„Lipavský bude plnit šéfovo zadání.“ Počkat, Fiala to není? Foldyna odpálil bombu

„Myslím, že premiér by se Lipavského velmi rád zbavil, a vlastně celá koalice by se ráda zbavila všech Pirátů. Jen nikdo přesně neví, jak to udělat, když se všichni před volbami tvářili, že spolu uzavřou – když ne hromadné manželství, tak alespoň hromadné registrované partnerství, včetně svatební noci,“ shrnul začátky nové české vlády poslanec Jaroslav Foldyna (SPD). Pro ParlamentníListy.cz uvažuje, jak bude vypadat zahraniční politika. S nadsázkou prohlásil, že to vypadá na vyhlášení války Rusku, zatímco Foldyna by s Moskvou raději spolupracoval stejně jako s jinými zeměmi.

V pátek byla jmenována nová česká vláda pěti stran – ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN, Piráti. Jak se od voleb tato pětikoalice projevila? Co nám její jednání ukázalo?

Anketa Bude válka mezi Ruskem a Ukrajinou? Bude 16% Nebude 80% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 7322 lidí

Co to vše ukázalo? Že pan Fiala ve skutečnosti neví, co má dělat – s energetickou krizí, s covidem, s čímkoli dalším. Prázdné fráze o slušnosti a řeči o tom, jak Babiš dělal všechno blbě, žádný z reálných problémů této země nevyřeší. Abych byl ale spravedlivý, několik lidí z ministrů z nové vlády má předpoklady vést svůj resort dobře, protože mu rozumí.

Kteří to jsou?

To vám neřeknu. Pochvala od Foldyny je asi to poslední, co by jim u jejich kolegů nebo u jejich stranických šéfů mohlo pomoct. A já chci, aby tahle země byla vedena co nejlépe.

Dlouho se diskutovalo, zda prezident Miloš Zeman bude ochoten jmenovat ministrem zahraničí piráta Jana Lipavského, k němuž má výhrady i odlišné politické postoje. Nakonec se rozhodl jmenovat vládu celou. Spekuluje se, že mají s premiérem Petrem Fialou (ODS) nějakou dohodu, nebo že se čeká, až se Lipavský zdiskredituje sám. Co si myslíte vy?

Myslím, že Petr Fiala by se Lipavského velmi rád zbavil, a vlastně celá koalice by se ráda zbavila všech Pirátů. Jen nikdo přesně neví, jak to udělat, když se všichni před volbami tvářili, že spolu uzavřou - když ne hromadné manželství, tak alespoň hromadné registrované partnerství, včetně svatební noci. Nejspíš pan Fiala doufal, že to Miloš Zeman udělá za něj, ale Miloš Zeman to neudělal. Žádná dohoda tedy zřejmě není.

Jestli se pan Lipavský zdiskredituje sám, to nevím. Pokud ho ale rozebral i jinak Pirátům velmi nakloněný redaktor České televize, tak má pan Lipavský k sebediskreditaci poměrně dobré předpoklady. Jako člen Aspen institutu je to ale soudruh ideologicky velmi uvědomělý a jako takovému mu jistě bude leccos odpouštěno.

Domníváte se, že už je přípraven případný náhradník?

Nedomnívám.

Teoreticky, pokud Lipavský nenaplní očekávání v křesle ministra, jak to ovlivní pozici premiéra Fialy?

Anketa Proč Zeman ustoupil ve věci Lipavského? Je starý a nemocný a nemá chuť se hádat 1% Uvědomil si, že Lipavský je skvělý 1% Fiala mu pohrozil snížením rozpočtu KPR 2% Chce, aby se Lipavský znemožnil sám 84% Je v tom něco víc 12% hlasovalo: 14700 lidí

A využil by pak prezident Zeman této situace a připomínal by, že se tomu snažil zabránit?

Jak znám Miloše Zemana, tak by si jistě malé, přátelské pošťouchnutí neodpustil.

Jaký je tedy váš názor na zahraniční postoje Lipavského?

Podle toho, co doposud říkal, tak nejspíš s kolegyní Langšádlovou vyhlásí válku Rusku a následně v čele bojových jednotek s útočnou puškou v ruce vstoupí do dobyté Moskvy. Osobně to nepovažuji za moc reálné, ale pan Lipavský o něčem takovém jistě sní. Já bych s Moskvou radši spolupracoval úplně stejně, jako s kýmkoli jiným. Přijde mi to rozumnější.

Janu Lipavskému ale prý vadí stav lidských práv v Rusku.

Jak vidí lidská práva v Rusku pan Lipavský, je úplně jedno. Důležité je, jak vidí lidská práva v Rusku Rusové, a ti nevypadají, že by se touto věcí nějak zvlášť zabývali.

Když už jsme ale u lidských práv, tak bychom se měli starat hlavně o sebe. Je například skutečností, že svoboda slova už je v České republice pouze formální, nikoli skutečná, což ale, zdá se, nikoho nejenže nezajímá, ale mnohým to dokonce vyhovuje. Svoboda slova v České republice v roce 2021 však není o nic vyšší než svoboda slova v ČSSR v roce 1988. V mnohých ohledech je to dnes vlastně ještě horší.

Jak celé vyjednávání o vládě hodnotíte?

Pětikoalice před volbami jasně říkala, že chce vládnout společně a teď vládne společně, takže je vše v pořádku. Konzervativně laděným voličům ODS jen na dálku gratuluji k volbě ultralevicových extremistů, protože kdo volil ODS, volil zároveň Piráty. Anketa Dělá stát dost pro snížení cen energií? Dělá 1% Nedělá 92% Nedělá a ani nemůže 4% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 12577 lidí

Už jste zmínil, že vládní pětikoalice zamítla plošné odpuštění DPH u stoupajících cen energií, jak to naplánovala vláda minulá. Vlastně o tématu ani nedovolila jednat. Tvrdí, že o pomoc si lidé v nouzi budou moci zažádat. Hnutí SPD, jehož jste poslancem, dávalo společně s hnutím ANO svoji nevoli dost najevo. Ozvalo se dokonce, že pětikoalice chce nutit lidi o peníze žebrat. Pomohlo by odpuštění DPH?

Jelikož DPH tvoří poměrně značnou část ceny energií, tak by to bezpochyby pomohlo. Další věcí by mělo být okamžité odstoupení od takzvaného Green Dealu, který prosazuje zešílevší nejvyšší politbyro Evropské unie, tedy Evropská komise.

Co se týká řešení, které avizovala pětikoalice, tak premiér Fiala a spol. nejspíš mají jeden světový primát. Jsou asi první koalici, co sama sebe označuje za pravicovou, která chce nějaký problém řešit nikoli snížením daní, ale zavedením nových sociálních dávek.

Očekáváte s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem fundovanější zvládání koronavirové situace, než tomu bylo doposud? Proč ano, či ne?

Neočekávám, protože jsem doposud od ministra Válka neslyšel nic, co by neříkali už jeho předchůdci.

I předseda SPD Tomio Okamura kritizoval, že pětikoalice zatím nepředstavila plán na řešení energetické krize. Změní se podle vás praxe nakupování české elektřiny na německé burze v Lipsku, kde ji Česká republika kupuje za vysoké ceny? Nebo v množství vyvážené elektřiny do zahraničí z České republiky?

Představte si novinový titulek: Ministr zahraničí Lipavský odjel jednat do Moskvy s ruským ministrem zahraničí Lavrovem o dodávkách energetických surovin z Ruska do České republiky. Já si takový titulek umím představit leda 1. dubna.

Bývalá vedoucí zpravodajství televize Prima Jitka Obzinová měla původně vést zpravodajství Českého rozhlasu (po odporu zaměstnanců se tak nestane). Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová k záměru prohlásila, že nejde o vhodné rozhodnutí. Chtěli by také v koalici spustit volby do rad veřejnoprávních médií a změnit systém voleb. Budou veřejnoprávní média hlásnou troubou nové vlády?

Paní Pekarovou jsem slyšel asi stokrát křičet, že by politici neměli zasahovat do chodu veřejnoprávních médií. Asi se tedy necítí jako politička, ale spíš třeba jako modelka. Ostatně sama tvrdila, že se těší na to, jak bude reprezentovat Českou republiku. Pokud ovšem funkce předsedy Poslanecké sněmovny není funkcí politickou, ale jakousi funkcí reprezentativní, tak navrhuji předsedu či předsedkyni nehledat v politických stranách, ale v soutěžích jako je třeba volba Miss mokré tričko.

Co se týká veřejnoprávních médií, tak by podle mého názoru bylo nejlepší udělat z nich akciové společnosti ve stoprocentním vlastnictví státu s tím, že by ředitele vždy jmenoval třeba ministr kultury nebo vláda jako celek. Pak by bylo jasné, kdo za chod těchto médií nese zodpovědnost a voliči by jednou za čtyři roky politikům a tím i veřejnoprávním médiím vystavili účet u voleb.

Dnes je to tak, že jediné právo, které veřejnost vůči těmto médiím má, je povinnost posílat jim peníze a nechat se od nich peskovat, vysmívat, poučovat a urážet. Ještě dodám, že převodem uvedených médií pod stát by samozřejmě také skončily rozhlasové a televizní poplatky.

Ohledně nestrannosti Českého souhlasu a České televize asi nemá smysl říkat něco obsáhlejšího – všichni přece vidí, co se tam děje. Zejména Česká televize se stala hlásnou troubou progresivismu či chcete-li neomarxismu a nástrojem k prosazování ekonomických zájmů úzké skupiny lidí.

My starší si vzpomínáme, jak v osmdesátých letech v tehdejší Československé televizi vykládal o neomylnosti tehdejší Stranovlády a o proradnosti imperialistů soudruh Jambor. Dnes je takových soudruhů Jamborů Česká televize plná. Mají lepší saka, jsou lépe učesaní a mladší, ale jinak jsou úplně stejní. Jen marxismus v brežněvovském pojetí nahradili marxistickou kulturní revolucí dle L. D. Trockého a Sovětský svaz Evropskou unií.

A protože podobnou agendu hodlá prosazovat i nová vláda – konzervativním voličům ODS opět gratuluji –, tak s Českou televizí jistě bude mít harmonický, možná až láskyplný vztah. A prvním plodem tohoto vztahu nejspíš bude zvýšení televizních poplatků.

Vy jste naopak mluvil o zrušení televizních poplatků. Jak by se měla Česká televize financovat?

Jako všechna jiná média, tedy z reklamy. Pak by kromě veřejnoprávnosti mohla plnit i ekonomické úkoly. Bylo by to podobné jako s ČEZem. Česká televize by se pohybovala na volném trhu, generovala by zisk a ten by končil ve státní pokladně.

