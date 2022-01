„Kde je premiér, není vidět? To není možné. A ministři nekompetentní.“ Dávný předchůdce Fialy promluvil

reklama

Jiří Paroubek zatím změnu slibovanou ve volbách nevnímá. „Zatím jsem si nevšiml, že by předváděli v politice něco tak převratného, co by vypadalo jako politika 21. století. Myslím, že předchozí vláda byla kvalifikovanější a měla ve svých řadách několik rutinérů jako Andrej Babiš, Jan Hamáček, Karel Havlíček nebo koneckonců i idealisticky pracující ministryně Jana Maláčová. V současné vládě nevidím výrazné figury a ani se podle mne nevypracují,“ řekl s tím, že ministrům chybějí hlavně zkušenosti. „Ti lidé nemají zkušenosti s řízením podobných celků, jako jsou ministerstva. Často nemají žádné zkušenosti s řízením, někteří z nich nemají zkušenost s resorty, které mají spravovat, ať už je to ministerstvo zahraničí nebo ministerstvo pro vědu a výzkum, ale ti ostatní jsou na tom víceméně - s výjimkou ministra spravedlnosti – podobně,“ uvedl Paroubek.

Bývalý premiér a šéf ČSSD rovněž podotkl, že premiér Petr Fiala (ANO) je spíše člověkem, který dává přednost ústraní. „Zatím není vidět, a to u předsedy vlády není dlouhodobě možné. Možná nabírá síly k výraznějšímu zapojení, ale zatím vidět není. Určitě chybí aktivnější komunikace a kromě toho panuje určitá pasivita ze strany hnutí ANO. Čekal bych, že někdo z opozice nebo vlády bude vyvíjet to, čemu se říká strategická iniciativa. Zatím je to takové mdlé,“ sdělil.

Fotogalerie: - Hlukem proti moci

Pro ParlamentníListy.cz okomentoval koronavirová opatření nebo povinné očkování a s tím související důvěru Čechů a demonstrace. Upozornil, že problematika kolem pandemického zákona je složitá. „Myslím, že rozhodující pro rozhodnutí ministerstva zdravotnictví, potažmo krizového štábu a také vlády, by měla být stanoviska odborníků, možná mírně korigována zdravým selským rozumem. Pokud v epidemiologii a příbuzných oborech říkají, aby se lidé očkovali, aby co největší podíl obyvatelstva byl očkován, tak bych tomu věřil. Nejde jen o důvěru, ale tak trochu se divím některým lidem, že zastávají až extrémní stanoviska. Žijeme v demokracii a ukazuje se, že autoritativní režimy typu Číny to řeší velice razantně, a to je jeden z důvodů, proč mohou pořádat olympijské hry,“ uvedl Jiří Paroubek.

Jsou klidní až moc

Byli to však odborníci, kteří v počátcích předesílali konec covidu s očkováním, nebo tvrdili, že očkovaný nemůže vir přenášet. Podle Paroubka plyne vše z jevu, který nemá obdoby. Pandemie tak ohromného rozsahu tady možná nebyla od středověku či konce 18. století a ani španělská chřipka se s tím nedá srovnávat. „To, že se všichni učí za pochodu reagovat a mají nějaké představy, že by to mohlo být lepší, tak se na jednu stranu nedivím, že předpovědi nevycházejí. Měli bychom to korigovat třetí, čtvrtou dávkou pak to možná přejde samo, ale záruka tu není. Pokud se nechám očkovat a já jsem očkovaný třikrát, je větší šance lehčího průběhu a přežití, a o to jde, proto jsem do toho šel,“ popsal bývalý předseda vlády.

Na druhou stranu jsou zde státy, které ruší mnohá opatření, je tohle cesta i pro Českou republiku? „Dal bych na vědce, kteří se v tom pohybují. Samozřejmě ne každý vědec sdílí většinový názor, ale chtěl bych slyšet většinový názor vědců, ne lidí, kteří se zabývají jinými disciplínami. Vědců v epidemiologii, virologii a co oni doporučí, tak bych s odstraněním těžko prosaditelných věcí akceptoval. Jak k tomu přistupuje britská nebo dánská vláda, to zrovna není, co by naši virologové a epidemiologové chtěli akceptovat,“ řekl.

Paroubek: Lipavský nemá zkušenosti

Vyjádřil se také k zahraniční politice a diplomacii českého státu v nynějším napjatém období mezi Ruskem, Severoatlantickou aliancí a Spojenými státy. Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) však dle Paroubka nebyla ideální volba. „Věděl jsem, už když vznikala vláda, že Lipavský není ideální kandidát, a to říkám velmi slušně. Na ministerstvo zahraničí nemá zkušenosti, vidí svět jednostranně až izolacionisticky, nevidí, že existuje ve světovém dění něco jako jsou světové mocnosti, které hrají velkou roli ve světovém měřítku, zejména OSN. Dám jeden příklad, tady se přece nemůže povést uznání Tchai-wanu jako entity v rámci OSN, protože většina zemí kvůli vlivu Číny a Ruska na třetí svět by takové řešení nikdy nepodpořila. Česká diplomacie pod vedením Lipavského nejde zrovna vstříc představám, které jsou vlastní většině státu třeba v této oblasti,“ vysvětlil Jiří Paroubek.

Pokud jde o Rusko, věci se podle něj zbytečně eskalují, zatímco by se mělo spíše přemýšlet, jak vztahy s Ruskem vylepšit. „Spíše bychom měli přemýšlet, jak vztahy s Ruskem – a je to hezké slovo s ošklivou historií – normalizovat. Jakmile se uklidní epidemie koronaviru, budeme potřebovat turisty z Ruska, aby tady nakupovali, aby byli ubytováni v českých hotelích a používali naše služby. To samé platí v případě Číňanů. V roce 2019 jsme jich tady měli 700 tisíc. Pokud budeme takhle pokračovat s protičínskými postoji, tak se nám letecké linky z Číny do České republiky vyhnou a budou jezdit do Vídně nebo Budapešti, tedy tam, kde je nikdo neuráží,“ sdělil.

Kritická slova našel i k ministrovi vnitra a předsedovi STAN Vítu Rakušanovi i přesto, že má pro ministerstvo určité zkušenosti. „Je bývalým starostou, něco o státní správě ví. Ministerstvo vnitra je sice složité, ale mělo by mu díky tomu, že má starostenskou zkušenost, být nejbližší. Jako předseda jedné z koaličních stran - a ta strana zrovna neprožívá slunné období - a na tom se podepsal i svojí nerozhodností, protože když jede jeho kámoš do Ameriky a nechává si poslanecký mandát a půl roku tam chce být na byt a stravu, tak to je vážná politická chyba a nebyla jediná. Stejně tak nevyjasněné financování. Aby si chlapci ze STAN nechali hned po volbách přisunout peníze z daňových rájů, to tady ještě nebylo. Během několika týdnů dokázali nasekat tolik chyb, jako jiné politické strany za dlouhá léta a budou mít velké problémy z toho vybřednout,“ dodal Jiří Paroubek.

