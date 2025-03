„Paní redaktorka volá po cenzuře.“ Šichtařová setřela dokument, který pustila ČT

Donald Trump uvalil 25% cla na dovoz aut a automobilových dílů do USA. Cílem je donutit výrobce, aby preferovali USA před Kanadou a Mexikem. Jak to ovlivní automobilový průmysl v Evropě?

Automobilový průmysl v Evropě to ovlivní hodně. Americká cla na dovoz aut z evropských zemí výrazně poškodí Německo nebo Slovensko. České ekonomiky se cla také negativně dotknou, a to hlavně nepřímo. Nejen na Německo, ale také na Slovensko má Česko těsné obchodní vazby. Kdo by si myslel, že nejhorší máme v obchodní válce za sebou, je na omylu. Cla na dovoz automobilů vstoupí v platnost 2. dubna. Ve stejný den Trump hodlá oznámit rozsáhlá reciproční cla také v dalších průmyslových sektorech. Ta budou podle Trumpa zaměřená na země, které jsou zodpovědné za větší část obchodního deficitu USA. Země Evropské unie do USA vyvážejí víc, než z nich dovážejí. Reciproční cla se jim nevyhnou. Trump prohlásil, že cla, která budou platit od 2. dubna, budou pravděpodobně „mírnější než reciproční“. I tak se bojíme, že to výrazně zkomplikuje vývoz zboží z Evropy do USA.

Evropská unie oznámila, že už připravuje reakci na tento krok. Reakce prý bude důrazná a jasně zaměřená. Mým skromným přáním je to, abychom si vyššími dovozními cly po vzoru USA nezdražili celou škálu dováženého zboží. S vysokou inflací máme z poslední doby víc než dost špatných zkušeností. I kvůli této obavě je možné, že na to Evropská unie půjde jinak. Mohla by se vydat cestou vyššího zdanění amerických technologických firem, které mají evropské sídlo v Irsku a v dalších evropských zemích s nízkým daňovým zatížením. Tak či tak, obchodní války a různá protiopatření nikdy nepřinesly nic dobrého.

Člen národní rozpočtové rady Petr Musil varuje, že česká ekonomika je dlouhodobě na hranici svých možností. Vláda chce dát miliardy navíc na armádu, ale bude je kde vzít?

Dát další peníze na armádu jde jedině na dluh. A dluh vyvolá inflaci. A inflace znamená přerozdělení. Je to jen záminka. Boj s klimatem je stejně jako boj s Ruskem jen falešným bojem, tváří se to jako boj za vyšší dobro, ale v realitě jde jen o přerozdělování. Takže my se samozřejmě „můžeme“ zadlužit, ale poneseme za to ekonomické i další následky, a ty budou mnohem horší než údajná hrozba.

Ředitel ČT Jan Souček překvapil. V případě, že Senát do půlky dubna schválí navýšení televizního poplatku, ČT obnoví pořady, jejichž zastavení oznámila teprve před dvěma týdny. Dává vám to smysl?

Skoro to vypadá jako pokus o vydírání. Já bych ale preferovala poplatky nezvyšovat a pořady neobnovovat.

ČT odvysílala dokument „Reportáž psaná na benzínce“. Hlavní protagonistka, novinářka Respektu Ivana Svobodová, si před kamerou na redakční poradě stěžuje na alternativní média a blogery. Má pocit, že „opravdová“ novinařina by měla mít nějaké zastání. Například od státu, který by měl dát najevo, že „opravdové“ novináře chce. Měl by stát něco takového dělat? Ptám se i ve světle debaty o úloze veřejnoprávních médií.

Cenzura je mocným nástrojem, který může významně napomoci nástupu a udržení jakéhokoliv totalitního režimu. Umožňuje kontrolu nad informacemi, které občané dostávají, a tím formuje jejich názory, chování a reakce na události. Cenzura totiž umožňuje jakémukoliv režimu selektivně šířit informace, které podporují jeho ideologii, a potlačovat ty, které jsou v rozporu s oficiálními názory. Tímto způsobem může režim manipulovat veřejným míněním, aby lidé přijímali jeho politiky a názory jako správné a nezpochybnitelné.

Totalitní režimy často cenzurují opoziční hlasy, aby zabránily šíření kritiky, disentu nebo alternativních pohledů. To může zahrnovat umlčování nezávislých médií, zakazování knih a publikací, cenzurování uměleckých děl, blokování přístupu k zahraničním informacím a perzekuci novinářů a intelektuálů, kteří kritizují režim.

Jakmile se někde začne, byť jen v náznaku, objevovat cenzura a autocenzura, je to pro nás velký red flag. A cenzura se v rámci ESG nejenže objevuje a šíří, ale je dokonce i uzákoněna (například v podobě DSA zákona) a od roku 2024 máme v ČR funkci vrchního státního cenzora. To samo o sobě by mělo každého zalarmovat.

Co samotný dokument „Reportáž psaná na benzince“? Jste jako koncesionářka ráda, že za moje i vaše peníze vznikají takové pořady?

Mám být ráda, že stát mi pod monopolem státního násilí vezme daně a za tyto peníze pak platí cenzuru, která mě má indoktrinovat? Tak určitě…

Kateřina Konečná si postěžovala, že ji prý pronásleduje vůz štábu pořadu Reportéři ČT. A to i přesto, že jim ústně i písemně sdělila, že se s nimi bavit nebude. Štáb za ní ale i nadále jezdí na politické akce. Je to mrháním peněz daňových poplatníků, nebo je správné, že ČT ukazuje i momenty, kdy se politik odpovědím vyhýbá?

O téhle kauze moc nevím, tak se nemohu vyjadřovat. Asi by stačilo, kdyby ČT prostě řekla, že se s nimi K. Konečná nehodlá bavit.

