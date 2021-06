„Na šibenici.“ Proboha. Herec se dopálil kvůli očkování, tuší odvetu

„Všem očkovaným přeji pevné zdraví a hezký život! Kdo sáhne bez souhlasu rodičů na děti, patří ke zdi nebo na šibenici!“ říká ohledně očkování proti covidu herec Michal Gulyáš. V rozhovoru naštvaně upozornil na „mediální lži“ a popsal, co se o nás v souvislosti s koronavirem prý dozvídali v zahraničí. K podpoře lidí, které zasáhlo tornádo, podotýká: „Když například ‚někdo‘ – a to ‚někdo‘ zdůrazňuji nejen v jednotném čísle – kasíruje za covidové kšefty miliardy měsíčně, měl by pustit žilou k potřebným ze ‚svého‘.“ Vzkaz poslal i Miroslavu Kalouskovi. Přečtěte si také, co řekl o blížících se volbách, premiéru Babišovi a migraci i jaký je jeho názor na Václava Klause.

Celou republikou otřásly záběry zničených obcí na Hodonínsku, kde se přehnalo tornádo. Okamžitě začaly vznikat různé sbírky na pomoc místním lidem. A co vláda? Zareagovala dobře?

Upřímně, nevím, jak vláda zareagovala. Viděl jsem jen fotografie Babiše se Schillerovou. Že se tam jeli podívat, je v takovém případě očekávaná samozřejmost. Taková událost je otřesná, zejména v případě obětí na životech, ale i na majetkové újmě celých rodin z té oblasti. Jako každý s postiženými soucítím a předpokládám logicky, že vláda udělá všechno pro to, aby pomohla co nejvíc a inspirovala se všemi těmi občany a společnostmi, jež okamžitě přispívali finančně, hmotně, ale i organizačně, což považuji za signál, že v základech naší společnosti jsou zdravé kořeny. Myslím, že by vláda měla vytáhnout peníze na podporu výstavby. Životy nevrátí, ale bolest může zmírnit. Peníze na to jsou a podpora veřejnosti taky!

„Vláda by měla okamžitě připravit změnu státního rozpočtu na rok 2021. Mnohé výdaje, které v rozpočtu figurují, jsou tváří v tvář této katastrofě méně potřebné. Zásadně se změnily priority, vládo, konej!“ uvedl na svém twitterovém účtu exposlanec za TOP 09 Miroslav Kalousek. Souhlasíte?

Neznám rozpočet, tak nevím. Ale když například „někdo“ – a to „někdo“ zdůrazňuji nejen v jednotném čísle – kasíruje za covidové kšefty miliardy měsíčně, měl by pustit žilou k potřebným ze „svého“. Když peníze dávají nemajetní, bylo by to skvělé státnické gesto od kohokoliv, kdo je „někdo“! Doufám, že Kalousek jako vyzyvatel taky přispěje – a veřejně, ať vidíme dalšího „dobroděje“, co není jen tak „nikdo“.

Když se podíváme na situaci kolem covidu, soud zrušil celou řadu vládních nařízení týkajících se protikoronových opatření. Co na to říkáte? Má se podle vás náš stát v tomto směru připravit na vlnu žalob?

Co je to stát??? To je jako nějaké bezejmenné médium? Tyhle fašistický hnusy někdo nařídil, někdo doporučil, někdo by za ně měl nést odpovědnost. A vy si opravdu myslíte, že stát??? Myslíte lidi mimo legislativu a výkonnou moc, nebo myslíte instituce, které stírají osobní odpovědnost? Tohle je nejstrašnější omyl demokracie. Hajzlíci, co něco podělají (ať už vědomě, nebo nevědomě), ponesou politickou odpovědnost. Z toho se mi chce celoživotně zvracet. Politických funkcí zneužívají psychopati, ale když něco podělají/provedou, tak za to nesou „politickou odpovědnost“. A když se za to má zaplatit, tak to zaplatí stát!!! Chápete to? Stát. Stát jsme my všichni. Já jsem nenařizoval ta fašistická opatření. Neničil jsem já, ani nikdo v mém okolí, lidské osudy. Nelikvidoval jsem podnikatele, nerozkazoval mlátit demonstranty, kteří projevovali svou nevoli. Tak proč to má platit stát – potažmo my, co nám to padlo na hlavu??? Známe přece jména a obličeje těch, co to nařídili, i těch, co to posvětili. Jsou dohledatelní. Víme, kdo prožívá největší sklizeň miliard z téhle globální prasárny, která ruinuje národní státy. Ať to zaplatí tahle fašistická prasata, která mají jména a nadité účty! Od těch lokálních fašounů až po ty globální, co v tom mají prsty. Nic takového se nestane.

Nejvyšší správní soud v naší zemi zrušil všechna ta totalitní opatření, ale nic se nezměnilo. Změnila se jen mysl ovčích idiotů. I rozumní lidé přehodili výhybku na kolejích myšlení a pustili se, obrazně řečeno, cestou do „koncentračního tábora“. Jak chcete vyhrát spor s něčím, co je dobře připraveno na jiných úrovních, v jiných sférách??? Na obličeji musím nosit hnus, co mi vrací zplodiny do plic, i když soud řekl: „Ne“. Kde to žijeme, v čem to žijeme? Tohle je právní stát? Jak v tomhle bezpráví chcete něco vyhrát, respektive domoci se vymožení práva? Výkonná moc se chová jako bezohledné orwellovské prase! Bohužel to vypadá, že ne každé prase čeká zabíjačka.

Co měla podle vašeho mínění vláda udělat jinak? Když to shrneme, jak zvládla, či nezvládla boj s pandemií? A jak moc to podle vás ovlivní blížící se volby?

Měla se jít, zase obrazně řečeno, zastřelit – a s ní i ta ubohá, pokrytecká opozice! To ale nezvládli, nemohli, protože by se odstranili od koryt, tak „bojovali“ s pandemií. To jejich „zastřelení“ by pro nás všechny bylo mnohem efektivnější.

Pokud jde o volby, nemám koho volit! Nevidím nikoho, kdo chce zatočit po pinochetovsku s liberálními novobolševiky, lháři, defraudanty, politickými mafiány a podvodníky – a s celou shnilou politickou reprezentací. A nějaká nová „fízlpartaj“ to určitě neudělá, to vám garantuji. Chápete, kam jsme dospěli? Není nikdo!!!

My, občané, jsme opuštěná většina a před námi stojí jen samí lháři, které nakonec za koule bude držet komunistická EU, kterou zase manipuluje jiná banda zmetků, takže nás zavedou do „věčného otroctví“.

Očkování proti covidu opět rozdělilo společnost. Jaký na něj máte názor vy? A co říci na možnost očkování dětí už od dvanácti let?

Všem očkovaným přeji pevné zdraví a hezký život! Kdo sáhne bez souhlasu rodičů na děti, patří ke zdi, nebo na šibenici!

Od začátku se mluví o tom, že očkování bude nepovinné. Je ale pak v pořádku, aby lidé, kteří jsou očkovaní, měli nějaké výhody, a naopak ti neočkovaní museli snášet různá omezení?

No, jsou lidé, které nátlaky posilují do té míry, že jsou schopni a ochotni zorganizovat a risknout silovou odvetu. Většinou to dopadne blbě pro „povstalce“, ale jiskra zažehne oheň. Globalistická skupinka podniká kroky k zotročení miliard lidí. Každý takový pokus nakonec dříve nebo později, evolučně nebo revolučně zanikne.

Ohledně očkování, ale i samotného covidu se šíří řada hoaxů. Co k tomu podle vás některé lidi vede? A mělo by být šíření těchto věcí nějakým způsobem sankcionováno?

Největší hoaxy šíří covidoví kormidelníci a jejich perfektně připravený marketing!

I přesto, že v některých zemích nakažených přibývá, většina států „rozvolňuje“. Neděláme podobnou chybu jako vloni v létě, která se nám pak na podzim vymstila? Nebo by se měly státy, alespoň pro ty, kteří jsou v takzvaných zelených číslech, otevřít a oživit znovu naplno turistický ruch?

Víte, co je to mediální lež? Například mému kolegovi jeho bratr z nejmenované balkánské země někdy v březnu volal, aby přijel i s rodinou, že mu pomůžou, postarají se, dokud u nás v Česku ta hrůza nepřejde, že prý je to strašné, jak u nás umírají lidé na ulicích, nemocnice prý nemají místa a kolabují atd. Kolega valil oči na ty apokalyptické nesmysly, které měl jeho bratr z tamních sdělovacích prostředků. Bylo to tu někde asi dost zlý, to nelze popřít, ale lokálně, apokalypsy jsem si nevšiml. A na čísla, kromě jedna a jedna jsou dvě, nevěřím. Avšak doporučil bych zařadit nový poznatek do psychiatrických dat, tzv. „Flegrovo vyšinutí“. Obecně jsem na tyhle číselné manévry alergický.

Když se vrátíme k blížícím se volbám. Andrej Babiš vnesl v minulých dnech do blížících se voleb opět téma migrace. Hned se ozvaly hlasy, že Babiš „brnká na migrační strunu“. Je to podle vás téma, které voliče zaujme?

Ať brnká, ale musí zarazit rytmus zvacích tamtamů. Liberálním soudruhům se o migraci mluvit nechce, protože oni v tomto případě upřednostňují činy před slovy. Rovnou migraci zavedou. Ovšem Babiš taky neudělá nic, aby nám sem nelezli „čerti“. Ten bude hlavně dělat všechno pro to, aby ještě dlouho bruslil na ledě a zvyšoval si skóre. Mimochodem, když se ptáte, tohle téma by voliče mělo velmi zajímat. Pirátská základna už se těší na věčnou „reggae party“ pod hašišovým mrakem, ve squatech ozdobených skalpy důchodců, pravičáků, podnikatelů a rodinných tradicionalistů. A s kým si dobře „zapaří“ než s migranty. Těm se makat nechce, jedině že by dělali vyhazovače na diskotékách nebo nabízeli letáčky do bordelu někde v centru, tam se například dobře prodávají drogy, znásilňujou holky... samá super zábava, taková „feriovská TOP party“. Jen víc „tmavých plyšáčků“ do našeho beznadějně nudného světa, kde se jen pracuje a dodržují pravidla!!! Konečně tu bude ta pravá, nefalšovaná, liberální svoboda!

V posledním předvolebním průzkumu se ANO dostalo na první místo. Čím si to vysvětlit? Předtím byli několikrát na první příčce právě Piráti se STAN. Udělali Piráti nějakou chybu? Nebo voliči kvůli něčemu začali opět Babišovi více věřit?

Babiš to řekl a opakuje to, tedy asi mu to poradil „Mareček“, ale dobře mu to poradil, že on je totiž čitelnej. Například koalice SPOLU je jako „Hedvábná stezka“ posraná velbloudím trusem, jsou jako pohádková lež. A třeba Piráti se STAN budí dojem smradlavýho, poblitýho chlapa, co se válí po couře s rozmazaným maskárem po vrásčitým ksichtě. Omlouvám se za ten „à la Bukowski“ příměr, ale těmhle hajzlům od pohledu nevěřím nic jinýho, než že jim jde o to splnit úkol a dostat odměnu. O dalších stranách nemluvím. Čitelnej je taky Okamura, protože konstantně říká, co říká a mediálně si za tím stojí, ale stejně se v očích veřejnosti nezbaví pozice politického byznysmena. Ani elektorátu více nezíská. Zůstanou mu věrní, něco mu přibude od probuzených „tichých“. Volnému, což rozhodně není můj šálek kávy, se něco přisune právě od Okamury, ale žádná sláva to nebude. Ostatní strany se rozplynou ve větru událostí. Trikolóra, a to mě obzvlášť mrzí, myslím si, že „proleštila“ svou šanci. Rozumím té snaze vytlačit balvan alespoň do základního tábora, ale jsem realista, takže jsem si téměř jistý, že konzervativně národní standartu „normálního světa“ v Parlamentu už nevyvěsí. A sociální demokracii snad ani nebudu komentovat. Naftalínová „prdopartaj“ od cukrový vaty a houpaček. Co vlastně dělá, ten jejich „vrbětickej“ předseda? Bere prášky na nervy?

Exprezident Václav Klaus oslavil 80. narozeniny. Velkolepá oslava se uskutečnila v jižních zahradách Pražského hradu. Jak shrnout aktivity bývalého prezidenta v poslední době a jeho dosavadní kariéru?

Skvělá kariéra, noblesní politik s přehledem a realistickou vizí. Byl to fajn prezident, byl by i teď – a teď by ho bylo ještě více třeba. Postavte si vedle něho všechna ta ostatní usmolená čuňátka. Nesrovnatelný! Ale je tu velký tlak, aby v politice už aktivně nepůsobil. Koneckonců to i on sám říká a ví nejlíp.

Pravda je, že v poslední době se o Klausově návratu do vysoké politiky skutečně spekulovalo. Pokud by se to stalo, byl by to tedy pro ČR přínos? A v jakém směru?

Jednoznačně. Konzervativní odpor proti novokomunistickému, liberalistickému hnisu by měl zase v čele konzistentní, kultivovanou a výraznou osobnost!

Všichni před sebou máme mapu budoucnosti, ale prezident Klaus prokázal, že v ní umí skvěle číst. Někdy si povzdechnu, že většina lidí, kteří za okolností, které kolem nás pulzují, nejsou ochotní nebo schopní si tu mapu v mysli otevřít a podívat se do ní. Možná by se aspoň trochu zorientovali ve svých „příštích životních cestách“ a probrali se z rezignace proti živoucím démonům našeho bytí! Teď je jen slyšet zděšené nebo poslušné bučení stáda odsouzeného k porážce… alfa „bijec“ proti „smrtonošům“ tu chybí!

