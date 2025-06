„Trapnost bez páteře.“ Výlet Petra Pavla má dohru

Tak se nám rýsuje válka na Blízkém východě. Izrael bombarduje Írán, Írán bombarduje Izrael, Spojené státy se chystají, že se do konfliktu zapojí taky… Válka na Blízkém východě, to už jsme tu dlouho neměli. Kdo myslíte, že první prohlásí, že v Teheránu se bombarduje za Prahu?

Myslím, že blbých politruků je tam i u nás na to dost, takže to může být prakticky kdokoliv. Nicméně naplňují se několik let stará slova amerického generála Wesleyho Clarka, který po útocích z 11. září 2001 uvedl, že USA mají plán na napadení sedmi blízkovýchodních zemí během pěti let. A to Iráku, Libye, Sýrie, Somálska, Súdánu, Libanonu a Íránu. Ačkoliv se to nepovedlo během pěti let, mohou čtenáři sami posoudit, nakolik byla tehdejší slova generála konspirační teorií či dezinformací. A že USA jsou výkonnou rukou provádějící humanitární bombardování v zájmu „sebeobrany“ a „národní bezpečnosti“ prakticky nedotknutelného Izraele, je myslím rovněž docela nabíledni. Jak jsem předesílal krátce po zvolení Trumpa – nebyl by nikdy zvolen, kdyby nebyl schválen a pověřen těmi za zrcadlem. A bohužel jeho úkol podle všeho zněl – na Írán!

Tramvaják, který z tramvaje v afektu vyhodil ukrajinskou rodinu nejen že přišel o práci, ale prý mu hrozí i podmínečný trest a „převýchova“. Převýchova zpupného tramvajáka… to je skoro jak divadelní hra. Co na to říkáte?

Anketa Měl Izrael právo udeřit na Írán? Měl 19% Neměl 77% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 7635 lidí

Prezident Pavel byl na koncertu Bruce Springsteena. Kavárna se rozplývá, zvláště když Andrej Babiš vyrazil na Michala Davida. Pavlovi kritici ale připomínají, že to byl právě Pavel a jemu podobní, kteří nás se zbraní v ruce měli bránit před „prohnilým Západem“. Není to už poněkud malicherné?

Tak soudruh Pavel, který coby součást represivních složek minulého – nyní všemi dobroprdy tak nenáviděného – režimu měl pacifikovat všechny nepřátele, přičemž přísahal věrnost tehdejší straně a vládě a schvaloval, respektive díky tátovi velmi dobře chápal bratrskou pomoc vojsk Varšavské smlouvy z roku 1968, je jedno velké chucpe. Trapnost bez páteře a bez špetky sebeúcty. Ovšem vzhledem k IQ 107 a věčnému oportunismu to zřejmě Pavlovi ani nedochází.

Eva Decroix má mrzení. Ukázalo se, že titul, který vystudovala ve Francii, se v Česku nepřeklápí na Mgr. Takže musel zmizet ze stránky vlády. Decroix prohlásila, že je to „reputačně mrzuté“. Čím to podle vás je, že politici tak často mívají problematické tituly?

Titul z vás inteligentního člověka stejně neudělá. Ať už skutečný, nebo problematický. A že mají politici tak často peripetie s problematickými tituly, je zřejmě dáno tím, že mají právě mylný pocit, že ony tituly jim dodají důvěryhodnosti a zvýší inteligenci – minimálně v očích veřejnosti.

Fotogalerie: - Vláda zatím drží

Vláda ustála hlasování o nedůvěře, k SPD a ANO se přidali ještě Piráti, ale stejně nebylo dost poslanců na vyslovení nedůvěry. Myslíte, že by se něco změnilo tím, že by Fiala a spol. dovládli v demisi? Nebo je to nakonec dobře, protože Rakušan se STAN musel pro Fialu zvednout ruku?

V zásadě je to zřejmě prašť, jak uhoď, ale jak říkáte, v tomto případě se alespoň Rakušan nebude moci zcela distancovat od kroků a přešlapů této ukrofilní a pro Českou republiku a zejména nás její občany likvidační vlády.

Bývalý pirátský europoslanec Kolaja se diví, že zastáncům volného trhu se nelíbí systém emisních povolenek ETS, když je to přece ten „tržní mechanismus“. Co myslíte že Kolaja ví o trhu, když je schopen něco takového vypustit?

Že ví drtivá většina nejen našich politruků o trhu, o svobodě a demokracii velké kulové, je myslím všeobecně známo a zřejmé. Že jsou všehoschopní a schopní vypouštět takové perly jako nyní Kolaja jen potvrzuje jejich zaslepenost, tupost a pravověrnost – která by u nich byla v případě jakéhokoliv režimu, který by u nás byl, je a bude. A opět se tím jen stvrzují má slova, že do klíčové funkce se dostane pouze ten, kdo je dostatečně polodementní, úplatný, vydíratelný nebo v jakémkoliv poměru tří výše zmíněných atributů.

Fascinuje mě, jak údajní zastánci trhu bojují proti systému obchodování emisí (ETS). Přitom je to tržní mechanismus, který umožňuje trhu lépe fungovat.



Jak by také mohl trh fungovat, když náklady na sanaci škod neseme my všichni? Nic takového. Znečišťovatel platí! — Marcel Kolaja (@MarcelKolaja) June 18, 2025