,,Pr*sárna.” I odvolání Pekarové. ANO má jasno

I poslankyně Jana Pastuchová (ANO) připojila svůj podpis k podání návrhu na odvolání předsedkyně Poslanecké sněmovny. „Paní předsedkyně opozicí otevřeně pohrdá. To je, obávám se, v naší novodobé historii poprvé,“ říká. Ani dřív si nebrala Pastuchová servítky v souvislosti se záměrem vlády snížit valorizaci důchodů, což označila za „prasárnu“ a potvrdila to i v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz. Že prezident Petr Pavel spornou novelu podepíše, očekávala. „Jediné, co nechápu, je jeho vyjádření, že pokud se na Ústavní soud neobrátíme my, udělá to on. To je vskutku novátorské,“ podotkla Pastuchová.

Skupina poslanců opozičních hnutí ANO a SPD sesbírala přes 80 podpisů k podání návrhu na odvolání předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové kvůli postupu jednání o snížené valorizaci penzí. Jste mezi nimi? Co se vám nelíbí na jednání paní Pekarové Adamové?

Předsedou Poslanecké sněmovny má být dobrý vyjednavač. Jeho rolí je hledat konsenzus mezi jednotlivými poslaneckými kluby, aby se dokázaly shodnout alespoň na postupu práce ve sněmovně. To paní předsedkyně naprosto nezvládá. Chápu, že je zvolena za koalici a vždy tedy bude prosazovat koaliční potřeby a názory, ale opozici nemůže ignorovat. Paní předsedkyně opozicí otevřeně pohrdá. To je, obávám se, v naší novodobé historii poprvé, kdy předseda sněmovny naprosto nebere ohled na sněmovnu, kterou reprezentuje, jako celek. Předsedou sněmovny má být člověk konsenzuální. To paní předsedkyně prostě není. Proto jsem svůj podpis pod návrh připojila.



Předsedkyně Poslanecké sněmovny napsala na twitteru, že opozice hledá viníka nepřijatelného vystupování svých poslanců v čele s Andrejem Babišem a proto navrhuje odvolání z funkce předsedkyně. Co byste jí odpověděla?

Opozice jen chtěla diskutovat, což je naše zákonem dané právo. Pokud s námi nikdo diskutovat nechce, nemáme moc jiných možností, jak na svůj nesouhlas upozornit, než jsou obstrukce. I na ně máme v parlamentní demokracii právo. Současné vládní strany v minulém volebním období obstruovaly EET 270 dní. Tehdy naší vládě se to také nelíbilo, ale brali jsme to jako právo opozice. Neohýbali jsme kvůli tomu Jednací řád Poslanecké sněmovny, který je zákonem, a my zákony dodržujeme. Nepřijatelné je počínání současné koalice. Ta se jen snaží umlčet oponenta a prosazovat všechno silou.



Vy jste shrnula na sociální síti celou anabázi v Poslanecké sněmovně, co se týká valorizace penzí. Vláda podle vás vlastní chybou zapomněla valorizaci penzí zahrnout do státního rozpočtu, porušuje nastavená pravidla, stav legislativní nouze byl vytvořen uměle. Koalice trochu „násilně“ umlčuje svoje protivníky. Mohu ještě požádat o podrobnosti?

Bylo to jen shrnutí toho, co viděli všichni. K vyhlášení stavu legislativní nouze nebyl důvod. Jen ten, že vláda na valorizaci penzí zapomněla při přípravě rozpočtu a nadcházejících prezidentských voleb.

Zástupci vašeho hnutí ANO šli ve středu za novým prezidentem republiky Petrem Pavlem, informovat ho o možné protiústavnosti snížení mimořádné valorizace důchodů. Za problematické považuje bývalý vicepremiér Karel Havlíček i projednání onoho snížení ve stavu legislativní nouze. Prezident Pavel novelu podepsal, vyjádřil výhradu, a že půjde k Ústavnímu soudu. Jak to celé vnímáte?

Čekala jsem, že prezident Pavel novelu podepíše, a čekala jsem, že k ní bude mít podobné výhrady. Jediné, co nechápu, je jeho vyjádření, že pokud se na Ústavní soud neobrátíme my, udělá to on. To je vskutku novátorské. Pokud jsou jeho výhrady tak velké, neměl zákon podepisovat. Ale napadat u Ústavního soudu něco, co jsem sám svým podpisem stvrdil? Trochu zvláštní. Pan prezident byl v těžké roli, ale bude si muset zvyknout, že se nemůže zavděčit všem a nemůže vlastní rozhodnutí alibisticky omlouvat. Jakkoliv jeho důvody pro podobné vyjádření chápu.



Paní poslankyně, jaký tohle může mít další vývoj?

Těch variant je samozřejmě celá řada. Možná Ústavní soud k novele nebude mít výhrady. To je asi to, co si představuje koalice. Jenže to je jen jeden z možných vývojů, a já si opravdu netroufnu odhadovat, do jaké míry je pravděpodobný. Pak jsou tu ovšem další. My se obrátíme na Ústavní soud a ten naše výhrady vyslyší. Stát bude muset důchodcům doplatit rozdíl vzniklý v tu chvíli nezákonně sníženou valorizací. Kde pak vláda vezme peníze na to, aby lidem ten rozdíl doplatila? Samozřejmě, Ústavní soud může rozhodovat relativně dlouho, může dát ke svému rozhodnutí nějaký odkladný účinek. Avšak ten dluh nezmizí, ale naopak, bude narůstat. A může být i dědictvím pro příští vládu.

Mimochodem, sledovala jste dění před týdnem v sobotu na Václaváku? Obáváte se, že by skutečně mohli začít nespokojení lidé blokovat instituce a zvýšit nátlak? Jak by se měla vláda zachovat?

Vláda by konečně měla začít řešit problémy občanů. My jejich projednávání navrhujeme dlouhodobě.

Vy jste si nebrala servítky a záměr vlády snížit valorizaci důchodů jste nazvala jednoduše „prasárna“. Nepřehodnotila jste tento názor? Trváte na tomto označení?

Ano, trvám.



Valorizační mechanismus byl do zákona dán i proto, aby seniory ochránil před inflací. Možná se málo hovoří o tom, že příjmy státu kvůli inflaci rostou. Jak to vlastně celé chápat?

My to říkáme celou dobu, že příjmy státu rostou, ale tato vláda s nimi neumí hospodařit.



Každopádně, tím to nekončí. Ministerstvo práce a sociálních věcí dokončilo nový návrh na další zpomalení růstu důchodů. Váš názor?

Je třeba řešit důchodovou reformu. A o ní se chceme bavit.

