„Makej, plať a buď zticha!“ Hrušínský, Bouček, Sommerová: Tvrdá odpověď

reklama

Anketa Vážíte si exprezidenta Václava Klause? Ano 33% Ne 28% Mé pocity k němu jsou rozporné 39% hlasovalo: 1307 lidí

Dostali jsme se do fáze, kdy je třeba skoncovat s bezbřehou svobodou slova a omezit ji, jak se nechal slyšet principál Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský? Jaké názory a na co by měly být z veřejné diskuse vyloučeny?

V opravdu svobodné a demokratické zemi nelze z veřejného prostoru vyloučit žádné názory, protože každý je součástí celku. Vyspělá demokratická společnost se pozná podle toho, že v ní většina lidí toleruje nejen opačné, ale i extrémní postoje. Stačí, když je nepřevezme za své, což se děje. Češi jsou velmi mírumilovný národ, de facto na sobě nechají dříví štípat. To se může projevit i jako výhoda, protože jestliže svět dnes něco nutně potřebuje, pak je to stabilita.

Myslí-li si tedy kdokoli, že je třeba ve jménu nějakého světonázoru omezovat svobodu vyjadřování coby základní humanitní právo, pak jej vnitřně musím odmítnout, ale ať si to říká, neuspěje s tím.

Mimochodem, co by asi pan Hrušínský řekl na to, kdyby jemu konkrétně někdo omezil svobodu projevu. S touto variantou ale asi nepočítá, protože se domnívá, že u nově zřízené „komise pro kontrolu svobody slova“ bude mít protekci.

Psali jsme: Omezit svobodu slova! žádá Jan Hrušínský. Ohnal se velkým jménem

Syn jednoho z nejlepších herců naší historie také připomněl výrok režiséra Jiřího Menzela z období těsně po listopadu 1989, že není dobré se úplně zbavit cenzury. Rozvinul to do myšlenky, že bychom měli mít vyvinutý cit pro nějakou stopku. Napadá vás, kdo by byl vhodný k posuzování toho, co se v médiích objevit může a co je třeba zakázat?

Je to fascinující, že právě tito umělci, kterých si jinak vážím, požívali poměrně rozsáhlé tvůrčí svobody, a to i v dobách normalizace, kterou zpětně tak poplivali. Kdyby to bylo tak hrozné, mohli trpět v tehdy nesrovnatelně svobodnějších USA a získávat Oskary jako Miloš Forman. Ale jsou zvyklí jen na vlídné zacházení, stačí jen drobný protivítr a už se bouří.

Myslím, že kompasem, kam až může zajít přijetí krajního názoru, je naše vlastní nitro. Každého z nás. Osobně toleruji extrémní postoje, pokud je jasně odmítá většina populace. Sice mnohdy skřípu zuby, ale říkám si, ať to vidí a slyší co nejvíc lidí, protože to musí odmítnout. Češi jsou úžasný národ, vůči mnohaleté mediální masírce jsou celkem imunní. Snad to tak zůstane.

Psali jsme: „Právo na názor? Ne!“ Libor Bouček: Tohle s ním provedlo očkování Proč nemůže být ČT objektivní? Markéta Šichtařová vytáhla věc, ke které se televize sama hlásí Trestní oznámení na Lipovskou? Petr Žantovský už má jasno, co tento Dvořákův krok zcela odkryl. Nemá to obdoby „Nechceme, nikdy, ne, ne, tak sem řek’, že ne!“ Získali jsme data, jak Český rozhlas kádruje komentátory. A tak jsme pro změnu jednoho jejich prokádrovali my. Ztuhne krev

Podobný přístup v reakci na debatu o očkování zvolil moderátor Libor Bouček. Ztotožnil byste se s jeho výrokem, že každý máme právo na názor, ale vidět a slyšet by měly být jen ty fundované?

Tom Cruise coby apologet Scientologické církve by ho jistě velmi pochválil. Pan Bouček se patrně nechal unést vybičovanou situací kolem takzvaného covidu-19. Prožil si ho na vlastním těle, a to má jistě vliv na budoucí uvažování. Je ale také novinář, nejen pacient.

Klíčovou otázkou tedy je, jestli v době, kdy se vedle virů množí také obrovské pochybnosti kolem jejich laboratorního původu, musíme expertům dávat takovou moc nad lidmi způsobem, který se demokracii a tradiční dělbě moci na hony vzdaluje. Názory mikrobioložky Pekové na nepřirozený původ viru nám před rokem také mohly přijít jako velmi nefundované a dnes je opakují její kolegové z Velké Británie, Norska, USA… Samotný pan Facebook změnil formulaci zakazující asi po celý rok diskuse kolem této věci. Teď už nebude blokovat příspěvky, které minimálně nevylučují lidskou manipulaci s virem covid-19. To je velké vítězství obhájců svobody slova.

Psali jsme: „Právo na názor? Ne!“ Libor Bouček: Tohle s ním provedlo očkování

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nenašla by se ale témata – například členství v EU, členství v NATO, vyváženost a objektivita České televize, o nichž by byla veřejnosti zapovězena diskuse a mohly by se k nim objevovat jen „fundované“, tedy souhlasné a nezpochybňující komentáře? Co dalšího by z veřejné diskuse mělo zmizet?

To je přesně ono. Kdo má rozhodovat o nastolování agendy a v jaké míře? Máme naštěstí odstrašující příklad, kterým je Česká televize. Ta nastoluje jako slon v porcelánu. Straní jedněm proti druhým, nedává možnost vyjádření druhé straně, cenzuruje, neověřuje fakta, mnohá zamlčuje a hlavně pak zveličuje podružná témata, a tím vytlačuje podstatná. Kde je politická ambice, tam umírá novinářské řemeslo, jakkoli je to maskováno zákonem o České televizi, kodexem a tak dále. Tady je jeden z flagrantních příkladů jen z posledních dní ( zde ).

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Měla by zmizet i média, která oficiální názory nerespektují? Zakázat je?

Vzhledem k výše uvedenému, v žádném případě. Na rozdíl od některých členů Evropské komise nenavrhuji metody typu nacistického „Der Hungerplan“ (pokus o vyhladovění slovanských národů po operaci Barbarossa za 2. světové války – pozn. red.), tedy odstřihování médií od inzerce a skrytou kriminalizaci nepohodlných názorů, ale obecně podporuji, aby nesmyslné a extremistické obsahy vyhladověli sami čtenáři. Tím, že je nepřijmou za své a odmítnou je.

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. BPP



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Institut Václava Klause vyzval k veřejné omluvě Hospodářské noviny za dehonestační článek proti bývalému prezidentu Václavu Klausovi s titulkem „Klaus po revoluci tajně poslal miliardy Sovětům“. V Událostech, komentářích České televize zase lhal poslanec v barvách ODS Pavel Žáček v reakci na omluvu Miloše Zemana srbskému národu za to, že v roce 1999 umožnil nad Českem přelet letadel NATO, která posléze bombardovala srbské cíle, že coby tehdejší premiér dal Miloš Zeman svolení bez vědomí české vlády. Nikdo v ČT ani hned, ani později to neuvedl na pravou míru. Co s tím, když se dezinformace objevují v těchto a podobně seriózních médiích?

Slovo „seriózních“ jste použil vy. Economia je soukromá firma, takže Institut Václava Klause ji musí zažalovat, aby došlo k širšímu zveřejnění situace. Co se týká licoměrnosti, neobjektivity a netransparentního jednání České televize, míček je na straně její Rady, potažmo poslanců.

Myslíte si, že jsou v Česku politické subjekty, jimž by se omezení svobody slova vzývané Janem Hrušínským zamlouvalo?

Stoprocentně. Všechny ty, které například chrání staré nepořádky v České televizi.

doc. MgA. Olga Sommerová BPP

1. místopředsedkyně LES

poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Místo poslance TOP 09 Dominika Feriho, kterého sexuální skandál dohnal k tomu složit poslanecký mandát, nastoupila do Sněmovny režisérka Olga Sommerová. Ta před dvěma lety mimo jiné prohlásila: „Ty volby jsou nebezpečný nástroj, protože volit může každý a volí i lidé, kteří nejsou vzdělaní, kteří se nezajímají o politiku. Čím víc lidí přijde k volbám, tím je to horší. Ta většinová společnost skutečně není vzdělaná, nemá promyšlené ty společenské děje, jak to půjde dál a co se stane.“ Jsou kromě názorů nebezpečné i volby, jak si myslí novopečená poslankyně?

Víte, většina společnosti se také nezajímá o produkci dokumentaristky Sommerové, přesto na ně prostřednictvím daní či povinných televizních poplatků přispívá. Makej, plať a hlavně buď zticha! Esence odporného elitářství. Je také otázkou, zda by paní Sommerová byla jako ta „vzdělaná“ k volbám připuštěna, protože vystudovala v době socialismu. A také je škoda, že teorii dále nerozvinula, mohla nám konkrétněji nastínit svoji představu, jak by se volit mělo. Ale třeba se toho ještě dočkáme, jako poslankyně může předložit kvalitní návrhy.

Psali jsme: Sommerová, náhradnice Feriho: Volby jsou nebezpečné, volí nevzdělanci

Trochu vážněji. U zmíněných výroků cítím určitou plíživou fašizaci společnosti a naprosté selhání mainstreamových médií. Ptal se snad někdo paní Sommerové, že de facto vyzývá ke zrušení všeobecného volebního práva? Toto není extremismus? Paní Sommerová pochází přesně z těch kruhů, které vybojovaly takzvanou sametovou revoluci a demokracii. Evidentně se jí demokracie líbí, jen když je na její straně.

Psali jsme: Omezit svobodu slova! žádá Jan Hrušínský. Ohnal se velkým jménem Nejzkušenější z televizních radních: Tři prohospodařené miliardy za ředitele Dvořáka. A se zakázkou pro jeho firmu je to trochu jinak... V ČT začala VÁLKA. Dvořákův „vlastňák“. Žaluje Lipovskou, ale... Osvobodit Kavčí hory. Bojoví psi z nechvalně známých pořadů. Radní Kňourek objasňuje Moravcovi a dalším fňukajícím redaktorům, kde je jejich místo

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.