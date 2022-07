„Nevyhrožuji, slyším to kolem sebe. Až budou nuceni prodávat domovy...“ Poslanec varuje Fialu. Lidé zuří

reklama

Už přes čtyři měsíce sledujeme válku na Ukrajině, kterou napadlo Rusko. Je naděje, že brzy skončí?

Válka na Ukrajině jen tak neskončí, protože se ukazuje, že možnosti Ruska ještě zdaleka nejsou vyčerpány. Pokud bych chtěl také spekulovat, tak se potvrzují prognózy z konce 80. let, že příští válka se povede o suroviny. Je na čase si přiznat, že nejde o Ukrajinu, ale o plyn, ropu, uhlí, železnou rudu, barevné a vzácné kovy a také obilí. To vše může Ukrajina poskytnout.

Co očekáváte, když se tento konflikt bude prodlužovat?

Kdybych chtěl odpovědět reklamním sloganem tak: Dobře už bylo. Státy EU v čele s Německem, a také ve spolupráci s USA, se ženou do vlastní pasti. Česká republika se musí připravit na vlastní energetický plán postavený na výrobě elektřiny z jádra. Na lipskou burzu prodávat přebytky této výroby, ne vše, a stabilizovat tak ceny pro české občany. Máme k tomu ideální šanci. Kovidová krize světu ukázala, že je nutná soběstačnost. Například nedostatek čipů a následný nárůst cen všechno, co čipy obsahuje. Zde EU pochopila, že musí jednat a v tzv. Digitální dekádě si stanovila za cíl: být soběstačná ve výrobě čipů. Toto téma a mnohá další však konflikt na Ukrajině upozadil, což je špatně a musíme je znovu otevřít. Předsedáme přece EU a máme šanci ekonomice pomoci a ne ji dusit.

Je tato válka hlavní příčinou současné drahoty, inflace, kterou pociťujeme, nebo jsou za tím i jiné důvody?

Na této inflaci a drahotě někdo hodně vydělá. Z velké většiny je inflace dovezena a stát by s tím měl takto pracovat. V rámci EU neexistuje odpovědnost jednotlivých států. Vláda by měla mít plán a ne kouřové vize. Příčinou drahoty je nedostatek surovin, který z určitě míry způsobuje válka na Ukrajině a stejným dílem sankce vůči Rusku. Někdo měl na začátku jasně říct, o co v případě sankcí půjde. Zaslepenost, s jakou současná vláda hltá navržená opatření ze strany Francie nebo Německa, které je samy následně porušují, je odsouzeníhodná. Když byly na Rusko uvaleny obchodní sankce po Krymu v roce 2014, málem nám to zlikvidovalo strojírenské firmy. No a Němci vesele dodávají dále na takzvané staré smlouvy. To byla nehoráznost. Na druhou stranu, udělali to pro své firmy a své občany. My, potažmo tehdejší vláda, jsme v této oblasti dobrovolně hladověli…

Ví si česká vláda rady se současnou těžkou ekonomickou situací? V anketě PL jste napsal, že se chová jako slimák v bludišti, inflaci neřeší vůbec a jenom přihlíží, jak se našim občanům horší životní podmínky...

Přesně tak, řekl bych, že slimák už je natolik apatický, že už hledání cesty z bludiště vzdal. Vůbec nic nového, co by změnilo můj názor, se nestalo. Máme v ruce řadu trumfů včetně předsednictví EU a pan premiér se domnívá a vláda se bude snažit... Jak už jsem uvedl, TEĎ je ta správná doba na to, abychom na energetickou burzu v Lipsku dodávali jen přebytky energie. V rámci EU musíme zajistit, aby zelené povolenky nebyly předmětem nehorázného kšeftování. Tohle už není hra na krizi, tohle krize je. Stále trvá fakt, že vláda neudělala pro naše občany nic. NIC. Troufám si tvrdit, že pokud bude ještě chvíli čekat, tak si občané začnou pomáhat sami. To nevyhrožuji, to slyším kolem sebe. Mluvím s lidmi, znám jejich náladu. A navíc odbory to vyhlásily už oficiálně. Ministr Jurečka mi na otázku, jak vyřeší finanční kolaps sociálních služeb, které v říjnu nebudou schopny plnit svoji roli a starat se o seniory, postižené a sociálně slabé, odpověděl mimo jiné slovem Ukrajina a že příští rok se bude snažit rozpočet navýšit. To už je skutečně nehoráznost a lidi to bude hodně bolet. Co nás totiž ještě čeká? Nové tarify energií a tepla pro všechny, kteří je mají ještě do konce roku fixované, prudké zvýšení cen potravin, pro mnoho rodin neúnosné navýšení splátek hypoték. Co myslíte, že se stane, až budou lidé nuceni prodávat své domovy? To už se „neokecá“.

Očekáváte možný horký podzim, tedy demonstrace či sociální nepokoje?

Já si je v žádném případě nepřeji, ale co budou moct lidi dělat, když se na ně stát vykašle? Podívejte, jak se současná koalice chová k jakémukoli opozičnímu návrhu, který směřuje na pomoc českým občanům. Někdy nabývání dojmu, že cílem vlády je chudý Čech. Jsme stejně jako ve známé pohádce, kdy vrchní výběrčí daní Stanjura vybírá daně a poplatky i napřesrok a král Fiala odvolává, co odvolal a slibuje, co slíbil... Potom vyšle signál, že v tom lidi nenechá. Kdyby to nebyl smutný fakt, bylo by to k smíchu, ale ono není. Největším motorem ekonomiky a samozřejmě zdrojem příjmu státu je spotřeba. Tím, co dnes vláda, tentokrát pod taktovkou Stanjury, provádí, je postupné udušení ekonomiky. Přijde mi to jako jednání na zakázku někoho, kdo má za cíl oslabit Českou republiku.

Bylo by vhodné, aby Evropská unie kvůli vysokým cenám energií upravila své cíle v oblasti klimatu? A je toho schopná?

Já vám povím, co vidíme v přímém přenosu nejen v Litomyšli, ale na všech schůzkách a jednáních EU. Horní palubu Titaniku. EU není schopna v rámci své politické i byznysové svázanosti udělat vůbec nic. Zájmy těch velkých jsou na sílu tlačeny. Bohužel. Měla na to čas a mohla tomu předejít, ale když ono se věrchušce dobře žije. Odpovědnost musejí převzít v rámci svých možností a odvahy jednotlivé státy. Příklady z okolí máme Polsko, Maďarsko a další. Když jsem viděl, jak premiér Fiala komentoval svůj úspěch v oblasti zařazení jádra, musel jsem se stydět. To přece vyjednala Babišova vláda! Fiala zatím vyjednal velké NIC a obávám se, že v tom bude pokračovat. Když vykřikoval, že nepřistoupí na zákaz výroby aut se spalovacími motory a následně vystoupil, že od roku 2035 budou jen elektromobily, nevěděl jsem, jestli se mám smát nebo brečet. My musíme zase vztyčit hlavu tak jako za Babiše a být tvrdí a neústupní. Stejně tak musíme pokračovat a společně vystupovat v rozšířeném formátu V4 plus Rakousko.

Jak se díváte na zákaz prodeje aut se spalovacími motory po roce 2035? Expremiér Babiš kvůli tomu silně kritizuje vládu v pondělní MF Dnes v textu s titulkem Vláda zákazem aut páchá rituální sebevraždu a v něm například připomíná, že v prosinci Petr Fiala mluvil o tom, že tento návrh je pro vládu nepřijatelný a nyní že vláda kapitulovala a hodila zemi přes palubu....

Pokud něco pětiparta umí skvěle, tak je to lezení do zadnice EU. Tohle inženýrství je k smíchu. Technologický pokrok se vždy řídí vlastním vývojem a žádné politické nařízení to nemůže změnit. Již několikrát jsem komentoval takzvanou čtvrtou průmyslovou revoluci. Všechny předchozí revoluce přišly s převratnými vynálezy, tahle je převratně tlačena a víceméně bez revolučního výsledku. Že se ukazují nové možnosti ke spalovacím motorům, je holý fakt, ale jestli příští pohon bude nějakou kombinací všeho nebo pomocí elektřiny, vodíku, vzduchu, vody, slunce... Možná se vrátíme k parním strojům. To byl pokus o vtip. Ale slibovat v roce 2022, kdy nevím, co bude příští měsíc, něco, co se stane v roce 2035, je prostě směšné. Připomíná to anekdotu, jak se Husák dozví, že v roce 1984 spadne na Zemi asteroid a život zanikne. Nechá okamžitě po celé republice vylepit transparenty: Plány této pětiletky splníme o rok dřív!

Aspoň jedna dobrá zpráva přišla nyní z Evropského parlamentu, kdy poslanci schválili zařazení jádra a plynu mezi zelené investice. Jak je to pro nás důležité? Co by se stalo, kdyby hlasování dopadlo opačně?

Na první pohled je to dobrá zpráva. Znovu připomínám, že tohle je výsledek vyjednávání Babišovy vlády. Otázka je, co s tím Fialova vláda zase provede a kde to zhavaruje. Je jasné, že Německo přes svou strategii voda, slunce a vítr, rádo energii z jádra přijme, protože mu ušel plyn. Máme šanci si jako republika pomoct a můžeme tímto prostřednictvím ulevit našim občanům. Teda pokud hoši z ODS nebudou brát jádro jako svou novou zlatou žílu pro svoje zájmy. Jádro je pro ČR šance, jak najít prostředky pro vyrovnání propadu v jiných částech ekonomiky, zároveň budovat vlastní bezpečnost a zálohy pro případy dalších výpadků. Je to šance. No a pokud by to nevyšlo, tak bych vám tady teď psal, že doufám v dlouhé a teplé léto, mírnou zimu, že jsem oprášil piliňáky v kůlně, prorazím ve zdi díru na komínovou rouru a vyrazím do lesa na dřevo. Přesně tak se dnes zachovali ti občané, kteří mají to štěstí a vlastní chatu kam se přestěhovali.

