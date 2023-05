,,Tomu věří jen blázen.” Rekordní utrácení Čechů rozmetáno. Pravda z venkova

reklama

Vy máte příbuzné na Ukrajině. Každý den konzumujeme vyjádření ukrajinských civilních i armádních představitelů, tak pro změnu: Co říká na vše kolem Vaše rodina?

Kupodivu dělají z vyjádření svých představitelů mnohem menší závěry, než naši politici i gaučoví válečníci. Nedělají ani dalekosáhlé závěry z vyjádření ruských představitelů. Zrovna dneska píšu na svém blogu o tamní mentalitě. Oni jsou tam všichni tak trochu kecky. Hodně se toho namluví, je to velmi emotivní a hlasité, zaznívají silná prohlášení, ale všichni tam vědí, že tři čtvrtiny z toho je jen balast. V postsovětském prostoru lidi neradi připouštějí, že něco nevědí. Když se zeptáte na cestu, ochotně vám poradí, ale už se nedozvíte, že sami cestu neznají. Prostě vám řeknou, co by udělali na vašem místě oni samotní, ale musíte velmi pečlivě vážit, zda vám ta informace k něčemu je. Já k informacím z Ukrajiny i Ruska přistupuju stejně jako moji tamní příbuzní. Víc jim nevěřím, než věřím a musí se mi sejít hodně indícií a střípků, než začnu některou informaci brát vážně. A i tak stále připouštím, že se mohu snadno zmýlit. Moje zpravodajství z Ukrajiny je v poslední době dost strohé a fádní, ale zase moji čtenáři zůstali ušetřeni výlevů našich pravdomluvných médií o tom, jak v Rusku začala občanská válka, že ruští separatisté obsadili Bělgorodskou oblast, že je Putin na umření a že ruské armádě došly rakety. Stejně tak zůstali ušetřeni bombastických zpráv o prolomení ukrajinské obrany a rychlého postupu ruských sil ke Kyjevu.

Budeme nakupovat letadla F-35, německé tanky Leopard, švédská BVP apod. Postupně krystalizují sumy, které to celé bude stát. Ale na druhou stranu: Přeci armádu potřebujeme?

Ano, armádu potřebujeme. O tom asi není sporu. Ale potřebujeme armádu vyzbrojenou tanky? Vždyť tam na Ukrajině nad tankem zpravidla vítězí chlap, co odpaluje střelu z ramene. Neměli bychom tedy spíš kupovat henty svaté Javeliny? Stejně tak nevidím, že by tam bévépéčka nějak zvlášť přispívala k vítěznému postupu kterékoliv strany. Zřejmě z podobných důvodů, proč se tam nedaří tankům. Ruské stíhačky také nepoletují beztrestně nad Ukrajinou, stejně tak vrtulníky. Pěšák s raketkou na rameni vítězí nad technikou za miliardy peněz. Nepotřebujeme tedy spíše tyto hračky pro pěšáky? Stejně tak nevidím, že by se ruské obrněnce probíjely stepí jako nůž máslem. Ale co vidím téměř denně, jsou ruské Kalibry, Kinžály, Iskandery a kdo ví co ještě... Neměli bychom mít nějakou protivzdušnou obranu? Možná že ne, akcie výrobce systému Patriot šly dolů, zřejmě není nijak snadné bránit se hypersonickým střelám. Ale v tom případě bychom měli mít alespoň dobře připravené hasiče, ne? Aby někdo uhasil případné požáry, vyhrabal zasypané a když tak zjistil, jestli nám tu neblafl nějaký ochuzený uran... Místo toho nakupujeme obrňáky, tanky a stíhačky... má to logiku?

Češi rekordně utrácí za dovolené, zejména pokud jde o Chorvatsko. Tam to máme rádi. Příznivci Fialovy vlády se ovšem ušklíbají, že to tu taková „bída“ není, když se rekordně utrácí za Chorvatsko?

Oni Češi rekordně utrácejí i za tuzemské dovolené. Víc než kdy jindy. Není to třeba tak, že ti, co jezdili do Chorvatska, tak zjistili, že na to nemají a tak jedou na Mácháč? A ti, co jezdili do Francie, si vzpomněli na Chorvatsko a jedou tam, protože na Francii už také nemají? A ti, co jezdili na Seychely, tak jedou do Francie? A ti, co jezdili na Mácháč, ti už sedí doma... Informace o turistech v Chorvatsku je poněkud nedostatečná. Já si s dovolením počkám na kompletní čísla ohledně našeho turistického ruchu. A dost pochybuju, že z nich vyčteme něco jiného, než o celém našem maloobchodu. Že Češi začali šetřit. Na nákupech jídla je to vidět už docela dlouho, na nákupech dovolených to bude vidět v září. Ale třeba se mýlím... naše ekonomika sice klesá, ale Češi jsou stále bohatší. Tomuto kouzlu může ovšem uvěřit jedině blázen a nebo pražský kafírník.

České reálné mzdy poklesly nejvíc z celé EU, hubuje odborář Středula. Je to jen „statistika“, nebo lze na Moravě pozorovat praktické dopady takového vývoje?

Jak jsem psal v předchozím odstavci... reálné mzdy klesají, ale dovolené jdou na dračku... a teď tu o Červené Karkulce. Už jsem tu kdysi psal, že v naší místní samoobsluze nějak zmizely fronty u pokladen. Ani místní vietnamští obchodníci nevypadají nijak zvlášť spokojeně. Šuškanda hovoří, že projekt nového místního supermarketu se začíná zadrhávat... Ale hlavně vidím naprosto rekordní množství záhonků. Kdo může, ten obdělává, jak to jen jde. A mě se v poslední době lidé stále méně ptají na politiku a stále více na to, jaké používám zemědělské náčiní a jaký názor mám na mulčování. Takže se asi něco děje. Proces je to pozvolný, ale zřetelný.

Vy jste vlastně spojil svůj život s někdejšími Sudety. Pocházíte z Nového Sedla na Sokolovsku a žijete v Miroslavi, která je na hraně. Jak si vysvětlujete nedávné výroky prezidenta Pavla a účast našich představitelů na slavnosti sudetských Němců?



Myslíte ty výroky, kde se omlouval za naše hříchy vůči milým krajanům? Vnímám to rozporně. V Novém Sedle se v posledních dnech První republiky střílelo a byli tam regulérní mrtví. V posledních československých volbách tam všichni až na jednu jedinou výjimku volili Henleina a postarali se, aby Češi do volební místnosti raději ani nešli. V Miroslavi se vzrušené události kolem Mnichova obešly jedním vytlučeným oknem a po celou válku se v místní škole učilo česky, ačkoliv byla Miroslav součástí Reichu. Pro místní Židy museli nacisti poslat komisi shora, protože je místní německé obyvatelstvo nějak nechtělo udávat. Stejně tak pak nikdo místní po válce nějak nechtěl odsouvat své sousedy německé národnosti. Miroslav prostě byla vždycky tolerantní. To se mění až teď s woke kulturou. Nové Sedlo naopak bylo nejprve dokonale očištěno jak od Čechů, tak od Židů a podobně důkladně pak bylo očištěno i od sudetských Němců.... Víte, já nemám rád, když se problémy generalizují. To platí ve všem. Mnohem snáze se dívám na vztah Pavla Vítka s Janisem Sidovským, než na Prague Pride, kde někdo chodí s pery zastrkanými do řiti. Sudetoněmecký landsmanšaft vypadá jinak z Nového Sedla a jinak z Miroslavi. Já bych byl rád, aby zaznělo obojí. Otázka česko - německých vztahů bude snáze vyřešena i odpuštěna v Miroslavi než v Novém Sedle. Ale nejde říct, že to všude bylo jako v Miroslavi nebo že to všude bylo jako v Novém Sedle. Když ale slyším výroky našeho prezidenta, mám pocit, že vůbec nejde o nějaké odpuštění historických křivd, ale o peníze, peníze a zase peníze.

Mluvili jsme o Mši za republiku, kterou konal někdejší opat Pojezdný ve Strahovském klášteře. Jaké to bylo? A není modlení málo?

Tož pěkné to bylo... Rád bych věřil, že to byla první vlaštovka, která zvěstuje jaro. Že se v naší zemi něco mění a opat Pojezdný naznačil směr, aby dezoláti zase začali patřit do českého stáda, i přes odlišné názory. Pořád se tu mluví o toleranci a sjednocení. Pan opat pro to doopravdy něco udělal. I nejdelší cesta začíná prvním krůčkem.

Abychom se obrátili i k něčemu praktickému: Sklizeň se blíží. Co od ní čekat? A hlavně, proboha: Srazí ceny v supermarketech?

Peterková a její kámoši dělali bugr na Městském soudu, následně i v nemocnici. Co k tomu dodat?



Nesledoval jsem celou věc nijak detailně, ale pokud jsem četl správně, tak její příznivci při tlačenici vysadili dveře do soudní síně, došlo na nějakou tu strkanici, výsledkem jsou snad dva zadržení a hodně novinářského tlachání o nebezpečných dezolátech, kteří nemají úctu k nezávislému soudu a jeho spravedlnosti. Nepochybuji o tom, že celý incident bude patřičně propagandisticky využit jako záminka pro další vystupňování boje proti dezinformátorům. Celá věc bude ještě mnohokrát přetřásána a scénáristé politických pořadů teď horečnatě předělávají programy...



Já bych si dovolil poukázat na jiný aspekt... Lidé, kteří tam byli protestovat, používali slova jako gestapo či fašistický stát. A to prosím jde o Peterkovou. Jak by to asi vypadalo, kdyby soudili nějakého významnějšího dezoláta? Peterková se v posledních týdnech usilovně starala, aby naštvala co nejvíc svých bývalých příznivců a dost se snažila, aby se ve zlém rozešla s většinou těch, co jí kdysi fandili. Dovedou si na ministerstvu spravedlnosti představit, jak by vypadal soud s někým, kdo je opravdu oblíbený a kdo naopak pracuje, aby měl co největší skupinu příznivců? Nechci ani naznačovat... ale jak vidno, lidé nemají pochopení pro kriminalizaci názorů, i když jde o Peterkovou. Fakt chtějí státní zástupci pokračovat? Fakt chtějí, aby se u soudu jednou sešel opravdu veeeeliký dav? Mají na soudech dost justičních strážců pro takový případ? Není nejvyšší čas celou tu šaškárnu s verbálními trestními činy ukončit, než bude pozdě?

