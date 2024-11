„Před pěti lety eko-komunistický Green Deal utnul polistopadovou svobodu. 30 let svobody? Máme na víc!“ říká předseda Svobodných

Pane Vondráčku, letošní výročí 17. listopadu si Svobodní připomínají heslem „30 let svobody? Máme na víc!“ Co tím chcete vyjádřit?

Dosažená svoboda by neměla být vnímána jako něco samozřejmého nebo definitivního. Chceme Čechům dopřát více než 30 let svobody, protože nejméně od roku 2020 jsme svědky zásadního oklešťování těch práv a svobod, které jsme považovali za nedotknutelné. Svoboda projevu, svoboda rozhodování o vlastním těle, svoboda podnikání – tyto základní svobody se stávají stále častěji terčem různých zásahů a regulací. Chtěl bych, abychom více o svých životech rozhodovali sami, a aby méně nám je řídily samozvané elity; to druhé jsme odmítli před desítkami let, kdy jsme si svobodu znovu vybojovali.

Proč mluvíte o „erozi svobod“ a přitom připomínáte 30 let svobody? Jaké konkrétní příklady máte na mysli?

Před pěti lety, symbolicky krátce po 30. výročí sametové revoluce, utnula Evropská zelená dohoda, tzv. Green Deal, 30 let svobody u nás. Místo aby se politika zaměřila na rozumné kroky k ochraně přírody, vidíme snahy o masivní a finančně náročné regulace, které lidem ztěžují život. Když si dnes mladý člověk nemůže dovolit pořídit vlastní bydlení, protože ceny nemovitostí rostou pod tlakem ekologických nařízení, něco je špatně. Na to navázala velmi brzy covidová diktatura po roce 2020.

Další příklad je omezování ekonomické svobody – vysoké daně a poplatky nutí zaměstnance v průměru 61 % času pracovat na státní aparát, místo aby mohli plody své často náročné práce využít dle vlastního uvážení. Opravdu jsme s takto omezenou svobodou spokojeni?

Inspirujete se v rámci Svobodných nějakými historickými osobnostmi, které tyto hodnoty svobody a nezávislosti reprezentují?

Všichni tito pánové měli společné to, že netoužili po společnosti plné snadno ovladatelných ustrašených ovcí, ale naopak věděli, že pro budoucnost naší společnosti je důležité, aby se v každém z nás mohl probudit silný, svobodný a odvážný občan, který spolu s ostatními může tvořit silný, nezávislý a úspěšný národ.

Jaké konkrétní kroky plánují Svobodní podniknout, aby upozornili na nebezpečí těchto změn?

Chystáme na 17. listopad sérii akcí po celé republice, kde budeme upozorňovat na události roku 1989, ale také 1939, který boj za svobodu spojený s tímto datem začal. Svoboda není něco, co můžeme brát jako samozřejmost – pokud ji chceme zachovat, musíme ji aktivně chránit, nejen pro nás, ale i pro generace budoucí, tak jak to dělali naši předci. Oni za naši svobodu dokonce pokládali život a ignorovat nesvobodné tendence je neuctivé k jejich obětem.

Ve svých materiálech také upozorňujete na to, že svoboda a demokracie, které máme 17.11. oslavovat, mohou stát proti sobě. Jak to myslíte?

„Demokracie je, když dva vlci a jedno jehně hlasují, co bude k večeři. Svoboda je, když dobře ozbrojené jehně odmítá hlasovat.“ Citát amerického prezidenta z 19. století, myslím, vysvětluje vše.

Strany, které se dnes často zaklínají demokratickými principy, dokonce Demokratická strana v USA, chtějí lidi připravit o svobody a ve finále to klidně mohou udělat demokratickou cestou, stejně jako režim v KLDR se sám nazývá lidově demokratický.

Zatímco svoboda slova i další svobody jsou základním předpokladem férové demokratické soutěže, demokracie může být pro svobodu zhoubou. Demokraticky si totiž můžeme odhlasovat, že přijdeme o všechny svobody, a proto je nutné vedle demokracie nezapomínat na ústavní ochranu svobod a pamatovat si, že o některých věcech se zkrátka nehlasuje.

Já a moji kolegové si to uvědomujeme, proto se jmenujeme Svobodní, a nejmenujeme se Demokraté jako Kamala Harris a spol.

Jak konkrétně vnímáte současnou situaci v oblasti svobody slova?

Je to alarmující. Mám pocit, že lidé se dnes stále více obávají říkat své názory nahlas, protože mají strach z následků. To je přesně ta atmosféra, proti které bychom měli bojovat. Svobodní se vždy stavěli proti cenzuře a proti umlčování nepohodlných názorů. Pokud ztratíme možnost svobodně diskutovat, ztrácíme základy demokratické společnosti. Bez svobody slova totiž nemůžeme vést férovou demokratickou soutěž, protože ne všechny názorové proudy se budou moci před volbami odprezentovat, aby mohly získat důvěru a hlasy lidí v demokratických volbách.

Co byste vzkázal občanům, kteří si chtějí svobodu zachovat? Jak by měli postupovat?

V první řadě bych chtěl apelovat na každého, aby nezůstával lhostejný k tomu, co se kolem něj děje. Svoboda není samozřejmost – je to výsada, o kterou můžeme kdykoliv přijít. Sledujte, jaká rozhodnutí se přijímají, nebojte se vystoupit proti nespravedlnosti a braňte práva, která vám náleží. Pokud budeme jako společnost ostražití a nebudeme se bát říkat, co si myslíme, máme šanci, že svobodu nejen zachováme, ale oproti současnému stavu i posílíme. O tom budou koneckonců i sněmovní volby v příštím roce, a je důležité se jich zúčastnit.