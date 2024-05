„Škoďte nám. Podplaťte někoho. Takto to skončí.“ Novotný pohnojen, nový cíl zde

VIDLÁKŮV TÝDEN Klidně najděte nebo i podplaťte zemědělce, který nebude souhlasit s protestem v Praze. Traktory stejně přijedou, říká před protestem zemědělců jeden z nich, jinak též moravský bloger Daniel Sterzik, zvaný Vidlák. „Ať zase Vondra mává svými pamflety, ať zase Fiala říká, že zemědělci nejsou zemědělci, ať Výborný hořekuje, že udělal maximum a ať pak zase vyhrožuje. My se pokusíme zařídit, aby ty protažené obličeje byly ve veřejném prostoru vidět a aby každá vládní hovadina byla ve veřejném prostoru slyšet,“ dodává poté, co byl „pohnojen“ starosta Řeporyjí Novotný, či spíše prostor před jeho úřadem.

Tak „hnojárna“ v Řeporyjích médii už proběhla. Seznam zprávy se nicméně blýskly titulkem, že „někdo“ vyklopil v Řeporyjích hnůj. Tak tedy, kdo a proč? A proč jste u toho byl vy?

Ono to asi bude tím, že já doopravdy dělám to, o čem píšu. Že mluvím s každým, snažím se pomáhat, když vidím něco smysluplného, necpu se do žádných funkcí, nepotřebuju být předseda strany ani jednička na kandidátce, ba naopak jsem dokonale spokojen s tím, co jsem nyní. Blogerem.

Základní povinností blogera je vědět. A tak se motám kolem všeho, k čemu jsem přizván a naopak nejsem tam, kde o mě nestojí. K hnojárně v Řeporyjích mě přizvali, a tak jsem tam byl. Máme před volbami a bude zajímavé, co se z toho ještě vyvine.

Pavel Novotný měl z celé akce legraci. Glosoval, že když vám ukradli brašnu s doklady, neumíte ani dojet do Řeporyjí. Předsednictvo strany ho ale odsoudilo a Výkonná rada ODS bude jednat o jeho vyloučení. Pohřbí ho nakonec váš hnůj?

Víte, že mi to bude skoro líto? Vždyť on k ODS normálně patří. Nekandidoval on také na místopředsedu? Dostal na sněmu docela dost hlasů. Pokud Novotného jeho straničtí kolegové vyhodí, tak se na samotné ptákostraně samozřejmě nic nezmění. Oni nezačnou být uhlazenější. Petr Fiala nebude méně lhát. Vondra dál bude mávat komprem na Jandejska. Stanjura bude stále stejně zoufalý ministr financí a Zahradil dál bude charakter.

Novotný to jen dováděl ad absurdum, protože on takový prostě je. Jestliže tam jsou všichni křiví, tak on musí být nejkřivější. Jestliže jsou tam všichni arogantní, on musí být nejarogantnější.

Já jsem možná cestou do Prahy přišel o doklady, ale nepřišel jsem nikdy o sebeúctu. Já jsem se nikdy nevychloubal takřka mafiánským krytím. Neřídil jsem pod vlivem drog, neposmíval jsem se lidem s rakovinou ani jejich otcům. Nestavěl jsem pomníky vrahům, nepřekrucoval jsem dějiny... a hlavně, netančil jsem v tangách před kamerou. Novotného zadnice je tváří ODS. On byl zesilovač jejich charakterů. Hodí se k nim. Ať si ho tam pěkně nechají.

Na celé věci mě vlastně bude zajímat jen to, jestli Novotný až do svého vyloučení po volbách bude „držet zobák“ anebo to nevydrží a poškodí ODS ještě víc. Má na to ještě více než tři týdny. To by se mu mohlo ještě něco podařit.

Bude další hnůj před dalšími institucemi, nebo to už zemědělce přestalo bavit? On třeba pan Šarapatka, který se nedostal do Rady ČT, volá po „řeporyjském hnoji“ po stejných postizích jako padly po hnoji před Úřadem vlády.

Šarapatka, Šarapatka... á ano, vzpomínám si. To je ten pán, co viděl Rusáka s narativem za každým křoviskem a když nebylo po jeho, všichni ostatní byli estébáci, až nakonec nezbyl nikdo, kdo by ho zvolil do rady ČT. Ani mezi liberály ne.

Po postizích pan Šarapatka volat může, ale zatím ještě pořád v této zemi rozhodují o vině a trestu soudy, měří se podle zákonů a paragrafů a ne podle Šarapatky.

Mimochodem... on je to vlastně docela dobrý týden. Nejdřív zametli se Šarapatkou... a udělali to jeho kamarádi, nikoliv dezoláti. A teď zametli s Novotným. A opět... neudělali to dezoláti hnojem, ale kolegové modroptáci hlasováním.

Psal jste, že první kupka hnoje zemědělce sjednotila. Tak tedy, příští týden ve středu půjde o opravdu koordinovanou akci Agrární komory ČR, Zemědělského svazu ČR a spolku My zemědělci? Aby zase média nevyhledala někoho, kdo bude zklamán, že akce byla „zpolitizována“, vzal traktory a odjel.

Ať si média klidně někoho takového najdou. Nebo podplatí. Vždycky je možné sehnat někoho, kdo se uvolí škodit. Ale mezi námi... pomohlo médiím, že se pokusily první protest rozložit? Přestalo se díky tomu protestovat? Naopak. Přišla první kupka před Strakovkou a usmíření zemědělců. Proč tomu tak bylo? Protože zemědělci vědí, za co bojují. Možná ještě nevědí, jak se to dneska mediálně dělá. Možná nevědí, čeho všeho jsou vládní spin doktoři schopní. Ale vědí, že pokud v protestech ustanou, tak za čas nebudou mít co předat dětem.

Zemědělci bojují za to své. Bojují za sebe, své rodiny, svou půdu. A věřte mi, to je silné pouto. Silnější, než si Marek Výborný dovede představit.

Budou tedy v Praze skutečně traktory? A co vlastně očekáváte? Že sesednete z traktorů a Fiala vás vezme na Úřad vlády, aby vám vyjádřil sympatie? Jeho kamarádka Giorgia Meloni to v Římě tak udělala, ale Fiala je Fiala.

Nechci mluvit za kolegy zemědělce ani za kolegy funkcionáře ze Zemědělského svazu a Agrární komory, ale já osobně očekávám především to, že budou strženy zase nějaké masky pravdy a lásky a pod nimi se zjeví skutečné tváře, skutečné charaktery i skutečné zájmy. A tak trochu předpokládám, že by si to voliči mohli zapamatovat a zohlednit to ve svých volebních preferencích. To by mi docela dobře stačilo. Ať zase Vondra mává svými pamflety, ať zase Fiala říká, že zemědělci nejsou zemědělci, ať Výborný hořekuje, že udělal maximum a ať pak zase vyhrožuje.

My se pokusíme zařídit, aby ty protažené obličeje byly ve veřejném prostoru vidět a aby každá vládní hovadina byla ve veřejném prostoru slyšet.

Když tu běžně řešíme obchodní řetězce, tak vyšla nová statistika, dle které si skutečně dávaly pozor na to, aby snížily ceny. Do Velikonoc. Teď už supermarkety opět zdražily. A píší to i „velká média“. Jak to asi bude dále?

To se musíme zeptat pana Prouzy. Zaslechl jsem, že tržby v maloobchodě trochu rostou, takže není třeba tak důsledně dojit každou korunu zisků, čili třeba si s tou svojí úžerou dají chvilku pokoj. Ale také jsem slyšel, že inflace také roste... takže Prouza už zase zdražuje, až se hory zelenají. Možná bychom prostě měli zrušit Ministerstvo zemědělství a nechat Prouzu bačovat. Nic moc by se nezměnilo, ale alespoň bychom věděli, kdo za to doopravdy může. Teď se nám pan Prouza může schovávat za neschopného ministra a vycucávat si z prstu Rusáka s narativem.

Množí se i další stížnosti na ceny energií, poté, co do domácností přicházejí vyúčtování. Také žádné velké zlevnění. Bude se teď ze strany vládní koalice držet „narativ“, to moderní slovo, že se lidem daří lépe, nebo že se sice nedaří lépe, ale je to jedno, protože se mají starat o to, že za humny je Putin?

Putin už je za humny? Nepovídejte. Já teď četl u Šafra, že Rusové naopak utíkají. Konečně přišla henta americká vojenská pomoc a vše je zachráněno. Otevření druhé fronty je také nemožné, protože Ukrajina postavila u hranic s Ruskem opevnění, jaké svět neviděl.

Tento ironický úvodník jsem prezentoval jen proto, abych názorně demonstroval, že už vlastně nic nejde udělat dobře. Ať Fiala udělá cokoliv, vždycky z toho vyleze inflace a drahé energie. Kdyby neměli Putina, museli by si ho vymyslet. Jinak by už dávno stáli v úřadu práce a čekali na sociální dávky.

A ten Putin, tedy. Šéf ukrajinské vojenské rozvědky sděluje americkému tisku, že po ruském útoku na Charkovskou oblast už Ukrajině nezbývají žádné rezervy pro krytí útoku na Sumskou oblast. Je to ukrajinské strašení, nebo už je opravdu zle?

Musí být zle, když se teď najednou ukázalo, že miliardy (amerických peněz) se použily na nákupy vil v zahraničí místo na betonové opevnění na hranicích. Zdá se, že Rusové si toho už také všimli a rozhodli se toho využít. Zatím jim to jde nadmíru dobře.

Ale i kdyby ještě zle nebylo, tak to prostě přijde za měsíc. Nebo za dva. Nebo za půl roku. To je přece úplně jedno. Ukrajina nikdy nemohla vyhrát. Mohla to jen propagandisticky předstírat po nějakou dobu. Ukrajincům dochází všechno a nejvíc jim docházejí Ukrajinci. Válku nerozhoduje chrabrost, ale síla zázemí a lidské rezervy. A ať se na to dívám, jak chci, Rusové tahají za delší konec provazu.

Postupně to bude stále zřetelnější a také to podle toho dopadne.

