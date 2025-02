„Šéf bezpečnostní konference brečel jak malá Gréta.“ Jak to četli Rusové? Vyoral má jasno

Rétorika vůči Ukrajině v USA přitvrzuje. Donald Trump řekl, že Zelenskyj je diktátor. Naštval ukrajinský prezident Trumpa? Nebo je to pokus od Trumpovy administrativy se od prohrávající Ukrajiny distancovat?

Distancování od prohrávajícího loutkového režimu, který doposud vede americkou proxy válku proti Rusku, je určitě jedním z mnoha dalších důvodů. Jedním takovým je pak bezpochyby snaha Trumpa zatlačit na Zelenského a jeho juntu a dostat tam, kam si Trump zhruba přeje. Co se týká jakéhokoliv nadšení z Trumpových slov a kroků, držel bych se ovšem zpátky. Neb alarmující – nebo minimálně zarážející – je, že na rozdíl od prvního Trumpova prezidentského období vidíme značný útlum v agresivitě mediálních a politických děveček hlavního proudu vůči jeho osobě. Což nám naznačuje, že dnešní Trump možná prošel nějakou proměnou či závazkem, které pro nás běžné občany a Evropu vůbec nemusí mít úplně pozitivní dopad.

Kromě toho Trump prohlásil, že Zelenskyj začal válku. I to bylo horlivě rozporováno, například Miroslavou Němcovou nebo Danou Drábovou. Myslíte, že si Trump z rozhořčení bude něco dělat?

Orel much nelapá. Navíc si myslím, že normální člověk, který vychodil alespoň devět tříd – i v současném inkluzivním školství – a netrpí komplexem a mindráky lepších lidí, bere výše zmíněné hysterické svazačky vážně asi jako Fialovy sliby a plané signály nebo Pávkovy oportunistické přísahy věrnosti.

Na mnichovské konferenci se na konci rozbrečel její pořadatel. Co to vypovídá, když obranné konference dělají lidé, kterým dělá problém zvládat vlastní emoce?

Anketa Potřebujeme více žen v politice? Ano 2% Ne 55% Je mi jedno, zda je politik muž nebo žena, jde o to, co a jak prosazuje 43% hlasovalo: 6380 lidí

Ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek nám tvrdí, že naše média šílejí, když ve Francii Alžířan podrazí babičce nohy. Nevědí, kolik už stihli podobní „Alžířané“ znásilnit, zabít nebo jen zmrzačit?

Tak předně, nejen naše mainstreamová média - pravda - šílejí, ale v trochu jiném smyslu, než se nám snaží naznačit onen výše zmíněný parazit přisátý na penězích vydělaných ostatními lidmi. Myslím, že všichni dobře známe všechny mantry polodementních mediálních štětek typu: vděční lékaři, inženýři, ženy a děti prchající před válkou, psychicky nemocný, zdravil sousedy, venčil psíky z útulku, tajné služby o něm věděly, semkneme se, nasvítíme se, nešiřte dezinformace, nebyl to terorismus, s ničím to nesouvisí a s náboženstvím pravdy a lásky už vůbec ne, radikalizoval se na sítích… A tedy přilejeme další miliony vašich těžce vydělaných peněz do integračních programů parazitů typu bezpáteřního demagoga a lháře Rozumka a jeho společensky zcela zbytečné organizace, přes kterou k němu a jeho souputníkům tečou sakra dobré peníze.

Fotogalerie: - Přehled akcí na podporu Ukrajiny

Premiér Fiala v reakci na přístup Spojených států prohlásil, že je potřeba položit „peníze a zbraně na stůl“. Máme ještě nějaké peníze a zbraně?

Anketa Je v Evropě pošlapávána svoboda slova, jak tvrdí americký viceprezident J.D. Vance? Ano 99% Ne 0% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 8265 lidí

V Německu budou volby. Co myslíte, odvážou se Němci? Vznikne situace, kdy se bez AfD nikdo nepohne?

Nedokážu úplně soudit. V normálním světě nezkreslených voleb – eufemisticky řečeno – by snad významná část Němců prozřela již dávno a nenechala se stále a stále terorizovat, šikanovat, v krajním případě až přicházet o vlastní děti z rukou nekompatibilních příchozích. Ve světle toho, jak nepokrytě se s volbami manipuluje – vizte třeba předminulé americké prezidentské volby či nedávné rumunské… Tak jakkoliv nechci být úplně špatným prorokem, myslím, že nemá cenu se volbami – předvolebními tyjátry, průběhem i následnými výsledky kdoví jak vzrušovat. Slovy lidí chytřejších než jsem já: Kdyby volby něco změnily, už dávno by je zrušili, a důležité není, jak se odhlasuje, ale jak se to spočítá. A byť bych se ve dvou výše zmíněných případech třeba pletl, pak je tu třetí, který všechno jistí. Totiž že prakticky všichni významní političtí a mediální pinčlíci táhnou za jeden provaz, případně je jimi všemi taháno jedním provazem, na kterém je mají ti v pozadí a nad nimi.

V USA zjistili, že mají o desítky milionů více lidí v databázi sociálního pojištění, než mají obyvatel. A spousta těchto lidí je starších, než je nejstarší člověk na světě. Myslíte, že i my máme podobný nepořádek v našich systémech? Nebo jsme přece jen o něco dál?

To opravdu netuším. Podobně jako jsem zmínil výše, jde jen o virtuální data a o čísla, s nimiž se dá vždy hýbat tam či onam. A onen nepořádek může být třeba i záměrný, neb pak se v onom chaosu snáze ztratí jisté nejasnosti, nebo třeba potřebné manipulace. Třeba právě při divadelních performancích známých jako demokratické volby.