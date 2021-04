„Kde jsou ty záznamy z kamer?!“ Šéf bezpečnostního výboru praštil do stolu. Jde o Vrbětice a Rusko

reklama

Co jste říkal projevu prezidenta Zemana týkajícímu se Vrbětic? On tvrdí, že nejsou přímé důkazy o vině ruské GRU. Co si myslíte vy?

Projev pana prezidenta jsem sledoval se zájmem. Očekával bych od orgánů činných v trestním řízení jednoznačné obvinění osob v této kauze, jejich stíhání, popřípadě mezinárodní zatykač. Nic z toho zatím neproběhlo, tedy z toho vyplývá, že není dostatek jednoznačných důkazů pro tyto kroky. Proto nechápu pana premiéra a také ministra vnitra, kdy účelově vynesli informace ze živého spisu do médií, a znemožnili tak došetření této závažné kauzy. Bohužel nevyšetřené úniky ze živých spisů trestních řízení se stávají jakýmsi koloritem doby za úřadování sociální demokracie na Ministerstvu vnitra. O vině, nebo nevině rozhoduje soud, nikoliv novodobá „Národní fronta“.



Za tento svůj názor byl prezident tvrdě kritizován částí médií i politiků. Miroslav Kalousek dokonce označil jeho jednání za velezradu. Co k tomu říci?

Proč byla kauza Vrbětice zveřejněna zrovna nyní, až sedm let poté?

To je otázka spíše na orgány vyšetřující tento příběh. Pro dokreslení „ostrahy Vrbětic“ jsem zachytil včera v Reportérech ČT vniknutí do objektu a natočení záběrů přímo z místa výbuchu. Očividně nic není nemožné, a pokud v roce 2014 byly v tomto objektu kamerové systémy, ptám se naprosto legitimně, kde jsou tyto záznamy? Důvěru veřejnosti v tyto události a načasování tohoto příběhu rozhodně nepřesvědčilo obyvatele české kotliny. Obyčejní pracující lidé, se kterými jsem o víkendu mluvil, mi říkali: Má se zamezit dostavbě Dukovan pomocí Rosatomu a dovozu vakcíny Sputnik? Tu si prý koupíme z Německa za vyšší cenu. Takhle to vidí občané...



Myslíte, že kdyby byl americkým prezidentem Trump, kauza Vrbětice by nenastala, jak se domnívá exprezident Klaus?

Procesy řízení se kopírují na základě transatlantických vazeb. Prezident Trump neválčil a stahoval vojska domů. Po volbách v USA a inauguraci nového prezidenta se zahraniční politika poněkud změnila na konfrontační. Jen z událostí několika posledních měsíců si může čtenář udělat svůj úsudek.



Václav Klaus v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz také uvedl: „Celá vrbětická kauza je především obřím selháním našich bezpečnostních složek, které místo aby nesly odpovědnost za to, že nezabránily údajnému útoku a že během sedmi let nic nevyšetřily, vyvolají mezinárodní skandál a v něm se snaží vystupovat jako hrdinové.“ Je to tak, jak píše exprezident, že jde o selhání našich bezpečnostních složek?

Bezpečnostní složky státu včetně zpravodajských služeb jsou povinny pracovat ve prospěch občanů ČR, nikoliv cizích rozvědek, jinak by čelily § 309, vlastizrada. Je tedy otázka, zda bylo možné událostem v roce 2014 zabránit a jakou roli sehrál stát prodejem vojenského materiálu pochybným firmám včetně pronájmu areálu. Tajné služby měly už tehdy vyhodnotit nebezpečí plynoucí z těchto pochybných transakcí. S odstupem času si kladu otázku, komu to prospělo a kdo nese odpovědnost za ten těžko uvěřitelný bordel... čtenář má zřejmě po nedávných událostech jasno.

Psali jsme: Senátorský klub ODS a TOP 09: Podpoříme sněmovní verzi volebního zákona. Korespondenční volbu předložíme Sněmovně ihned po volbách Ministryně Schillerová: Dům si také pojistíte dřív, než začne stoupat voda... Vrbětice: Bombu přivezli letadlem. Bylo jich 8. Munice měla zůstat v ČR, Babiš se plete Milan Marko: Volební paskvil jde do finále



V české politice nevidím vůči Rusku žádnou rozumnou strategii, pouze dětinskou nezodpovědnou nenávist, uvádí rovněž exprezident Klaus. Jeví se vám to také tak ve světle minulého týdne?

Naše vztahy s Ruskem jsou nyní značně poškozeny, a to patrně i obchodní. Není to škoda zvláště třeba v souvislosti s vakcínou Sputnik?

Tyto souvislosti vnímají lidé daleko více než politici. Na Vysočině je mnoho firem dodávajících technologické celky do těchto oblastí, navíc vakcinace z důvodu nedostatku vakcín ze Západu značně vázne za očekáváními. Pokud by bylo záměrem pouze poškodit obchodní vztahy s RF a znemožnit očkování Sputnikem, konstatuji, že takzvaný demoblok vrní blahem. Raději tisíce mrtvých než vakcína od RF.



Na Facebooku se zmiňujete, že je čas na odvolání vedení SÚKL. Můžete vysvětlit proč?

SÚKL je státní ústav, který má za úkol schvalovat léčiva pro použití v ČR ve prospěch pacientů. Jeho úkolem není žalovat a udělovat půlmilionové pokuty nezávislým médiím za publikování článků o možnostech léčby covidu-19, převzaté ze zahraničních zdrojů. Není možné, aby státní ústav preferoval na jedné straně drahá léčiva a neschválené vakcíny bez historie a na straně druhé neschválil desítky let používané preparáty, které mají v zahraničí prokazatelné pozitivní účinky při léčbě covidu-19. Paní ředitelka je zaměstnancem občanů, nikoliv farmaceutických firem. Pokud neplní to, za co je královsky placena, její arogance si zaslouží pozornost pana premiéra a případné odvolání je rozhodně na stole.

