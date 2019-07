„Nastal čas uzavřít hranice.“ Podnikatel, který se kvůli bezpečnosti vrátil z Británie do Česka, popisuje kriminální dění v Londýně. A nejen to

ROZHOVOR „Variantu, že by se třeba mohl stát premiérem České republiky Petr Fiala, nebo Ivan Bartoš, považuji za mnohem horší, než je stávající situace,“ říká podnikatel Václav Řehák, který se po zkušenostech ve Velké Británii vrátil do Čech. Avšak obrovské demonstrace prý přinesou současnému premiérovi Andreji Babišovi ještě více voličů. I ze stran, odkud by je nečekal. V rozhovoru mluvil mimo jiné také o tom, jak stoupla kriminalita v Londýně, kde působí muslimský starosta. Podle Řeháka každý soudný člověk vidí, že se na nás valí přítěž a pohroma.

Vláda premiéra Babiše má za sebou rok působení. Premiér opakuje, že je jiným druhem politika než jeho předchůdci. Je jeho chování tak odlišné? A jak se mu podle vás daří, i ve srovnání s jeho předchůdci, vykonávat funkci ministerského předsedy?

Nejsem nadšením bez sebe z toho, že je pan Babiš premiér České republiky. Variantu, že by se třeba mohl stát premiérem České republiky Petr Fiala, nebo Ivan Bartoš, považuji za mnohem horší, než je stávající situace. Andrej Babiš sice spíše vládne, než aby vedl vládu, ale rozhodně zatížil Českou republiku dluhy ze všech předchozích premiérů nejméně. Jenže: Co to jeho podnikání? Co to StB? A odírání lidí až na dřeň? Je to problém.

Jak jste vnímal demonstrace Milionu chvilek pro demokracii, obzvláště tu na Letné? Dá se nějakým způsobem srovnávat s rokem 1989?

Demonstrace na Letné letos se s rokem 1989 srovnávat nedá. V uvozovkách umělci na Letné se ukázali. Vulgární a sprosté řvaní, urážení všech, kteří nejdou nadšeně stejným směrem jako oni? Proč? Faktem je, že tato novodobá Národní fronta, toto hnutí Antibabiš přinese Babišovi více voličů. Není to Babiš, kdo odehnal voliče z demokratických stran, ty si politici svým konáním odehnali sami. Není to Babiš, který způsobil současný stav ČSSD, to ČSSD si ubližuje nejvíc sama.

A jak by na demonstrace měl premiér reagovat?

Jak hodnotíte práci opozice? Například po posledním pokusu vyslovit vládě nedůvěru… Slýchávám, že nenabízejí řešení. Také to, co jste zmínil, že program Antibabiš nefunguje…

Tak hlavně by si měla opozice uvědomit, že lidé nejsou tak slabomyslní, jak by politici chtěli, a ne vše propadne do zapomenutí. Například ODS byla proti přímé volbě prezidenta v roce 2002. Jenže čas šel a v roce 2011 ODS byla pro přímo volbu prezidenta a odhlasovala v Poslanecké sněmovně přímou volbu prezidenta České republiky. Současný předseda Fiala nebyl v té době členem Poslanecké sněmovny, nicméně později již jako poslanec Parlamentu České republiky za ODS svými vyjádřeními potvrdil a odsouhlasil postoj ODS k přímé volbě prezidenta jako jediný správný. Tehdy byla přímá volba prezidenta podle ODS nejlepší řešení. Kupodivu opět přišla změna a současná vyjádření Fialy, předsedy ODS, kdy si ODS nepřeje přímou volbu prezidenta České republiky, ukazují, že se ODS posunula v tomto o tři sta šedesát stupňů. Od této politické strany to je ještě větší veletoč, než by si kdo dokázal představit.

Jak moc poznamenává fungování vlády trestní stíhání premiéra Babiše? Omezuje ji nějak, nebo může do budoucna omezit její činnost?

Rozhodně ano. Samozřejmě to svazuje ruce a bude to pro něho problém. Nicméně mu opozice současným tlačením na pilu zase jinde poskytuje tolik prostoru, že se mu hrnou voliči ze stran, z kterých to ani nemohl očekávat.

Česká republika je podle průzkumů jedna z nejbezpečnějších zemí světa. Premiér Andrej Babiš často tento aspekt kvality života zdůrazňuje. Jak se vládě daří v oblasti udržování bezpečnosti? I z hlediska vašich zkušeností z Anglie…

Ano, je to pravda. Česká republika zdaleka není tak nebezpečnou zemí, jako jsou třeba naši západní sousedé, s nimiž naneštěstí sdílíme nechráněnou hranici dle schengenského protokolu. Asi nastal čas vážně zhodnotit a zamyslet se nad přínosem nelegálních migrantů, nebo rozhodnout, zda jsou přítěží. Ale rozhodně nastal čas hranice uzavřít. Pokud má někdo názor, že příchod nelegálních migrantů do Evropy je přínosem pro Evropu a její obyvatele, bylo by namístě, aby takový člověk uvedl případy, kde původní obyvatelé Evropy nestačili, přešlapovali na místě a kde nelegální migranti svým vzděláním, umem, znalostmi, praxí a inovátorským přístupem posunuli vývoj Evropy kupředu.

Každý soudný člověk vidí, že se na nás valí přítěž a pohroma. S každým dalším nelegálním migrantem, který vystoupí z takzvaných záchranářských lodí, se situace zhoršuje. Otázkou zůstává, jak dlouho ještě bude jakákoliv z evropských zemí bezpečná, pokud se sem bude valit nelegální invaze dál.

Za vlády muslimského starosty v Londýně, v hlavním městě Velké Británie, nebývale narostla kriminalita: útoky nožem o 52 procent, vloupání o 17 procent, krádeže o 59 procent a vraždy o 24 procent. V průměru je každý týden nožem napadeno mnoho set lidí a mnoho desítek je se zraněními převezeno do nemocnice. V roce 2018 bylo v Londýně zaznamenáno více než čtyřicet tisíc takových útoků, tisíce lidí musely být ošetřeny v nemocnici, 252 lidí útok nožem nepřežilo.

Nepřirozený, násilím politické korektnosti a negativní diskriminací původního obyvatelstva podporovaný multikulturalismus je nefunkční a životu nebezpečná ideologie. Přináší s sebou zmar, násilí, zločinnost a dramatický pokles kvality života. Jak je možné, že to naše samozvaná elita, která nám chce vnutit multikulturní obohacení, všichni ti ochránci evropských hodnot, všichni ti přijímači a neziskové organizace, které mají cíl integrovat u nás co nejvíc drbanů, že to nevidí?!

Jak se podle vás daří premiéru Babišovi hájit naši pozici v rámci Evropské unie? I vzhledem k auditům, které Evropská unie provedla…

Pokud vím, zaměřil se premiér Babiš na populární klimatické hnutí – snížíme CO2 – a v tomto duchu měl také projev v Evropské radě. Jeho návrhy byly v duchu toho, aby se lidé nespoléhali na technologie, které neexistují, nebo jsou ekonomicky příliš náročné. Ony obnovitelné zdroje energií jsou holt moc drahé a skutečně nefungují podle představ zelené budoucnosti. Proč bere Německo od nás elektrický proud, když má tolik úžasných větrných a solárních elektráren? A proč bere Belgie elektrický proud z Francie? Protože obě země byly již několikrát na pokraji totálního katastrofálního blackoutu. Protože jim můžeme jak my, tak Francouzi dodávat elektřinu z jaderných reaktorů.

Globální uhlíkové emise v roce 2018 představovaly 37 miliard tun, z čehož na Evropskou unii připadá 3,5 miliardy tun, tedy zhruba devět procent. Zatímco Evropská unie snížila loni uhlíkovou stopu zhruba o 20 milionů tun CO2, zbytek světa ji zvýšil o více než 1 020 milionů tun – 51krát více. Pravda je, že právě toto asi lídři Evropské unie slyšet nechtějí, jenže jsou to fakta. A audity? Dotace, všechny dotace do České republiky byly schváleny úředníky Evropské unie. Uvidíme po připomínkovém řízení.

Novou šéfkou Evropské komise může být německá ministryně obrany Ursula von der Leyenová. Co vy na to?

Obávám se, že již nikdo horší nebyl, a tak byla vybrána tato osoba. Bývalá ministryně obrany Německa, která téměř zlikvidovala Bundeswehr. Za jejího panování, protože velení se tomu skutečně říci nedá, zůstalo z 89 bitevníků Tornádo jen 30. Ze 128 letounů Eurofighter Typhoon z výzbroje německé Luftwaffe zůstaly plně bojeschopné pouze čtyři. Velení nebylo schopno zajistit náhradní díly. Z 225 tanků Leopard zbylo funkčních jen 75. Nespolehlivé útočné pušky G36 se báli vojáci používat. Německá armáda má stále nedostatek kulometů.

Při společném cvičeni NATO v roce 2014 museli němečtí vojáci nabarvit košťata na černo a předstírat, že jsou to kulomety na jejich vozidlech. Německá armáda stále nemá pro vojáky dostatek výstroje a například Bundeswehr nemá žádné teplé spodní prádlo a vojáci si je musí kupovat za své. Ministryně obrany Ursula von der Leyenová se však pochlubila, že Bundeswehr zavedl mezi výstroj 500 kusů uniforem pro těhotné vojačky. Takže co já na to? Pán Bůh s námi a zlé pryč, pokud tato paní povede Evropskou unii.

Při nedávném znění hymny Evropské unie se poslanci z frakce Nigela Farage otočili zády a zástupci SPD zůstali sedět. Jak hodnotíte tento jejich krok?

Tak hlavně je chyba nazývat Beethovenovu Ódu na radost hymnou Evropské unie. Není to totiž pravda. Uvažovaná hymna byla zařazena do chystané evropské ústavy spolu s ostatními evropskými symboly, ale smlouvu se nezdařilo ratifikovat a byla nahrazena Lisabonskou smlouvou, která žádné symboly ani oficiální hymnu neobsahuje. Ke smlouvě bylo připojeno prohlášení, ve kterém šestnáct členských států formálně uznává předcházející navrhované symboly z evropské ústavy. Mezi těmito šestnácti státy Česká republika není. Evropská ústava přijata nebyla. Není tedy žádná oficiální hymna, a nelze tedy neexistující hymnou pohrdat. A jak hodnotím já jejich krok? Udělali to skvěle, neexistuje žádná povinnost klanět se zlatému teleti a Evropská unie rozhodně není žádná země zaslíbená, i když se jí mnozí lidé klanějí, jako by to byla nějaká modla.

Jak se s odstupem tří let díváte na celou brexitovou anabázi? Odejdou podle vás Britové?

Britové odejdou z Evropské unie, ale zda si pomohou až tak výrazně, jak původně plánovali, to je skutečně otázka. Theresa Mayová svými návrhy, podivným přešlapováním, a hlavně snahou se s Evropskou unií dohodnout Velké Británii hodně ublížila. Budou se měnit spotřební daně, bude se měnit clo, bude se měnit cestování, bude se měnit oběh zboží, budou se měnit tisíce předpisů a nařízení. Ale… Ono to nakonec může vážně Velkou Británii posílit, a zřejmě také posílí, protože onen balvan byrokratických předpisů a miliony úředníků nebudou potřebovat.

autor: Zuzana Koulová