti prozradili v Praze

reklama

Dlouhé roky byla společná kandidátka ODS, TOP 09 a lidovců nepředstavitelná, ať už kvůli programovým rozdílům, nebo osobním vztahům. Co se změnilo, že právě nyní sledujeme tak mohutnou integraci pravice?

Máte pravdu, ještě před takovým rokem byla představa možné spolupráce mezi ODS a TOP 09 spíše z říše snů. Já jsem ale strašně rád, že k takovému posunu. Lídři stran si konečně začali uvědomovat, že jedině společně mají šanci konkurovat Andreji Babišovi a jeho hnutí. Rozdělená pravice sedící v opozici to opravdu není to, co by si pravicový volič přál. Právě naopak, spíše ocení, že pravicové strany jsou schopné se spolu domluvit, a ne se jen hašteřit.

Prvním pokusem o spolupráci byly letošní krajské a senátní volby. Lze to vnímat tak, že to byl určitý test pro „velké“ volby sněmovní? A co tato zkušenost pro případnou spolupráci do budoucna ukázala?

Stoprocentně. Já považuju výsledky krajských a senátních voleb za mimořádně důležité a jsou takzvaným lakmusovým papírkem pro volby do Poslanecké sněmovny. Tato spojení mají podle mého velký smysl a byl by hřích tento společný postup nevyužít i v parlamentních volbách. Ostatně, já jsem vždy podporoval, aby programově blízké subjekty spolu spolupracovaly. V době, kdy jsem byl předsedou TOP 09, jsem se pokoušel o spojení se STAN a nezávislými kandidáty a přineslo to úspěch jak v evropských volbách, tak i pražských komunálních volbách.

Co podle vás dnes českou pravici spojuje nejvíce? Ať už v oblasti programové, nebo nějaké jiné…

Já jsem přesvědčen, že je to na prvním místě programová blízkost. Samozřejmě jsou věci, ve kterých se program ODS a TOP 09 liší. Například v pohledu na evropskou politiku. Ale v době, kdy zde bojujeme s populistickým premiérem a jeho hnutím, v době, kdy zde bojujeme s komunisty, kteří se podílejí na vládě, a kdy bojujeme s různými typy extremistu, tak je opravdu hloupé, aby se česká pravice tříštila na jednotlivých detailech a nepostupovala společně. Je třeba říci, že v této atmosféře by si pravicové strany měly uvědomit odpovědnost, kterou mají, a jít do toho společně.

Co je podle vás největším poučením, které by si současná opozice měla odnést z volebních úspěchů Andreje Babiše v končícím desetiletí?

Poučení je jediné: chce-li někdo Andreje Babiše, který dělá umnou populistickou politiku, porazit, musí se spojit s názorově a programově blízkými stranami a pokusit se o společný postup. Protože pokud budou tyto strany mezi sebou bojovat o stejného voliče, Andrej Babiš se pak může jenom smát.

JUDr. Jiří Pospíšil TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jako důvod spolupráce se uvádí i volební systém zvýhodňující velké strany či bloky. Co si o těchto argumentech myslíte jako právník, který se řady ústavodárných iniciativ přímo účastnil?

Tyto argumenty jsou samozřejmě pravdivé, protože tento volební systém je bohužel nespravedlivý a poškozuje menší politické strany. Jinými slovy 3 politické strany, které dostanou těsně nad 5 % hlasů, mají v součtu méně poslaneckých mandátů než strana, která dostane ve volbách 14 % hlasů. V tuto chvíli ale bohužel není síla tento systém měnit, protože velkým stranám v tomto směru vyhovuje, a na ty malé se nehledí.

Poznal jste osobně nálady v ODS i v TOP 09. Myslíte si, že členské základny obou stran budou schopny tuto integraci přijmout? Nemluvě o lidovcích, kteří vždy byli v rámci české politiky trochu specifičtí...

Nebude to jednoduché, ale jsem přesvědčen, že většina straníků si uvědomuje, že tento, jak často novináři říkají, „sňatek z rozumu“ je jedinou cestou, jak Andreje Babiše porazit a podílet se na příští vládě. Ale lidsky rozumím tomu, že pro některé z nich to asi nebude jednoduché…

V posledních dnech a týdnech se stále častěji hovoří také o vzniku konkurenčního „liberálního“ bloku Pirátů a STAN. Považujete tuto integraci do dvou bloků- jednoho „konzervativnějšího“ a druhého „liberálnějšího“- za dobrý nápad?

Dnes a denně mě Piráti svým jednáním na Magistrátu přesvědčují, že jsou spíše moderní levicovou než liberální stranou. A já to neříkám ve zlém, respektuji demokratickou levici, ale je velký programový rozdíl mezi tím, jaký program má ODS, TOP 09 a KDU-ČSL a politikou, kterou hají Piráti.

Mám-li mluvit o STANu, tak ten není programově ukotven a v zásadě může jít jak s pravicovými, tak i levicovými stranami. Každopádně, odmítám dělení na blok konzervativní a liberální. S tím, že pokud vznikne blok TOP 09, ODS, KDU-ČSL, tak takovýto blok by měl podle mého oslovovat, nejen konzervativce, ale také pravicové liberály.

Nemáte obavy, že jejich případná povolební koalice, ve které by se spojily všechny konzervativní a liberální síly, by nevyhnutelně musela hledat kompromisy a být méně ambiciózní? A co by měla dělat, aby nepotvrdila oblíbená slova Andreje Babiše, že „váš program je jen antibabiš“?

Jasně, jak říkáte, taková koalice by sice měla pět členů, ale nebyla by programově a v přístupu k politice kompaktnější než současný vládní slepenec složený z komunistů, politické divize Agrofertu, radikálních okamurovců a normálních sociálních demokratů?

Nedávno se dokázala demokratická pravice spojit v Senátu při cestě delegace na Tchaj-wan, která měla mezinárodní ohlas. Je to pro vás příklad, jakým směrem by se měly aktivity české pravice, ať už bude integrovaná nebo nikoliv, nadále ubírat?

Jsem velmi hrdý na to, že Miloš Vystrčil a jeho kolegové ze Senátu tuto cestu uskutečnili. Opět se jasně ukázalo, že v zahraniční politice, pomineme-li evropskou agendu, mají k sobě ODS a TOP 09 opravdu blízko. Ostatně, ne nadarmo pan premiér v jednom diskuzním pořadu několikrát pana Vystrčila osočil z toho, že dělá zahraniční politiku TOP 09.

Jak důležitou roli pro integraci pravice celkově hraje současný Senát?

Vždy jsem byl zastáncem Senátu jako druhé komory Parlamentu. Jeho význam ale v posledních letech ještě narůstá. Představuje totiž jistý protipól babišovské většině v Poslanecké sněmovně a Hradu, odkud mnohdy přicházejí různé excesy.

Když už jsme u Senátu, rozruch vzbudilo po letošních volbách vystoupení senátorů za TOP 09 z klubu STAN. Proč se vaši senátoři rozhodli k tomuto kroku?

TOP 09, jak ostatně v tomto rozhovoru uvádíme, chce kandidovat v příštích parlamentních volbách společně s ODS, zatímco STAN se rozhodlo blíže spolupracovat s Piráty. Tohle je ten hlavní důvod, proč TOP 09 chce i v Senátu zcela přirozeně spolupracovat se svým hlavním koaličním partnerem.

Důležitou součástí jakékoliv volební kandidátky jsou osobnosti, které za ní vystupují. Kdo jsou podle vás největší osobnosti této koalice?

V demokratických stranách se díky bohu, na rozdíl od hnutí, nepěstuje žádný kult osobnosti, ale já osobně považuji jak Petra Fialu, tak Markétu Pekarovou Adamovou za kvalitní politické lídry, kteří mají schopnosti k tomu dovést tuto koalici k volebnímu úspěchu.

Měl by se tento blok snažit sestavovat cosi jako „stínovou vládu“, tým expertů, který by odpovídal za program a do voleb nabízel alternativy k současné vládě?

Já již ve vedení TOP 09 nejsem, takže vám mohu říci jen svůj soukromý názor. Podle mého je stínová vláda určitě dobrým řešením. Ukazuje totiž, zda má strana dostatek politiků – odborníků, kteří jsou schopni prezentovat témata jednotlivých resortů. Je však otázka, zda v době, kdy jsou za necelý rok parlamentní volby, má smysl stínovou vládu sestavovat. Takže za mě: myšlenka dobrá, ale měla přijít dřív.

