„Pro takovou nechutnost hlasovat nebudu“. Senátorka Kovářová a Exnerův paragraf

Jak jako právnička hodnotíte návrh nového trestného činu „Neoprávněná činnosti pro cizí moc“?

Je to gumové ustanovení opsané z padesátých let použitelné na kohokoliv, a tedy velmi zneužitelné. Pokud chceme odstranit pochybnosti o možných nezamýšlených dopadech, pak měla takovou změnu trestního zákoníku předložit vládu, a neměla je nechat na kutilství skupiny poslanců.

Opravdu chceme trestat člověka za to, že sbírá jakékoliv, tedy i naprosto veřejné a neutajované informace? Chceme trestat službu pro cizí moc? Ale cizí mocí je i Evropská unie. Podle tohoto ustanovení bychom mohli trestat člověka, který prosazuje zrušení práva veta v EU. Takový návrh je totiž zcela zjevně v zájmu EU a není v zájmu suverénní České republiky. Já pro takovou nechutnost hlasovat nebudu.

Co říkáte na způsob, jakým byl v Poslanecké sněmovně protlačen?

To je má další výhrada. K přílepkům se opakovaně vyjadřoval Ústavní soud a opakovaně je rušil. Horní komora se nemůže chovat tak, že protiprávní legislativní proces posvětí. Smyslem Lex Ukrajina VII je navíc „pouhé“ prodloužení ochrany ukrajinských uprchlíků. Násilně do tohoto zákona vecpat přímou novelu trestního zákoníku (a mimochodem taky přímou novelu zákona o státním občanství) je jasně proti legislativním pravidlům a procedurám.

Je to o to nepochopitelnější, že ve Sněmovně se nyní projednává velká novela trestních předpisů, jejíž součástí jsou i změny trestního zákoníku včetně onoho kritizovaného ustanovení. A obecná shoda mezi poslanci i justicí panuje o tom, že by se měl § 318a Neoprávněná služba pro cizí moc formulačně změnit. Proč potom máme dnes schvalovat skutkovou podstatu, jejíž definice se má měnit? Víte, k jakým újmám na životech lidí může mezitím dojít?

Podle informací ParlamentníchListů.cz z ministerstva spravedlnosti připravilo text přímo ministerstvo a skupina poslanců byla využita pro „paralelní načtení“ se zdůvodněním, že v rámci novely trestního zákoníku by se to nemuselo stihnout v tomto volebním období. Co jako bývalá ministryně spravedlnosti říkáte na tento přístup?

Podobný lobbing bohužel probíhá a podle mě je třeba se mu postavit. Legislativní proces je přesně upraven zákony a legislativními pravidly vlády. A největší úctu k zákonům má mít zákonodárce sám. Pravidla přece existují z dobrých důvodů – aby se eliminovaly chyby a rizika v podobě možných nespravedlnost vůči nevinným občanům. Pro někoho je možná legislativní proces příliš pomalý, ale jeho autoři velmi dobře věděli, že na dobré právo se nemá spěchat a mají se k němu vyjadřovat připomínková místa i Legislativní rada vlády.

Jsem v Senátě přes dva roky a po celou dobu vidím, že k nám přicházejí nekvalitně a narychlo připravené návrhy, o nichž už sami předkladatelé často tvrdí, že bude třeba je v budoucnu opravit. Takhle ovšem legislativa vznikat nemá.

Mezi novináři se objevily informace, že na přijetí normy měly velmi tlačit tajné služby. Měli bychom být na pozoru, pokud zde rozvědka přímo ovlivňuje legislativu?

Rozumím tomu, že by se podobné gumové ustanovení bezpečnostním složkám líbilo. Jenomže ono může dopadnout nejenom na cizí agenty, ale i na české občany. A já nechci, aby se zahajovalo trestní stíhání proti lidem, kteří se ničeho nezákonného nedopouštějí. Ani nechci kriminalizovat běžné lidské chování. Možná bude nakonec onen údajný „pachatel“ osvobozen soudem, ale každé nezákonně zahájené a posléze zrušené trestní stíhání dopadá naprosto děsivě na lidské životy.

Má-li jakákoliv státní instituce zájem zapojit se do legislativního procesu, má tak činit prostřednictvím standardního legislativního procesu, tedy přes vládu, nikoliv přes partu spřátelených poslanců.

Jak celkově vnímáte současnou roli BIS a jejího ředitele, který vystupuje v médiích, komentuje dění a naposledy dokonce hovořil o tom, jak chce tajná služba monitorovat kampaň před sněmovními volbami. Je tohle to, co by tajná služba měla dělat?

Rysem dnešní doby je veřejná prezentace osob a institucí, jejichž činnost má být z podstaty věci utajená, nebo aspoň diskrétní, a o níž by se mělo vědět co nejméně.

Není to součást obecnějšího trendu, kdy do veřejné debaty, i do legislativy, proniká „bezpečnostní narativ“ a přístup. V čem vnímáte největší nebezpečí tohoto přístupu?

Hledisko bezpečnosti je jedním z legitimních aspektů, kterými můžeme posuzovat i některé legislativní iniciativy. Ale vždy je nutno s touto problematikou pracovat standardními, nikoliv partyzánskými metodami. Riziko zneužití je tu totiž příliš veliké. Represe vůči lidem byly vždy v minulosti zdůvodňovány péčí o naše bezpečí.

Velké případy, jasní viníci, téměř žádné tresty. ČR to může teď změnit novelou trestního řádu, který se týká neoprávněné činnosti pro cizí moc. Brzy ji bude projednávat Senát Parlamentu ČR. O tom, jak zásadní změnu to může přinést, svědčí nebývalá aktivita proruských médií a… https://t.co/1ecgWrc5EF — BIS (@biscz) January 6, 2025

Po schválení ve sněmovně text zamířil do Senátu, kde o něm má plénum hlasovat v příštím týdnu. Jaká je z vašeho pozorování nálada mezi senátory?

Neustále probíhá vyjednávání. Snažím se účastnit se schůzí všech senátních výborů a vidím, že na některých výborech se proti vymezuje přibližně polovina senátorů. V jiných výborech je hlasitý odpor menší. Situace bude nejasná až do hlasování příští středu. Každý článek, každá diskuse je schopna mé kolegy ovlivnit. Proto je dobře, že se média o tento zákon zajímají.

Vy jste se zúčastnila projednávání v ústavně právním výboru, kde se objevil návrh na vyškrtnutí tohoto přílepku z novely Lex Ukrajina, ale neprošel těsným poměrem 4:5. Jaký jste měla dojem z projednávání ve výboru?

Na jednání výboru padlo mnoho zajímavých argumentů a oprávněných výhrad. Doufám, že zazní i na jednání pléna.

Vaše kolegyně Jana Zwyrtek Hamplová poznamenala, že pro vyškrtnutí hlasovali tři právníci a jeden dlouholetý legislativec, zatímco proti lidé s poněkud svérázným přístupem k právu jako finančník Tomáš Goláň, politolog Stanislav Balík a nebo Miroslava Němcová. Co na to říkáte?

Postoj k této problematice nezáleží ani na profesi jednotlivých senátorů, jako spíš na individuální citlivosti vůči ohrožení svobody.

