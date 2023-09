„Tato vláda už nepočítá s volbami, jak jsme na ně zvyklí!“ Falšování? Foldyna naznačil

Členové vlády jsou stále agresívnější a naštvaným lidem se dokonce nepokrytě vysmívají. To ale může mít jen dvě vysvětlení. Buď jde o náhlé davové zešílení členů vládních stran, anebo s volbami, tak jak je známe, vůbec nepočítají, obává se poslanec SPD Jaroslav Foldyna. V rozhovoru pro PL se vrátil také k útoku na dvě Ukrajinky, vystoupení prezidenta k výročí srpna 1968. A to nebylo rozhodně vše.

Mediální prostor několik dní plnily zprávy o napadení dvou ukrajinských žen, které tvrdí, že motivem napadení bylo jen to, že jsou Ukrajinky. Událost se stala na pouti v západočeských Plasích a útočník byl vzat do vazby.

První, co musím říci, je, že fyzicky napadnout ženu, je v našem kulturním prostředí zcela nepřípustné. Co se týká motivu, tak jiní účastníci, či svědci incidentu ovšem tvrdí, že vše vyprovokovaly ožralé a agresivní Ukrajinky. Kde je pravda opravdu netuším. Musíme si totiž uvědomit, že zde zřejmě máme co do činění se zcela novým biologickým druhem, který se sice podobá člověku, ale v mnoha ohledech jej převyšuje.



Jak to myslíte?

Když vycházím z informací našich médií, které nikdy nelžou a nikdy nic nezamlčují, a to už jen proto, že velmi často vychází z informací ukrajinských zdrojů, které nikdy nelžou a nikdy nic nezamlčují, tak zde máme co do činění s lidmi, na kterých deset dní po otevřené zlomenině čelisti, mnohočetných zlomeninách nosních a obličejových kůstek a mnohonásobné kontuzi obličeje, není po těchto zraněních sebemenší památky, s lidmi, kteří v průběhu surového bití silnějším útočníkem dokáží ze zapalování jeho opodál stojícího nastartovaného auta nepozorovaně vytáhnout klíče a ještě u toho vyfotit jeho espézetku, s lidmi, jejichž osmdesátileté stařeny sundávají z nebe ruské stihačky sklenicemi naložených rajčat… To vše jsou věci, které běžný jedinec druhu homo sapiens nedokáže, a proto na něco takového naše vnímání toho, co je a není možné, není připraveno a jistě bude chvíli trvat, než se s tím nějak popasujeme. Každopádně ale chci říct, že ať se stalo cokoli, tak doufám, že to naše OČTŘ řádně vyšetří a následně bude veřejnost pravdivě informována. Ostatně; jak už jsem uvedl, naše média nikdy nelžou a nikdy nic nezamlčují.

Jak jste vnímal letošní připomínku 21. srpna 1968?

Jako grotesku, která je na jedné straně vtipná a na straně druhé se z ní člověku chce zvracet.

Mohl byste vypíchnout, z vašeho pohledu, nejvýraznější momenty?

Jednoznačně je to vše, co předvedl náš pan prezident. Ten byl sice z invaze v takovém šoku, že se hned, jak to bylo možné, stal pevnou součástí režimu, který invaze přinesla, což mu ovšem nijak nebrání, aby dnes invazi ostře odsoudil a objímal se v Trutnově s odpůrci invaze a režimu, který invaze přinesla. Předpokládám, že se brzy dozvíme, že se Petr Pavel každý večer v maskáčích proplazil na Hrádeček, kde jej čekal Václav Havel s dalšími disidenty, aby si od něj postupně přebírali Pavlem psané originály Několika vět, 2 000 slov, Charty 77 a mnoha dalších písemností, které jsme dodnes, zcela mylně, považovali za díla spojená s disentem. Po návštěvě pana Pavla na festivalu v Trutnově, je jasné, že při přepisu hesla z listopadu 1989 „nejsme jako oni“ došlo k chybě, protože správně to heslo bylo „my jsme oni“. Jelikož se ale ta pokažená verze tehdy docela pěkně chytla, tak už se to tak nechalo.

Pan prezident Pavel v jednom z rozhovorů označil bývalého prezidenta USA Trumpa za odpudivou lidskou bytost.

Pokud se Donald Trump stane prezidentem USA, což je docela pravděpodobné, tak pan Pavel svůj výrok označí za další ze svých mladických nerozvážností a bude tvrdit, že Donalda Trumpa vlastně vždy, a to i před rokem 1989, podporoval, a že mu dokonce jednou u Zelníčků ve Zlíně vázal kravatu.



Premiér Fiala uvedl, že ceny potravin v ČR může snížit jediným svým rozhodnutím Andrej Babiš. Má premiér Fiala pravdu?

Vláda Petra Fialy koupila od společnosti RWE zásobníky plynu. Je takový nákup v pořádku?

V obecné rovině ano, protože energetickou infrastrukturu by měl mít stát pod svojí kontrolou. Podle mých informací ale byla kupní cena zhruba 24násobkem ročního zisku firmy, která má sestupnou tendenci, takže pro RWE šlo o obchod snů. O případných provizích z tohoto kšeftu putujících směrem k lidem kolem současné vlády spekulovat nechci, i když se takové spekulace jistě nabízí. Obchod s plynem je ale založen především na plynulosti dodávek, a tu žádný zásobník nezařídí. Zásobník není zdroj. Tvrzení pana Fialy „koupili jsme zásobník, a proto bude plynu vždycky dost“ je zhruba na stejné úrovni, jako tvrzení „koupil jsem si větší peněženku, a proto budu mít vždycky dost peněz“.

Co říkáte zákazu startu ruských tenistek na turnaji v Praze a na zákazu vystoupení ruské sopranistky Anny Netrebko tamtéž? A co říkáte na to, že se k pražskému koncertu vyjadřovali pracovníci ukrajinské ambasády.

Že bez dvou holek, co hrajou tenis, a jedné světové sopranistky je v ČR určitě zase o něco bezpečněji – k čemuž panu Rakušanovi a spol. upřímně gratuluji. Tenistky a sopranistky vždycky byly ohromnou bezpečnostní hrozbou, a je jen divné, jak vůbec mohly dostat víza. Ale co, dá se žít i bez turnaje WTA a místo Anny Netrebko si lidé můžou poslechnout třeba Hutku. To, že jsme dnes podřízeni Ukrajině, tedy zemi, která má za mluvčího své armády amerického chlapce v uniformě, který si nechal ufiknout pinďoura a teď tvrdí, že je holka, jen hezky symbolizuje stav, ve kterém se dnes ČR nachází. Jsme v postavení kolonie země, která je sama kolonií skomírajícího, dekadentního impéria, které kolem sebe v agónii kope, jako chcípající kobyla. Že to pro nás není postavení ani důstojné, ani výhodné, musí chápat i průměrně inteligentní mlok. ČR vedená Petrem Fialou je první krysou v historii, která plave k potápějící se lodi.



Řekl jste, že se dá žít i bez turnaje WTA. Vy máte informace o to, že WTA odebere Praze možnost pořádat turnaj této organizace?

Porušili jsme pravidla WTA a pokud se to bude opakovat, tak jí nic jiného nezbyde.

Premiér Fiala řekl: „Musíme aktivně hledat nové příležitosti, pomáhat českým společnostem diverzifikovat export a expandovat na nové, dynamické trhy.“

Ano, to řekl opravdu překrásně, ten náš pan premiér. Co tím ale myslí konkrétně, to těžko říct. Zatím totiž jeho vláda dokázala pouze likvidovat vzájemný obchod s Ruskem a Čínou, což moudře doplňovala likvidací českého průmyslu dalším a dalším zvyšováním nákladů na práci, energie, pohonné hmoty a prakticky všech ostatních vstupů.



Premiér Fiala na setkání velvyslanců také řekl: „Nervozita v naší zemi je důsledkem ruské agrese.“ Pan Lipavský pak jeho slova doplnil tvrzením: „Naše politika je založená na historické zkušenosti a opírá se o hodnotové principy. Jedním z těchto principů je neústupnost vůči zlu.“ Váš komentář?

Nervozita v naší zemi je důsledkem vládnutí Petra Fialy. Za zdražování prakticky všeho, za zhoršování bezpečnostní situace, za likvidaci svobody slova, za politické soudní procesy, za nedotknutelnost jedné skupiny obyvatel a za vyvolávání nenávisti vůči skupině jiné, za zvyšování daní, za indoktrinaci dětí LBGTQ agendou a dalšími anticivilizačními ideologiemi, za pokusy zatáhnout nás do cizí války, za Green Deal, za lokajsko-aktivistickou zahraniční politiku prováděnou infantilním postubescentem nejasného pohlaví, za nedostatek základních léků – za nic z toho nenese sebemenší kousek zodpovědnosti Putin. To vše je ze sta procent dílo Petra Fialy a jeho vlády. Já si ale myslím, že pan Fiala svá vyjádření už pojímá spíš jen jako kabaretní skeče, které mají především pobavit. A je nutno říci, že to funguje skvěle a že k dokonalosti jim chybí už jen metání kozelců.



Co se týká pana Lipavského, tak skutečně nevím, jaké historické zkušenosti má na mysli. Myslí chování Velké Británie, Francie, Itálie, Německa, USA a SSSR při a po podpisu Mnichovské dohody? Nebo snad dohodu USA, Británie a SSSR z Jalty v roce 1945? Myslí Rusy, Ukrajince a příslušníky dalších národů SSSR, kteří nás za cenu vlastních životů zachránili před německými plynovými komorami? Myslí invazi Ukrajinců, Rusů a dalších národů SSSR a zemí Varšavské smlouvy do ČSSR v roce 1968, tedy invazi, se kterou nadšeně souhlasil prezident Pavel? Nebo snad myslí útok NATO na Jugoslávii? Těžko říct. Nejspíš nemyslí nic a jen tak žvaní. Každopádně; naše hodnoty nejlépe asi symbolizuje již zmíněný americký chlapec, co si nechal ufiknout pinďoura, narůst dlouhé vlasy, nalíčil se jako žena a teď mluví za ukrajinskou armádu. Jo, to je doslova esence boje proti zlu.

Na každoročním setkání českých velvyslanců promluvil také ukrajinský ministr zahraničí. Je to podle vás správné?

Je jistě užitečné, když si velvyslanci vyslechnou svého nadřízeného. Aspoň se tak předejde nedorozuměním, jakým by mohlo být například pozvání umělce, který není v souladu s politickou linií kyjevského režimu, na českou ambasádu.



Z šíření poplašné zprávy obvinili policisté čtyřiatřicetiletého muže ze Zábřehu na Šumpersku, který v pátek ráno na sociálních sítích zveřejnil příspěvek s informací o údajném pokusu Ukrajince znásilnit u místní loděnice mladou dívku. Později se ukázalo, že cizinec na dívku sice křičel a nadával jí, ale k pokusu o znásilnění nedošlo. Dívka totiž z místa incidentu, poté, co se k ní cizí muž vydal, utekla. Je v tomto případě postup policie správný?

Pokud chceme, aby se lidé báli hlásit násilnou trestnou činnost, tak ano. Podle toho, co vím z médií, tak k incidentu došlo na periférii města ve večerních hodinách. To měl ten obviněný člověk tu dívku i toho cizince napřed najít a celou věc vyšetřit sám, a teprve pak měla celou věc šetřit policie? To obvinění je absurdní.

V rámci reformy veřejných financí vláda přijala opatření, kterým umožní obcím výrazně zvýšit daň z nemovitosti, ale zároveň obcím odebrala příjmy z daní ostatních. Předseda svazu měst a obcí tuto ztrátu odhaduje na 100 miliard. Váš komentář?

Vláda napřed okradla důchodce, teď obere majitele nemovitostí a jistě se bude dál rozhlížet po dalších obětech. Říkat tomu reforma veřejných financí je ale totéž, jako kdyby kapesní zloděj tvrdil, že v tramvaji číslo 22 u cestujících provádí reformu financí osobních. Těm lidem ve vládě je samozřejmě úplně jedno, co bude s touto zemí a jejími obyvateli. Mají zadání, vyždímat z Čechů, Moravanů a Slezanů, co se dá a všechno pak poslat do Kyjeva. Co z těch vagonů peněz zůstane za prsty různých vládních šíbrů, se dozvíme možná po změně režimu a možná také nikdy.



Proč myslíte, že nikdy?

Ultralevicoví progresivisté dnes ovládají justici, policii, drtivou většinu médií, Sněmovnu, Senát, armádu, ministerstva a teď už i Hrad… zkrátka kompletně ovládají všechny mocenské nástroje v zemi. Než se tohle vše vrátí do nějakých normálních kolejí, a kdoví, jestli se to vůbec někdy stane, tak uplyne moře času.

Volby jsou ale už za dva roky a podle dosavadního vývoje preferencí to vypadá na poměrně razantní změnu současné politické mapy ČR.

Obávám se, že s volbami, tak jak jsme na ně zvyklí po roce 1989, tahle vláda moc nepočítá.



Z čeho tak soudíte?

Jsem v politice už dlouho a jak fungují politické strany proto vím velmi dobře. Za normální situace by teď už strany vládní koalice začaly, v pudu sebezáchovy, pomalu brzdit, protože brutální útoky vlády na prakticky všechny vrstvy obyvatelstva ČR zákonitě způsobí nějakou reakci u volebních uren. My ale vidíme, že vláda naopak ještě přidává plyn. Členové vlády jsou stále agresívnější a naštvaným lidem se dokonce nepokrytě vysmívají. To ale může mít jen dvě vysvětlení. Buď jde o náhlé davové zešílení členů vládních stran, anebo s volbami, tak jak je známe, vůbec nepočítají. A když k tomu připočteme urputnost, s jakou si prosadili možnost pozvat si k nám do země cizí armádu a jak hlasitě nyní křičí o prosazení korespondenční volby, což je jen nástroj ke snadnějšímu zfalšování voleb, tak davové zešílení členů vládních stran skoro můžeme vyloučit.



Vy tedy tvrdíte, že se vláda chystá zfalšovat volby do Sněmovny?

Aby na mě nezaklekl KRIT, nebo nějaká další pokrokově-demokratická instituce dohlížející na to, abychom všichni měli pouze ty správné názory, tak netvrdím nic. Pouze jsem uvedl dvě možná vysvětlení současného chování vlády. Jsou tu ale samozřejmě i další varianty. Například ta, že ve stranách vládní koalice jsou pouze oligofrenici neschopní vnímat realitu, nebo že vláda jedná podle příkazů ze zahraničí, anebo že jde o kombinaci toho všeho. Nechávám ale na každém, aby si sám vyhodnotil, která varianta je nejpravděpodobnější.

Řekl jste, že vláda obere majitele nemovitostí. Výši daně z nemovitostí ale určují místní samosprávy, které si také tento příjem nechají ve svém rozpočtu.

To ano, ale poté, co rozhodnutím vlády přišly o významnou část svých dosavadních příjmů, tak místním samosprávám zbývají pouze dvě možnosti. Buď výrazně omezit činnost, tedy neudržovat chodníky, silnice, školy, školky, městskou zeleň, nebudovat čističky vody, omezit svoz odpadu, vypínat noční osvětlení, omezit sociální služby, jako je například péče o seniory, omezit vytápění všech budov, včetně domovů důchodců, škol, školek a zdravotnických zařízení, omezit podporu sportu… prostě osekat všechno úplně na dřeň, anebo se pokusit nahradit výpadek příjmu výrazným zvýšením daně z nemovitosti. Myslím, že ve většině případů půjde o kombinaci obojího. Takže města a obce budou chátrat, na vsích se bude odpad vyvážet do lesů, nebo pálit, chudnoucí a stále nervóznější lidé z toho všeho budou obviňovat místní samosprávu a česko-ukrajinská vláda Petra Fialy dostane další peníze, které se zčásti třeba rozkradou a zčásti rozhází za nesmysly. Ale lidé to tak zřejmě chtějí, takže to je v pořádku.



Proč myslíte, že to tak lidé chtějí?

Protože vláda pana Fialy dělá jen to, co od ní každý, kdo jen trochu sleduje politiku, musel čekat.



Co říkáte na vývoj kolem skupiny zemí BRICS?

Že tato skupina zemí s rychle se vyvíjejícími ekonomikami, stále vyspělejšími technologiemi a obrovskými přírodními zdroji změní dosavadní uspořádání světa, a že my u toho budeme chybět. Naše politicky úderná hesla, vynálezy nových pohlaví a budování nenávisti k některým národům nejsou komoditami, o které by tyto země stály, a my už prakticky nic jiného nabídnout neumíme. Ano, zaostávání se dá dohnat, škody se dají napravit, ale ten ekonomický a morální rozvrat, který tu zbyde po současné vládě, ten se bude napravovat po desetiletí. Jenom to, než se alespoň trochu narovnají vztahy s Ruskem a Čínou, a bez těch zemí se zkrátka neobejdeme, bude trvat léta. Ti aktivističtí narcisové zde zničili opravdu všechno, na co sáhli.



Známý americký novinář a moderátor, Tucker Carlson, oznámil, že požádá o rozhovor Vladimíra Putin. Co tomu říkáte?

Že v rámci zachování svobody a plurality názorů v našem pokrokově-demokratickém společenském zřízení ten rozhovor určitě uvidíme, a to v původní, nesestřihané formě, v České televizi a dalších provládních médiích.

