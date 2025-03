„Nechce se mi věřit, že to dělá úmyslně.“ Bezpečnostní expert se zhrozil nad „výlety“ Pavla

Návštěva prezidenta Petra Pavla v Oděse je pro mnohé poněkud rozporuplná, a to vzhledem k událostem před už řadou let, při pogromu v Domě odborů. Je uskutečněná cesta bezpečnostní riziko pro osobu prezidenta?

Nemyslím si, že by to bylo bezpečnostní riziko, a určitě ne pro Českou republiku a určitě ne pro osobu prezidenta, protože náš prezident není žádnou významnou osobou, kterou by bylo třeba likvidovat nebo se na ni zaměřovat. Ono vždy, když jedete do válčící země, tak je to riziko. V tomto případě je to podobné, jako když prezident jezdí na motorce. Nechová se jako prezident státu.

Do Oděsy jen na skok, což samo o sobě je hloupé. Prezident České republiky je přece oficiální představitel státu, plížit se někam v utajení, to je blíže k jeho bývalému vojenskému zařazení. Jestli si chtěl hrát na hrdinu a získat body, tak tohle určitě není cesta. To je jako skákání padákem nebo ježdění na motorce, nota bene ještě bez helmy. Zapadá to do takového jeho image, kdy se snaží vytvořit dojem nebojácného člověka, který jezdí na nebezpečná místa. A zdůrazňování toho náletu na Oděsu v době, kdy tam byl, nu, já nevím, že by se motal v oblastech, které jsou zpravidla zaměřovány ruskými systémy, což bývá přístav, logistické stavby a sklady, takže zcela určitě Petr Pavel nenavštívil oděský přístav. Pokud vím, tak město obvykle není ostřelováno, pokud tam nespadne nějaká sestřelená zbraň, takže tam mu nic nehrozilo.

Jeho návštěva Oděsy tedy dle mého názoru byl čin hloupý, nehodný prezidenta země, který by se měl chovat jako prezident, a ne jako kluk, který dává okázale najevo svoji statečnost a schopnost provádět klukoviny a odvážné kousky v jeho více než šedesáti letech.

K tomu jel přes Moldavsko, což je opět zvláštní. Tedy, může jet prezident země soukromě a možná inkognito přes území jiného státu?

Teoreticky by neměl. On je oficiálním představitelem státu, ale nechová se tak. To je špatně. To není člověk na svém místě.

Co kdyby se mu tam, nedej bože, něco stalo, a nemusí to být nějaký ozbrojený konflikt, ale třeba autonehoda, nešťastná událost či náhoda.

To je zase problém! Protože naše ministerstvo zahraničních věcí neumí takovéto věci vůbec řešit a kdoví, zda o tom bylo zpraveno. Takže prezident si dělá, co chce, bez ohledu na diplomatický protokol. Mám pocit, že to jde zcela mimo ministerstvo zahraničí a dokonce i mimo vládu a nemohu se zbavit pocitu, že Petr Pavel jde mimo oficiální politiku České republiky. Chování prezidenta ve vztahu k protokolu jde daleko dál, než bylo u jeho předchůdce Miloše Zemana.

Už za Václava Havla coby prezidenta a u Václava Klause jakožto premiéra bylo cítit napětí a nesoulad v zahraniční politice a v cestách. A Miloši Zemanovi to dokonce někteří poslanci a senátoři chtěli výrazně utnout…

Tohle je ale skutečně ad absurdum.

Petr Pavel se rovněž zúčastnil rallye Paříž–Dakar v Saúdské Arábii, spousta jeho fanoušků z toho slzela. Ale na druhou stranu tam jel asi zase inkognito, nebo myslíte, že o něm byl informován tamní establishment?

On možná byl informován, ale myslím si, že tomu establishmentu to bylo úplně putna. Česká republika je jen flíčkem na mapě. Nic neznamenáme, takže ať si něco Petr Pavel dělá nebo nedělá, tak jej nepovažují za představitele státu, který by stál za nějakou alespoň malou nebo symbolickou pozornost. A on to svým jednáním ještě navíc podtrhuje.

Takže, že by se sešel s korunním princem, to už je asi chiméra, že?

To je chiméra, protože ten nemá důvod se scházet a Petr Pavel je nahlížen jako naprosto zanedbatelný představitel nějaké pidirepubliky někde v Evropě, která nikoho nezajímá.

Existuje někdo, kdo se mu tím nějak blíží? Že jezdí na motorce, na setkání s občany Klatov se pochlubil, že plánuje najezdit za tři dny tisíc kilometrů po Moravě. Má to nějakou obdobu ve světě?

Přiznám se, že si nic takového nevybavuji. Rozhodně ne u prezidentů zemí, které jsou hodné pozornosti. Oni dodržují protokolární zvyklosti z hlediska mezinárodního práva, kde platí Vídeňské dohody, které jsou, někde sice jakž takž, dodržovány diplomacií. Takže tohle není dobře a dále to snižuje kredibilitu České republiky ve světě. My sami ze sebe děláme skutečné šašky, kteří nejsou hodni pozornosti. Protože pokud tohle dělá náš prezident, tak se mi nechce věřit, že by to dělal úmyslně. Každopádně to snižuje váhu České republiky. Jak z politického hlediska, tedy vnímání zahraniční diplomacie, tak jako státu a jeho představitelů. Ve světě jsou v naprosté, naprosté většině v politice lidé, kteří vědí, co zastávají. Ale tady u nás je to katastrofa!

Kolem něj je ochranka, ta tam přece musí být…

Ta tam určitě je. Ovšem nastává otázka, zda jsou tam jako soukromé osoby, nebo jako osoby s mezinárodními zbrojními průkazy. A co by dělali, kdyby došlo k útoku na prezidenta. Tam se přece někdo může rozhodnout, když se podívá, že jde nějaký borec, kterého doprovázejí dva maníci, a tak mu sebereme „kabelku“. Nebo ho okrademe. Co by se stalo? Je to diplomaticky ošetřené? Já nevím, a raději snad ani nechci vědět. Budou v cizí zemi zasahovat i zbraněmi? Co když dojde k přestřelce nebo ke zranění někoho z účastníků třeba rvačky?

Ochranka je prý nadšena. Občas sice někdo řídí pod vlivem, ale jinak pohoda. Pánové jsou opálení a vysmátí, což bylo třeba krásně vidět na klatovském setkání občanů s prezidentem…

Když navštíví hlavní představitel země a navíc vrchní velitel armády za situace, kdy tady pan Petr Fiala nebo náčelník generálního štábu tvrdí, že v případě války bychom byli od první minuty v konfliktu, a vrchní velitel nám trajdá po světě, tak by mne zajímalo, co by se dělo, kdybychom do toho konfliktu opravdu vstoupili. Od první minuty. Jak by velel a řídil různá jednání a zasedání, která jsou nutná například pro vyhlášení válečného stavu a podobně. Jak by to řešil ze zahraničí, když je několik dnů mimo republiku, a nevím, že by se řešilo jeho zastupování v takovém případě. To by měl dělat předseda Sněmovny, ale u současné předsedkyně nejsem si zcela jist, zda by k tomu byla dostatečně na výši.

Je to prostě všechno velmi zvláštní a jde o pohrdání Českou republikou jako státem. On prostě neplní roli prezidenta. On hraje roli generála, který létá po světě za peníze českých daňových poplatníků. Nikoliv jako nejvyšší představitel České republiky, jakožto svébytného státu. To je absolutně špatně.

Začali jsme Oděsou, končeme tedy opět Oděsou. To, že tam někde při jeho návštěvě létaly ruské drony, byla asi opravdu jen pouhá náhoda. Neříkejme si, že by o něm Rusové nevěděli.

Já předpokládám, že samozřejmě o něm věděli, ale bylo jim to úplně jedno.

Že by se tedy nějak proplížil s ukrajinskou ochrankou…

Nepodceňujte ruskou zpravodajskou službu. Oni mají spoustu lidí, kteří s nimi sympatizují a podávají jim informace. A nejen v České republice, kde podle pana Foltýna jsme narváni ruskými špiony až po střechu, ale je to spíše Podněstří a tyto oblasti, Moldavsko nevyjímaje, a samozřejmě Ukrajina, protože obecně se ví, že Rusko má precizní informace od svých ukrajinských zdrojů. Vědí tedy zcela konkrétně o pohybech lidí a techniky v Oděse a okolí, když už tedy hovoříme o tomto „prezidentském vejletu“.

Pokud měli naplánován nějaký úder, tak kvůli nějakému prezidentíkovi odněkud z České republiky jej nebudou řešit. Všimněte si ale, že když do Kyjeva přijedou na oficiální návštěvu představitelé Německa, Francie nebo Velké Británie, tak obvykle žádné útoky nejsou, protože Rusové ctí tyto návštěvy. A že je Zelenskyj několikrát vedl do krytu a houkaly sirény, ale nenásledovaly žádné výbuchy, no, divadlu bylo ale učiněno zadost. Takže toto Rusové ctí, ovšem proč by si dělali problém s nějakým českým prezidentem.

Takže jsme opět světu pro smích, a co hůře, kam se hrabe jedna propisovačka v Chile.

Tohle prezidentovo konání ukazuje neúctu k vlastnímu státu. On potřebuje pozitivní hodnocení občanů, ale zcela kašle na to, jak je Česká republika vnímána ve světě prostřednictvím jeho osoby.

Pronese nějaká prohlášení, která jsou citována, ale v úplně jiném kontextu. Tyhle vylomeniny se objevují i ve světových médiích, například New York Times přinesly takový údiv, co že se to děje s prezidentem České republiky.

Je to divadélko pro lidi tady u nás, ale ne pro zvýšení prestiže a reputace České republiky ve světě.

Možná u rallye Paříž–Dakar bylo fotek habaděj, ale z Oděsy se toho moc ven nedostalo, ani po prezidentově návratu, což je asi dost zvláštní. Vlastně nevíme, co tam dělal…

Přesně tak. I ten mediální humbuk je jen pro občany, kteří ho obdivují. Jak je prý statečný, když navštěvuje takováto místa a jezdí tam bez ohledu na protokoly. Přece ale složil slib na Ústavu. A dělá vylomeniny, o kterých si ani neuvědomuje, že ho ohrožují nejen politicky, ale mnohdy i fyzicky.

… no to jste mu to tedy dal…

To jsem mu nedal! Tak to prostě je!

Něco takového, co říkáte, jsem ještě neslyšel. Ale je fakt, že jestliže je muž číslo jedna někde ztracen, někde v podzemí v Oděse nebo na duně v saúdskoarabské poušti, tak to je no comment a docela dost „hustý“…

Když už tam tedy jel, jaký to byl cíl, kromě toho, že se vyfotil s kluky, kteří rallye jezdí – a kterých si já osobně velice vážím za to, co dokážou – oni to jméno České republiky nesli víc než samotný prezident v jejich kabině. A to je realita!

Pokud nebudeme nazývat věci tak, jak skutečně jsou, tak pozice České republiky se ve světě bude jen zhoršovat. Pan prezident by si měl uvědomit, když už si to neuvědomují jeho poradci, že je vrcholný představitel naší republiky, a chovat se podle toho.