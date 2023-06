„Kdyby byli wagnerovci hrozba, už by je zlikvidovali.“ Tažení na Moskvu. O co opravdu jde? Milan Syruček to ví

Hrozí v Rusku občanská válka?

Kalkulovat s možností, že v Rusku vypukne občanská válka, je asi stejné, jako si myslet, že roztají ledy na severním a jižním pólu, nebo že všichni čeští občané budou spokojeni. Kdo by ji připravil? Navalnyj, který sedí ve vězení? Podporuje-li i podle průzkumů opozičních médií 70 až 80 procent Rusů Vladimíra Putina, kdo by v ní bojoval proti režimu? Opoziční noviny byly prakticky paralyzovány, jejich redaktoři skončili ve vězení nebo emigrovali, jakýkoliv odpor proti současnému režimu je podle zákona trestný.

Pravda, existují jisté rozpory v generálním štábu a mezi tímto štábem a Putinem, ale jde spíše o to, „jak“ vést válku s Ukrajinou, a nikoliv „zda“ ji vést. Já osobně neznám reálnou sílu, která by byla schopná se protivit současnému režimu, třebaže ne se vším jsou lidé spokojeni. Ale Rusové tomu přivykli, republikánské zřízení poznali jen půl roku v roce 1917 za Kerenského, a kdo ze současníků to pamatuje?

Ani za minulých režimů tomu nebylo jinak. Znal jsem řadu lidí, kterým se tehdejší politika nelíbila, ale neodvažovali se o tom se mnou mluvit doma, nanejvýš při procházce po nábřeží, a to se ještě neustále ohlíželi. Jednou generální tajemník ÚV KSSS Leonid Brežněv z nějaké neopatrnosti natrhl doma v bytě tapety a pod nimi se objevily dráty odposlouchávacího zařízení – do takové míry byla společnost kontrolována.

To, že se malé skupině lidí kolem Lenina podařilo porazit carismus, bylo problémem carské neschopnosti a vůbec situace v první světové válce, ale nelze z toho odvodit nějaké poučení pro současnost.

A není to celé humbukem před dalším útokem na Ukrajinu?

Rozhodnutí napadnout Ukrajinu nepotřebovalo žádnou zástěrku, většina Rusů skutečně věří, že Ukrajina ani nemá právo na samostatnost, byly vždy tři Rusi – Velká Rus, Bělorus a Malá Rus, čímž se myslela Ukrajina. To naopak Ukrajina se podle obecného ruského názoru odrodila a za to musí být potrestána, zvláště když začala koketovat s Evropskou unií, s NATO a s jinými strukturami, které v Rusku vidí svého hlavního nepřítele. Tak to líčí státní média a fakticky není nikdo, kdo by to drtivé většině obyvatel vyvrátil.

Rusů jezdí do zahraničí kolem 120 tisíc ročně, ale to je kapička z mnohamilionového národa, který nemá jiné zdroje informací než provládní média. A navíc vůbec žádné jiné osobní zkušenosti. Když jsem hovořil s některými svými známými, kteří k nám přijeli s nějakým organizovaným zájezdem, tvrdili v duchu sovětské propagandy, že ty plné obchody u nás jsou jen proto, že před jejich zájezdem do nich navezli zboží, aby oklamali sovětské turisty. Dnes už sice možná nejsou tak naivní, ale stejně jsou přesvědčeni, že nejlepší je vše ruské. I státní zřízení.

Wagnerovci jsou žoldáci, nikoliv klasická pravidelná armáda...

Kdyby wagnerovci byli pro režim skutečnou hrozbou, byli by už zlikvidováni. Je to sice svérázná vojenská síla, ale nikoliv rozhodující. Nepodceňuji je, ale také nezveličuji jejich možnosti. Mohou i táhnout na Moskvu, ale stejně ji nedobudou a tím spíš nezlikvidují Vladimíra Putina, protože ani nevědí, kde se v daný okamžik skrývá. Stalin v době své slávy měl celkem dvacet úkrytů, které střídal, zatímco Hitler měl jen čtyři. A najděte ho, když jen Moskva má víc obyvatel než celá naše republika! Ostatně, ani Zelenskyj nemá jen jedno místo pobytu a zatím šťastně vyvázl z každého pokusu ho zlikvidovat, i když k tomu bylo vysláno několik ruských skupin, i wagnerovců.

Wagnerovci se nechtějí nikomu podřídit, ale udržet si svou nezávislost, aby nebyli zataženi do operací, s nimiž by nesouhlasili. Proto se nechtějí podřídit ruskému generálnímu štábu a chtějí operovat na vlastní pět. Jsou však dobře vyzbrojeni, vycvičeni a je jich poměrně dost, popravdě – stačí to na to, aby se mohli sami rozhodnout, kde a proti komu zakročí. Tak bojovali za ruské zájmy například v Sýrii či v Afghánistánu. Kreml však chce si je podřídit, a proti tomu oni protestují i svým pochodem na Moskvu.

Co na to všechno obyčejní občané Ruské federace?

Anketa Je třeba, aby si bezpečnostní složky dávaly pozor na Rusy, kteří u nás žijí? Ano 16% Ne 84% hlasovalo: 14565 lidí Drtivá většina Rusů ví jen to, co jim sdělí oficiální propaganda. Cizí noviny nedostanou, zahraniční rozhlasy a televize nechytnou, tak odkud mají čerpat jiné informace? A navíc, upřímně řečeno, mají vlastních starostí dost, než aby se zajímali, co se děje ve světě.

Pravda, s Ukrajinou je to něco jiného, mají tam známé či dokonce příbuzné, Ukrajina byla součástí jediného státu – SSSR, ale podle mínění většiny se vlastně sama odtrhla a zapojila do evropských struktur, které jsou Rusku nepřátelské. Navíc jim na počátku velitelé říkali, že jedou jen na manévry. A teď se řada z nich vrací domů v rakvích. Jak je to těžké pro jejich rodiny a příbuzné, přátele i známé...

A co na to Západ a Čína?

Nejlépe na to odpovídá vojenská materiální podpora Ukrajině, byť se Západ brání tomu, aby do konfliktu bylo oficiálně zataženo NATO, to by konflikt nabyl jiného rozměru včetně použití jaderných zbraní. To si ani nechci domyslet.

Čína se snaží působit spíše jako prostředník. Problém však je, že zatím obě strany nějaké jednání podmiňují podmínkami, které jsou pro druhou stranu nepřijatelné. Takže konflikt se dostal do situace, která se rusky nazývá tupik – slepá ulička. A nejsem prognostik jako Miloš Zeman, abych mohl odhadnout, kdy a jak konflikt skončí. Rozhodně si nemyslím, že to bude do konce roku.