„Šílená cifra.“ Okamura se zhrozil nad cenou vojenského materiálu pro Ukrajinu

Na tiskové konferenci jste představil lídry do krajských voleb. Ve většině krajů budete kandidovat společně s Trikolorou a PRO a někde i se Svobodnými…

Ano. Spojili jsme se proti asociální Fialově vládě, která zvyšuje daně a odírá občany. Bojujeme proti drahotě. Tyto volby budou referendem o vládě a chceme ji vyhnat ze Strakovky. Vláda nás chce zatáhnout do války. Nechceme tříštit síly a hlasy, a proto se relevantní vlastenecké subjekty pod vedením hnutí SPD rozhodly, že se spojí. Nepolitikaříme, hájíme zájmy občanů a v jejich zájmu se dokážeme dohodnout.

Donedávna jste ale hnutí PRO kritizoval, že není pro referendum o Evropské unii…

Podle průzkumu, který publikovala OECD, Fialově vládě důvěřuje jen 19 % dospělé populace. Vás to asi nepřekvapuje…

Nepřekvapuje. Ve standardních demokraciích by taková vláda už dávno podala demisi. Fialova vláda škodí naší zemi a vede republiku do zkázy. Proto se vlastenci spojili proti ní za zájmy českých občanů. Pětikoalice hájí zájmy Ameriky, EU a Ukrajiny, nikoli zájmy České republiky a jejích občanů. Je potřeba nahradit Fialovou vládu vládou vlasteneckou, která bude hájit zájmy České republiky a jejích občanů. Hnutí SPD je připraveno vstoupit do budoucí vlády a vyslat tam odborníky. Řada socio-ekonomických údajů dokladuje tristní výsledky vládnutí pětikoalice.

Které údaje myslíte?

Lidí v materiální nouzi je nejvíce za posledních šest let. Třicet procent rodin v Česku nemá peníze na to, aby vyměnila opotřebovaný nábytek za nový. Mnohým lidem chybí i peníze na maso a další základní potřeby. Na týdenní dovolenou pro všechny členy domácnosti nemá 20,3 procenta lidí a na uhrazení nečekaného výdaje pak 19,7 procenta lidí. Navíc podmínky sociální podpory jsou v České republice za Fialovy vlády výhodnější pro cizince než pro naše občany, protože například Ukrajinci mají od státu v některých ohledech lepší sociální podporu než naši potřební občané. Ukrajinci mají od státu bydlení na rozdíl od našich důchodců zdarma a k tomu ještě další sociální příspěvky. Takže Fialova vláda české lidi odírá, ale Ukrajincům peníze dává.

Zhoršení situace statistikové přičítají vysokým nákladům na energie a bydlení. To je navíc provázené vysokou inflací a poklesem reálných mezd. Reálné mzdy v Česku se kvůli Fialově vládě snížily nejvíce mezi vyspělými zeměmi světa. Konkrétně mezi posledním čtvrtletím roku 2019 a letošním prvním čtvrtletím klesly o 7,5 procenta, informovala OECD. V Litvě a Polsku naopak reálné mzdy od konce roku 2019 vzrostly o 16,5 procenta. Následuje Maďarsko s nárůstem o 13,5 procenta, kde se reálné mzdy zvýšily o 9,3 procenta. Ve Slovinsku si zaměstnanci průměrně polepšili o 9,2 procenta a v Lotyšsku o 8,2 procenta. To jsou s námi srovnatelné země, kde prosperita lidí rostla, zatímco se u nás životní úroveň zhoršovala.

Navíc průmyslová produkce v květnu meziročně reálně klesla o 3,2 %. Meziměsíčně byla nižší o 2,2 %. A stavební produkce v květnu meziročně klesla o 6,8 % a meziměsíčně oslabila o 5,1 %. Fialova vláda likviduje náš průmysl a stavebnictví.

A co s tím chcete dělat?

Hnutí SPD má recept, jak nastartovat růst ekonomiky a tím pádem i růst reálných mezd. Receptem je v prvé řadě zajištění levných energií zastropováním ceny přímo u výrobce (ČEZ) a tím i zastavení zdražování, snížení daní, zastavení zadlužení a podpora českého průmyslu a živnostníků i podpora dopravní infrastruktury, aby zde byla větší produktivita a zisky se nevyvážely do zahraničí. Je potřeba pomoci tomu, aby zde vznikaly výrobky s větší přidanou hodnotou.

Tento týden se na mimořádné schůzi Sněmovny projednával návrh Fialovy vlády na výrazné zvýšení povinných koncesionářských poplatků za Českou televizi a Český rozhlas a významného rozšíření okruhu domácností, které je budou povinny platit…

SPD je zásadně proti zvyšování poplatků za televizi a rádio. Navrhujeme poplatky zrušit. Vláda chce navíc rozšířit okruh plátců na majetele mobilních telefonů a laptopů. To je zcela nepřijatelné. Poplatky jsou de facto nedobrovolnou plošnou televizní a rozhlasovou daní bez ohledu, zda veřejnoprávní média sledujete a posloucháte, anebo nikoliv. Navíc obě média neplní veřejnoprávní rozměr, jelikož vysílání politických a publicistických pořadů není vyvážené. Peněz mají až moc. Veřejnoprávní média disponují na rozdíl od soukromých médií každoročními zajištěnými mnohamiliardovými rozpočty z peněz občanů a také rozsáhlými příjmy z reklamy.

Poslanci vládní pětikoalice tento týden ve Sněmovně zamítli můj návrh, aby Nejvyšší kontrolní úřad provedl kontrolu hospodaření České televize a Českého rozhlasu s poplatky, které povinně platí občané. Čili vláda chce lidem zdražit televizi a rádio, ale odmítá kontrolu hospodaření s těmito poplatky! Hnutí SPD bude nadále ze všech sil bojovat proti tomu, aby vláda zdražila lidem a firmám televizi a rádio! A pokud to přesto projde, budeme v budoucnu usilovat o změnu.

S Českou televizí souvisí i otázka odvolání Luboše Xavera Veselého z Rady ČT…

My jsme proti odvolání Xavera Veselého z Rady České televize, jelikož pro jeho odvolání nejsou relevantní důvody. Pětikoalice si místo něj chce dosadit svého člověka. V Radě České televize by měly být rozprostřeny všechny názorové skupiny. To se pětikoalici nelíbí a chce vše glajchšaltovat ve jménu vlastní propagandy. Kdo s pětikoalicí nesouhlasí, toho chtějí zlikvidovat, odsoudit a cenzurovat.

A záminkou pro odvolání je, že Xaver Veselý, byť jistě nevhodnou formou, odsoudil pohrdavé vyjádření paní Vášáryové o voličích Roberta Fica, které přirovnala ke spodině. Takové výroky paní Vášáryové radikalizují společnost a může to vést až k atentátům. Podle § 4 zákona o České televizi mají radní zastupovat významné regionální politické, sociální a kulturní názorové proudy. Xaver Veselý nepochybně svým výrokem ukázal, že zastupuje velmi silný názorový proud, který je kritický k lidem, jako je paní Vášáryová.

V současnosti se objevuje řada problémů ohledně digitalizace stavebního řízení a zavádění nového stavebního zákona. Kde je podle vás příčina?

Jde o naprosté selhání ministra pro místní rozvoj a digitalizaci Ivana Bartoše z Pirátů. Spuštění systému digitalizace stavebního řízení od 1. července provázejí rozsáhlé problémy, na mnoha místech nebyl tento systém vůbec spuštěn a probíhalo zde pouze nahrávání a propojování informačních systémů. Jinde je úplně nedostupný nebo nefunguje jeho propojení s katastrem nemovitostí. Stovky zaměstnanců stavebních úřadů nebyly na tento systém dostatečně proškoleny. Navíc ministr Ivan Bartoš oznámil, že řada stavebních úřadů se bude rušit, což by znamenalo úplný kolaps procesu stavebních řízení.

Změna stavebního zákona a nepřipravená digitalizace stavebního řízení rovněž vedla k naprostému zahlcení (až tisíciprocentní nárůst v některých krajích) stavebních úřadů žádostmi o stavební povolení ještě dle staré verze zákona. Takže jde o další selhání Ivana Bartoše, který navíc absolutně nezvládá řešit katastrofální nedostupnost bydlení pro české občany ani praktický provoz svého resortu a jeho manažerské řízení. Měl by za to přijmout politickou odpovědnost a podat demisi!

Vy se dlouhodobě vymezujete proti takzvané inkluzi ve školství. Proč?

Inkluze, kterou zavedla tehdejší Sobotkova vládní koalice ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL, je jedním z mnoha důvodů současného úpadku českého vzdělávacího a školského systému. Neprospívá ani většinové populaci dětí a škodí též skupině inkludovaných dětí, kterým měla pomoci. Ony ale kvůli ní v praxi nemají šanci zažít pocit úspěchu, který je pro proces vzdělávání velice důležitý. Inkluze navíc významně zatěžuje rozpočet ministerstva školství. Asistenty pedagogů, kteří byli z důvodů podpory inkluze zavedeni velice nepromyšleně, chce nyní ministerstvo školství z finančních důvodů značně omezit, a ještě více tak zatížit učitele při výuce. Lze jednoznačně říci, že Ministerstvo školství chce po pedagozích stále „více muziky za čím dál méně peněz“.

A jak to chcete tedy řešit?

Plán SPD v této oblasti je jasný a jednoduchý. Již nepokračovat v inkluzi, nechat dokončit školní docházku děti, které v tomto systému již byly do příslušných škol přijaty a postupně se navrátit k ověřenému a funkčnímu systému speciálních škol se speciálními pedagogy a k integraci dětí s poruchami učení do speciálních integrovaných tříd v rámci základních škol.

Minulý týden Ministerstvo obrany uvedlo, že od začátku ruské invaze do konce května 2024 poslalo Ukrajině z armádních skladů vojenský materiál v hodnotě 6,75 miliardy korun. Co tomu říkáte?

Je to šílená cifra. Hnutí SPD je jedinou stranou v Parlamentu, které hlasuje proti dalšímu posílání zbraní a peněz na Ukrajinu a Ukrajincům. Vždyť i sami Ukrajinci již masově odmítají bojovat a chtějí mírová jednání. Jen v Evropě se jich vyhýbá branné povinnosti 900 tisíc, přestože ukrajinská vláda řekla, že potřebuje nutně 200 tisíc nových vojáků. Tady u nás lidé nemají peníze, ale vláda rozhazuje na dluh miliardy do ciziny.

Navíc, ministerstvo obrany pod vedením Jany Černochové (ODS) hospodaří naprosto neefektivně a škodí armádě a obranyschopnosti naší země. Nevidíme, že by se poloprázdné sklady plnily novou výzbrojí, technikou a materiálem za dobrou cenu a v odpovídající kvalitě. Ministerstvo obrany dlouhodobě neumí realizovat nákupy, přestože má financí dostatek. Meziroční nárůst rozpočtu Ministerstva obrany činí 39 miliard korun, přičemž vloni obrana utratila pouhých 1,37 % HDP, přestože to měly být 2 %.

Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za loňský rok mimo jiné uvádí, že Ministerstvo obrany i přes mnohamiliardové navyšování svého rozpočtu nezajistilo plánovanou obnovu armádní automobilní techniky, a navíc souhlasilo i s opravami, jejichž cena překračovala cenu nových aut. Hnutí SPD podporuje naši armádu a její modernizaci a rozvoj, ale to, jakým způsobem ji řídí současné vedení Ministerstva obrany, nepřispívá k její stabilitě a ke koncepci výstavby moderní a bojeschopné armády 21. století schopné čelit aktuálním hrozbám.