„Senilní páprda v čele jaderné mocnosti.“ Kdo za Bidenem řídí svět? Komentátor tuší

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Měla by se zavést vrchní věková hranice pro možnost vykonávání vrcholné politické funkce? Podle komentátora Tomáše Vyorala to není třeba, spíše se musí ověřovat zejména psychický stav u kandidátů na exponované funkce. Příkladem špatné volby v tomto směru může být podle něho současný prezident USA Joe Biden.

V sobotu proběhla další demonstrace Jindřicha Rajchla. Tentokrát se řečnilo kratší dobu a pak následoval pochod na Letenskou pláň. Velké spory se vedou o počet účastníků, kdy média demonstrantům nenakloněná udávají „pár tisíc“, zatímco organizátoři hovoří o desítkách tisíc. Vládní politici pak srovnávají počet účastníků se Dny NATO, které probíhaly ve stejné době. Myslíte si, že je fér porovnávat demonstraci v podstatě s estrádou?

V USA pomalu sílí názor (hlavně kvůli Joeu Bidenovi), že by se měla zavést vrchní věková hranice pro politické funkce. Komentátor a autor komiksu Dilbert Scott Adams ovšem podotkl, že současná stará garnitura nemůže své pozice opustit. Protože by to znamenalo, že se přijde na to, co všechno ve funkci dělali. Byl byste pro zavedení věkového limitu i u nás?

Nejsem toho fanouškem, jakkoliv to může v souvislosti s výkonem vrcholných politických funkcí mít své opodstatnění. Obzvláště když máme před očima evidentně senilního páprdu Bidena v čele jaderné mocnosti. Dílem nechtěného pak tato situace může řadě lidem otevřít oči v tom, kdo vlastně ve skutečnosti stojí za řízením a vedením států a světa. A že politici jsou v drtivé většině pouze špatní herci a loutky řízené ze zákulisí. Ať už si toho jsou, nebo nejsou vědomi. Ale zpět k vaší otázce. Spíše by se měl pečlivěji prověřovat zejména psychický stav u kandidátů na exponované funkce. Věk totiž není ten nejpodstatnější faktor. Řada lidí je i v pokročilém věku svěží fyzicky, ale i psychicky a často mohou ostatním nabídnout více, než takzvané „mládí vpřed“. A co se týká opuštění pozic, tak kapři si rybník samozřejmě sami nevypustí.

Ceny benzínu dále rostou, už překročily hranici 40 korun za litr. Jak to máme vnímat? Vzpomínám si, že se někteří vládní činitelé chlubili, když ceny klesly. Mají tedy teď za drahý benzín vládě nadávat?

To bychom měli všichni, neb vysoké ceny pohonných hmot a energií jdou zejména za vládními představiteli, kteří za tichého souhlasu či přímo ponoukání sdírají na kůži občany České republiky a skrze zdanění těchto komodit získávají peníze do rozpočtu, z něhož pak trestuhodně financují cizí válku a podporují vizitory, migranty a uprchlíky z jedné z nejzkorumpovanějších zemí na světě.

Eurokomisařce Jourové vadí, jak čeští politici mluví o Evropské unii, protože ji tím prý poškozují. Vadí jí, že jsou „Češi, Moravané a Slezané pod dvacetiletou masáží ze strany špičkových politiků, kteří říkají, že si to v Česku všechno vymyslíme nejlíp a ať nám do toho Brusel nemluví“. Měli by čeští politici vůči Bruselu projevovat více pokory?

Tak dle soudruhů euroúderníků typu Jourové bychom se samozřejmě měli lokajsky klanět našim imperátorům z bruselského politbyra nejlépe až po kotníky. Dokonce mám pocit, že více než za minulého režimu Sovětskému svazu.

Režisér Jiří Strach byl v DVTV. Za svá slova „Ty neříkáš to, co my chceme slyšet, tak nesmíš do médií, nesmíš filmovat a buď rád, že tě nezavřeme někam do kriminálu nebo koncentráku“ sklidil tvrdá slova od příznivců pravdy a lásky na sociálních médiích. Stejně jako DVTV za to, že ho pozvala. Publicista Petr Janyška dokonce prohlásil, že DVTV, „kdysi slušný pořad“, nyní zve lidi z „okraje společnosti“. Když na to přijde, je na okraji společnosti spíše Jiří Strach, nebo Petr Janyška?

Český rozhlas drží týden udržitelnosti, v rámci něhož se budou moderátoři různě uskrovňovat ekologickým způsobem. Nebylo by ale lepší, kdyby se moderátoři neuskrovňovali ekologicky, ale raději na koncesionářských poplatcích?

Pokrytectví a propaganda veřejnoprávních médií. Obávám se, že pánové a paní za šíření propagandy, pardon osvěty, nezřídka štědře placení z našich peněz, by mimo tento prohnilý socialistický moloch byli sami neudržitelní.

Prezident Pavel promlouval v OSN. Mimo jiné potvrdil i závazek do Zeleného klimatického fondu. Kromě toho, objevily se informace, že na Hradě se dostávají k moci Kolářovi lidé velice nevybíravým způsobem. Nezačíná se svým voličům Petr Pavel pomalu zajídat?

To byste se musel zeptat jeho voličů. Člověk, který si umí konceptuálně dát dvě a dvě dohromady, přece musel vidět, že Petr Pavel coby věčný lokaj a po Drahošovi v pořadí druhá marioneta Petra Koláře a lidí kolem něj, bude pouze skákat, jak ti v jeho pozadí budou pískat. Co jiného také čekat od celoživotního oportunisty a kariéristy, který před řízeným předáním moci v devětaosmdesátém z pozice silové složky pomáhal budovat socialismus, aby posléze převlékl uniformu a opět v souladu s platným režimem začal budovat korporátní fašismus, pardon liberální demokracii.

