„Milošovské“ ANO. A proti němu žvanilové a lapkové. Kotrba nad volbami, které vrátily pravici a levici

Tak krajské volby dopadly drtivým vítězstvím hnutí ANO. Je to tím, že ANO nasadilo tak skvělé kandidáty a tak skvělý program, nebo to prostě lidi pojali jako pomstu vládě, podobně jako v „poplatkových“ volbách 2008?

ANO je dnes pro mne „milošovská“ sociální demokracie. Strana pro lidi. Široce rozkročená. Tyhle volby nebyly o skvělých kandidátech. Byly o pravolevosti. A středu, kde je dnes nejvíc voličů. Byly částečně i referendem proti vládním excesům. Byly o centrálních politicích. Čili o Babišovi, Havlíčkovi a Schillerové.

Babiš dnes přiznal, že on sám je lídrem „catch all party“ pro důchodce a mladé. Vítěz ANO ve Středočeském kraji Karel Havlíček je podle Babiše zase lídrem pro podnikatele. Ale Babiš to řekl špatně. Havlíčkovi věří nejen majitelé fabrik, ale i živnostníci a zaměstnanci. Protože je člověk. Živý, lidský. Naučil se to, i když je ještě trochu ostýchavý. Podnikatel není ten, kdo jezdí ve Ferrari. Podnikatel je i majitel místní hospody, kam dnes nikdo nechodí, protože lidé kvůli této vládě zchudli. Onen „podnikatel“ je i řemeslník, který má dnes méně práce. Slogan „Vrátíme vám, co vám Fialova vláda vzala“ ukázal oprávněnost.

Tomuto rozhodování voličů rozumí i rozumný hejtman ODS Kuba, který s přehledem zvítězil, ale v apelu na vedení ODS háže hrách na stěnu. Hejtman pro všechny Jihočechy umí. Na rozdíl od Fialy.

Mračková Vidumetzová se v Sokolově svezla na vlně. Nevšiml jsem si silné kampaně, ani politických výkonů v Praze.

Zkušený regionální sociálně demokratický politik Petr Vícha vsadil na koalici s ANO. Neprohloupil, přestože jeho stranický předseda Šmarda asi radost nemá.

Vsetínský Čunek stále sklízí, co před patnácti letech zasil svou cikánskou politikou, čuňkodomky a výkupem vsetínských podnikových bytů. Dokázal, že mu jde stále o lidi v jeho regionu.

Jsem rád, že k čertu šel Dominik Hašek i Lukáš Wagenknecht a mrzí mě, že Pavel Fischer v Senátu zůstane. K čertu by mohl jít i senátor Hilšer. Držím palce komunistovi Komínkovi z Chomutova ve druhém kole senátních voleb. Zaslouží si úspěch, tvrdě si ho v minulých volebních obdobích odpracoval v regionální politice.

Je škoda, že voliči neporozuměli kandidátce ANO Praze 2, bývalé náměstkyni pražského primátora, ekonomce Evě Kislingerové. Finance Prahy řídila férově a s ocelovou tvrdostí. Ale to je můj soukromý povzdech.

Divil jsem se , že volbami nezamíchaly povodně. Ukazuje se, že lidé jsou dlouhodobě přesvědčení.

Padla těmito volbami šance, že současná vládní koalice obhájí za rok v parlamentních volbách svou většinu?

Počkejte, o jaké většině to mluvíte? ANO vyhrálo v deseti krajích. Při podrobnějším pohledu ve většině okresů. Podívejte se na výsledky v Středočeském kraji. Starostové v prstenci velké Prahy, jinak ANO.

Výsledky fialové ODS jsou tristní, STAN ještě horší. Křesťané se modlili, nevolili. Pražské Piráty ve zbytku republiky lidi zabili. Právem. Efekt dětských hlasování skončil. Piráti už jsou pro prvovoliče staří. Catch all party nebudou, to je vidět. I kdybychom sečetli hlasy všech vládních stran, nestačilo by to. Zelení zombie se pokusili v regionech udusit několik koaličních partnerů. Nepomohli. Komunisté snad pochopí, že široká koalice Stačilo! jako příští volební strana je návodem k přežití. Ostatní protestní scéna prohrála. Hejno ukřičených trpaslíků neoslovilo.

Rok je nicméně dlouhá doba. Co by se muselo stát, aby za rok, při parlamentních volbách, vláda svůj mandát obhájila? Založení strany Miroslava Kalouska?

Další? Ne, jedna TOP 09 stačí. I jednoho Kalouska je až dost. Měl bych recept: vyměnit Fialu v čele ODS a začít dělat jinou vládní politiku. Nepodporovat Ukrajinu, ale učitele, kuchařky a školní uklízečky. Nedávat miliardy na zbraně, ale do nemocnic. Změnit DPH stejně, jak to udělal Fico na Slovensku. Ale to by nebyla ODS, že?

V krajských volbách vysál hlasy Babiš, na další opoziční subjekty mnoho nezbylo. Co říci k výsledku KSČM pod značkou Stačilo! a SPD se spojenci?

SPD končí, i když si myslí, že roste. Má na něco lepší recept než někdo jiný? Naučila se tato strana vůbec krajská témata? Ne. Nevadí mi to. Nevnímám tuto stranu jako potřebnou na politické scéně. Jestli na někoho sedí přízvisko „populistická“, tak je to SPD. Prozatím sbírají protestní hlasy. Ale na lumpenproletariátu a ukřičených heslech se nedá stavět seriózní politika.

Co lidi i po 13 letech v politice přitahuje na Andreji Babišovi? Tento volební výsledek jde jasně za ním, kandidáty na hejtmany lidé častokrát ani neznali.

Víte, buď děláte politiku pro peníze, nebo pro voliče. Pro lidi. Babiš peníze má a přitom zůstal skromný. Zůstal člověk, který se s vámi zastaví na ulici. Určitě ví, kolik stojí litr mléka nebo kilo vepřové kýty a jak dlouho na ně musí pracovat uklízečka na obecním úřadě.

Hejtman Martin Kuba ovládl Jihočeský kraj se svou samostatnou kandidátkou za ODS. Jinde ODS skončila v poli poražených. Nad čím by členská základna ODS měla začít přemýšlet?

Nad změnou předsedy a místopředsedy. Nad změnou politiky. Mně – a nezastírám, že jsem konzervativní levičák – nevadí hejtman Kuba. Ví, že politika se musí odpracovat. Mně vadí žvanilové a lapkové s prázdnými kapsami i hlavou.

Jak hodnotit výsledek Sociální demokracie? Hejtman Netolický skončil v Pardubickém kraji na druhém místě, ale jinde to moc velká sláva nebyla. Tak tedy, je strana na kurzu, který ji za rok vrátí do Sněmovny?

Hejtman Netolický dle mne není sociální demokrat svými idejemi, ale je dobrý hejtman. Dobrý správce regionu. Kandidát do Senátu Vícha je sociální demokrat. V rozporu s politikou strany kandidoval jako společný kandidát ANO a SOCDEM. V tuto chvíli nekandidující starosta Náchoda Jan Birke je sociální demokrat. Kandidoval za sebe.

Sociální demokracii čeká odchod všech členů současného vedení a změna politické orientace. Jinak skončí a nikdo ji nebude litovat ani oplakávat.

Piráti propadli. Je v Pirátské straně systémový a dlouhodobý problém? Co se s ní stalo?

Piráty zabil věk a operativa vzniklá z jejich prvotního úspěchu. Zabila je zahraniční orientace na pomoc Ukrajině, nenávist k Rusku a Číně, zabil je odklon od prvotních pirátských témat autorského práva, legalizace trávy. Zabili je městsky zelení paraziti, prosazující cyklostezky a „chytrá“ řešení na hovno.

Vzpomeňme na pirátského náměstka pro dopravu Hřiba, Operátora ICT v Praze a nesmyslně utracené peníze za chytré lavičky. Zabila je závistivá nenávist k „oligarchům“, k Babišovi zvláště. Zabila je likvidace jeslí a školek, podpora „rodinných skupin“ a „lesních školek“. Zabila je LGBT+ propaganda a transky. Poslední ránu dostali za nezvládnutí digitalizace stavebního řízení a ignorace nasazení open source operačních systémů a software v obcích.

Strana, která se chlubí digitální gramotností, nemůže selhat při první komplexní státní zakázce, která má být její vizitkou. Při té příležitosti se slzou v oku vzpomínám na ministra ODS Ivana Langra a jeho náměstka Zajíčka, kteří museli zvládnout realizaci legislativně hotové digitalizace televizního vysílání DVB-T. Zvládli to na jedničku. Kdyby se proces, který vyžadoval souhlas velkých podnikatelů v oboru, nepovedl, ODS by to zničilo.

Tak tedy, co nás čeká do voleb, které nastanou za rok? Rok bude vládnout vláda, která má minimální důvěru veřejnosti

Čím déle bude Fiala vládnout, tím lépe pro jeho opozici.