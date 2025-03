„Moc a moc Němce varuji.“ Šichtařová tuší prolomení tabu. Dříve usnadnilo nástup Hitlera

Vede se diskuse, jak ufinancovat posílení evropských armád. V Německu uvažují nad financováním obrany na úkor deficitů, a tedy prolomení dluhové brzdy. Jak by se to dotklo obyvatel?

Dotklo by se to velmi nemile. Dluhová brzda v Německu měla velmi dobrý důvod.

A jen tak mimochodem, právě tradiční fiskální disciplína Německa od druhé světové války byla jedním z důvodů, proč Němci to dotáhli na nejsilnější evropskou ekonomiku. Dluhové financování je zejména pro Německo doslova minovým polem a velkým strachem, protože to bylo obrovské zadlužení a monetizace státního německého dluhu, co vyvolalo předválečnou hyperinflaci a usnadnilo to nástup Hitlera k moci. Právě tahle historická zkušenost byla tím, co Němce dlouhá desetiletí brzdilo, aby vstoupili do stejné řeky znovu.

A nyní uvažují o prolomení tohoto tabu. Tím jsem si v podstatě už odpověděla, že možné dopady mohou být obrovské. Především, dluhové financování dříve či později vždy vede k inflaci. Inflace se nemusí projevit hned, nemusí jít zrovna o „hyperinflaci“, bohatě postačí, když inflace bude delší čas chronicky zvýšená. A ke zvýšené inflaci dluhové financování vede vždy. Jen to může třeba nějaký čas trvat, než se projeví, může nějaký čas probíhat skrytě, ale dojde k ní vždy, to je ekonomický zákon.

Moc a moc Němce, Evropu, nás všechny varuju před financováním zbrojení na dluh.

Kancléř Merz oznámil plán na vytvoření obranného a infrastrukturního fondu ve výši 500 miliard eur. Německé akcie letí nahoru. Bylo by posílení zbrojního průmyslu dobrou zprávou pro Evropu a pro její ekonomiky?

Ne. To může říct jen ekonomický analfabet (kterými ovšem mnozí němečtí politici jsou). Ono už jen říci „vytvoření fondu“ je velmi zavádějící formulací. Peníze nelze vytvořit. Peníze jsou pouze jakýmisi poukázkami na existující hodnoty. Hodnoty lze vytvořit jenom prací. A poukázky na tyto hodnoty v podobě peněz lze sice vytisknout v libovolném množství, ale hodnoty se tím nezvětší ani o euro. Takže správně je to popsané takto: „Vyčlenění 500 miliard eur do nějakého fondu znamená sebrání stejných 500 eur z jiné části ekonomiky, případně z budoucnosti formou dluhu.“

Pokud Merz hodná vyčlenit 500 eur na zbrojení, automaticky tím zkrátka říká, že stejných 500 eur vezme odjinud: ze školství, nebo ze zdravotnictví, nebo ze stavby silnic, nebo z platů státních zaměstnanců, nebo z důchodů důchodců, nebo si je půjčí formou dluhu, který inflačně vezme všem… Zkrátka je to jenom přerozdělení. Z jedné hromádky vzít, na druhou přidat. A přehození peněz zleva doprava rozhodně nemůže zvětšit bohatství ekonomiky, neboli nemůže to ekonomice pomoci. Ba právě naopak, protože stát při tomto přerozdělování vždy ještě část peněz rozcintá – na platy úředníků, na neefektivitu, na korupci.

Podle informací deníku Bild může Německo spustit šest jaderných elektráren odpojených v letech 2021 až 2023. Spuštění je možné už v roce 2030, ale jen za předpokladu, že se okamžitě zastaví jejich demontáž. Vrací se do evropské energetiky rozum?

Ráda bych tomu věřila, ale jsem hodně opatrná. Vlastně tomu moc nevěřím. Jak by se mohl vracet rozum, když Ursula von der Leyen zavelela (v podobě „dohody o čistém průmyslu“) o ještě urputnější formě Green Dealu? To jako návrat rozumu nezní. Spíš je to tak, že zelené šílenství již naráží na své mantinely a již se děje to, o čem jsem roky mluvila – že je to technicky nerealizovatelné. A nyní se ta nerealizovatelnost ukazuje. Úvahy o znovuzapojení jaderek tedy spíš než návratem k rozumu jsou vynuceným odkladem, vynuceným slevením z cílů, nikoliv však opuštění nesmyslných cílů.

Trump uvalil 25% dovozní cla na Kanadu a mezi oběma zeměmi se rozpoutala obchodní válka. Index S&P 500 poklesl po uvalení cel během jediného dne o 1,2. Má pravdu Justin Trudeau, když ve vzkazu Donaldu Trumpovi varoval, že obchodní válka nemá žádné vítěze?

Oživuje se realitní trh. V lednu si lidé vzali hypotéky za 22,6 miliard korun, nové úvěry byly za 18,7 miliard. Úrokové sazby pomalu klesají, jsou teď pod 4,8 procenty. Projeví se to nějak v dostupnosti bydlení, která je v Česku obecně špatná?

Obávám se, že se to projeví spíš naopak ještě větší nedostupností, a to proto, že bydlení bude zdražovat. Bude zdražovat rychleji než spotřebitelská inflace a rychleji než průměrný růst příjmů. Tedy ceny bydlení budou v poměru k příjmům lidí pořád vyšší a vyšší. Když máte například stavební povolení nastavená tak, že je nedostanete, pokud nesplníte určitou úroveň energetického štítku PENB, tak se asi nedá čekat, že bude bydlení zlevňovat, že? Když stavební hmoty zdražují kvůli emisním povolenkám, taky se nedá čekat zlevnění bydlení, že? A tak dál.

Příspěvek na bydlení pobíral loni rekordní počet Čechů. Také si ale stěžujeme na drahé bydlení a na vysoké nájmy. Nebylo by lepší příspěvek na bydlení zrušit?

Nejlepší by bylo zrušit evropský zelený nesmysl. Tím by se stalo tolik věcí jednodušších! A to včetně dostupnosti bydlení. Najednou by padla řada omezení pro stavby. Také by se státy tolik nezadlužovaly, takže by nebyla tak vysoká inflace, takže ani bydlení by tolik nezdražovalo. A tak dál. Zrušením těchto nesmyslných regulací by se udělal v dostupnosti bydlení obrovský pokrok.

V Argentině Javier Milei zlepšil dostupnost bydlení o desítky procent zrušením podobných regulací během jediného roku své vlády. Totéž lze docílit i v Evropě – ale s touto politickou reprezentací...

