„Zhovadilost.“ Šándor o „povinné“ migraci. Dopad přímo na ČR

„Strašná zhovadilost!“ Generál Andor Šándor, zkušený bezpečnostní expert a bývalý šéf vojenské rozvědky Armády ČR „odstřelil“ „povinnou solidaritu.“ V podrobné analýze osvětlil zásadní důvody proč. „Jestli něco může rozbít integrační procesy Evropské unie? Tak je to právě neschopnost se shodnout, jak problematiku řešit a co všechno udělat proto, abychom z Evropy neudělali plovoucí ostrov migrantů, kteří se sem budou valit.“ Na základě v zásadě špatné vrcholové politiky se podle Šándora těžko mohou generovat vnitřní bezpečnostní opatření, která skutečně zajistí, že nebude docházet k projevům, jaké jsme viděli minulý týden ve Francii. Dopad přímo na ČR spočívá dle něj ve faktu, že si nedokážeme vynutit vyhošťování migrantů.

Společensky opět rezonuje migrační otázka. Minulý týden ve Francii zadržela policie útočníka, který pobodal pět lidí, z toho čtyři děti a jednoho dospělého. Podle německého deníku Bild na děti útočil Syřan, který ve Francii v listopadu požádal o azyl. Muži měl být přiznán statut uprchlíka. Podobné případy nejsou v Evropě výjimkou už několik let. Vnímáte nějaký posun, co se týká zajištění bezpečnosti Evropanů? K „povinné solidaritě“ bych se dostala později.

Já jsem v posledních letech silně přesvědčen, že přístup Evropské unie k řešení migrace je v zásadně mylný. Najít společnou politiku je obtížné, neboť postoje různých členských zemí vůči migraci jsou různé. Zcela nepochybně se jinak na migraci budou dívat v Estonsku, Itálii nebo v Řecku. Pro Evropskou unii, když na to přijde, je všechno velmi solidární. A když má pomoci jiným zemím s migrací? Pro ilustraci připomenu, že když Italové varovali: Pokud si některé migranty nevezmete, pošleme je vlakem k vám, Rakušané okamžitě odpověděli, že zablokují Brenner.

Pokud nepochopíme, že migrace je problémem rozpadlých chudobných států a na stavu některých jsme se aktivně podíleli my jako Západ? Pokud nepochopíme, že je potřeba jasně deklarovat, že neexistuje žádné univerzální právo se mít někde lépe a budeme si sem brát jen ty, které jsme schopní integrovat? Dokud nebudeme schopní zvládnout lidi vyhošťovat zpátky a dokud nebudeme chránit svou především jižní hranici, budeme dělat jen hloupá opatření v podobě kvót a v podobě, že budeme platit někomu jinému, že se o migranty postará atd. Z toho vyplývá, že na základě v zásadě špatné vrcholové politice k migraci se těžko mohou generovat vnitřní bezpečností opatření, která skutečně zajistí, že nebude docházet k projevům jaké jsme viděli minulý týden ve Francii. Samozřejmě je potřeba říct, že i místní obyvatelé páchají trestné činy. To je fakt.

V případě, že se Evropská unie při řešení migrace nebude dívat do vlastních řad? Mám takový pocit, že nebudeme toto schopní vyřešit optimálně nikdy. Samozřejmě že někomu chybí pracovní síla, další se musí vyjadřovat k migraci politicky korektně, protože má na území již velkou migrační skupinu lidí a podobně. Ovšem, jestli něco může rozbít integrační procesy Evropské unie? Tak je to právě neschopnost se shodnout, jak problematiku řešit a co všechno udělat proto, abychom z Evropy neudělali plovoucí ostrov migrantů, kteří se sem budou valit. Země, ze kterých sem migranti chodí, v žádném případě nevykazují cokoli, co by nás mohlo uspokojovat a říct, že se tam situace lepší a lidé k nám nebudou přijíždět. Vidím to poměrně pesimisticky.

Vracím se ještě k uvedeném případu. Nejmladšímu pořezanému dítěti nebyl ani rok, nejstaršímu tři. Důvodem podle místních médií zřejmě mohla být i frustrace z čerstvě zamítnutého azylu ve Francii. Opět, stále se opakující otázka zní: Jak tomu předcházet? Vidíte nějakou cestu?

Jak nezamezíte tomu, aby část vlastních obyvatelů páchala trestnou činnost, tak se najdou i mezi migranty lidé, kteří trestnou činnost prostě páchat budou. Pokud mluvíme o tisících, desetitisících, statisících a někdy i milionech migrantů za dlouhou dobu v různých zemích, představa, že nějaký policejní či zpravodajský systém bude schopen každému jednomu občanovi garantovat bezpečnost, je iluzorní. Platí to i u vlastního obyvatelstva. Vidíme sami, že v České republice existuje skupina lidí, kteří trestnou činnost páchat budou včetně násilné. To se děje i u migrantů.

Problém je, že vůbec nevíme, co dělat v situaci, když je žadatel o azyl odmítnut. Loni se dlouhodobě hlídala československá hranice. Všichni zadržení migranti byli předvedení na policejní stanici a tam jim byl vydán papír, že do třiceti dnů musí opustit Českou republiku. A tím to zhaslo. K čemu jsme to dělali? Kdo víme, kolik se jich vrátilo a kam? Dostali se do Rakouska nebo do Německa, kam chtěli? Stát je bezzubý ve vyhošťování. V některých případech je nechtějí brát zpátky ani země odkud přicházejí. My si neumíme poradit. Za této situace těžko můžeme mluvit o skutečné schopnosti států zajistit bezpečí obyvatel před pácháním trestné činnosti migrantů.

Neumím si představit, co se děje v hlavě člověka, který snad, protože mu byl odepřen azyl, nožem napadne roční dítě. To je něco, co nejsem schopen pochopit. Do jaké míry byl nepříčetný? Otázka na vyšetřovatele. Pokud vím, měl zbytek rodiny ve Švédsku a netuším, co se mu nelíbilo na bohatém sociálním švédském státu.

V ten samý den, kdy se tragický případ stal, ministři vnitra států EU zasedli za jednací stůl v Lucemburku, aby se dohodli na nových pravidlech přijímání uprchlíků do Evropy. Státy EU se sešly okolo konceptu „flexibilní solidarity“ nebo další ho nazývají „povinná solidarita,“ kdy každý bude pomáhat podle svého uvážení. Váš odborný názor?

Výraz „povinná solidarita“ mně přijde jako rozporné vyjádření. Solidarita je, že něco dělám sám od sebe dobrovolně. Někomu nařídit, aby byl povinně solidární? Strašná zhovadilost. Umím si představit solidaritu s uprchlíky ze zemí z konfliktů, a to s matkami s dětmi. Obzvlášť ještě z konfliktů, které jsme pomáhali rozdmýchat, nebo kterých jsme se účastnili. Libye, syrská občanská válka, Jemen, Irák, Afghánistán. Zemí, kde u západních společností není nic, na co bychom měli být pyšní z hlediska stability, když jsme se přestali angažovat.

Myslím si, že by mělo být právem každého státu, rozhodovat, koho si do země pustí s ohledem na bezpečnost a integrovatelnost. Máme stále výhodu, že do České republiky nikdo moc chodit z postižených zemí Asie nechce a většinou směřují do Rakouska nebo do Německa. Máme výjimku v souvislosti s počtem přijatých Ukrajinců. Nemusíme ani platit na hlavu dvacet tisíc eur, což mi přijde jako šílená suma. Vzpomeňte si, jak do Mnichova v roce 2014 přicházelo denně dvacet tisíc azylantů? Chápu, že jsou politici zakletí politickou korektností, ale je zřejmé, že Evropa není nafukovací. Dobře, někdo má nedostatek pracovníků, prosím, ať hledají nějakou politiku, jak to vyřešit.

Pokud se nebudeme schopní podílet na stabilizaci zemí, pokud migrace k nám v plném proudu přichází, a pokud nebudeme jasně vyhošťovat ty, které jsme sami odmítli? Pokud nebudeme chránit svoji hranici? Musíme přicházet s takovými pitomostmi, jako je povinná solidarita nebo nějaká solidarita podmíněná finančními prostředky. Další důkaz neschopnosti elit Evropské unie najít skutečně řešení problému. Jistěže řešení není vůbec jednoduché, o tom není pochyb. Jen pořád neslyším nic o tom, jak se budeme angažovat v zemích, které jsou zdrojem migrace.

Evropská unie nadále čelí nelegální migraci především občanů ze zemí Afriky a Blízkého východu. Za první čtvrtletí jich do ní přicestoval přes Středomoří dvojnásobek oproti loňsku. Například hlavní migrační trasou v Ústeckém kraji je dálnice D8 a železniční koridor Praha–Drážďany–Berlín. Jaké jsou vlastně hlavní trasy přes Česko nebo do Česka?

Balkánské cesty především ze směru Turecka, Řecka, Itálie atd. Běženci si vždycky najdou cestu. Pro pašeráky lidí představují obrovský zisk. Byl to normální byznys na internetu, kde se dalo najít odkud a kdy odplouvají lodě. Zisky pašeráků představují miliardy dolarů. Lidé, často zoufalí, jsou schopní zaplatit poslední korunu, aby se sem dostali. Kdysi převládala česká kritika ve smyslu, že jsou to mladí chlapi, kteří k nám jdou. Je to logické. Nejdřív přijdou silní muži, kteří se etablují, zajistí ubytování, práci a pak očekávají zbytek rodiny. Těžko lze předpokládat, že první půjdou těhotné ženy a za nimi se budou protloukat silní chlapi. Jasné.

Mimochodem Turecko se spolupodílelo na tom, že Syřané nebudou přes Řecko vpouštění do Evropy. Platili jsme tureckému prezidentovi Erdoganovi peníze. Několik milionů Syřanů představovalo pro Turecko problém. A to je přesně ono. Každý konflikt, který se někde vygeneroval, byl zdrojem migrace, která směřovala k nám.

