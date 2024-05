„Na prahu občanské války.“ Václava Krásu tato slova zneklidnila

„Předseda vlády Petr Fiala se před měsícem holedbal, že díky činnosti jeho vlády se podařilo zvládnout inflaci,“ píšete ve svém hodnocení „Co týden dal“ na Facebooku. Takže…. Podařilo? Z Vašeho pohledu?

Česká vláda, tak jako jiné vlády, má na vývoj inflace velmi malý vliv. Rozhodující je vývoj cen surovin, globální krize ve světě, které významně ovlivňují ekonomiky, přírodní katastrofy a další. V domácích poměrech to je nepochybně fiskální politika ČNB, úroveň konkurenčního prostředí a investice. Vlády naopak svými vstupy do ekonomiky často zvyšují inflaci. Jsou to různé dotační programy, které narušují tržní prostředí. V poslední době je inflace z velké části v důsledku zapojení naší země do evropského projektu Green Deal. Nesmyslná ideologie, která nemá, podle mého názoru, žádný výrazný vliv na klimatické změny, zatěžuje naši ekonomiku, tržní prostředí a tím i ceny, tzv. emisními povolenkami, které zdražují těžbu uhlí a dalších komodit, různá průmyslová odvětví, zemědělství, což všechno má vliv na konečné ceny pro spotřebitele. Jako velmi nešťastné vidím, že naši levně vyrobenou elektrickou energii alokujeme na Lipské burze a potom ji draze nakupujeme pro české zákazníky. To všechno se odráží na míře inflace. Takže opravdu nevidím důvod, proč by se vláda měla vychloubat, že zvládla inflaci.

Dostal jste se i k navrhovanému zvýšení poplatků za ČT a Český rozhlas. Jsou na místě?

Možná, že bych pochopil valorizaci televizních a rozhlasových poplatků, protože je pravda, že jejich současná výše je mnoho let stejná. Mám však několik ale?! Především, návrh ministra kultury zdaňuje koncesionářskými poplatky všechny, kteří mají jakýkoliv přístup k internetu. To znamená, každou domácnost, aniž by měly televizní či rozhlasový přístroj. Současně je navrženo, aby podnikatelé platili poplatky podle počtu zaměstnanců, takže někteří zaměstnavatelé budou platit až 180 tisíc korun měsíčně. Co je však nejhorší, poplatníci daně neví, co si zaplatili, protože není zveřejněn rozpočet, nevíme, kolik berou jednotliví zaměstnanci ČT a ČRo, jako u státních zaměstnanců a samosprávných celků. To znamená, že bychom měli mít více informací z vnitřku obou médií. Proto nesouhlasím se současnou snahou ministra kultury na zvýšení cen televizních a rozhlasových poplatků. Uvedu ještě jeden příklad. Pan ministr navrhuje, aby zákon současně stanovil podmínky pravidelné valorizace koncesionářských poplatků. Jen pro srovnání. U příspěvku na péči, který pomáhá lidem, aby mohli žít ve svých domovech, se pravidelnou valorizaci dosud nepodařilo prosadit, i když jsem o to velmi usiloval. To považuji za velkou ostudu státu.

Samozřejmě nemůžeme vynechat ani tragédii, která se v minulých dnech odehrála na Slovensku a sice útok na premiéra Fica. Dá se tento čin vůbec komentovat?

Jak se podle Vás teď bude situace na Slovensku vyvíjet? A ovlivní to nějak výrazněji i Českou republiku?

Slovensku by moc pomohlo, kdyby se pan premiér Fico co nejdříve uzdravil a opět se ujal své funkce. Myslím si, že je kompetentnější než ti, kteří jeho jménem dočasně „vládnou“. Obávám se, že může dojít k dalšímu vyhrocení situace, protože i na straně vládní koalice jsou lidé, kteří mohou politický konflikt dále eskalovat. Bylo by to velmi nešťastné, ale výroky o tom, že jsme na prahu občanské války mě docela zneklidnily. Nedomnívám se však, že by současné události na Slovensku měly výrazně ovlivnit dění na české politické scéně. Možná bychom se mohli poučit a nedělat stejné chyby.

Blíží se nám volby do Evropského parlamentu. Čekáte od výsledků velké změny ohledně směřování EU? A jaké změny byste případně přivítal?

Přiznám se, že jsem skeptik, protože si myslím, ryby si vlastní rybník nevypustí, a že je málo politiků, kteří se nepřizpůsobí a odolají, jak já říkám, „slušnému sociálnímu zabezpečení“, které je v Evropském parlamentu. Představa důležitosti a příjem poměrně velkých peněz z našich daní může otupit kterékoliv ostří současných kandidátů do Evropského parlamentu, kteří jsou dnes velmi kritičtí a slibují voličům, že budou pracovat na omezení moci EU vůči jednotlivým členským státům. Pro mě by byl přijatelný výsledek, kdyby se sešla taková sestava poslankyň a poslanců v EP, kteří by postupně skutečně demontovali současné nastavení EU, které se stává vládcem jednotlivých národních států. Konečný výsledek by měl být takový, že by evropské země spolupracovaly v hospodářské oblasti a neurčovaly by členským státům různé zákazy, příkazy, které omezují jejich pravomoci, jež mají od svých voličů v jednotlivých zemích. Vzhledem k imigrační vlně by bylo možná dobré se i zamyslet, jak by měla do budoucna fungovat Schengenská smlouva o odstranění kontrol na vnitřních hranicích a volném pohybu pro všechny státní příslušníky signatářských zemí, protože dnes se ilegální imigranti mohou prakticky bez překážek pohybovat z jednoho státu do druhého.

Mimochodem, od našeho vstupu do EU uplynulo už dvacet let. Jak těch dvacet let hodnotit?

V referendu o vstupu ČR do EU jsem hlasoval pro, ale dneska, po těch dvaceti letech zkušeností, bych hlasoval proti. EU nám nepochybně pomohla v hospodářské oblasti, pokud jde o výměnu zboží a evropské trhy. Na druhé straně nám vnutila svoje škodlivé ideologie, jako je Green Deal, gender a další. Regulace v hospodářské oblasti jsou dnes takového charakteru, že potlačují hospodářský rozvoj. Jsme povinni implementovat všechna omezení a regulace do našeho zákonodárství, i když nejsou pro naši ekonomiku vždy vhodné. Vyplývají ze základního ideového směřování EU, které je možná výhodné pro velké země, jako je Německo, Francie a další. Hlavní problém však vidím v prosazování ideologií, které považuji za destruktivní pro evropskou civilizaci. Je to multikulturalismus, až absurdní hyperinflace všech nesmyslných práv jedinců, přehnaná ochrana klimatu a další. Obávám se, že vedou k rozpadu a úpadku evropské civilizace. Budoucí vývoj je neodhadnutelný, ale obávám se, že pokud se nevzpamatujeme, čeká nás mnoho těžkých let.

Ve svém rozboru „Co týden dal“ na Facebooku zmiňujete mimo jiné situaci na Ukrajině, konkrétně snahu Ukrajiny získat zpět své brance ze zemí, kam odešli. Jak se k tomuto postavit?

Česká republika nemá právní nástroje, aby nějakým způsobem vracela občany Ukrajiny do jejich země, a to s vědomím, že tito lidé skončí pravděpodobně v armádě a účastní se války. Ani se nedivím, že prakticky všichni Ukrajinci, kteří utekli před válkou, se jí nechtějí účastnit, protože válka na Ukrajině má velmi temné pozadí a nikdo z nás vlastně přesně neví, proč byla tato válka rozpoutána. Nevěřím heslům, že na Ukrajině se bojuje za naši demokracii.

Na závěr úplně odbočíme. „Tak jsme se definitivně zbláznili. Ústavní soud rozhodl, že od poloviny roku 2025 není podmínkou úřední změny pohlaví operace,“ napsal jste na Facebooku. Domníváte se tedy, že takto to nemůže fungovat?

Ano, trvám na svých slovech. Opravdu si myslím, že euroatlantická civilizaci je na pokraji zániku, pokud hlásá takové nesmysly. Jedinec, který má všechny atributy ženy nemůže prohlašovat, že je muž, a dokonce na to dostane úřední potvrzení. Samozřejmě to platí i opačně. To je prostě nesmysl. Pokud se někdo cítí cize ve svém těle a opravdu to nemůže vydržet, tak má podstoupit proces, který z něj udělá osobu druhého pohlaví se vším všudy. Jinak to prostě nemůže být. Ústavní soud by si měl být vědom toho, že pokud přijal takové usnesení, tak to znamená přestavbu celého právního systému, protože ten je postaven na tom, že máme dvě pohlaví, ženu a muže, a že každý z nich mají odlišnou roli v rámci rodiny…..