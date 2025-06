„Ty šp*no.“ Zdechovský dostal výzvu k boji. Radši volá policii

Anketa Jak hodnotíte práci Donalda Trumpa? (Ptáme se od 23.6.2025) Výborný prezident, dle očekávání 34% Zklamal mě 52% Mizerný prezident, dle očekávání 10% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 2599 lidí



Muž, který Zdechovskému takto vyhrožoval, po informaci o předání konverzaci policistům náhle svá slova mírnil a europoslanci odepsal, že „nechce žádné problémy“. „Omluvám se,“ dodal.



Lidovecký poslanec Evropského parlamentu se danou konverzací pochlubil na sociálních sítí a glosoval: „Chce mě sundat, ale nechce žádné problémy.“ „Hrdinové za klávesnicí, kteří si nevidí do úst. Nebudu dělat, že je to v pohodě. Fakt ne,“ slíbil pak, že hodlá věc skutečně řešit a nejedná se jen o planou výhružku.

Chce mě sundat, ale nechce žádné problémy … ??>?



Hrdinové za klávesnicí, kteří si nevidí do úst. Nebudu dělat, že je to v pohodě. Fakt ne. pic.twitter.com/AfBcIrhz8e — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) June 24, 2025

Právě po zveřejnění konverzace se objevil další z mužů, jenž chtěl Zdechovského „sundat“. Ten však již dodal, že by tak chtěl učinit „legálně v gymu“. „Zdechovský, ty špíno, ale já bych tě sundat chtěl, a to naprosto legálně. Je možné se potkat někde v gymu, podepsat reverz a prostě si to rozdat jako dva chlapi ty tlustá, udavačská p*čo? Hm?“ vyzýval muž politika na souboj.

Ani tuto výzvu nechtěl europoslanec přejít a rozhodl se ji připojit ke hlášení policii. „Předávám policii – rozdejte si to pak někde ve vězení, s kým chcete,“ oznámil.

Diky, predavam @PolicieCZ - rozdejte si to pak někde ve vezeni s kým chcete — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) June 24, 2025

Vyzyvatel si však z jeho slov příliš starostí nedělá. „Jj, ty udavačská k*ndičko, výzvou k fightu v gymu se tak bude jistě zabývat ty č*ráku,“ odvětil politikovi po hrozbě policií. Míní, že jej předvolání na podání vysvětlení nečeká. „Když půjdeš na policii a řekneš, že ti soused p*cá manželku, ať to řeší, myslíš, že si PČR předvolá souseda?“ přirovnával.



Již předtím ale od politika jasně zaznělo, že chce policii podobné příspěvky oznamovat a souhlasil s názorem, že danou věc je potřeba jen tak nenechat a bránit se legální cestou. Oba dva muže tak má Zdechovský zřejmě v plánu opravdu na policii nahlásit.

