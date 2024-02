„Příští týden...“ Počkejte na traktory. Zlomová slova odporu proti Fialovi

VIDLÁKŮV TÝDEN Vyrazí naši zemědělci, nebo nevyrazí? „Příští týden bychom měli znát termín, kdy traktory vyjedou hromadně. Kdy se přidají všichni, kdo se přidat chtějí a já doufám, že nezůstane jen u zemědělců. Při trošce štěstí by se mohli přidat i odboráři (bez SebeStředuly), dopravci a samozřejmě doufám, že se přidají i obyčejní lidé a přijdou tento protest podpořit,“ říká moravský zemědělec a bloger Daniel Sterzik, zvaný Vidlák. Pronáší zlomová slova v odporu proti Fialovi. „Přechozí roky ukázaly, že Václavák bez traktorů nikam nevede. Je hezké svolat sto tisíc lidí na demonstraci, ale když se traktory nepřidaly, s vládou to nehnulo. Teď to zkoušíme obráceně. Nejprve svolat traktory a na základě toho bubnovat na Václavák.“

Naši zemědělci si tak trochu vyzkoušeli protestovat a vyrazili s traktory. Rozhodně se to ale neblížilo západoevropským protestům. Proč to vlastně dělali? A co bude dále?

To víte, všude okolo nás to vře, téměř každý náš zemědělec zná nějakého kolegu z ciziny, protože spolu obchodují, vládní popularita se přehoupla do záporných čísel... lidé jsou opravdu řádně naštvaní a začínají pomalu protestovat z osobní iniciativy. Natlakovaný papiňák začíná odfukovat páru. Určitě uvidíme ještě další podobné iniciativy, které se budou zdát nedůležité.

Ale tam uvnitř už se to vaří a chuť šturmovat na Prahu roste a roste. Příští týden bychom měli znát termín, kdy traktory vyjedou hromadně. Kdy se přidají všichni, kdo se přidat chtějí a já doufám, že nezůstane jen u zemědělců. Při trošce štěstí by se mohli přidat i odboráři (bez SebeStředuly), dopravci a samozřejmě doufám, že se přidají i obyčejní lidé a přijdou tento protest podpořit.

Je pravda, že různé opoziční síly a skupiny se mohou přetrhnout, aby zemědělce podpořily. Co by s tím měly dělat? Koho podpořit? Takový Babiš, ten je rozměrem svého Agrofertu vlastně až takový „zemědělský feudál“, mají důvod ho podporovat?

Především by všichni měli zachovat klid. Přechozí roky ukázaly, že Václavák bez traktorů nikam nevede. Je hezké svolat sto tisíc lidí na demonstraci, ale když se traktory nepřidaly, s vládou to nehnulo. Teď to zkoušíme obráceně. Nejprve svolat traktory a na základě toho bubnovat na Václavák. Bylo by záhodno, aby všechny skupiny prostě ještě chvíli počkaly, až se zemědělci dohodnou. Koneckonců, oni budou pálit naftu, oni budou riskovat konfrontaci s policií. Je třeba ještě chvíli vydržet.

A jestli existuje důvod, podporovat „zemědělského feudála“ Babiše a jeho Agrofert? Ještě pořád tady platí daně, ještě pořád má sídlo v České republice a díky Agrofertu je tato země soběstačná v produkci hnojiv. Andrej Babiš má tisíc důvodů nemít současnou vládu v oblibě a má docela dost traktorů... Jedna a jedna jsou dvě a je nejvyšší čas, aby všichni pochopili, že kdo není proti nám, je automaticky s námi.

Vítu Rakušanovi se trochu vymkla z rukou debata v Sokolově. Ne že by ho ohrožovali diskutující, ohrozil se sám. Řekl, že stát ještě za této vlády vykoupí ČEZ. Pak to odvolal, Fiala mu za to dal veřejný pohlavek a lídr STANu naštval finanční sektor. Chtěl se zalíbit davu? Nebo jen prozradil něco, co neměl?

To je normální, že v zápalu debaty prostě „prásknete“ něco, co mělo zůstat tajné. Vít Rakušan se pustil do těchto diskusí s dezoláty, aby ukázal svým voličům rozhodnost a odvahu. Že se nebál jít do jámy lvové. Lidé s ním už vlastně nechtěli diskutovat, chtěli mu jen vyjádřit znechucení. Když ale odrážíte takové verbální šípy, snadno škobrtnete. Hřbitovy jsou plné hrdinů, kteří si mysleli, že obstojí, ale zradil je takzvaný NP – náhodný průser. Tato věc zničila víc politických kariér než jakýkoliv zlý úmysl.

Vít Rakušan prostě kopal jámu Fialovi a chtěl mu přetáhnout voliče, ale sám do ní spadl. Jestliže měl Blyštivý Péťa v pondělí ještě důvod k obavám ze svého úhlavního koaličního přítele, dneska je už naprosto v klidu a důvod k obavám má právě Rakušan.

Máte dojem, že mediální reakce na tuto Rakušanovu „dezinformaci“ byla tak silná, jak by si zasluhovala? Pár titulků bylo, ale že by na to „nasedly“ celé redakce to nevypadalo…

No, představuju si, jak by vypadala novinářská reakce, kdyby se něčeho podobného dopustil Andrej Babiš nebo Tomio Okamura. To by v televizních studiích seděl jeden odborník za druhým a vysvětloval by národu, jak strašná katastrofa to byla. Milion chvilek už by dělal demonstraci.

Režimní intervjuci ty svoje samozřejmě podrží a Rakušan nebyl výjimkou.

Ale víte, tentokrát si to Rakušan dostatečně zpopularizoval i bez veřejnoprávních médií. Svou velkou dezinformaci vyřkl v přímém přenosu, který sám zajistil i zaplatil a udělal mu předtím působivou reklamu. Vít Rakušan byl tentokrát sám sobě hlídacím psem demokracie... jak vidíte, bez České televize se docela dobře obejdeme, stačí nám pluralita a dosah. Stačí politiky nechat mluvit a vše ostatní se stane samo.

Zaznamenali jsme mírný pokles ekonomiky. Blížíme se k tomu, že se, jak předpovídá Fiala, letos konečně zmátoříme?

Mě by strašně zajímalo, kde se bere ten vládní optimismus? Pořád slyším, že se vše zlepší, ale nepoukázali na žádný ukazatel, který by to potvrzoval. Roste spotřeba domácností? Neroste. Aby také rostla, když Řehka lidem každou chvíli řekne, aby se připravovali na válku... Vždycky když slyšíte o válce s Ruskem, tak se vám ohromně chce investovat a budovat. Zvyšují se objednávky v průmyslu? Máme levnou energii? Je státní rozpočet vyrovnaný, ba v přebytku? Roste zahraniční obchod? Zvyšuje se stavební výroba? Který ukazatel signalizuje konec krize? Žádného jsem si nevšiml.

Ale potraviny konečně zlevňují, dozvěděli jsme se z Novinek.cz. Odpadne vládě alespoň bolest jménem drahé potraviny?

Jó? Fakt? Nějak jsem si nevšiml. Ale pravda je, že v poslední době přibylo slevových akcí. Což ale také může být tím, že ceny byly v hytlermarketech tak přepálené, že se byznys dost zpomalil a přibylo zboží, kterému končila spotřební lhůta, a tak ho tedy zlevnili. Až naskladní nové, bude zase drahé jako vždycky.

Vy jste tedy ještě před Sokolovem zaujal ministra vnitra parodickým videem, které se tvářilo jako to moderní „deep fake video“, čili video s falešnou zvukovou stopou. Vy jste to myslel jako srandu, ale co když to někdo z vašich čtenářů vzal vážně?

Ale no tak... tohle přece nikdo nemohl vzít vážně. Vítek přece v tom „dýp fejk“ videu od prvního do posledního slova mluvil pravdu! To by skutečný Rakušan nikdy neudělal. Satirický ministr vnitra s tím skutečným pouze sdílí společnou tvář, ale jinak jsou každý úplně jiný. Člověk by musel být po lobotomii, aby si je spletl.

V Polsku se vybrané „kohorty“ obyvatelstva mají dostavit k odvodu. Je to důležitá zpráva?

To myslím brzy zjistíme. Na Ukrajině se vyhrocuje spor mezi vrchním velitelem armády a prezidentem Zelenským, což zpravidla bývá poslední milník před armádním pučem, který svrhne vládu, převezme odpovědnost a začne jednat s nepřítelem. Pokud by něco podobného na Ukrajině opravdu nastalo, budou Poláci potřebovat hodně vojáků...

... ne, na válku s Ruskem ne. Nevycvičení branci by žádnou díru do světa neudělali. Ale na hlídání Haliče a Volyně by to stačit mohlo. Koneckonců, Maďaři i Rumuni už na rovinu řekli, co chtějí udělat, kdyby Ukrajina prohrála. Vzít si zpátky svoje historická území. Poláci to neříkají... ale také chtějí.

Vojáci se aktivizují i v USA, konkrétně ve státě Texas. Ne ti federální, ale ti pod velením státu Texas. Mají jít utěsnit hranici s Mexikem. Biden se v tom trochu plácá a je ve dvojím ohni: Od Trumpa i od svých levičáků. Zaslouží si to vůbec?

V Texasu vidím jeden vážný problém – jakýkoliv kompromis je prohra pro obě strany. Texaský guvernér nemůže přijmout variantu, že „těch Mexičanů prostě jen bude chodit míň“. Stejně tak toto nemůže připustit Biden. Buď bude hranice zavřená anebo otevřená. Všechno mezi tím je prohra obou stran zároveň. Když máme situaci, kterou nelze vyřešit kompromisem, dá se čekat, že se bude řešit konfrontací.

Zatím ještě žádný Texasan nezastřelil žádného federála. Nebo naopak. Doufejme, že se to nestane, protože jinak bychom za deset let akorát mohli přijmout ty stíhačky, které madam Černochová teď objednala a na žádost našich nových ruských protektorů (které samozřejmě hluboce milujeme a nikdy jinak) bychom je předali Texasanům na obranu před Washingtonskou agresí... Nebo bychom podporovali Washington proti Texasu? Teď nevím...

