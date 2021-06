„Ožebračí vás. Hlásí to předem.“ Petr Bystroň: Co přichází z Německa

reklama

Už v září se v Německu konají volby do Spolkového sněmu. Jak vidíte šanci vaší „domovské“ strany AfD? Čím podle vás můžete voliče oslovit, získat?

Teď o víkendu jsme zrovna dostali přes dvacet procent v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku a jsme tam už druhou volební periodu za sebou druhou nejsilnější stranou za CDU. Obzvlášť nás těší skutečnost, že nás volí nejvíce mladých lidí. Při volbách do Bundestagu na podzim očekáváme víceméně podobný výsledek jako před čtyřmi lety. Vzhledem k šílené ostrakizaci po celou dobu je to obrovský úspěch. Za normálních podmínek bychom měli přes dvacet procent. A kdyby nás nosili tak na rukách jako teď Zelené, tak máme kancléře.

Zelení zatím podle průzkumů vyhrávají. Jak vidíte jejich skutečné šance ve volbách a čím si jejich úspěch u voličů vysvětlujete?

Strana Zelených je ve většině evropských zemí marginálním hráčem na politické scéně. I v současném Bundestagu jsou nejmenší frakcí. Nárůst jejich preferencí je výsledkem neuvěřitelně masivní podpory ze strany médií za poslední rok a půl. Šéf Zelených Habeck byl nejčastěji zvaným hostem, a Co-šéfka Baerbocková druhá ve velkých politických diskusních formátech za minulý rok. Není se čemu divit. Zatímco většina obyvatelstva volí konzervativně, novináři jsou levičáci. V nejnovějším průzkumu Německého svazu novinářů DJV vyšlo najevo, že 92 procent mladých novinářů ve veřejnoprávní televizi by volilo Zelené, socialisty nebo komunisty. Konzervativní CDU u nich nedostala ani 3 procenta, takže kdyby bylo podle novinářů, tak vládnoucí strana kancléřky Merkelové by nebyla ani v parlamentu.



Domníváte se, že úspěch, o kterém mluvíme, ovlivní zásadnějším způsobem problémy s nepřiznanými příjmy Annaleny Baerbockové, kandidátky Zelených na post kancléřky? Co jiného ještě může zhatit vítězství Zelených?

Ano, ten trend je markantní, Baerbocková dělá jednu chybu za druhou, nejen při deklarování svých prémií, (které si mimochodem jako šéfka strany sama přiklepla), ale i v jiných bodech. Už asi osmkrát musela změnit svůj životopis. Je to spíš taková kniha pohádek než opravdové CV.

Navíc Zelení jsou naštěstí tak hloupí, že před volbami říkají, co za zvěrstva plánují po volbách. Momentálně je v diskusi zdražení benzínu a zrušení letů na krátké vzdálenosti. No to víte, už se všichni těšíme, jak si s kancléřkou Baerbockovou za pár let vyrazíme na kole na letní dovolenou na Mallorcu.



Pokud se Zelení opravdu dostanou do vlády, co by to podle vás pro Německo znamenalo? Jaké změny v tu chvíli očekávat například v německém průmyslu? Podívejme se konkrétně například na velké korporace, jako je třeba VW…

Zelení jsou koupení mezinárodními koncerny. Budou prosazovat Great Reset a další globalizaci. Zničí a úplně vyvlastní střední třídu.



Už někdy začátkem tohoto roku se v tisku objevila informace, že Zelení chtějí v Německu omezit stavbu rodinných domů, neboť zabírají příliš místa, spotřebovávají hodně stavebních materiálů a vedou k rozrůstání měst, a tím i k většímu dopravnímu provozu… Pokud je to pravda, co v případě vítězství Zelených v tomto směru čekat? A jakou reakci v tom případě očekávat od běžných německých občanů?

Ano, to je přesně jeden aspekt jejich agendy – vyvlastnit střední třídu a ze všech lidí udělat pouze nic nevlastnící, a tudíž na měsíčním příjmu ze své práce závislou masu pracovní síly pro nadnárodní koncerny. Když si k tomu přičtete zrušení hotovosti a totální kontrolu sociálních sítí, tak výsledkem je 1984.

Jak by to, že by Zelení byli vládní stranou, podle vás ovlivnilo spolupráci a postoj k Bruselu a vztahy EU i samotného Německa nejen s Ruskem, ale třeba i s ČR, Maďarskem, Slovenskem...?

EU je organizací, která umožňuje nadnárodním koncernům obcházet dosavadní národní regulace. Ona jim válcuje cestu na evropské trhy. Ten trend posílí. Vztahy s Ruskem se naopak dramaticky zhorší, je to vidět na agresivní rétorice Zelených už teď. Lidé z jejich špičky jako Özdemir, Fischer nebo Sarrazin jsou napojení na transatlantické struktury a Sorosovy NGO, často mají za sebou dlouhodobé pobyty v USA. Čechy, Maďary, Slováky a Poláky budou seshora poučovat o tom, jak mají dělat správně tu demokracii. Oni na tu arogantní buzeraci mají snad zvláštní geny.



Když odbočíme, jak Německo z vašeho pohledu v tuto chvíli zvládá problémy s koronavirem, očkování, opatření proti šíření nemoci…

Určitě bych nedával Německo za příklad státu, který si dobře poradil s covidem. Opak je pravda. Množí se soudní rozhodnutí, která stávající vládní činy odsuzují jako protiústavní. Široké vrstvy obyvatelstva trpí neúměrnými zásahy do veřejného i soukromého života, celá odvětví služeb jsou na pokraji bankrotu, trpí hlavně střední třída.

Školy byly do pondělka zavřené, i přesto, že nákazy u dětí jsou minimální. Je čím dál víc studií, že to má negativní dopad na psychiku dětí. Dlouhodobé následky nikdo nezná. Očkování nefunguje – zatím se nechalo naočkovat okolo devíti procent obyvatel a většina obyvatelstva se nechce nechat naočkovat, respektive ti, co se očkovat nechávají, to často dělají pro to, aby zase měli možnost žít normálním životem a ne ze strachu před covidem.



Celkově, jaké vysvědčení byste vládě za postoj k pandemii, její zvládnutí či nezvládnutí, během těch uplynulých měsíců vystavil a proč? A jak v tomto směru hodnotit konkrétně kancléřku Merkelovou?

Tak máme tady úplně bezhlavé objednávání masek, z toho několik milionů zcela neupotřebitelných, nákup nedostatečně otestovaných vakcín a masové testování pofiderními firmami – to vše za státní peníze, bez řádných kontrol, často bez výběrových řízení. Už teď prasklo několik skandálů, jak se na tom obohacovali různí politikové vládní koalice. Ministr zdravotnicví Jens Spahn si uprostřed pandemie koupil společně se svým manželem v Berlínské nóbl čtvrti vilu za 4,2 milionu eur. Když to prasklo, snažil se soudně zabránit zveřejnění té částky. Prohrál. Pak uvedl, že na to dostal úvěr u spořitelny.



Jak moc právě zvládnutí či nezvládnutí pandemie ovlivní výsledky zářijových voleb?

Myslím, že vláda všechna omezení do léta zruší, lidi pojedou na dovolenou, vrátí se spokojení a šťastní. Média vyhlásí totální vítězství nad covidem, vysvětlí veřejnosti, že Německo si s tím virem poradilo nejlépe ze všech zemí světa a že nám celý svět závidí, jak jsme to skvěle všechno zvládli a lidi to zase nahážou CDU. A bývalí voliči SPD to dají Zeleným.



Na závěr se ještě zeptám na vaši knihu, která nedávno vyšla. Nese název „Udělej Evropu znovu skvělou“. Prozraďte, o čem je?

Tak kniha se jmenuje Make Europe Great Again, což je ve zkratce MEGA. Tím samozřejmě reminiscence na Trumpa. Jsou v ní portréty všech důležitých konzervativních politiků na evropské scéně: Le Penová, Farage, Wilders, Orbán a samozřejmě pan prezident Klaus. Té objektivní literatury o těchto lidech je strašně málo, v němčině téměř žádná. Takže jsem použil hodně originálních dokumentů a mnoho věcí v té knize vyšlo v němčině poprvé. Najednou zjistíte, že ti nejvíce ostrakizovaní politici Evropy jsou fajn lidi a úspěšní politici, kteří bojují za své přesvědčení proti neuvěřitelně silným nepřátelům. Je to o lidech, kteří mají rovnou páteř a srdce na pravém místě.

